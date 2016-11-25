بالفيديو : التعاون يفاجئ النصر بثنائية مقابل هدف

صحيفة المرصد:هزم التعاون ضيفه النصر بهدفين لهدف اليوم الجمعة بالجولة العاشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين حيث تمكن فريق التعاون من خطف الهدف الأول من نظيره النصر بفضل المهاجم الهولندي منير الحمداوي (30) ثم لحق به تسجيل سعيد الدوسري للهدف الثاني بالدقيقة (32) بينما سجل هدف النصر الوحيد المهاجم حسن الراهب (78).
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تعليقات ( 32 )
عيصوهدفين في دقيقتين وين الدفاع ؟؟؟!!!😡😡
لطيفالنصر معقوله يخسر على العموم مبرووك للهلاليين الفوز
💎🎀سُندُسوالفقراوي أكلها ب أثنين⚽️⚽️ لاجديد😂😜
الزعيم الملكياذا حظر الحكم العادل يصبح نادي الفقر كما سدوس مع احترامنا لسدوس
ياسر11باريس نجد عليها ديم الحين
عوافيافاد مصدر مسؤال بالقصيم ان هزيمه الفقراويه سببها اقفال محلات الفلافل بسبب الامطار
جنوووووووووووووووووبيLOOSER ALWAYS LOOOOOOOOOOOOOOOOL
عبدالرحمن بوكرشهلامفاجأه بوجود حسين عبد الغني نقطه ضعف وأسباب خسائره الئ متئ يجامل
الشهرانيمبروك لمحر النصراوي
نتيجه طبيعيهالتعاون متفوق على النصر منذ الموسم الماضي وتفوقه ليس بمستغرب نتيجة طبيعية جدا.
الشهرانييقولك فيه رئيس نادي يبي يعلن استقالته بس متردد..عشان خايف حسينوه مايوافق له ع الاستقاله ويمسك اذنه ويرجعه 😢
يا ولد الشيوخباريس نجد هي عنيزة يبدو انك من منطقة بعيدة ولا تعرف نجد جيدا.
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخوهر دلك لجماهير العالمي..
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخبمناسبة هذا الفوز.. ومع هذه الأجواء الرائعه عليكم بالبيك. تشيكن ناجت مع حليب بالزنجبيل😂😂😂😂😂😂..
قوطي نيفيابهذا المستوى كنا نستحق الخسارة / يا لله يا الطاقية زغردي / اللاعبان الكروات آوت في الشتوية / سيكون هناك تصحيح بإذن الله يااااااااااااااااااااااااااا رب
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تخطّي ال35 عام من العُمر .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
اسمرعبرجماهير ذا النادي ما تخجل .. كل نادي يجي يمردغهم وهم برضه يرددون كلمة عالمي ههههه
🌸 الملح و القبلة 🌸ماعجبني الإنهيار النفسي اللي حصل للاّعبين !
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخالف مبروك لاهل باريس نجد..
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخالتعاون مابوه مثلوه بالقصيم وين هو بوه 👈 بالقصيم😁😬..
عوافيمره فوق ومره تحت شوط ***
عوافيهههههههه الفقراويه فازوا بالصدفه على الاتحاد وصدقوا انفسهم انهم بينافسون على الدوري
نصراوي للنخاعهاردللك للعالمي ومبروك لسكري القصيم الفوز @@
عدد التعليقات:4447
العنيدألف للتعاون هاردلك لنا. حسين عبدالغني سبب خسارتنا للأسف. توماسوف أقرب رحلة على كرواتيا !!!
اسمرعبريا هو دبغهم دبغ ههههه والله فشلنا ذا النادي امام اندية القصيم لذلك نطالب الرئاسة بإبعاد الفقر عن مدينة الرياض ..
عدد التعليقات:4447
العنيدما اسعد اللاقزام بهزيمتك يااالعاالمي !!
فقــــــــــــراويفقراوي المركز الثامن محجلكم هههههههههههههههههههههه هههه هههههههوز
عدد التعليقات:3710
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير سكري القصيم..
عدد التعليقات:562
ابونواف...رعونة مهاجمي الاتحادي المباراه السابقة اهدة النصر النقاط والنصر الان ليس نصر كارينينو وهذا لايقلل من فوز التعاون مبروووك للتعاون وحظ اوفر للنصر وفرصة للهلال والاهلي والاتحاد للتقدم للصداره
ااببووححممووددمبروك لجماهير سكري القصيم .. من الافضل للعالمي ان لا يتصدر الآن .. تونا خير !
اسمرعبريالله جيبوا سلم فيه نادي بينزل للثامن
الخرج موطنيطبيعي الفقر هذا وضعه