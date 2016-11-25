“العرعور” يكشف السبب وراء الفشل في هزيمة بشار الأسد بسوريا!

صحيفة المرصد: أرجع الشيخ السوري المعارض عدنان العرعور سبب تأخر حسم النصر في سوريا والفشل في هزيمة بشار الأسد للخلل في التوحيد.
وقال العرعور عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن “أهم أسباب تأخر النصر الخلل في توحيد الله، حتى ممن ينتسبون إلى السنة، مضيفاً أن هذا الخلل يؤدي إلى غضب الله، وأن التوحيد خدش باظافر الشرك فضعف أهله”.
وأوضح الشيخ السوري المعارض أن الناس في معظم ديار المسلمين يتركون التوكل على الحي القيوم ويتوكلون على غيره، ويتركون الاستغاثة بالله ويستغيثون بغيره، ويستنصرون بالأموات.
تعليقات ( 60 )
خالدوايضا بسبب التنازع
ابو محمدلان ربنا قال . (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. ). ما قال ترفع سلاحك على اخيك المسلم وتطعنه بالظهر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. نايف علي و ت46 و ت45 و صنداحي
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية )) وما بعد (((( حتى )))) ليس ما قبلها
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية )) استمرت الثورة السورية على نهجها (( حتى ؟!! )) وما بعد حتى ليس ما قبلها
عبادة أتباع الروافض واﻹخوان لمشايخهم:أصبت وصدقتروي عدي بن حاتم أنه دخل علي النبي وهو يقرأ( إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )فقال لم يكونوا يعبدونهم. فقال أﻻإنهم إن حرموا حﻻﻻ حللتموه وإن حللوا حراما حرمتوه قال بلي قال تلك عبادتهم.
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ت1 و نايف علي و بحار و الرحااال و زائره و ت22 و الحذر
عدد التعليقات:13725
برق الحرم(((((( من يمثل الشعب السوري العربي ....بعد ما بيعت ارضهم ..لا احد .....سوريين أكراد وسوريين توابع انراك وسوريين توابع مجوس وتوابع روس ))))))))
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية )) استمرت الثورة السورية في كفاحها ونجاحها وازدياد قوتها حتى لاحت بشائر النصر دون تدخل من أحد شعب يواجه جلاده وأذنابه
نايف عليالان عرفنا سبب تأخر النصر وين جماعة العالمي؟؟
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية )) انظمت أرتال من الجيش السوري للمعارضة لوقف طغيان الطاغية وتسلطه وانتقامة (( وما زالت الثورة نقية ))
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية ))كبرت دائرة الرفض لتعم أرجاء سوريا بمظاهرات نقية
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية )) أنتفض الشعب في وجه الطاغية
السر أبو الأسرار(( بداية الحكاية ))الثورة السورية بدأت (( نقية )) شعب يريد التخلص من جلاده
صنداحيعدم النصر على بشار هو خلل في التوحيد عند السنه . يعني إن بشار ليس عنده خلل في التوحيد ولذلك مازال منتصر لأنه كامل التوحيد والتوكل على الله . **
ابو محمدلانه بيقاتل عشان الديمقراطيه وياخذ التوجيهات والدعم من الكفار الغرب لقتال من جاء لمساعته من اهل السنه الذين يحمون ظهورهم لكي يحصل على السلاح وتارك النصيري يقصف المدنين العزل لهذا السبب تاخر النصر .
عدد التعليقات:13725
برق الحرم(((((((( كيد الاعداء بفتنة الاحزاب ...... فرقت الصفوف... وشردت الشعب ..... وقسمت الارض ))))))))
عدد التعليقات:13725
برق الحرم(((((إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة.... فلا بـــد أن يستجيب القــدر......ولا بـــد لليــــل أن ينجلـــي...... ولابـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر ))))))
عدد التعليقات:13725
برق الحرم((((( تأخر النصر الخلل في توحيد الله..... حتى ممن ينتسبون إلى السنة))))))
الواقع الاليملان الشيعه متوحدين وما عندهم اي اشكال لكن اهل السنه والجماعه متناحرين ومخدولين ومنبودين .ومصنفين ارهابين .... ولا تنسي دعم روسيا وامريكا والغرب للمجوس الايراني
كاره المجوس واذنابهم الانذالنعم ورب الكعبة هذا هو السبب صدقت ياشيخ والله العظيم صدقت سلط الله الروافض الانجاس على اهل السنه بسبب بعدهم عن الله يجب ان نعود ونخلص التوحيد والنصر قادم باذن القوي العزيز
السر أبو الأسرارالشيخ العرعور وفقه الله (( حرر المسألة )) وأبان لنا الخلل
السر أبو الأسرارالشيخ العرعور :: حتى ممن ينتسبون إلى السنة لديهم خلل يؤدي إلى غضب الله، وأن التوحيد خدش باظافر الشرك فضعف أهله (( كلام من ذهب ))
عدد التعليقات:6015
الرحااالالشعب السعودي..زالشعوب الاسلاميه كلها..لايعجبها مثل هذا..بل مايعجبهم الا الرجل الصالح..الرجل المتدين الذي يخاف الله
السر أبو الأسرارالعرعور : حتى ممن ينتسبون إلى السنة ؟!! الخلل لديهم في توحيد الله.. احسنت ياشيخ أصبت الحقيقة
كاره المجوس واذنابهم الانذالالله يبارك فيك يا شيخ ههههه الروافض مايحبون هذا الشيخ الفاضل لانه فضحهم على قنتنا المحبوبة وصال دليل وصولك للحقيقة بارك الله فيك
السر أبو الأسرارقال العرعور : إن “أهم أسباب تأخر النصر الخلل في توحيد الله
السر أبو الأسرارالشيخ العرعور : الفشل في هزيمة بشار الأسد للخلل في ((( التوحيد ))) كلام سليم
السر أبو الأسرارالسر في العقائد ؟!
ام عمرقلم قصدي***انت لو عندك توحيد وايمان ما كان قلت مثل هذا الكلام روح تبرك بغسل ارجل الايرانيين والعلوييين*** اقسم بالله انك ضد بلادنا ولكن التقيه والخوف يمنعك أن تصرح فتلمح **
اناهذا من اسباب كل المشاكل في سوريا ***
الحذرالحذر من الإخوان يدسون السم في العسل ويوصلون الينا بمنطق الدين نعم التوحيد قبل كل شيء****
متابعحياك الله ياشيخنا القدير. اشتقنا لمناظراتك ومحاضراتك. بارك الله فيك وأطال على الحق بقائك. وإلى الأمام
الاخ قلم الحقيقةالنصر باذن الله قادم لسوريا والشعب السوري باذن الله ينتصر على بشار النعجه
..سعودي..أحسنت أيها الشيخ الفاضل عدنان العرعور بارك الله فيك...وتباً لمن يكرهك ويبغضك
عنزروتالفشل سببه مصالح شخصيه على حساب بعض مثل اللي صاير باليمن
عدد التعليقات:15685
قلم الحقيقهلن ترتفع هامات الأخوان فوق هامات العرب وهناك من يقول أنه عربي وليس حزبي أخواني.
زائرهليته سكت ..
عدد التعليقات:15685
قلم الحقيقههزيمة سوريا العربية لن تأتي من راية أخوانية حزبية .
عدد التعليقات:15685
قلم الحقيقههزيمة سوريا العربية لن تأتي من فوق دبابة تركية عثمانية.
عدد التعليقات:15685
قلم الحقيقهوأن حب الله وحده لاشريك له هو أولى***وأن هناك أخوان مسلمين قلوبكم مشغفة بحبهم والاخلاص لهم وبحثكم عن كراسي الحكم في الدول العربية والاطاحة بحكامها وليس جنان الله.
كاريزمايا الله يسعدك دنيا واخره . لقد زلزلت الروافض . اسال الله ان يجعل ما تقدمه اجرا لك في الدنيا والاخره .
ابو فيصلالسبب الحقيقى هو ان السوريين ***مثل العراقين والفلسطن
كلمة حقحفظك الله شيخ من شيوخ السنه وفاضح اكاذيب الشيعه
متابعوكمان بشار فشل في هزيمة المعارضه
الاخ قلم الحقيقةبالله عليك ماتمل ولا تكل من كثر الثرثره شكلك مالك ربع وصاحب ٢٤ساعه وانت جالس بالمرصد يخوفي عندك توحد
عدد التعليقات:6015
الرحااالعدم هزيمة بشار هو***.الله يستجيب دعوة الصالح المظلوم.***
عدد التعليقات:15685
قلم الحقيقهالسبب يالعرعور واضح دون لف ولادوران. وهو تلك الأحزاب التي تدعي وتزعم أنها اسلامية ومن خلفها أخوانها وأتباعها وأحبابها التي نسيت أن الله وحده لاشريك له والنصر من عنده لامن عند تركيا ولامن عند داعية .
بحارمن جد عذر اقبح من ذنب.
konozالمشكلة ان السوريون صاروا 300 فصيل
عبدالله المسلمصدق الشيخ العرعور . بعد الناس عن الدين هو سبب ضعفهم أمام أعدائهم , والدليل ما حصل في غزوة أحد قال تعالى : ( قل هو من عند أنفسكم )
نايف عليما استغاثوا بالاموات يا شيخ استغاثوا بالاحياء وهي امريكا وهذا امر جائز انك تستعين بالكافر في حربك ضد المسلم حتى تحقق النصر المظفر وحتى لو كان شرك فهو اصغر او خفي