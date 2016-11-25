“العرعور” يكشف السبب وراء الفشل في هزيمة بشار الأسد بسوريا!

صحيفة المرصد: أرجع الشيخ السوري المعارض عدنان العرعور سبب تأخر حسم النصر في سوريا والفشل في هزيمة بشار الأسد للخلل في التوحيد.

وقال العرعور عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن “أهم أسباب تأخر النصر الخلل في توحيد الله، حتى ممن ينتسبون إلى السنة، مضيفاً أن هذا الخلل يؤدي إلى غضب الله، وأن التوحيد خدش باظافر الشرك فضعف أهله”.

وأوضح الشيخ السوري المعارض أن الناس في معظم ديار المسلمين يتركون التوكل على الحي القيوم ويتوكلون على غيره، ويتركون الاستغاثة بالله ويستغيثون بغيره، ويستنصرون بالأموات.