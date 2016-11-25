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بالفيديو : مشاجرة عنيفة بين أستاذ مغربي و تلميذ

25 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
بالفيديو : مشاجرة عنيفة بين أستاذ مغربي و تلميذ
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأستاذ مغربي وهو يصفع تلميذ كان يعطيه بظهره، ليدور هذا الأخير ويمسك الأستاذ من ملابسه، وبعد ذلك يظهران وهما يجران بعضهما البعض، وبقية التلاميذ يحاولون فصلهم، في مشهد، قال الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، إنه مثال لما يجري في عدد من المؤسسات التعليمية، عندما تنتفي لغة الحوار بين الأستاذ والتلميذ.

و بعد تداول الفيديو ، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في منطقة سوس-ماسة بالمغرب،بتوقيف الأستاذ بشكل احترازي، وإيفاد لجنة لأجل التحقيق في القضية.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    زمن

    مدارسهم مختلطة طلاب وطالبات
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  2. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    الله المستعان

    عندنا وعندهم خير
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  3. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    زمن

    مدارسهم مختلطة بنات مع شباب
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  4. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    كثروا لنا من اخبار المغرب يا المرصد فديت المغرب واهلها
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  5. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    غلطان المدرس المفروض ما يلمس الطالب حتى يطرحه الطالب ارضا
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