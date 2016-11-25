تعليق ناري من الداعية عبد العزيز الفوزان على حرائق إسرائيل

صحيفة المرصد:علق الداعية السعودي عبد العزيز الفوزان، على الحرائق المتعددة التي نشبت في إسرائيل ، برسالة نارية.

وقال “الفوزان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من العالم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل عقوبتك، “وما يعلم جنود ربك إلا هو”، ?فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت?”.