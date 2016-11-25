بالفيديو : الهلال يقسو على الأهلي بثنائية مقابل هدف

صحيفة المرصد:حقق الهلال فوزاً غالياً على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين، ليعزز صدارته للدوري.

وتمكن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني من ضربة رأسية محكمة مستغلاً الكرة العكسية من الظهير ياسر الشهراني عند الدقيقة 27 من الشوط الأول و في الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 59 من عمر المباراة ثم تمكن مهاجم الأهلي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة .