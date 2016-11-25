بالفيديو والصور: شاهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي الذي يفتتحه الملك سلمان اليوم بالظهران

صحيفة المرصد: يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة)، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران “إثراء” وهو يعد إحدى مبادرات شركة أرامكو الهادفة لتنمية المجتمع، وظهر كتحفة معمارية في سماء الظهران بارتفاعه الشاهق البالغ 90 مترا.

ويضم مركز “إثراء”، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، مكتبة ومسرحا ومتحفا ومركز ابتكار وقاعة عروض إبداعية وبرج معرفة ومختبر أفكار ومعارض، بتصميم طموح ومستقبلي يعبر عن صرح للمعرفة والتواصل الحضاري، ينتظر منه أن يكون رافداً جديداً للحركة الثقافية والفكرية ومنارة للمعرفة في المملكة.