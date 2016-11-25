الداخلية الكويتية تؤكد مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح داخل شقة في حولي

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، مقتل الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، واثنين آخرين، فى منطقة سلوى بمحافظة حولى.
وأفادت الداخلية الكويتية بأن الشيخ صباح مبارك الصباح (58 عاما) عثر عليه مقتولا بجانب اثنين آخرين، هما صالح ناصر بخيت، مواطن كويتى، وسيدة أخرى تحمل جنسية إندونيسية داخل شقة بمنطقة سلوى.
وأضافت الداخلية فى بيان صحفى، “إنه أثناء تجوال إحدى دوريات مخفر شرطة سلوى، شوهد شخص مصابا تبين أنه يحمل جنسية هندية، وأفاد بوجود ثلاثة أشخاص مقتولين وأرشد عن مكانهم، وتم اتخاذ الإجراء القانونى والتوجه إلى الشقة المذكورة، ووجد الباب مفتوحاً وشوهدت بقع دماء عند المدخل، وعثر داخل الشقة على ثلاث جثث فى أماكن متفرقة”.
تعليقات ( 12 )
لطيفيالله عفوك ويش ذي المصايب
ابو ريان زالى تعليق رقم ٤ نفسي اشوف وجهك**
خالدطيب الخبر غير مكتمل من القاتل وش سالفة الهندي مع بقع الدم خبر غير مكتمل
.لن.ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا... وياتيك بالاخبار من لم تزودی ؟! الله ينصر كل مظلوم وينتقم من استحل دماء الناس دون وجه حق ايا كان هدقه او مبرراته والدم وزهاق النفس والظلم ما يترك بدون ان جعله الله لعنة
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
معلم متقاعدأحسن الله عزاهم.
عدد التعليقات:5960
المنتصر باللهتعليق مخالف
يالطيفلن اسبق الاحداث سيبان كل شي وبعدها نعلق
يمني عاشق الدمامداعش تهدد كل مرة
عوافيطالما ان هناك هندي شاهد سوف يتم القبض عليهم سريعا الدم ما يضيع
الحصان مالشيخ مقيم بصفه دائمه في لبنان ووصل الكويت قبل ايام لتصفية تركه وسحب قبل يومين مبلغ 450 الف دينار نقدا وتم القاء القبض على ايراني وشخص بدون متهمين بالجريمه