القبض على العامل صاحب مقطع النفخ في كيس الشطة بمحايل عسير – فيديو

صحيفة المرصد:أوضح رئيس بلدية محايل عسير أنه وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر عامل مطعم ينفخ في كيس شطة عند تعبئته فقد تم تكثيف البحث عن العمال مرتكبي الواقعة.

وقد تم القبض على 9 عمال يمنيين من بينهم مرتكب الواقعة ويجري التحقيق معهم ، مضيفاً بأنه لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن .