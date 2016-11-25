بالفيديو و الصور : شاهد تجمد الماء بسبب موجة الصقيع بالحدود الشمالية

صحيفة المرصد:شهدت صباح اليوم مناطق شمال المملكة عرعر طريف القريات وسكاكا ودومة الجندل والأضارع وطبرجل وبسيطا موجة صقيع تدنت معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، ولامست الدرجة 3 تحت الصفر في محافظة طريف فيما سجلت القريات 2 تحت الصفر وعرعر سجلت درجتين تحت الصفر.

و قام أحد المواطنين بمركز عذفاء غربي مدينة سكاسا بمنطقة الجوف بتوثيق مقطع فيديو يُظهر تجمد الماء داخل كوب خلال الصباح الباكر فأظهر الفيديو اشتداد البرودة في تلك المناطق ودرجة التجمد التي تشهدها غالبية المناطق الشمالية من المملكة.

وأوضح الباحث الفلكي د. عبدالله المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” بأن درجة الحرارة بلغت في طريف فجر الجمعة 3 تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة انخفضت حتى 9 تحت الصفر، فيما سجلت القريات 2 تحت الصفر بينما المحسوسة انخفضت حتى 5 تحت الصفر.