بالفيديو: شاهد الشرارة الأولى لحرائق إسرائيل

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد الشرارة الأولى للنيران التي اندلعت في مناطق مختلفة بإسرائيل فجر أمس الخميس.
وقضت النيران الضخمة على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب – القدس، وطالت مناطق بالقرب من حيفا، ما دفع إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج.
تعليقات ( 4 )
العاصيالله يحرقهم ويحرق حكومة ايران
ااببووححممووددلم اشاهد انسي .. قد يكون جني فعل ما لم يستطيع فعله الانسي !!
سعد القرني / ال يزيداللهم احرق قلوبهم واجسادهم كما احرقوا محمد الدرة وبقيت الفلسطينين (((اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك))))