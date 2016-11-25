تعليق ناري من الداعية عبد العزيز الفوزان على حرائق إسرائيل

صحيفة المرصد:علق الداعية السعودي عبد العزيز الفوزان، على الحرائق المتعددة التي نشبت في إسرائيل ، برسالة نارية.
وقال “الفوزان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من العالم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك، “وما يعلم جنود ربك إلا هو”، ?فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت?”.
#إسرائيل_تحترق
وتطلب المساعدة من العالم
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك!
"وما يعلم جنود ربك إلا هو"
﴿فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت﴾ pic.twitter.com/jzxHdnARHG
— أ.د عبدالعزيزالفوزان (@Abdulazizfawzan) November 24, 2016
تعليقات ( 32 )
متوهم بمرض28 خالد ياأخوان ..احذروا /// لم يبقى الا أنت !! فمن تكون ؟!
عدد التعليقات:1036
ساميةلاحول ولا قوة إلا بالله وفاة طفل فلسطيني عامين ونصف من قرية بيتين شمال شرقي رام الله جراء الحريق. النار ماتفرق بين الناس حسبي الله على من أشعله أوفرح به😡
مسلم محايد22 ... المنافقين والمجوس واليهود (( ومعهم الاخوان وسرورهم وقطبهم )) في خندق واحد
تركيا الخلافة !!#إسرائيل_تحترق وتطلب المساعدة من العالم (( وتركيا الخلافة تستجيب !!! ))
خالدياأخوان احذروا عمر السميري يدخل بمعرفات متعدده .منها خالد وارزة لبنان وعفاف اللحياني وتووونسيه وام معاذ وابو شخه وو و و ..انا متابعه من فتره انسان مريض يحاول يعدد المعرفات ليوحي انهم كثر ...احذروا
عدد التعليقات:1036
ساميةتعليق مخالف
سلمانتعليق مخالف
عبدالعزيزاللهم أرنا فيهم يوما اسودا واقصم ظهر من ساعدهم ووقف معهم فهم خونة للاسلام والمسلمين
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. ت4 وت5 وت8 و الماااااضي و ت12 و نايف علي و ت9 لحظو كيف يااخوان قلم الكذب صار يدخل من غير اسماء من كثر ما انفضح
AMS.fتعليق مخالف
الماااااضيتعليق مخالف
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهاللهم أحرق سيارة الاطفاء التي ذهبت لاطفاء حرائق الصهاينة الاسرائليين وسط حرائقهم لأن هذه السيارة تعتبر عدوة للاسلام والمسلمين وذلك لمساعدتها لهم.
الماااااضيتعليق مخالف
الله أكبر # الحمدللهستأتي خدم أذناب اليهود الصهاينه المنافقين تدافع عن سيدتها اسرائيل بالتعليق
Asdتعليق مخالف
زمن العجائبتعليق مخالف
الله أكبر # الحمدلله# اسرائيل_تحترق .... وتطلب المساعدة من العالم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك! "وما يعلم جنود ربك إلا هو" ﴿فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت﴾
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهتعليق مخالف
نايف عليالمساعدات الانسانية واجبة وارسال المساعدات من تركيا عمل انساني شريف لماذا نعادي شعب اسرائيل؟ لا ذنب لهم بل المفروض تقبل بالوضع ونندمج معهم ونسافر اذا امكن سياحة خخخخ
....طبعا لاتسمع مثل هذه الادعيه عندهم
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهيعني بعبارة أدق على شكل سؤآل لك يافضيلة الشيخ والداعية عبدالعزيز الفوزان حفظك الله هل يجوز مساعدة الصهاينة في تل أبيب من قبل المسلمين برش حرائقم بمياه اسلامية خالصة وارسال طائرة اطفائية لمساعدتهم ؟؟؟.
....تخيل في كل كنيسه تسمع كل اسبوع من يقول دمر المسلمين اهلك المسلمين زلزل الارض تحت اقدام المسلمين
مسماركثيرون بمافيهم الاسرائيليون انفسهم لايريدون التصديق بان مااصابهم هو عقاب من الله وينسبون تلك الاحداث للطبيعه كالجفاف والحراره والطبيعه نفسها خاضعه لمن يقول للشي كن فيكون سبحانه القادر على كل شي
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهلكن تركيا يافضيلة الشيخ جزاك الله خير سارعت على عجل بارسال لهم طائرة اطفائية ضخمة جدآ لرش نيرانهم ومساعدتهم على اطفائها.نقول للمسؤولين فيها جزاكم الله خيرآ أم لايجوز مساعدة الصهاينة نريد رأيك ومشورتك.
....تعليق مخالف