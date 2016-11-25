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بالفيديو : التعاون يفاجئ النصر بثنائية مقابل هدف

25 نوفمبر, 2016 , 19:59 م
بالفيديو : التعاون يفاجئ النصر بثنائية مقابل هدف
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صحيفة المرصد:هزم التعاون ضيفه النصر بهدفين لهدف اليوم الجمعة بالجولة العاشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين حيث تمكن فريق التعاون من خطف الهدف الأول من نظيره النصر بفضل المهاجم الهولندي منير الحمداوي (30) ثم لحق به تسجيل سعيد الدوسري للهدف الثاني بالدقيقة (32) بينما سجل هدف النصر الوحيد المهاجم حسن الراهب (78).



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    عيصو

    هدفين في دقيقتين وين الدفاع ؟؟؟!!!😡😡
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  2. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    لطيف

    النصر معقوله يخسر على العموم مبرووك للهلاليين الفوز
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  3. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    💎🎀سُندُس

    والفقراوي أكلها ب أثنين⚽️⚽️ لاجديد😂😜
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  4. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    الزعيم الملكي

    اذا حظر الحكم العادل يصبح نادي الفقر كما سدوس مع احترامنا لسدوس
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  5. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ياسر11

    باريس نجد عليها ديم الحين
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  6. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    عوافي

    افاد مصدر مسؤال بالقصيم ان هزيمه الفقراويه سببها اقفال محلات الفلافل بسبب الامطار
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  7. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    جنوووووووووووووووووبي

    LOOSER ALWAYS LOOOOOOOOOOOOOOOOL
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  8. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    عبدالرحمن بوكرشه

    لامفاجأه بوجود حسين عبد الغني نقطه ضعف وأسباب خسائره الئ متئ يجامل
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  9. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    الشهراني

    مبروك لمحر النصراوي
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  10. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    نتيجه طبيعيه

    التعاون متفوق على النصر منذ الموسم الماضي وتفوقه ليس بمستغرب نتيجة طبيعية جدا.
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  11. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    الشهراني

    يقولك فيه رئيس نادي يبي يعلن استقالته بس متردد..عشان خايف حسينوه مايوافق له ع الاستقاله ويمسك اذنه ويرجعه 😢
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  12. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    يا ولد الشيوخ

    باريس نجد هي عنيزة يبدو انك من منطقة بعيدة ولا تعرف نجد جيدا.
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  13. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    وهر دلك لجماهير العالمي..
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  14. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    بمناسبة هذا الفوز.. ومع هذه الأجواء الرائعه عليكم بالبيك. تشيكن ناجت مع حليب بالزنجبيل😂😂😂😂😂😂..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    قوطي نيفيا

    بهذا المستوى كنا نستحق الخسارة / يا لله يا الطاقية زغردي / اللاعبان الكروات آوت في الشتوية / سيكون هناك تصحيح بإذن الله يااااااااااااااااااااااااااا رب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تخطّي ال35 عام من العُمر .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    اسمرعبر

    جماهير ذا النادي ما تخجل .. كل نادي يجي يمردغهم وهم برضه يرددون كلمة عالمي ههههه
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  18. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ماعجبني الإنهيار النفسي اللي حصل للاّعبين !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 20:37 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لاهل باريس نجد..
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  20. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    التعاون مابوه مثلوه بالقصيم وين هو بوه 👈 بالقصيم😁😬..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    عوافي

    مره فوق ومره تحت شوط ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    عوافي

    هههههههه الفقراويه فازوا بالصدفه على الاتحاد وصدقوا انفسهم انهم بينافسون على الدوري
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  23. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    نصراوي للنخاع

    هاردللك للعالمي ومبروك لسكري القصيم الفوز @@
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:4447

    العنيد

    ألف للتعاون هاردلك لنا. حسين عبدالغني سبب خسارتنا للأسف. توماسوف أقرب رحلة على كرواتيا !!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    اسمرعبر

    يا هو دبغهم دبغ ههههه والله فشلنا ذا النادي امام اندية القصيم لذلك نطالب الرئاسة بإبعاد الفقر عن مدينة الرياض ..
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  26. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:4447

    العنيد

    ما اسعد اللاقزام بهزيمتك يااالعاالمي !!
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  27. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    فقــــــــــــراوي

    فقراوي المركز الثامن محجلكم هههههههههههههههههههههه هههه هههههههوز
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  28. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:3710

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير سكري القصيم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:562

    ابونواف...

    رعونة مهاجمي الاتحادي المباراه السابقة اهدة النصر النقاط والنصر الان ليس نصر كارينينو وهذا لايقلل من فوز التعاون مبروووك للتعاون وحظ اوفر للنصر وفرصة للهلال والاهلي والاتحاد للتقدم للصداره
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  30. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجماهير سكري القصيم .. من الافضل للعالمي ان لا يتصدر الآن .. تونا خير !
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  31. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    اسمرعبر

    يالله جيبوا سلم فيه نادي بينزل للثامن
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  32. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الخرج موطني

    طبيعي الفقر هذا وضعه
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