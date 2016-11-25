الخارجية : المملكة تدين التفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة و شرناق بتركيا

صحيفة المرصد – واس:عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة، وشرناق بجمهورية تركيا، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية تركيا الشقيقة، مقدماً العزاء لأسر الضحايا ولتركيا حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.