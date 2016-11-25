  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: شاهد الشرارة الأولى لحرائق إسرائيل

25 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
بالفيديو: شاهد الشرارة الأولى لحرائق إسرائيل
  • 1٬411
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد الشرارة الأولى للنيران التي اندلعت في مناطق مختلفة بإسرائيل فجر أمس الخميس.

وقضت النيران الضخمة على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب – القدس، وطالت مناطق بالقرب من حيفا، ما دفع إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    جنود الله لايعلمهم غير الله ؟ الي تقول جني يامال الجني الي يسكنك ؟؟ هذا أمر الله سبحانه أمر النار تشتعل لانهم اوقفوا رفع الأذان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    العاصي

    الله يحرقهم ويحرق حكومة ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    ااببووححمموودد

    لم اشاهد انسي .. قد يكون جني فعل ما لم يستطيع فعله الانسي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    سعد القرني / ال يزيد

    اللهم احرق قلوبهم واجسادهم كما احرقوا محمد الدرة وبقيت الفلسطينين (((اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم