ماجد عبدالله يعلن عن عزمه شراء نادي النصر

صحيفة المرصد: أعلن مهاجم فريق النصر السابق ماجد عبدالله عن عزمه شراء عدد من أسهم نادي النصر بعد قرار تحويل أندية بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم إلى شركات.

وذكرت شركة قممي للإستثمار -التي يمتلكها ماجد عبدالله- عبر بيان نشرته اليوم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):”إستكمالا لرؤية شركة قممي للإستثمار المواكبة لرؤية المملكة المستقبلية، وتزامنا مع الفرص الإستثمارية الرياضية المطروحة حاليا، نعلن عن سعينا لإستقطاب تحالف من كبار المستثمرين بهدف شراء نادي النصر، ودعم هذا الصرح الغالي والعزيز على قلوبنا، بما يليق بإسمه، ودفع عجلة التطوير فيه، بما فيه خير لجماهيره المخلصة ووطنه المعطاء. كلنا ثقة وأمل بنجاحنا (بإذن الله) أولاً، وبدعم جماهيرنا لهذه الخطوة الإستثمارية ثانياً”.