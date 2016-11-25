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تعليق ناري من الداعية عبد العزيز الفوزان على حرائق إسرائيل

25 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
تعليق ناري من الداعية عبد العزيز الفوزان على حرائق إسرائيل
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صحيفة المرصد:علق الداعية السعودي عبد العزيز الفوزان، على الحرائق المتعددة التي نشبت في إسرائيل ، برسالة نارية.

وقال “الفوزان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من العالم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك، “وما يعلم جنود ربك إلا هو”، ?فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت?”.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    متوهم بمرض

    28 خالد ياأخوان ..احذروا /// لم يبقى الا أنت !! فمن تكون ؟!
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  2. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    لاحول ولا قوة إلا بالله وفاة طفل فلسطيني عامين ونصف من قرية بيتين شمال شرقي رام الله جراء الحريق. النار ماتفرق بين الناس حسبي الله على من أشعله أوفرح به😡
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  3. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    مسلم محايد

    22 ... المنافقين والمجوس واليهود (( ومعهم الاخوان وسرورهم وقطبهم )) في خندق واحد
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  4. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    تركيا الخلافة !!

    #إسرائيل_تحترق وتطلب المساعدة من العالم (( وتركيا الخلافة تستجيب !!! ))
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  5. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    خالد

    ياأخوان احذروا عمر السميري يدخل بمعرفات متعدده .منها خالد وارزة لبنان وعفاف اللحياني وتووونسيه وام معاذ وابو شخه وو و و ..انا متابعه من فتره انسان مريض يحاول يعدد المعرفات ليوحي انهم كثر ...احذروا
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  6. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    تعليق مخالف
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  7. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    سلمان

    تعليق مخالف
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  8. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    عبدالعزيز

    اللهم أرنا فيهم يوما اسودا واقصم ظهر من ساعدهم ووقف معهم فهم خونة للاسلام والمسلمين
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  9. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. ت4 وت5 وت8 و الماااااضي و ت12 و نايف علي و ت9 لحظو كيف يااخوان قلم الكذب صار يدخل من غير اسماء من كثر ما انفضح
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  10. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    AMS.f

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  11. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    المنافقين والمجوس واليهود في خندق واحد وللأسف بيننا ***وبعضهم قاعد يعلق معنا على كلام الشيخ حفظه الله ورعاه
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  12. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    الماااااضي

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  13. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    اللهم أحرق سيارة الاطفاء التي ذهبت لاطفاء حرائق الصهاينة الاسرائليين وسط حرائقهم لأن هذه السيارة تعتبر عدوة للاسلام والمسلمين وذلك لمساعدتها لهم.
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  14. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    تعليق الله أكبر#الحمدلله : اول من دافع عن إسرائيل خليفتكم بإرسال الطائرة اﻹطفائية للحرائق. فهل هو من تقصده؟
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  15. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    الماااااضي

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  16. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    الله أكبر # الحمدلله

    ستأتي خدم أذناب اليهود الصهاينه المنافقين تدافع عن سيدتها اسرائيل بالتعليق
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  17. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    Asd

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    زمن العجائب

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  19. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    الله أكبر # الحمدلله

    # اسرائيل_تحترق .... وتطلب المساعدة من العالم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك! "وما يعلم جنود ربك إلا هو" ﴿فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت﴾
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  20. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  21. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    السياح اﻹسرائليين ورجال اﻷعمال اﻹسرائليين في تركيا من أول يوم حكم الخليفة وفتح السفارة وﻻ بد من إرسال من يطفئ حرائقهم وﻻ داعي لتقية اللعن والسب للحبايب
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  22. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    تعليق مخالف
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  23. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    نايف علي

    المساعدات الانسانية واجبة وارسال المساعدات من تركيا عمل انساني شريف لماذا نعادي شعب اسرائيل؟ لا ذنب لهم بل المفروض تقبل بالوضع ونندمج معهم ونسافر اذا امكن سياحة خخخخ
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  24. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    ....

    طبعا لاتسمع مثل هذه الادعيه عندهم
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  25. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    وكثير من اﻹخوان المسلمين أنفسهم ﻻ يريدون التصديق بأن ما حدث لهم من نكسة في مصر وليبيا وسوريا إنما هي بما كسبت أيديهم وتخطيطهم لتقسيم المنطقة وحكمها بإسم الربيع العبري وتعاونهم مع الغرب الصهيوني وإيران
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  26. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    يعني بعبارة أدق على شكل سؤآل لك يافضيلة الشيخ والداعية عبدالعزيز الفوزان حفظك الله هل يجوز مساعدة الصهاينة في تل أبيب من قبل المسلمين برش حرائقم بمياه اسلامية خالصة وارسال طائرة اطفائية لمساعدتهم ؟؟؟.
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  27. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    تعليق مخالف
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  28. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    ....

    تخيل في كل كنيسه تسمع كل اسبوع من يقول دمر المسلمين اهلك المسلمين زلزل الارض تحت اقدام المسلمين
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  29. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    الخليفة رد على طلب إسرائيل المساعدة بإرسال مساعدة عاجلة قبل أي دولة وبطائرة حديثه ﻷطفاء الحرائق. فهل نستطيع أن نرد علي فعل الخليفة أو يعذر وقصده مصلحه أخري؟
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  30. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    مسمار

    كثيرون بمافيهم الاسرائيليون انفسهم لايريدون التصديق بان مااصابهم هو عقاب من الله وينسبون تلك الاحداث للطبيعه كالجفاف والحراره والطبيعه نفسها خاضعه لمن يقول للشي كن فيكون سبحانه القادر على كل شي
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  31. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    لكن تركيا يافضيلة الشيخ جزاك الله خير سارعت على عجل بارسال لهم طائرة اطفائية ضخمة جدآ لرش نيرانهم ومساعدتهم على اطفائها.نقول للمسؤولين فيها جزاكم الله خيرآ أم لايجوز مساعدة الصهاينة نريد رأيك ومشورتك.
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  32. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    ....

    تعليق مخالف
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