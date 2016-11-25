بالفيديو.. قصيدة الشاعر خضير البراق أمام الملك سلمان في حفل أهالي المنطقة الشرقية!

صحيفة المرصد : قدم الشاعر، خضير البراق، قصيدة شعرية في مدح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك أثناء استقبال أهالي المنطقة الشرقية للملك.

وظهر “خضير” وهو يلقي أبيات الشعر بطريقة منظمة أمام العاهل، الأمر الذي جذب الحضور له، وكان واضحا على خادم الحرمين الشريفين، استماعه وإنصاته للقصيدة.

وقال “البراق” في قصيدته:

مرحبا باللي رعـد وأبـرق شـمال قــبل لا تسكـت رعـوده فـي الجنـوب

غـيـثـنـا الـهمّـال مـردوم الـخيـال راعــدٍ بـرّاق .. في عـرض النصوب

مـا يشـيـل إلا الغزيـرات الـثـقـال رجـدهــن فـي القـاع هبـّابٍ صـبــوب

المليك اللي مـلـك روس الرجـال بالوفاء .. واستوطن أعماق القـلوب

مرحبا سلمـان .. سلمـان الفـعـال ســلّـمــك ربـي .. وعــدّاك الـكـروب

مـرحبا بـك بيننا .. قــدر وجـلال يـا مـطـوّل روسـنا بـيـن الـشـعــوب

نـرمي الغـتره ونرفـع لـك عقـال ولا لـبسنا غـير ثـوب العـز .. ثـوب

فـي قـدومـك صـار للبـدر اكتمـال واحتضن شاطي القمر شاطي الغروب

نحتفـل بك .. والشرف للاحـتفـال والأمـيــر سـعــود فـالمـاقــف يـنـوب

فرحته في شـوفتك فـوق الخـيـال والـمشاعـر مـا يـتـرجـمهـا اســلـوب

مرحبا في الساحل الشرقي مـثال وأنت فـي كـل السـواحـل والهـضوب

عـين مـا تـرقـد وراسٍ ما يـطـال في حـدود المملـكة مـن كـل صــوب

عشت يا سلمان يـا واف الخصال الزعـيـم الـفـيصلي قـطـب القطــوب

قـائـد الأمــة لـيـا اشــتــد الـنـزال وادلهّـمت حولهـا ســود الـخـطــوب

يوم شفت الوضع جاء فيه اختلال والـتدخـل صار من حـقــك وجــوب

اسـتـعـنـت بـمـن عـلـيه الاتـكــال فـالـق الإصــباح .. عـلّام الـغـيـوب

ما ثنى عزمـك جواب ولا سـؤال ولا حسبت حسـاب هـايـب ومهيـوب

مــعك نـوّابـك مـحامـيـد الـكمــال ابـن نايـف و ابـن سـلمـان النجـوب

ابن نـايف هـادم أوكـار الضـلال وابـن سـلمـان الـعـرب ذيـبٍ قنـوب

اعـتمـدت أمرك وشـدّيت الحبـال وذعذع الغـربي وهـبت لـك هـبـوب

لا تسـرُّع في القـرار ولا ارتجال حـانـت الفرصـة ولا عـنهـا هـروب

والله إنــك مـا تبي كـثـر الجــدال ولا تحب الخوض وإشعال الـحـروب

أنت رجل السـلم والـرأي العـدال ودولـتـك عنـوانها الصــدر الرحـوب

ميــر لا شـبّت وقـالت لـك تعـال مـرحبا بـالـحـرب لا شـبّـت شـبــوب

أنـت فارسها و (هومـاتك) لحال تـضرب الهـيجاء وتـنطـحها طـروب

تنفعـل لا صـار وقـت الانــفعال وتقـلب اللعـبة عـلى الخصـم اللـعـوب

قـدتها .. وابشر بنا فـي كل حال في البحور وفي الجبال وفي السهوب

كــلنا لـلأمر طــاعـة وامـتـثــال نلــطــم العــايـل ونــدحـم بالــجـنوب

صــف واحــد مـا تفـرّقنا الليـال وعــاقب الســاقة نـدوسـه بالـكعــوب

لـك رجــالٍ ما يهــابـون القــتال جـمعـهم غـالب .. ولاهـوب مغـلوب

بالــبدال وقبــل مــا نـلبـس بدال دون مـكـة نـظهـر الـوجـه الغضوب

وجــيشنا صفوة شغـاميم العيـال فوق ضلعـان الـيمن جـاء له قـبـوب

جــارنـا .. ما نـتركه للاحـتمــال والـيـمن غــالي عـليــنا ومحــســوب

كــم تحـمّلنا .. ووفّــرنـا مجــال وعرضـة الـجيـران ذنب من الذنوب

بعـض جـيران النكـد فيهـم هبـال كـل جـيـرتهـم عـيــوبٍ فـي عـيــوب

ما يعـرفـون الحـرام مـن الحـلال والــكــذوب يــلــقّـنـه مثـلـه كــذوب

حـلمهم مدحــور من رب الجـلال وزيفهم مكشوف ..والساس معطوب

مـا دروا سلمان لامن قال .. قال فــي قــراره ينـتهــي نفـخ الــذروب