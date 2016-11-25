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ماجد عبدالله يعلن عن عزمه شراء نادي النصر

25 نوفمبر, 2016 , 18:42 م
ماجد عبدالله يعلن عن عزمه شراء نادي النصر
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صحيفة المرصد: أعلن مهاجم فريق النصر السابق ماجد عبدالله عن عزمه شراء عدد من أسهم نادي النصر بعد قرار تحويل أندية بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم إلى شركات.

وذكرت شركة قممي للإستثمار -التي يمتلكها ماجد عبدالله- عبر بيان نشرته اليوم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):”إستكمالا لرؤية شركة قممي للإستثمار المواكبة لرؤية المملكة المستقبلية، وتزامنا مع الفرص الإستثمارية الرياضية المطروحة حاليا، نعلن عن سعينا لإستقطاب تحالف من كبار المستثمرين بهدف شراء نادي النصر، ودعم هذا الصرح الغالي والعزيز على قلوبنا، بما يليق بإسمه، ودفع عجلة التطوير فيه، بما فيه خير لجماهيره المخلصة ووطنه المعطاء. كلنا ثقة وأمل بنجاحنا (بإذن الله) أولاً، وبدعم جماهيرنا لهذه الخطوة الإستثمارية ثانياً”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:8285

    الحرمان

    الطاقيه هنا منوره
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  2. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:8285

    الحرمان

    راح ب الف وخمس انا شراي
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  3. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ابو حمود .. بخير عساك بخير اخوي ابو حمود 🌹 صحيح 🌹 فاتتني هذي 😉 ..
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  4. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    أبو أسامة

    وأنا أدخل معك في مزايدة لأعلى سعر وأبشتري الإتحاد والأهلي والهلال والتعاون وضمك .
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  5. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    ااببووححمموودد

    الملح و القبلة كيف حالك .. اصحح لك ماجد برج ( السهم الملتهب ) وليس ( العقرب ) !
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  6. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:6074

    بسمه

    ودي انصحه لكن اكيد عارف البير وغطاه وقال ارقع اللي أقدر عليه 🙃 فيك الخير يابوعبدالله معاهم في الضراء والضراء اللي ملازمتهم دايماً .
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  7. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    صحن شكشوكه

    تعليق مخالف
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  8. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    بو عبدالله بُرج العقرب .. ورجل العقرب يمتاز بتمام الرُّجولة + ذكاءهـ اللي يُحسد عليه 😊 يآرب كثّر من رجاجيل النّصـــر 👏 ..
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  9. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    ابو شلش

    ونعم والله يابو عبدالله لايق عليك المنصب
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