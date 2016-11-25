الخارجية : المملكة تدين التفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة و شرناق بتركيا

صحيفة المرصد – واس:عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة، وشرناق بجمهورية تركيا، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية تركيا الشقيقة، مقدماً العزاء لأسر الضحايا ولتركيا حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
تعليقات ( 9 )
zoroاين الاخت سامية (قلم الحقيقة) لكي يعلم موقف حكومتنا الرشيدة من تركيا وانها حليف استراتيجي للمملكه ****
zoroنعلم من خلف هذه التفجيرات الارهابية***
اشتغلت الدول الارهابيةاذا كان من يطلق عليهم دول ارهابية فهي الدول التي تقف من وراء تلك التفجيرات في الدول السنية سواء دعما عسكريا او اعلاميا او ملجأء أو خفيا مثل اسرائل وايران وروسيا والغرب
عدد التعليقات:13725
برق الحرم((((((( الارهاب ليس له دين ولا ملة )))))))))
اخونجي !!اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من ضلال فرق الارهاب وآحزابه وملله وطوائفة
اخونجي !!تعليق مخالف
اخونجي !!الارهاب لا دين له قولا واحدا
اخونجي !!وكل مسلم يدين الارهاب وتفجير أهل الضلال في كل مكان
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك