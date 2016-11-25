جندي فقد قدمه وأطراف يده على حدود المملكة يروي تفاصيل مثيرة عن العدو الحوثي

صحيفة المرصد : كشف الجندي أول يوسف فصال، الذي بترت قدمه كاملة وثلاثة من أصابع يده أثناء دفاعه عن تراب الوطن بالحدود الجنوبية، عن أمنيته في العودة وحمل السلاح مرة أخرى، لافتًا إلى أنه طلب من رئيس الأركان إعادته لموقعه.
وقال “يوسف”، إن بتر قدمه وأصابعه لن يُعيقه عن مهمته في الخطوط الأمامية، معتبرًا أن وجوده حاليًا في موقعه لمساندة زملائه هي أمنيته الوحيدة، مضيفًا: “أتمنى الموافقة على طلبي”.
ومضى الجندي في سرد وقائع قام بها هو وزملائه وتمكنوا من القبض خلالها على عناصر من العدو أحياء، واكتشف أنهم لا يعرفون من يحاربون؟، ووجدوا معهم أوراقا ورموزًا ادعوا أنها مفاتيح الجنة!.
وأضاف وفقا لـ “الوطن”: “من ضمن الأسرى أفارقة يتم تشغيلهم بشكل يومي، ولديهم قناعة بأنهم يحاربون ضد أمريكا وإسرائيل، وكنا نتعامل معهم بإنسانية”.
وتقود المملكة تحالفا لمواجهة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن، وذلك دفاعا عن الشرعية والثورة اليمنية، من جماعات تريد أن تضفي عليها طابعا طائفيا وهو ما جعل المملكة تبادر إلى اتخاذ خطوة الدفاع عن الأراضي اليمنية بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور.
تعليقات ( 11 )
المعقبهذا هو الجندي السعودي مخلص لدينه وولاة امره ووطنه .عوضك الله خير يابطل وكثر الله امثالك .الله يحفظ وطني ويدمر اعدائه ويحفظ الاسره المالكه والمواطنين
عدد التعليقات:13725
برق الحرم(((((((( سلمك الله يابطل ...... وحفظك وعوضك بالخير ))))))))
متابعقناة ام بي سي تمجد ابو سن ***...والابطال الي يدافعو عن الوطن ماتدورهم
معرفات معروفه للجميعوأضاف وفقا لـ “الوطن”: “من ضمن الأسرى أفارقة يتم تشغيلهم بشكل يومي، ولديهم قناعة بأنهم يحاربون ضد أمريكا وإسرائيل، وكنا نتعامل معهم بإنسانية”. يعني اللي يحارب مع الحوثيه افارفه اكيد انهم اثيوبيه
جبال سديريجب ان يكون هناك اذاعة موجهة للمغرر بهم من اليمنيين لايضاح حقيقة الحرب التي زج بهم عملاء ايران فيها وقبضو ثمنها وهم ينعمون باالراحة
الغامدياسعدك الله ورحمك و رحم والديك...والله ثم والله انك رجل وابن رجل....انت فخر الوطن يا تاج راسي.
من الجزيرة العربرشوا الماء للاصدقاء واشعلوا الحرائق في الاعداء من المسلم اذا ولكن هنا زادوا على القلب والجمجمة باقي سائر الجسم
عدد التعليقات:562
ابونواف...في مثل هذه الأخبار لن تجد تعليق للهمداني اوابومصلفح او يماني محب لنفسه ...عليهم من الله مايجب
سعد1هنيئالناوللوطن والقياده ..بك ايهاالجندي الشجاع كمانرجو تصحيح الخبر بان ذلك حدث للجندي البطل بالحدودالجنوبيه وليست الشرقيه..حمى الله حدودوطنناالعزيز.
عدد التعليقات:562
ابونواف...اللهم يشفيك ويعافيك وانت بذلت روحك رخيصه للدفاع عن الدين ثم الوطن وأي فخر ...الغريب ان مطايا الفرس يتاخذون من جهال افريقيا مطايا وجميعهم قبل الحرب القتالية كانو يحاربونا بالتسلل والمهربات وكلهم **
كاريزمااسال الله ان يجعل ما بتر منك سابقا لك الى الفردوس الاعلى من الجنة . وفقك الله واصلح لك المال والذرية وانت رجل كفؤ تستاهل كل خير فجزاك الله خيرا