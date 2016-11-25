بالصور.. “محمد بن فهد “يحتفي بزيارة خادم الحرمين وولي عهده للمنطقة الشرقية

صحيفة المرصد: أقام أمير المنطقة الشرقية الأسبق، محمد بن فهد، مأدبة غداء على شرف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد زيارته للمنطقة، اليوم الجمعة.
وكشفت مجموعة صور تم تداولها، اليوم، عن وجود خادم الحرمين الشريفين في مزرعة “الخالدية” التابعة لأمير المنطقة الشرقية الأسبق، وبرفقته ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، كما بدا عليهم جميعا “البساطة والأريحية”.
ووصل خادم الحرمين إلى المنطقة الشرقية، صباح اليوم، لحضور حفل تدشين عدد من المشاريع لشركة أرامكو، حيث كان مفترضًا أن يقوم الملك بافتتاح المشروعات، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، فتم تأجيل الافتتاح.
تعليقات ( 14 )
أمل قادممزرعه متواضعه أصلاً أنا ما جاز لي اسمها
المزن🌺الله يرزقنا الجنة ووالدي وأحبابي ومن له حق علي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 🌺
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احمممدحراام مافيها ارتداد المزرعه صغيره *_^
غربيالله يعين ☻
ابو منصورالمزرعة مره كبيره وكبيره جداً. أنا كمواطن سعودى أبدى اعجابى الشديد بها وكذلك اعجابى لانها أخذت من البحر ومن الصحراء الشى الكثير
بو سعوديارب ارزقنا الجنة يارب طفشت من هذه الدنيا
💥💦ريما Rima💥💦الله يعين🍊🐷
💥💦ريما Rima💥💦نورت الشرقية بقدوم الملك سلمان حفظه الله وولي عهده قاهر الإرهابيين بكل مكان 👍
عدد التعليقات:1041
ساميةالله يحفظ ملكنا المحبوب وولي عهده وولي ولي عهده ويطول عمره ويسعد قلبه ويعطيه الصحة والعافية وينصره نصرا مبينا بحول الله وقوته ❤️🇸🇦❤️
لا حول ولا قوة إلآ باللهالله يختار الصالح .. امير الشرقية محمد بن فهد ولا واحد ثاني؟
من حائلالله يعين
]]حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن نايف والأمير محمد بن فهد
وقفه عدلالله يحفظك يالغالي مليكنا الملك سلمان والله ياسيدي اني ادعي لك في صلاتي .