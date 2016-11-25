بالصور.. “محمد بن فهد “يحتفي بزيارة خادم الحرمين وولي عهده للمنطقة الشرقية

صحيفة المرصد: أقام أمير المنطقة الشرقية الأسبق، محمد بن فهد، مأدبة غداء على شرف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد زيارته للمنطقة، اليوم الجمعة.

وكشفت مجموعة صور تم تداولها، اليوم، عن وجود خادم الحرمين الشريفين في مزرعة “الخالدية” التابعة لأمير المنطقة الشرقية الأسبق، وبرفقته ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، كما بدا عليهم جميعا “البساطة والأريحية”.

ووصل خادم الحرمين إلى المنطقة الشرقية، صباح اليوم، لحضور حفل تدشين عدد من المشاريع لشركة أرامكو، حيث كان مفترضًا أن يقوم الملك بافتتاح المشروعات، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، فتم تأجيل الافتتاح.