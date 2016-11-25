جندي فقد قدمه وأطراف يده على حدود المملكة يروي تفاصيل مثيرة عن العدو الحوثي

صحيفة المرصد : كشف الجندي أول يوسف فصال، الذي بترت قدمه كاملة وثلاثة من أصابع يده أثناء دفاعه عن تراب الوطن بالحدود الجنوبية، عن أمنيته في العودة وحمل السلاح مرة أخرى، لافتًا إلى أنه طلب من رئيس الأركان إعادته لموقعه.

وقال “يوسف”، إن بتر قدمه وأصابعه لن يُعيقه عن مهمته في الخطوط الأمامية، معتبرًا أن وجوده حاليًا في موقعه لمساندة زملائه هي أمنيته الوحيدة، مضيفًا: “أتمنى الموافقة على طلبي”.

ومضى الجندي في سرد وقائع قام بها هو وزملائه وتمكنوا من القبض خلالها على عناصر من العدو أحياء، واكتشف أنهم لا يعرفون من يحاربون؟، ووجدوا معهم أوراقا ورموزًا ادعوا أنها مفاتيح الجنة!.

وأضاف وفقا لـ “الوطن”: “من ضمن الأسرى أفارقة يتم تشغيلهم بشكل يومي، ولديهم قناعة بأنهم يحاربون ضد أمريكا وإسرائيل، وكنا نتعامل معهم بإنسانية”.

وتقود المملكة تحالفا لمواجهة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن، وذلك دفاعا عن الشرعية والثورة اليمنية، من جماعات تريد أن تضفي عليها طابعا طائفيا وهو ما جعل المملكة تبادر إلى اتخاذ خطوة الدفاع عن الأراضي اليمنية بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور.