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بالصور.. “محمد بن فهد “يحتفي بزيارة خادم الحرمين وولي عهده للمنطقة الشرقية

25 نوفمبر, 2016 , 21:17 م
بالصور.. “محمد بن فهد “يحتفي بزيارة خادم الحرمين وولي عهده للمنطقة الشرقية
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صحيفة المرصد: أقام أمير المنطقة الشرقية الأسبق، محمد بن فهد، مأدبة غداء على شرف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد زيارته للمنطقة، اليوم الجمعة.
وكشفت مجموعة صور تم تداولها، اليوم، عن وجود خادم الحرمين الشريفين في مزرعة “الخالدية” التابعة لأمير المنطقة الشرقية الأسبق، وبرفقته ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، كما بدا عليهم جميعا “البساطة والأريحية”.
ووصل خادم الحرمين إلى المنطقة الشرقية، صباح اليوم، لحضور حفل تدشين عدد من المشاريع لشركة أرامكو، حيث كان مفترضًا أن يقوم الملك بافتتاح المشروعات، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك، فتم تأجيل الافتتاح.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    أمل قادم

    مزرعه متواضعه أصلاً أنا ما جاز لي اسمها
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  2. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    المزن

    🌺الله يرزقنا الجنة ووالدي وأحبابي ومن له حق علي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 🌺
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  3. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    🏇🚭

    ****************
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  4. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    احمممد

    حراام مافيها ارتداد المزرعه صغيره *_^
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  5. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    غربي

    الله يعين ☻
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  6. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    ابو منصور

    المزرعة مره كبيره وكبيره جداً. أنا كمواطن سعودى أبدى اعجابى الشديد بها وكذلك اعجابى لانها أخذت من البحر ومن الصحراء الشى الكثير
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  7. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    بو سعود

    يارب ارزقنا الجنة يارب طفشت من هذه الدنيا
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  8. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يعين🍊🐷
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    نورت الشرقية بقدوم الملك سلمان حفظه الله وولي عهده قاهر الإرهابيين بكل مكان 👍
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  10. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:1041

    سامية

    الله يحفظ ملكنا المحبوب وولي عهده وولي ولي عهده ويطول عمره ويسعد قلبه ويعطيه الصحة والعافية وينصره نصرا مبينا بحول الله وقوته ❤️🇸🇦❤️
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    لا حول ولا قوة إلآ بالله

    الله يختار الصالح .. امير الشرقية محمد بن فهد ولا واحد ثاني؟
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  12. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    من حائل

    الله يعين
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  13. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    ]]

    حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن نايف والأمير محمد بن فهد
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  14. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    وقفه عدل

    الله يحفظك يالغالي مليكنا الملك سلمان والله ياسيدي اني ادعي لك في صلاتي .
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