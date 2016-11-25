بالفيديو : التعاون يفاجئ النصر بثنائية مقابل هدف

صحيفة المرصد:هزم التعاون ضيفه النصر بهدفين لهدف اليوم الجمعة بالجولة العاشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين حيث تمكن فريق التعاون من خطف الهدف الأول من نظيره النصر بفضل المهاجم الهولندي منير الحمداوي (30) ثم لحق به تسجيل سعيد الدوسري للهدف الثاني بالدقيقة (32) بينما سجل هدف النصر الوحيد المهاجم حسن الراهب (78).