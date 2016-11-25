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القبض على العامل صاحب مقطع النفخ في كيس الشطة بمحايل عسير – فيديو

25 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
القبض على العامل صاحب مقطع النفخ في كيس الشطة بمحايل عسير – فيديو
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صحيفة المرصد:أوضح رئيس بلدية محايل عسير أنه وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر عامل مطعم ينفخ في كيس شطة عند تعبئته فقد تم تكثيف البحث عن العمال مرتكبي الواقعة.

وقد تم القبض على 9 عمال يمنيين من بينهم مرتكب الواقعة ويجري التحقيق معهم ، مضيفاً بأنه لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن .



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    زائر

    حتى المعصوب لاتفكرون ان الموز طازج يشترون موز مسود
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  2. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    سالم

    بعد ويش بعد ما وكل آلاف الناس من تفاله وامرض الناس وانا متاكد ان فيه غيره كثير يسوون نفس فعله لكن لسى مانكشفوا باختصار المطاعم مرض
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  3. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔

    برب بتقهوه مع دنيتي وجنتي وناري 🌹 امي ربي يخليها لي وتشوفني عروس اني وخواتي وتفرح فينا بحق اليوم الجمعه. ان الله سميع الدعاء .. فمان الله احبتي 🌹
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  4. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔

    وربي استغرب من اللي تجازف بحياتهل وحياه اسرتها وتتطلب من المطعم . حتى لوهي مريضه اقل شيء تاكل جهالها خبز وجبن او معلبات مضمونه او وجبه خفيفه بيض ونواشف ولاتبليهم بامراض . المطاعم امراض بامراض
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  5. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔

    مره جابو هنا عن مخالفات مطعم بالصحيفه . ومطلعين الصور . اللي يده منجرحه وحالته حاله واللي مبتلي بمراض مستعصيه واللي وياه امراض خبيثه الله يكفينا الشر واللي يغسل وانتو بكرامه ويعز النعمه بدورات المياه
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  6. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔

    وخلاص قفلت ام النفسيه عالمطاعم . لو اسوي لي بيض بالجبن وقرص خبز اضمن لي من يدي او صمول وحليب ولا ابلي روحي واجازف بصحتي على اكل مطاعم وغيره . وحلفت ماكل منهم ابد . وشفت مقاطع وغيره عن المطاعم بغيت اجن
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  7. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    العاصي

    كلها المطاعم دمار في دمار الله يعين بس
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  8. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔

    حسبي عليهم لانظافه ولارقابه وامراض ووساخ .. اني كرهت اكل المطاعم والبوافي لو اظل بجوعي واتصبر ولا ابلي نفسي بامراض وتسمم .. زي مره قبل 5 سنين طلبت من مطعم برياني دجاج تخيلو لقيت اظفر . حامت كبدتي خلاص
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  9. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    مواطن صادق

    تعليق مخالف
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  10. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    الحمدلله.....

    حسبي الله عليهم قاااااطعو المطاااعم باااناس واكيد حاقدين علينا اليمنه والشيعه راح يسون اي شي يقهرون بس حسبنا الله عليهم
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  11. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:6074

    بسمه

    فيه ناااس ***منه بكثير وهوه بس سوء حظه وقعه 👌🏻
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  12. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    رئيس بلدية محايل رجل ناجح بما تعنيه الكلمه والدليل بصماته المهنيه على كل منطقه يترأس بلديتها ولوالامر بيدي لجعلته رئيسا على محايل وبارق والمجارده بحكم انه شخص عملي ومقتدر وفقه الله وسدد خطاه اينماكان
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  13. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    violety

    الله يفرح قلوبنا بخروج اخر يمني من وطنا ,,
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  14. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    فراسة مؤمن

    ياناس ياعالم حتى المقطع شايفينه وتقولوا ينفخ.. هذا والله يكرمكم يتفل في السلطة,
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  15. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    مهاوي

    وع وش ذا القرف 😤
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  16. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    كيف ينفخ في كيس الشطة لايكون ينفث فيه ويعمل له رقية . هذا يبصق فيه وواضح من المقطع المشاهد ولايبي له أي دلالات أو شواهد عليه. يماني مؤكد أنه حوثي كلب عدو حقير حاقد على الوطن وشعبه لعنه الله ومن وظفه.
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  17. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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