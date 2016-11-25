بالفيديو: شاهد الشرارة الأولى لحرائق إسرائيل

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد الشرارة الأولى للنيران التي اندلعت في مناطق مختلفة بإسرائيل فجر أمس الخميس.

وقضت النيران الضخمة على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب – القدس، وطالت مناطق بالقرب من حيفا، ما دفع إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج.