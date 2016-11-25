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الداخلية الكويتية تؤكد مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح داخل شقة في حولي

25 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
الداخلية الكويتية تؤكد مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح داخل شقة في حولي
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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، واثنين آخرين، فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.

وأفادت الداخلية الكويتية بأن الشيخ صباح مبارك الصباح (58 عاما) عثر عليه مقتولا بجانب اثنين آخرين، هما صالح ناصر بخيت، مواطن كويتى، وسيدة أخرى تحمل جنسية إندونيسية داخل شقة بمنطقة سلوى.

وأضافت الداخلية فى بيان صحفى، “إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه يحمل جنسية هندية، وأفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد عن مكانهم، وتم اتخاذ الإجراء القانونى والتوجه إلى الشقة المذكورة، ووجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث فى أماكن متفرقة”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    لطيف

    يالله عفوك ويش ذي المصايب
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  2. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ابو ريان ز

    الى تعليق رقم ٤ نفسي اشوف وجهك**
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  3. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    خالد

    طيب الخبر غير مكتمل من القاتل وش سالفة الهندي مع بقع الدم خبر غير مكتمل
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  4. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه يحمل جنسية هندية،،، طيب ويش وضع الهندي المصاب ؟؟؟ هنا مربط الفرس
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  5. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    .لن.

    ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا... وياتيك بالاخبار من لم تزودی ؟! الله ينصر كل مظلوم وينتقم من استحل دماء الناس دون وجه حق ايا كان هدقه او مبرراته والدم وزهاق النفس والظلم ما يترك بدون ان جعله الله لعنة
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  6. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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  7. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    معلم متقاعد

    أحسن الله عزاهم.
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  8. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:5960

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  9. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    يالطيف

    لن اسبق الاحداث سيبان كل شي وبعدها نعلق
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  10. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    يمني عاشق الدمام

    داعش تهدد كل مرة
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  11. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    عوافي

    طالما ان هناك هندي شاهد سوف يتم القبض عليهم سريعا الدم ما يضيع
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  12. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    الحصان م

    الشيخ مقيم بصفه دائمه في لبنان ووصل الكويت قبل ايام لتصفية تركه وسحب قبل يومين مبلغ 450 الف دينار نقدا وتم القاء القبض على ايراني وشخص بدون متهمين بالجريمه
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