السبهان : نوري المالكي هو من أشعل نار الفتنة بين السنة و الشيعة و الأكراد بالعراق – فيديو

صحيفة المرصد: أوضح وزير شؤون الخليج وسفير المملكة السابق في العراق، ثامر السبهان، أن نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق نور المالكي هو الأداة الرئيسية في هدم الدولة العراقية .

كما أشار السبهان إلى أنه هو من يقف خلف تدمير الشعب العراقي وبث السموم الإيرانية في العراق.

وقال السبهان في لقاء تليفزيوني أن المالكي هو من أشعل نار الفتنة بين السنة والشيعة وكذلك الأكراد بالعراق كما أنه مكّن تنظيم داعش الإرهابي من إنشاء دولتهم على أرض العراق وسوريا.

مضيفاً أن دولة المالكي هي من تحارب الجيش العراقي، مؤكدا أن الأمور في العراق ليست صعبة، وأنها ستعود لمجاريها.

وأعرب السبهان عن ثقته في أن الشعب العراقي بفصائله “السنة والشيعة والأكراد”، لديه من العروبة ما تجعله قادرا على تجاوز الخلافات.