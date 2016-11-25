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بالفيديو : الهلال يقسو على الأهلي بثنائية مقابل هدف

25 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
بالفيديو : الهلال يقسو على الأهلي بثنائية مقابل هدف
  • 3٬277
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صحيفة المرصد:حقق الهلال فوزاً غالياً على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين، ليعزز صدارته للدوري.

وتمكن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني من ضربة رأسية محكمة مستغلاً الكرة العكسية من الظهير ياسر الشهراني عند الدقيقة 27 من الشوط الأول و في الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 59 من عمر المباراة ثم تمكن مهاجم الأهلي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة .



تعليقات ( 76 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 76
    26 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    الشريف

    الاهلي بحاجة لطارق كيال لتأديب انصاف اللعيبة ولكي يعلمهم معنى الرجولة في الملعب هذا ما ينقص الاهلي صدقوني
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  2. 75
    26 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    هاه

    هذا مستوی الطحالب الحقيقي
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  3. 74
    26 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    مبروك للهلال استحق الفوز بكل جداره واستحقاق وحظ اوفر للاهلي فهو لم يقدم اي شي ونصحيتي للهلاليين ان لايبالغوا في الفرح بمستوى الفريق ففريقهم كان وحده في الملعب وقد يصدمون بواقع مختلف في المباريات القا
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  4. 73
    26 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    حرام عليكم يا اعلام الهلال !! (يقسو ) فاكرين الناس اغبياء ما يفهمون ؟؟ كلمة يقسو في عالم كرة القدم يقولونها لما فريق ينهزم بنتيجة كبيرة مثل أربعة صفر او خمسة واحد ؟؟ مو اثنين واحد تسمونها نتيجة قاسية
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  5. 72
    26 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ابو عزوز

    لاعبي الأهلي لاجديد لديهم فنياتهم منتهية وكذالك جروس منتهي الصلاحية خطته مكشوفه هي هي ويلعب ب مهاجم وحيد هه الله يعينك أخي السومه
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  6. 71
    26 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    سامر

    مباراه رائعه جدا ماخربها الا مخرج الافلام الهنديه اقسم بالله رفع ضغطي.....
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  7. 70
    26 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ابو عزوز

    على الأهلاويون إذا يريدو فريق مخيف لابد من المجازفة اولا" الغاء الفريق الحالي وجروس معاهم يطلعو فريق دماه جديدة من الأكادمية ويجيبو مدرب لايكون شايب ومعروف ومهاجم شرس يلعب بجوار السومه وشوف بعدين
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  8. 69
    26 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ابو عزوز

    لاعبي الأهلي ياساده ياكرام وكذالك مدربهم يعتبرو منتهين الصلاحية لاجديد لديهم ثقل في الجري ضياع كور الفرص يعني يشوتو فوق القدة وجنب القائم خاصتا" الجاسم والمؤشر المدرب خطته مكشوف يلعب ب مهاجم واحد
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  9. 68
    26 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ي و س ف

    نعم نعم يابو عزوز صحيح الكورة كذا فوز وخسارة وتعادل بعد
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  10. 67
    26 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    ابو عزوز

    نبارك للهلال الفوز الكورة كذا فوز وخسارة ولايوجد فريق كورة قدم في الدنيا لم يخسر والحق يقال الهلال لم يسدد للأهلي خسارته منه في الموسم اللي انتها اعتقد 3 مرات مباريات مهمة وحساسة
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  11. 66
    26 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    ي و س ف

    الجماعة الي زعلانين من فوز الهلال تحبون اجيبلكم حلاو من كيس دياز ترا جايبه معه من الأرجنتين وانا بيني وبينكم أمون على الرجال ^_^
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  12. 65
    26 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    الفوز عندك طبع ماهو تطبع // وتقدم ابداعك بفن وإثارة *** ✨ ✨ ✨ ياهلالنا على الصداره تربع،، // يوم ان غيرك مايجيب الصداره ***
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  13. 64
    26 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
    عدد التعليقات:15039

    هيفاء @

    اااه يامامي اه ياماااامي شوهيدا. 😭 ليه دس لايك
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  14. 63
    26 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص
    عدد التعليقات:15039

    هيفاء @

    يباااارك بحياتكم ي بسمه وبدووور. 💙💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 62
    26 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ابوفيصل

    الف الف مبروك فوز الزعماء المستحق الهلال ان بقي بهذا المستوى فدوري سيحققه بكل سهوله وبنسبه للاخوه الفقراويه نقول لكم وتعاونا على البر وتقوى ههههههههههخخخاي
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  16. 61
    26 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    💎🎀سُندُس

    هنآك شخص عندمآ يتحدث آتبعثر بين جمآل آسلوبه وسعادتي وقت حديثه😉
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  17. 60
    26 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    💎🎀سُندُس

    عليكم بالأكل والشرب لو كان الرجيم فيه خير .. ما سمي أبليس بـ "الرجيم " ......بقلم :✍🏻دبة نصابة 😊✌️ ...............................بصراااحة أقنعتني ... 😜😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 59
    26 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:15039

    هيفاء @

    ‏الجو مايشبه الا الهلال السماء زرقاء وخالطها بياض قلتها وبقولها وبلاجدال احب الغيم والمطر واحبگ ياهـلال💙 مبروگ الفوز والصداره
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  19. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    حتى انا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:15039

    هيفاء @

    الف مبرررررررروك فوز الهلال وابارك للزعيمات والزعمااااء💙💙💙💙💙💙💙💙
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  21. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 23:51 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    50//اجامل ايامي الله يسلمك يارب ..كلنا طيبين لكن اييييش دخل الهدف !؟!؟الفرق 3نقاط...وشكراً
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  22. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    بطل الثلاثية ياطاقية العام الماضي انت كوشة الاهلي جلددددك واخذ ثلاث بطولات وانت تصايح////طيب قوووول للزمااان ارجع يازمااااان 😈
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  23. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    اتي 8

    مبروك للهلال الفوز الدوري هذه السنه محصور بين الكبيرين الاتحاد والهلال فقط
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  24. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    اهلاوي

    قلناها من زمان ... طالما الأهلي يصر على إشراك أشباه اللعيبه ( بلغيث الزبيدي بصاص المصري البرازيلي وفيتفا ) فلن تقوم له قائمه ... يترك عبدالفتاح والعسيري والمقهوي في الإحتياط ؟؟ بالله هذا مدرب ؟؟؟
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  25. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    بطل الثلاثية

    ياطاقية العام الماضي انت كوشة الاهلي جلددددك واخذ ثلاث بطولات وانت تصايح
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  26. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    المحايد

    الهلال يرأف بالأهلي المفروض هذا العنوان الصحيح
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  27. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    أجامل أيامي

    س/من اللي اختارالعنوان هذا؟ كيف يقسو والفرق هدف واحد؟ كيف الحال
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  28. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ضمير الناس

    عطني حظ وطشني بالبحركسوف الشمس وظهورهلال يوم حزين وبارد***
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  29. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    تعليق 44

    عذر البليد مسح الصبورة ، خلك مع فقرك احسن
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  30. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    جبار الخواطر

    كم هو يوم جميل و رائع بعد هطول المطر و فوز الهلال وهزيمة الفريق المكروه
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  31. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    جبار الخواطر

    يا راعي التحليل الفني روح حلل فريقك الفاشل و الهلال اليوم هذا بعض من مستواه المعروف ,,, مبروك لكل الزعماء ولا عزاء للفريق الأصفر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  32. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    💎🎀سُندُس

    لآ سال وآدي ربيع القلب💗مدهالكك ؛؛ من (سلسبيل المزون) أبيگك تغرف لي !" ما قلت يگفي (وهات اللي على بالگك) ؛؛ سولفت أنا ( وأنت عن ما تريد سوُلف لي)🌹
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  33. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    كنكت

    فوز غير مستحق الهدف الأول تسلل على ياسر الشهراني والهدف الثاني ما شفته عشان كذا ملغي ... ***
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  34. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    💎🎀سُندُس

    ما هو ضروري يجيب الشوق مرسالگك ؛؛ (يگفيني) أنك بقدر الشوق توقف لي !" لو ما أنت (غالي) ما جيت أدور وصالگك ؛؛ گنّك بيمناك يوم أقبلت توهف لي !"
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:8293

    الحرمان

    نحمدك سبحانك ماأكثر نعمك مطر وفوز الهلال وخسارة النصر انا من الشاكرين
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  36. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    شايف العجائب

    بس اذا مد عليك الفنجال ماراح تشوفينه من الغمص ..
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  37. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    كلمة حق

    مبروك للهلال والهلالين وخلوا النصراووين في حالهم المصيبه الليله مصيبتين وكم قلنا لهم لا تحطون راسكم براس الكبير مافيه فايده الا يحرجون انفسهم
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  38. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    اسمرعبر

    هدف الهلال الثاني افضل هدف بالعالم لهذا الموسم .. لعبة والكرة متحركة يتناقلها 5 لاعبين ولا يعلم عنها حارس الاهلي إلا وهي داخل شباكة لتوقف القلوب الفقراوية عن النبض
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  39. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    نقول لك وللبخاري

    نعم الدوري لا يحصل عليه الا الزعماء فقط اما غيرهم فعليهم بالبطولات الاقليمية لأن البطولات الكبيرة للكبار ولا كبير سوى الزعيم في الساحه.
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  40. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    💎🎀سُندُس

    دلتگك لآ سقتها لو أني قبالگك ؛؛ مدّري أنت صبابها ولآ يشوّف لي !" وإن طاب فال السوالف طاب لي فالگك ؛؛ (أحلف لك أني مُتيم فيگك) وأحلف لي !"
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  41. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    .ِزاير جديد

    رواها البخاري) اي فريق لايحلم بالدوري لانه محسووم؟!!
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  42. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    زائرضيف

    الف مره السومه امام الانديه الكبيره صفر على الشمال لا مهارات ولا لعب خذ رجال في الكور الثابته و ضربة الجزاء يجمع اهداف امام الفرق الصغيره و الكرات الثابته عشان هداف الدوري و يرفع عقده
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  43. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    هلاليه 💙

    الف مبروك لكل هلالي 💙💙💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    💎🎀سُندُس

    الراس (ما يگيفه يا غير فنجالگك☕️) ؛؛ وما دامني (جيت من شآنگك) تگلف لي !"
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    💎🎀سُندُس

    (يا الغآلي) اللي تقول أني على بآلگك ؛ (ودّي) أسولف لگك الليلة وسولف لي !" وأن كآن (جمر السوالف) فوّح دلالكك ؛ الهيل والزعفران علاج يوصف لي !"
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  46. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    اسمرعبر

    مباراة اليوم هي تكرار مباراة السوبر مع فارق النتيجة . لعب على باب واحد واستحواذ وضغط وإضاعة فرص للزعيم وضربة جزاء غير محتسبة . توقعت الهلال بدون حارس حتى آخر المباراة شاهدته بهدف الاهلي هدية الحكم لهم
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  47. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    التحليل الفني

    لو فريق ثاني غير فريق الطواقي كان فاز 4 صفر بمستوى الطحطح الهزيل
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  48. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    نتمنى أن نضع برنامج يومي لحفظ كتاب الله فهو شهيد لنا يوم القيامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    اي نصراوي بالله ياخذ وضعية المزهرية على رف مغبببببر ويمر عليها هندي ينظفها كل اسبوع 😂
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  50. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    اسمرعبر

    الهلال لا يقبل ان يقترب من الصدارة احد غيره .. اليوم فوز للأندية التي تمثلنا آسيوياً الهلال والتعاون والآن فيه ترتيبات لتفريغ مقعد المركز الثامن بالدوري لأن المستأجر القديم سيعود اليه
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  51. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    يبارك فيك بدور 💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ااببووححممودد

    مبروك حبايبي الهلاليين .. بس خففوا الزعيق شوي .. تراه فوز على الاهلي .. حسستونا انكم خذتم الدوري .. ولا فزتم على العالمي او المنديالي .. مبروك مره ثانيه حبايبي الهلاليين !!
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  53. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    تعليق 6 عموري

    كنت تتفرج بلاي ستاشين اي ضربات جزاء اهداف الهلال تدري في اكادبميات كرة القدم مو بلنتياتكم يا طحالب.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  54. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    شنكل

    بسمه غريبه وين هازا مال خسمر ابر ههههههههه
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  55. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    ابو انس المكي

    لاعبو الاهلي كلهم فيهم شئ غير طبيعي ؟؟؟؟؟ كانهم مسحوررررررررررررررررين ؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  56. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    متابع المرصد

    الهلال كوكبة نجوم فاز بجهد لاعبيه ثم استسلام الفريق الاخر من البدايه .. اعيدووووا لنا سيبيريا تعود متعة وفن الزعيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    💎🎀سُندُس

    ومزعجينا أنتم وهالثومة وآخرتها هدف⚽️عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وبعد من ضربة ثابتة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  58. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    💎🎀سُندُس

    الله يزعجكم أنتم وذا الزعيق🤕
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  59. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    ابو انس المكي

    لاعبي الاهلي فيه شئ غير طبيعي كانهم مسحورين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    منصور

    مبروك للزعيم الملكي هذا الانتصار والمفترض الفوز 6اهداف الأهلي مثل الفتح هي مرة واحده مساكين غالبا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  61. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    ‏السماء تُمطر في ⁧‫#الرياض‬⁩💙والهلال يُمطر في ⁧‫#جدة‬⁩ ‏💙تبسم الغيم صباحاً فـ تكلم الزعيم مساءاً ‏ما اجمل المطر و ما اجمل الهلال💙💙#اعجبتني
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  62. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    عوافي

    الفقراوية انصحكم شغلوا وضع الصامت وعمل نفسك نائم علشان ما تنجلط
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  63. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    زهوان

    على مايبدو إن الاهلاويين كثروا من السوبيا و الف مبروك لزعيم الاندية السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:4786

    بدور

    لاتحسب اني لا مضى الوقت ناسيك ‡‡ دقّات قلبي كلها تقول💙مبروووك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    عوافي

    الليله فرحه مزدوجه هزيمه الفقراوية وفوز الزعماء
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  66. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    شنكل

    هاردلك الاهلي الملكي الحقيقي
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  67. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:562

    ابونواف...

    مبرووووك للتعاون وحظ اوفر للمهزومين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  68. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:4786

    بدور

    مبروك الف مبروك بسمه هيفاء خواطر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:4786

    بدور

    ااالف مبروك الفوز للزعيم💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  70. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    الف الف مبروووووك للزعماء والزعيمات بالمرصد 💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    عموري

    مبروك للهلال المحلي الي اغلب بطولاته ركلات ترجيح مع مساعدة الحكام محللللللي 😃😃😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  72. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    قوطي نيفيا

    مبروك لطواقي / شكل المحلي لدوري ناوي / لكن هل يجتاز فحص العالمي ؟؟؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  73. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    💙💙‏عظيم احساسي عظيم ‏مايوصفه حتى الخيال ///////// ‏ ‏الحظ هالليله .. كريم ‏مع المطر .. فاز الهلال💙💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    التحليل الفني

    بصراحه الاهلي اليوم لابس طاقيه .. الحكم لابس طاقيه .. المخرج لابس طاقيه .. المصور لابس طاقيه .. يعني كلاسيكو طواقي .......
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  75. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    57 بطووووله

    مبروك تصدر الملكي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  76. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    شايف العجائب

    مبرووووووك للزعيم والزعيمييين والزعيمات
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