بالفيديو : الهلال يقسو على الأهلي بثنائية مقابل هدف

صحيفة المرصد:حقق الهلال فوزاً غالياً على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين، ليعزز صدارته للدوري.
وتمكن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني من ضربة رأسية محكمة مستغلاً الكرة العكسية من الظهير ياسر الشهراني عند الدقيقة 27 من الشوط الأول و في الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 59 من عمر المباراة ثم تمكن مهاجم الأهلي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة .
تعليقات ( 76 )
الشريفالاهلي بحاجة لطارق كيال لتأديب انصاف اللعيبة ولكي يعلمهم معنى الرجولة في الملعب هذا ما ينقص الاهلي صدقوني
هاههذا مستوی الطحالب الحقيقي
رياضي حر وشاهد على الفسادمبروك للهلال استحق الفوز بكل جداره واستحقاق وحظ اوفر للاهلي فهو لم يقدم اي شي ونصحيتي للهلاليين ان لايبالغوا في الفرح بمستوى الفريق ففريقهم كان وحده في الملعب وقد يصدمون بواقع مختلف في المباريات القا
ابو عزوزلاعبي الأهلي لاجديد لديهم فنياتهم منتهية وكذالك جروس منتهي الصلاحية خطته مكشوفه هي هي ويلعب ب مهاجم وحيد هه الله يعينك أخي السومه
سامرمباراه رائعه جدا ماخربها الا مخرج الافلام الهنديه اقسم بالله رفع ضغطي.....
ابو عزوزعلى الأهلاويون إذا يريدو فريق مخيف لابد من المجازفة اولا" الغاء الفريق الحالي وجروس معاهم يطلعو فريق دماه جديدة من الأكادمية ويجيبو مدرب لايكون شايب ومعروف ومهاجم شرس يلعب بجوار السومه وشوف بعدين
ابو عزوزلاعبي الأهلي ياساده ياكرام وكذالك مدربهم يعتبرو منتهين الصلاحية لاجديد لديهم ثقل في الجري ضياع كور الفرص يعني يشوتو فوق القدة وجنب القائم خاصتا" الجاسم والمؤشر المدرب خطته مكشوف يلعب ب مهاجم واحد
ي و س فنعم نعم يابو عزوز صحيح الكورة كذا فوز وخسارة وتعادل بعد
ابو عزوزنبارك للهلال الفوز الكورة كذا فوز وخسارة ولايوجد فريق كورة قدم في الدنيا لم يخسر والحق يقال الهلال لم يسدد للأهلي خسارته منه في الموسم اللي انتها اعتقد 3 مرات مباريات مهمة وحساسة
ي و س فالجماعة الي زعلانين من فوز الهلال تحبون اجيبلكم حلاو من كيس دياز ترا جايبه معه من الأرجنتين وانا بيني وبينكم أمون على الرجال ^_^
حسيبك الله❇❇❇الفوز عندك طبع ماهو تطبع // وتقدم ابداعك بفن وإثارة *** ✨ ✨ ✨ ياهلالنا على الصداره تربع،، // يوم ان غيرك مايجيب الصداره ***
عدد التعليقات:15039
هيفاء @اااه يامامي اه ياماااامي شوهيدا. 😭 ليه دس لايك
عدد التعليقات:15039
هيفاء @يباااارك بحياتكم ي بسمه وبدووور. 💙💙
ابوفيصلالف الف مبروك فوز الزعماء المستحق الهلال ان بقي بهذا المستوى فدوري سيحققه بكل سهوله وبنسبه للاخوه الفقراويه نقول لكم وتعاونا على البر وتقوى ههههههههههخخخاي
💎🎀سُندُسهنآك شخص عندمآ يتحدث آتبعثر بين جمآل آسلوبه وسعادتي وقت حديثه😉
💎🎀سُندُسعليكم بالأكل والشرب لو كان الرجيم فيه خير .. ما سمي أبليس بـ "الرجيم " ......بقلم :✍🏻دبة نصابة 😊✌️ ...............................بصراااحة أقنعتني ... 😜😂
عدد التعليقات:15039
هيفاء @الجو مايشبه الا الهلال السماء زرقاء وخالطها بياض قلتها وبقولها وبلاجدال احب الغيم والمطر واحبگ ياهـلال💙 مبروگ الفوز والصداره
عدد التعليقات:15039
هيفاء @الف مبرررررررروك فوز الهلال وابارك للزعيمات والزعمااااء💙💙💙💙💙💙💙💙
عدد التعليقات:6087
بسمه50//اجامل ايامي الله يسلمك يارب ..كلنا طيبين لكن اييييش دخل الهدف !؟!؟الفرق 3نقاط...وشكراً
عدد التعليقات:6087
بسمهبطل الثلاثية ياطاقية العام الماضي انت كوشة الاهلي جلددددك واخذ ثلاث بطولات وانت تصايح////طيب قوووول للزمااان ارجع يازمااااان 😈
اتي 8مبروك للهلال الفوز الدوري هذه السنه محصور بين الكبيرين الاتحاد والهلال فقط
اهلاويقلناها من زمان ... طالما الأهلي يصر على إشراك أشباه اللعيبه ( بلغيث الزبيدي بصاص المصري البرازيلي وفيتفا ) فلن تقوم له قائمه ... يترك عبدالفتاح والعسيري والمقهوي في الإحتياط ؟؟ بالله هذا مدرب ؟؟؟
بطل الثلاثيةياطاقية العام الماضي انت كوشة الاهلي جلددددك واخذ ثلاث بطولات وانت تصايح
المحايدالهلال يرأف بالأهلي المفروض هذا العنوان الصحيح
أجامل أياميس/من اللي اختارالعنوان هذا؟ كيف يقسو والفرق هدف واحد؟ كيف الحال
ضمير الناسعطني حظ وطشني بالبحركسوف الشمس وظهورهلال يوم حزين وبارد***
تعليق 44عذر البليد مسح الصبورة ، خلك مع فقرك احسن
جبار الخواطركم هو يوم جميل و رائع بعد هطول المطر و فوز الهلال وهزيمة الفريق المكروه
جبار الخواطريا راعي التحليل الفني روح حلل فريقك الفاشل و الهلال اليوم هذا بعض من مستواه المعروف ,,, مبروك لكل الزعماء ولا عزاء للفريق الأصفر
💎🎀سُندُسلآ سال وآدي ربيع القلب💗مدهالكك ؛؛ من (سلسبيل المزون) أبيگك تغرف لي !" ما قلت يگفي (وهات اللي على بالگك) ؛؛ سولفت أنا ( وأنت عن ما تريد سوُلف لي)🌹
كنكتفوز غير مستحق الهدف الأول تسلل على ياسر الشهراني والهدف الثاني ما شفته عشان كذا ملغي ... ***
💎🎀سُندُسما هو ضروري يجيب الشوق مرسالگك ؛؛ (يگفيني) أنك بقدر الشوق توقف لي !" لو ما أنت (غالي) ما جيت أدور وصالگك ؛؛ گنّك بيمناك يوم أقبلت توهف لي !"
عدد التعليقات:8293
الحرماننحمدك سبحانك ماأكثر نعمك مطر وفوز الهلال وخسارة النصر انا من الشاكرين
شايف العجائببس اذا مد عليك الفنجال ماراح تشوفينه من الغمص ..
كلمة حقمبروك للهلال والهلالين وخلوا النصراووين في حالهم المصيبه الليله مصيبتين وكم قلنا لهم لا تحطون راسكم براس الكبير مافيه فايده الا يحرجون انفسهم
اسمرعبرهدف الهلال الثاني افضل هدف بالعالم لهذا الموسم .. لعبة والكرة متحركة يتناقلها 5 لاعبين ولا يعلم عنها حارس الاهلي إلا وهي داخل شباكة لتوقف القلوب الفقراوية عن النبض
نقول لك وللبخارينعم الدوري لا يحصل عليه الا الزعماء فقط اما غيرهم فعليهم بالبطولات الاقليمية لأن البطولات الكبيرة للكبار ولا كبير سوى الزعيم في الساحه.
💎🎀سُندُسدلتگك لآ سقتها لو أني قبالگك ؛؛ مدّري أنت صبابها ولآ يشوّف لي !" وإن طاب فال السوالف طاب لي فالگك ؛؛ (أحلف لك أني مُتيم فيگك) وأحلف لي !"
.ِزاير جديدرواها البخاري) اي فريق لايحلم بالدوري لانه محسووم؟!!
زائرضيفالف مره السومه امام الانديه الكبيره صفر على الشمال لا مهارات ولا لعب خذ رجال في الكور الثابته و ضربة الجزاء يجمع اهداف امام الفرق الصغيره و الكرات الثابته عشان هداف الدوري و يرفع عقده
هلاليه 💙الف مبروك لكل هلالي 💙💙💙
💎🎀سُندُسالراس (ما يگيفه يا غير فنجالگك☕️) ؛؛ وما دامني (جيت من شآنگك) تگلف لي !"
💎🎀سُندُس(يا الغآلي) اللي تقول أني على بآلگك ؛ (ودّي) أسولف لگك الليلة وسولف لي !" وأن كآن (جمر السوالف) فوّح دلالكك ؛ الهيل والزعفران علاج يوصف لي !"
اسمرعبرمباراة اليوم هي تكرار مباراة السوبر مع فارق النتيجة . لعب على باب واحد واستحواذ وضغط وإضاعة فرص للزعيم وضربة جزاء غير محتسبة . توقعت الهلال بدون حارس حتى آخر المباراة شاهدته بهدف الاهلي هدية الحكم لهم
التحليل الفنيلو فريق ثاني غير فريق الطواقي كان فاز 4 صفر بمستوى الطحطح الهزيل
عدد التعليقات:6087
بسمهاي نصراوي بالله ياخذ وضعية المزهرية على رف مغبببببر ويمر عليها هندي ينظفها كل اسبوع 😂
اسمرعبرالهلال لا يقبل ان يقترب من الصدارة احد غيره .. اليوم فوز للأندية التي تمثلنا آسيوياً الهلال والتعاون والآن فيه ترتيبات لتفريغ مقعد المركز الثامن بالدوري لأن المستأجر القديم سيعود اليه
عدد التعليقات:6087
بسمهيبارك فيك بدور 💙
ااببووححمموددمبروك حبايبي الهلاليين .. بس خففوا الزعيق شوي .. تراه فوز على الاهلي .. حسستونا انكم خذتم الدوري .. ولا فزتم على العالمي او المنديالي .. مبروك مره ثانيه حبايبي الهلاليين !!
تعليق 6 عموريكنت تتفرج بلاي ستاشين اي ضربات جزاء اهداف الهلال تدري في اكادبميات كرة القدم مو بلنتياتكم يا طحالب.
شنكلبسمه غريبه وين هازا مال خسمر ابر ههههههههه
ابو انس المكيلاعبو الاهلي كلهم فيهم شئ غير طبيعي ؟؟؟؟؟ كانهم مسحوررررررررررررررررين ؟؟؟؟؟؟؟
متابع المرصدالهلال كوكبة نجوم فاز بجهد لاعبيه ثم استسلام الفريق الاخر من البدايه .. اعيدووووا لنا سيبيريا تعود متعة وفن الزعيم
💎🎀سُندُسومزعجينا أنتم وهالثومة وآخرتها هدف⚽️عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وبعد من ضربة ثابتة .
💎🎀سُندُسالله يزعجكم أنتم وذا الزعيق🤕
ابو انس المكيلاعبي الاهلي فيه شئ غير طبيعي كانهم مسحورين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منصورمبروك للزعيم الملكي هذا الانتصار والمفترض الفوز 6اهداف الأهلي مثل الفتح هي مرة واحده مساكين غالبا
عدد التعليقات:6087
بسمهالسماء تُمطر في #الرياض💙والهلال يُمطر في #جدة 💙تبسم الغيم صباحاً فـ تكلم الزعيم مساءاً ما اجمل المطر و ما اجمل الهلال💙💙#اعجبتني
عوافيالفقراوية انصحكم شغلوا وضع الصامت وعمل نفسك نائم علشان ما تنجلط
زهوانعلى مايبدو إن الاهلاويين كثروا من السوبيا و الف مبروك لزعيم الاندية السعودية
عدد التعليقات:4786
بدورلاتحسب اني لا مضى الوقت ناسيك ‡‡ دقّات قلبي كلها تقول💙مبروووك
عوافيالليله فرحه مزدوجه هزيمه الفقراوية وفوز الزعماء
شنكلهاردلك الاهلي الملكي الحقيقي
عدد التعليقات:562
ابونواف...مبرووووك للتعاون وحظ اوفر للمهزومين
عدد التعليقات:4786
بدورمبروك الف مبروك بسمه هيفاء خواطر
عدد التعليقات:4786
بدورااالف مبروك الفوز للزعيم💙
عدد التعليقات:6087
بسمهالف الف مبروووووك للزعماء والزعيمات بالمرصد 💙
عموريمبروك للهلال المحلي الي اغلب بطولاته ركلات ترجيح مع مساعدة الحكام محللللللي 😃😃😂😂
قوطي نيفيامبروك لطواقي / شكل المحلي لدوري ناوي / لكن هل يجتاز فحص العالمي ؟؟؟؟
عدد التعليقات:6087
بسمه💙💙عظيم احساسي عظيم مايوصفه حتى الخيال ///////// الحظ هالليله .. كريم مع المطر .. فاز الهلال💙💙
التحليل الفنيبصراحه الاهلي اليوم لابس طاقيه .. الحكم لابس طاقيه .. المخرج لابس طاقيه .. المصور لابس طاقيه .. يعني كلاسيكو طواقي .......
57 بطوووولهمبروك تصدر الملكي
شايف العجائبمبرووووووك للزعيم والزعيمييين والزعيمات