السبهان : نوري المالكي هو من أشعل نار الفتنة بين السنة و الشيعة و الأكراد بالعراق – فيديو

صحيفة المرصد: أوضح وزير شؤون الخليج وسفير المملكة السابق في العراق، ثامر السبهان، أن نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق نور المالكي هو الأداة الرئيسية في هدم الدولة العراقية .
كما أشار السبهان إلى أنه هو من يقف خلف تدمير الشعب العراقي وبث السموم الإيرانية في العراق.
وقال السبهان في لقاء تليفزيوني أن المالكي هو من أشعل نار الفتنة بين السنة والشيعة وكذلك الأكراد بالعراق كما أنه مكّن تنظيم داعش الإرهابي من إنشاء دولتهم على أرض العراق وسوريا.
مضيفاً أن دولة المالكي هي من تحارب الجيش العراقي، مؤكدا أن الأمور في العراق ليست صعبة، وأنها ستعود لمجاريها.
وأعرب السبهان عن ثقته في أن الشعب العراقي بفصائله “السنة والشيعة والأكراد”، لديه من العروبة ما تجعله قادرا على تجاوز الخلافات.
وحديثه عن دور نوري المالكي مع داعش وايران ……. pic.twitter.com/Gmw7AP2ls4
— زيزوووم (@zzyzoom) November 25, 2016
تعليقات ( 6 )
بطيختعليق مخالف
غرم اللهالمالكي والجعفري والعبادي والعامري وصولاغ وغيرهم الكثير من اصول فارسيه وهم اعضاء في حزب الدعوه المجوسي وكل ولائهم للفرس النجوس وليس للعراق البلد العربي والفرس اهل فتنه ودماء اينما حلو ابادهم الله
الغامدىنعم صدقت الحاقد الملعوان الخسيس نور المالكى هو ومن ورئه ايران من اجج الصراع المذهبى لعنه الله واذله
رحم الله فقيد الأمةكان بمخيم لاجئين رفحا. وقبلها بائع بسوق الخرده. مسابح وخواتم. وعرض عليه منصب ومال وسلطه. بشرط تنفذ مايطلب منك بدون تردد. هذا هو الهالكي وماطلبه منه الصفويين نفذه بالحرف والقادم. أكثر. نسئل الله السل
كلمة حقاشهدبالله انك جبتها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلكه خائن العروبه والاسلام وعميل امريكا وايران