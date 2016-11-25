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“العرعور” يكشف السبب وراء الفشل في هزيمة بشار الأسد بسوريا!

25 نوفمبر, 2016 , 20:29 م
“العرعور” يكشف السبب وراء الفشل في هزيمة بشار الأسد بسوريا!
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صحيفة المرصد: أرجع الشيخ السوري المعارض عدنان العرعور سبب تأخر حسم النصر في سوريا والفشل في هزيمة بشار الأسد للخلل في التوحيد.

وقال العرعور عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن “أهم أسباب تأخر النصر الخلل في توحيد الله، حتى ممن ينتسبون إلى السنة، مضيفاً أن هذا الخلل يؤدي إلى غضب الله، وأن التوحيد خدش باظافر الشرك فضعف أهله”.

وأوضح الشيخ السوري المعارض أن الناس في معظم ديار المسلمين يتركون التوكل على الحي القيوم ويتوكلون على غيره، ويتركون الاستغاثة بالله ويستغيثون بغيره، ويستنصرون بالأموات.



تعليقات ( 60 )

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  1. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    خالد

    وايضا بسبب التنازع
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  2. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ابو محمد

    لان ربنا قال . (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. ). ما قال ترفع سلاحك على اخيك المسلم وتطعنه بالظهر
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  3. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. نايف علي و ت46 و ت45 و صنداحي
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  4. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية )) وما بعد (((( حتى )))) ليس ما قبلها
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  5. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية )) استمرت الثورة السورية على نهجها (( حتى ؟!! )) وما بعد حتى ليس ما قبلها
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  6. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    عبادة أتباع الروافض واﻹخوان لمشايخهم:أصبت وصدقت

    روي عدي بن حاتم أنه دخل علي النبي وهو يقرأ( إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )فقال لم يكونوا يعبدونهم. فقال أﻻإنهم إن حرموا حﻻﻻ حللتموه وإن حللوا حراما حرمتوه قال بلي قال تلك عبادتهم.
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  7. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ت1 و نايف علي و بحار و الرحااال و زائره و ت22 و الحذر
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  8. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:13725

    برق الحرم

    (((((( من يمثل الشعب السوري العربي ....بعد ما بيعت ارضهم ..لا احد .....سوريين أكراد وسوريين توابع انراك وسوريين توابع مجوس وتوابع روس ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية )) استمرت الثورة السورية في كفاحها ونجاحها وازدياد قوتها حتى لاحت بشائر النصر دون تدخل من أحد شعب يواجه جلاده وأذنابه
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  10. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    نايف علي

    الان عرفنا سبب تأخر النصر وين جماعة العالمي؟؟
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  11. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية )) انظمت أرتال من الجيش السوري للمعارضة لوقف طغيان الطاغية وتسلطه وانتقامة (( وما زالت الثورة نقية ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية ))كبرت دائرة الرفض لتعم أرجاء سوريا بمظاهرات نقية
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  13. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية )) أنتفض الشعب في وجه الطاغية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    السر أبو الأسرار

    (( بداية الحكاية ))الثورة السورية بدأت (( نقية )) شعب يريد التخلص من جلاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    أستعان اﻹخوان بالشرق والغرب لتنجح مؤامرة الربيع العبري وجمعوا آﻻف الناس بدون التركيز على العقيدة وربوهم علي الثورات والخروج على الحكام واشعلوا فتيل الحروب وبعد الهزيمة علقوا علي شماعة التوحيد
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  16. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    هيج الناس قالوا صدقت خسروا قالوا صدقت تعادلوا قالوا صدقت
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  17. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    صنداحي

    عدم النصر على بشار هو خلل في التوحيد عند السنه . يعني إن بشار ليس عنده خلل في التوحيد ولذلك مازال منتصر لأنه كامل التوحيد والتوكل على الله . **
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  18. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    ابو محمد

    لانه بيقاتل عشان الديمقراطيه وياخذ التوجيهات والدعم من الكفار الغرب لقتال من جاء لمساعته من اهل السنه الذين يحمون ظهورهم لكي يحصل على السلاح وتارك النصيري يقصف المدنين العزل لهذا السبب تاخر النصر .
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  19. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:13725

    برق الحرم

    (((((((( كيد الاعداء بفتنة الاحزاب ...... فرقت الصفوف... وشردت الشعب ..... وقسمت الارض ))))))))
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  20. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:13725

    برق الحرم

    (((((إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة.... فلا بـــد أن يستجيب القــدر......ولا بـــد لليــــل أن ينجلـــي...... ولابـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر ))))))
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  21. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:13725

    برق الحرم

    ((((( تأخر النصر الخلل في توحيد الله..... حتى ممن ينتسبون إلى السنة))))))
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  22. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    الواقع الاليم

    لان الشيعه متوحدين وما عندهم اي اشكال لكن اهل السنه والجماعه متناحرين ومخدولين ومنبودين .ومصنفين ارهابين .... ولا تنسي دعم روسيا وامريكا والغرب للمجوس الايراني
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  23. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    كاره المجوس واذنابهم الانذال

    نعم ورب الكعبة هذا هو السبب صدقت ياشيخ والله العظيم صدقت سلط الله الروافض الانجاس على اهل السنه بسبب بعدهم عن الله يجب ان نعود ونخلص التوحيد والنصر قادم باذن القوي العزيز
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  24. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    السر أبو الأسرار

    الشيخ العرعور وفقه الله (( حرر المسألة )) وأبان لنا الخلل
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  25. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    السر أبو الأسرار

    الشيخ العرعور :: حتى ممن ينتسبون إلى السنة لديهم خلل يؤدي إلى غضب الله، وأن التوحيد خدش باظافر الشرك فضعف أهله (( كلام من ذهب ))
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  26. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:6015

    الرحااال

    الشعب السعودي..زالشعوب الاسلاميه كلها..لايعجبها مثل هذا..بل مايعجبهم الا الرجل الصالح..الرجل المتدين الذي يخاف الله
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  27. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    السر أبو الأسرار

    العرعور : حتى ممن ينتسبون إلى السنة ؟!! الخلل لديهم في توحيد الله.. احسنت ياشيخ أصبت الحقيقة
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  28. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    كاره المجوس واذنابهم الانذال

    الله يبارك فيك يا شيخ ههههه الروافض مايحبون هذا الشيخ الفاضل لانه فضحهم على قنتنا المحبوبة وصال دليل وصولك للحقيقة بارك الله فيك
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  29. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    السر أبو الأسرار

    قال العرعور : إن “أهم أسباب تأخر النصر الخلل في توحيد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    السر أبو الأسرار

    الشيخ العرعور : الفشل في هزيمة بشار الأسد للخلل في ((( التوحيد ))) كلام سليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    السر أبو الأسرار

    السر في العقائد ؟!
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  32. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    ام عمر

    قلم قصدي***انت لو عندك توحيد وايمان ما كان قلت مثل هذا الكلام روح تبرك بغسل ارجل الايرانيين والعلوييين*** اقسم بالله انك ضد بلادنا ولكن التقيه والخوف يمنعك أن تصرح فتلمح **
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  33. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    انا

    هذا من اسباب كل المشاكل في سوريا ***
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  34. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    الحذر

    الحذر من الإخوان يدسون السم في العسل ويوصلون الينا بمنطق الدين نعم التوحيد قبل كل شيء****
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  35. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    متابع

    حياك الله ياشيخنا القدير. اشتقنا لمناظراتك ومحاضراتك. بارك الله فيك وأطال على الحق بقائك. وإلى الأمام
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    الاخ قلم الحقيقة

    النصر باذن الله قادم لسوريا والشعب السوري باذن الله ينتصر على بشار النعجه
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  37. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    السبب ان الشيعه عقيدتهم واحده وثابته***
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  38. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    ..سعودي..

    أحسنت أيها الشيخ الفاضل عدنان العرعور بارك الله فيك...وتباً لمن يكرهك ويبغضك
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  39. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    *** وفي قنواتهم يغسلون عقول الشباب ويغررونهم ويحرضونهم ضد حكامهم بإسم الدين واﻹصﻻح ثم يدفعونهم لمواطن القتال والفتن وإذا أحسوا بالفشل ردوها علي التوحيد .
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  40. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    عنزروت

    الفشل سببه مصالح شخصيه على حساب بعض مثل اللي صاير باليمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:15685

    قلم الحقيقه

    لن ترتفع هامات الأخوان فوق هامات العرب وهناك من يقول أنه عربي وليس حزبي أخواني.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  42. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    زائره

    ليته سكت ..
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  43. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    إثنان زرعهما الماسونية الصهيونية الغربية في منطقتنا لتقسيمهما من جديد وإبادة الشعوب السنيه الخميني والإخوان المفلسين الخميني تصدير ثورات واﻹخوانج فتن وثورات وتكفير ثم ربيعهم العبري **
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 21:06 م
    عدد التعليقات:15685

    قلم الحقيقه

    هزيمة سوريا العربية لن تأتي من راية أخوانية حزبية .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  45. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:15685

    قلم الحقيقه

    هزيمة سوريا العربية لن تأتي من فوق دبابة تركية عثمانية.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  46. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    اﻵن عرفت التوحيد؟ السبب إن المتقاتلين في سوريا الرئيسيين هما الروافض واﻹخوان المفلسين والباقي داعم لهما وهما يذكروني بلصين خططوا وسرقوا سويا وعند المحاسبة إختلفوا .الربيع العبري وغزو العراق بداية الفت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    صدقت ياشيخ عدنان بارك الله فيك ونفع الله فيك وفي علمك الطيب_وليخسؤ أعداءك
    لا يعجبني(50) اعجبني(19)
  48. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:15685

    قلم الحقيقه

    وأن حب الله وحده لاشريك له هو أولى***وأن هناك أخوان مسلمين قلوبكم مشغفة بحبهم والاخلاص لهم وبحثكم عن كراسي الحكم في الدول العربية والاطاحة بحكامها وليس جنان الله.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  49. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    كاريزما

    يا الله يسعدك دنيا واخره . لقد زلزلت الروافض . اسال الله ان يجعل ما تقدمه اجرا لك في الدنيا والاخره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  50. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    ابو فيصل

    السبب الحقيقى هو ان السوريين ***مثل العراقين والفلسطن
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  51. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    كلمة حق

    حفظك الله شيخ من شيوخ السنه وفاضح اكاذيب الشيعه
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  52. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    متابع

    وكمان بشار فشل في هزيمة المعارضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    الاخ قلم الحقيقة

    بالله عليك ماتمل ولا تكل من كثر الثرثره شكلك مالك ربع وصاحب ٢٤ساعه وانت جالس بالمرصد يخوفي عندك توحد
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  54. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:6015

    الرحااال

    عدم هزيمة بشار هو***.الله يستجيب دعوة الصالح المظلوم.***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:15685

    قلم الحقيقه

    السبب يالعرعور واضح دون لف ولادوران. وهو تلك الأحزاب التي تدعي وتزعم أنها اسلامية ومن خلفها أخوانها وأتباعها وأحبابها التي نسيت أن الله وحده لاشريك له والنصر من عنده لامن عند تركيا ولامن عند داعية .
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  56. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    بحار

    من جد عذر اقبح من ذنب.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  57. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    konoz

    المشكلة ان السوريون صاروا 300 فصيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    عبدالله المسلم

    صدق الشيخ العرعور . بعد الناس عن الدين هو سبب ضعفهم أمام أعدائهم , والدليل ما حصل في غزوة أحد قال تعالى : ( قل هو من عند أنفسكم )
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  59. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    نايف علي

    ما استغاثوا بالاموات يا شيخ استغاثوا بالاحياء وهي امريكا وهذا امر جائز انك تستعين بالكافر في حربك ضد المسلم حتى تحقق النصر المظفر وحتى لو كان شرك فهو اصغر او خفي
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  60. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    عذر اقبح من ذنب
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