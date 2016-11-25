القبض على العامل صاحب مقطع النفخ في كيس الشطة بمحايل عسير – فيديو

صحيفة المرصد:أوضح رئيس بلدية محايل عسير أنه وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر عامل مطعم ينفخ في كيس شطة عند تعبئته فقد تم تكثيف البحث عن العمال مرتكبي الواقعة.
وقد تم القبض على 9 عمال يمنيين من بينهم مرتكب الواقعة ويجري التحقيق معهم ، مضيفاً بأنه لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن .
تعليقات ( 17 )
زائرحتى المعصوب لاتفكرون ان الموز طازج يشترون موز مسود
سالمبعد ويش بعد ما وكل آلاف الناس من تفاله وامرض الناس وانا متاكد ان فيه غيره كثير يسوون نفس فعله لكن لسى مانكشفوا باختصار المطاعم مرض
بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔برب بتقهوه مع دنيتي وجنتي وناري 🌹 امي ربي يخليها لي وتشوفني عروس اني وخواتي وتفرح فينا بحق اليوم الجمعه. ان الله سميع الدعاء .. فمان الله احبتي 🌹
بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔وربي استغرب من اللي تجازف بحياتهل وحياه اسرتها وتتطلب من المطعم . حتى لوهي مريضه اقل شيء تاكل جهالها خبز وجبن او معلبات مضمونه او وجبه خفيفه بيض ونواشف ولاتبليهم بامراض . المطاعم امراض بامراض
بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔مره جابو هنا عن مخالفات مطعم بالصحيفه . ومطلعين الصور . اللي يده منجرحه وحالته حاله واللي مبتلي بمراض مستعصيه واللي وياه امراض خبيثه الله يكفينا الشر واللي يغسل وانتو بكرامه ويعز النعمه بدورات المياه
بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔وخلاص قفلت ام النفسيه عالمطاعم . لو اسوي لي بيض بالجبن وقرص خبز اضمن لي من يدي او صمول وحليب ولا ابلي روحي واجازف بصحتي على اكل مطاعم وغيره . وحلفت ماكل منهم ابد . وشفت مقاطع وغيره عن المطاعم بغيت اجن
العاصيكلها المطاعم دمار في دمار الله يعين بس
بنت كسرها الزمن ومانصفها 💔حسبي عليهم لانظافه ولارقابه وامراض ووساخ .. اني كرهت اكل المطاعم والبوافي لو اظل بجوعي واتصبر ولا ابلي نفسي بامراض وتسمم .. زي مره قبل 5 سنين طلبت من مطعم برياني دجاج تخيلو لقيت اظفر . حامت كبدتي خلاص
مواطن صادقتعليق مخالف
الحمدلله.....حسبي الله عليهم قاااااطعو المطاااعم باااناس واكيد حاقدين علينا اليمنه والشيعه راح يسون اي شي يقهرون بس حسبنا الله عليهم
عدد التعليقات:6074
بسمهفيه ناااس ***منه بكثير وهوه بس سوء حظه وقعه 👌🏻
violetyالله يفرح قلوبنا بخروج اخر يمني من وطنا ,,
فراسة مؤمنياناس ياعالم حتى المقطع شايفينه وتقولوا ينفخ.. هذا والله يكرمكم يتفل في السلطة,
مهاويوع وش ذا القرف 😤
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهكيف ينفخ في كيس الشطة لايكون ينفث فيه ويعمل له رقية . هذا يبصق فيه وواضح من المقطع المشاهد ولايبي له أي دلالات أو شواهد عليه. يماني مؤكد أنه حوثي كلب عدو حقير حاقد على الوطن وشعبه لعنه الله ومن وظفه.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير