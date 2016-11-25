إسرائيل تشكر مصر والأردن وفلسطين في إخماد الحرائق: الصديق وقت الضيق وجارك قريبك

صحيفة المرصد:وجهت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، “جزيل الشكر” لكل من السلطات المصرية والأردنية والفلسطينية على مساعداتهم في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي.
وعبر حساب “إسرائيل بالعربي” الرسمي على موقع “تويتر”، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “جارك قريبك: جزيل الشكر لكل من مصر على إرسال مروحيتين والأردن على إطفائيات لإخماد حرائق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 8 إطفائيات”.
وأرفقت الخارجية تغريدة أخرى للمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، نشر فيها صورا لجهود إخماد الحرائق، قائلا: “رجال الإطفاء من الفلسطينيين يعملون سويا مع رجال الإطفاء الإسرائيليين في مدينة حيفا للمساعدة في إطفاء الحرائق”.
وأشاد ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية أفيئيل جيربي بأداء رجال الإطفاء الفلسطينيين الذين يساهمون في إخماد الحرائق، مؤكدا أن أدائهم “يتصف بالمهنية”، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.
وكانت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “باسم إسرائيل حكومة وشعبا نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق”.
من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “شكر مصر والأردن على مساعدتهما في إخماد الحرائق التي لا تزال تنشب في أنحاء مختلفة من البلاد”.
وكان جندلمان أعلن، في وقت سابق، أن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وجه الشكر أيضا لتركيا وروسيا واليونان وإيطاليا وقبرص وكرواتيا، على المساعدات التي أرسلوها إلى بلاده للمساعدة في مواجهة الحرائق.
جارك قريبك:جزيل الشكر لكل من #مصر على ارسال مروحيتين و #الأردن على اطفائيات لإخماد الحرائق #إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 8 اطفائيات https://t.co/mv92u0Gt7i
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 25, 2016
CNN
تعليقات ( 128 )
zoroتصدقون لو اجتمعت الدول العربية في هذه الفرصة السانحة وسحقت اسرائيل لكنا حررنا القدس في ايام واجتمع عليهم جحيم الارض وجحيم السماء ,, راح تكون مغامرة لكن مغامرة لله ولثالث الحرمين الشرفين مجرد حلم جميل
ضمير الناس125بالسين وليس بالصاد***
ماجداعتقد لهذا السبب ظهور ****
حائيلي وعنزي منسماخصي ياسرائيل اخصي*** **
فهد / جدةقلم الكذب والعهر والدجل تبرر لهذه الدول مساعدتها ليهود بينما تستكرونه على تركيا وتقيمون الدنيا ولاتقعدونهاً اخزاكم الله
ضمير الناسيا122على طول نفاق وعمربن الخطاب يكفيناشرمن به شراحسن الضن ولاتتشائم فلوعمررضي الله عنه سمعك لجلدك بالدره على تزكيتك الناس بهذه الطريقه***
زائرهذا المصيبه الكبري وين المسلمين والانتصار واهل النفاق موجودين بينهم وينك ياعمر ابن الخطاب رضي الله عنك
ضمير الناسقرأت التاريخ واعتقدان اسرائيل دويلة مسكينه تحل عليها الصدقه من العالم فهي خربوش من القش تسكنه ساحره تجيدالمكرعلى الطيبين كي لاتزيل البلديه قشهاوالدليل قشهااحترق فصارت تولول***
ضمير الناسلن تتحررفلسطين حتى نعرف جيداًلماذانريدتحريرها؟حتى لاتتغلب وسائلناعلى غاياتنافنتقاتل لاننانريدتحريرفلسطين***
+3اقول ::الاجانب ضاغطين الخدمات زي الطرق والكهرب والماء والخدمات الاخرى ما ودكم تسافرون ولا ترجعون وبكذا نعطي كل اجنبي الف ريال يمشي به اموره
Saadتلومون الأتراك ودوّل الصمود والتصدي هم سلاح حدود اسرائيل واولهم مصر السيسي وثانيهم سوريا الأسد
زائرنحن من معنا. يدافع لتلك الدوله المغتصبه انا صدقت الخبر وبقوه هل نسيتو فطيست اليهود ومن اتا ليواسيهم ؟؟
مواويل بضحكتموت ضحك على حالته في قمة العشرين الماضيه التي اقيمت في الصين وقمة المناخ الراجل عبيط بجد يتسول جنيهات في قمة العشرين ههههه
فاهملن تتحرر فلسطين إلى إذا اجتمع المسلمين بكل طوائفهم في تحريرها ويكون الإجتماع شعاره الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي يجب على المسلمين جميعاً عدم مساعدة من ينشر الطائفيه يجب يجب يجب
ضمير الناس90يافهم بعض الحقيقه خلفان رجل خدم امته بماعرف واستطاع***وغزه لاتستعين بالمسلمين الصادقين بل تريدهم يتبعونهافانفردبهاالذئب الذي لايرحم***
خالدمحد يقدر يحرر فلسطين الا احفاد الصحابة الصادقين المخلصين لله ولرسوله الطائفه المنصوره التى تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم
علام ما في القلوب83 محق نلاحظ في جدة فلسطينيين // الاخ فين شغال
زائراين المواطنه الحقه ايها الوطنيون التجاريون علامه تقليد تجاريه المواطن الحق مع دولته ام الوضع ما عجبك واختلفت الامور نحن لم نطلق على انفسنا وهابيين فمن اطلقه علينا هم من المقيمين غرب البحر الاحمر .
وحيدترك مصر الي ارسلت مروحيات وجالس يتكلم عن تركيا اما انك ** بصحيح
تركيا الخلافةولماذا من يدعم الخليفة يهاجم ولاة أمصار الخلافة
محب الشهيد صدامكيف تبغى فلسطين تتحرر والحكام العرب يساعدوها . وشعبها تحت الحصار والتنكيل
اردني اصيلمافيها اشي من شيم العرب النجدة والرسول وصى بسابع جار
فاهمسبب فرح اسرائيل هو نجاحها في إشعال فتيل الطائفيه
تركيا الخلافةوالسؤال المطروح ؟ هل أخوان الخليفة هم اخوان مصر و الاردن ؟!
يالطيفلاشكر على واجب هذا واجب مصر والاردن وفلسطين وبعض الدويلات التي ساعدت وفوق رائسها شمسيه حر الكلام وفحيح الانتقادات
ت83نتمنى ونتمنى أصبحنا أجانب في بلدنا..سببوا ضغط على البنى التحتية من مياه وكهربا وغاز وبنزين وزحمة شوارع وقرف.
تركيا الخلافةاذا كان رب البيت مطفي فلا تستغرب
نفسي نفسي ماابيى اموت ابي اهم شيء احد يساعدني ويخلصني من الغرقتخيل انك فى وسط البحر وتصارع الموت وتنتظر من ينقذحياتك بعذ ذلك تكتشف ان الذي انقذك يختلف معك فى كل شي فما هي ردت فعلك هل تشكره على انقاذ حياتك اوتقعد تدعي عليه بالهلاك خلي عقلك هو من يحكم الحياة حلوة
عدد التعليقات:15690
قلم الحقيقههذه دول عربية مستقلة كل دولة لها قرارها الخاص بها ليس لأحدآ سلطان عليها . وليس مجرد قطيع من الخونة الأخوان يتبعون خليفة لهم غير عربي فقط نكاية بأوطانهم وزعمائهم بفعل الخيانة التي تضرب أطنابها بقلوبهم.
فاهمالمشكلة فلسطينيين يساعدونهم والله كيف بنحرر فلسطين كيف وبيننا خونه وهم اليهود يشعلون فتيل الطائفيه
تركيا الخلافةمبادرة الخليفة ربما فتحت الباب لمادرات خجولة
تركيا الخلافةإذا السلطان الخليفة أذن وبادر ليس على الولاة الا الطاعة
رابحربع السيسي غطوا ثم غطوا على مهازله واذا بالخرق اكبر من الرقعه رقعوا له ما فيه فائده تذكر حبال الكذب قصيره جدا اختلاق الاعذار امام واقع مرير لن يمحوه التاريخ وستتذكر ذلك الحق حق ما يزعل غير المرجف
فاهملن يتحرر فلسطين وبيننا خونه يساعدون من يقتلونا فينا يساعدون من يشعلون فتيل الطائفيه في المجتمع الإسلامي يساعدون من يهدد أمننا الإقليمي
تركيا الخلافةسبق بها عكاشة
محمدالجعيدلو دوله خليجيه قامت بارسال مساعدات الي الكيان الصهيوني لقامت الدنيا علينا . ومدام هذي حركاتهم مصر وفلسطين ان نقول بتبادل التجاري مع اسرائيل
محقمن دون صهيون بذتنا صهاينا
من فاهم إلى ضمير الناسيا ضمير الناس وين ضميرك يوم اسرائيل تقصف غزه وتهجر الفلسطينيين لا حول ولا قوة إلا بالله كيف ينحرر فلسطين وبينا خونه ضاحي خلفان والإمارات كان ودهم يساعدون اسرائيل لكن على حدودهم السعوديه
محمدالجعيدقمه الخيانه للاسلام واللعروبه اصلا اسرائيل لو عارفه ان فيكم خير وتخاف منكم كان دمرتكم من زمان
محقكثير من الفلسطينيين ** ولا ننسى عندما احتلت الكويت عندما وقفو مع العراق ضدنا وكانوا ينشدون حينها بالكيماوي ياصدام من الخفجي للدمام قاتلهم الله أولئك الخونة الأوغاد لن يحرر فلسطين إلا كل مسلم مخلص
عدد التعليقات:13731
برق الحرم(((((( يهود ...... تخفيف الضغوط عن شبوط الاخوان ..... بشكر دول الطوق )))))))
مصممحلم كل عربي " زوال إسرائيل" //
ضمير الناسيقول الرئيس الامريكي ترامب ان تحقيق حل الدولتين بين العرب واسرائيل سيكون نجاحاًكبيروالامل بالله ان يعم السلام ويكون ارتوى اهل الدماء اوصامو***
محقنلاحظ في جدة فلسطينيين وازعهم الديني ضعيف جدا ويبدو عليهم الانحلال الأخلاقي واضح ولا نراهم في المساجد وكأنهم نشؤو في أمريكا من لباسهم ومنهم من يسب الدين والرب أتمنى عقاب وطرد هذه العينه***
زينب....ساعدوهم أولم يساعدوهم. .عساهم في حريقه كلهم. أهم شي دولتنا لاتعطيهم فلس واحد إلا بمقابل...(خذ هات ).صديقك اليوم بكره يصير عدوك ؟ ؟
مرهمام المشاكل اذا كان الاب سعودي والام مصريه ولاءه سيكون حتما لبلد الام لأن امه يدها على اذنه كل يوم اسمع يا ابني دي بلدك الاول اوع تنساها وصى بيها الرسول يكذبون كما يتنفسون
ضمير الناسليت اسرائيل تجنح للسلام كمايريدالمسلمون ويكون الغالبيه في خندق السلام اماالتشددوالشرفلن ينتهي ولكن يمكن لجمه اذااتفق العالم على خيار السلام***
محقياجماعه الذي أعرفه انه أي فلسطيني مسلم خارج فلسطين ووطنه تحت وطأة المحتل لابد من عودته وجهاده للمحتل لأن الجهاد على الفلسطيني بالذات فرض عين مثل الصلاة ولن يعذر في تركه إلا ان كان المعذور بنص الآية
ضمير الناسمنهج المتشددين يحقدعلى اخوه ابن امه وابوه اذااختلف معه واكيدلايحبون ان يشيع السلام فعطشهم شديدللدماء وكانهم درسومن اليهودولم يفتحوكتب السيره للرسول صلى الله عليه وسلم***
zoroقلم الحئيئه ,,,***بيسلم عليك وبيئولك الميه اللي في التلاجه استخدمها في اطفاء حريق اسرائيل وعاوز ميه تاني لان التلاجه الآن فاضيه ؟؟؟
كلمة حققلم الحقنبقه كل ما تكتب مسجل في صحيفتك ياكثر ما تكذب لا حول ولا قوة الا بالله تعني ماذا يعني تكتب في صحيفتك يعني كل من تفتري عليه سوف يقتص منك يوم القيامه وانت حر كالجيش الحر
ضمير الناسصلاح الدين الايوبي ارسل طبيبه ليعالج رتشردقلب الاسدقائدالصليبيين في معسكره وهو يحاربه فالانسانيه في الاسلام لتحكمهااحقاداليهودقتلة الانبياء***لناديننا***
عدد التعليقات:15690
قلم الحقيقهزين اللي طيارة الاطفاء الأخوانية التركية رشت الجيش الحر الأخواني بما تبقى من مياه في بطنها بعد رجوعها من اسرائيل حينها تأكدو أنها كطيارة خليفتهم الاطفائية والا كانو أسقطوها هههههههه
خليفالله المستعان .. الضعاف الظلمه
اخونجي !!(( اذا بليتم فاستتروا )) وليس المجاهر كالمستتر
الركاده طيبهالأعراب اشد كفرآ ونفاقآ
اخونجي !!(( اذا بليتم فاستتروا )) دول تجاهر في الدعم ودول لاتعلم عن دعمها !!
محقيااخواني ماقلناها من زمان أن الفلسطينيين باعو أرضهم من اليهود إلا من رحم ربك وقليل ماهم وهذه الاطفائيات دليل قاطع على ذلك واتمنى طردهم هؤلاء الخونه من بلادنا لأنهم عملاء يهود
مصممالاطفال يموتون في غزة ممنوعه عنهم المساعدة //
مشعلعند اشتعال الحرائق بإسرائيل اليوم اتصل مسافة السكه فوراً وقال ايوه جاااااي يا باشة فريرررره فركة كعب وتلائيني عندك بس عايزين طبئين رز كده عشان الغدا خخخخخخخخ
ابو سعوووداسرائيل افضل من الخونة المفروض نتفاوض مع اليهود ونتبادل السفراء افضل من اللي لابسين قناع العروبة وهم يحرسون حدود اسرائيل لمنع دخول الاسلحة والادوية
ابن حتران المزغبينعم هم أعداء الاسلام لكن لامانع من مساعدتهم لان الاجر عند الله .بعدين الحرب لها دور والمساعده شي ثاني،
إستشاري صححلفاء اليهود طلعوا دول الطوق الحامي لإسرائيل .
عدد التعليقات:15690
قلم الحقيقهثم بعد ذلك وأثناء رجوع طيارة الاطفاء الخاصة بالأخوان من مهمتها في اطفاء حرائق اسرائيل كاد أن يسقطها الجيش الحر يحسبها طائرة حربية معادية وليست اطفائية خاصة بخليفتهم. الله ستر بستره.
نفسيهالله يرحم الملك فيصل بن عبدالعزيز -
عدد التعليقات:13731
برق الحرم(((((( من اين لدولة اليهود جوار .........مع العرب )))))))
محب الشهيد صدامقلنا لكم يهود العرب اخطر من اليهود انفسهم
ابن زبانالاسرائليين إخوانا ،
zoroوين اللي بغوا ياكلون اردوغان وتركيا اشوف مالهم حس بعد ثبوت مساعدات مصر والأردن وفلسطين ولا هذه حاله انسانية مزاجية
إستشاري صحمن ساعد إسرائيل الآن هم من وقفوا ضد تحرير فلسطين في السابق وهي دول معروفة بدول الطوق الحامي لإسرائيل .
ابن زبانالاسلام علمنا الرحمه ياجاهلين العلم ؟
عدد التعليقات:15690
قلم الحقيقهثم بعد ذلك وأثناء رجوع طيارة الاطفاء الخاصة بالأخوان من مهمتها في اطفاء حرائق اسرائيل كاد أن يسقطها الجيش الحر يحسبها طائرة حربية معادية وليست اطفائية خاصة بخليفتهم. الله ستر بستره.
مصمملو فيصل بن عبدالعزيز موجود لما تجرأ عربي ان يمد يد للصهانية
اخونجي !!إن صح الخبر فداعم في السر !!! وداعم في العلن !!!
ابن زبانلازم نكون يد بيد لان في الاخير كلنا بشر؟
اخونجي !!هل سنرى مصر والأردن وتركيا بعين (( واحدة ))
بردان فتشهذه المشاعر الطبيه من بعض العرب تفسر حكمة الخالق عز وجل في بقاء ثالث المساجد رهينة في أيدي اليهود رغم إحاطتهم به إحاطة السوار بالمعصم .
Ymni mahbobلان العرق دساس ليش يفزعون مع الصهاينه أعداء الاسلام ليش ما خلوها تحترق .اللهم احرق الصهاينه أعداء المسلمين واجعل حيلهم بينهم .
ايام الملك فهد الله يرحمهفيه سفينه عليها أمريكيين اضن انها غرقت او تعطلت في عرض البحر . والملك فهد الله يرحمه امر بإنقاذهم . الموضوع الإنساني ليس له علاقة بعدو ولا صديق . في الحرب مع الحوثيين جنودنا يعالجون المصابين الحوثيين
مصمم"أول شيء زوال إسرائيل" شهيد القدس فيصل
لا تستغربوداعا يا فلسطين وداعا يا المسجد الأقصى فقدناكم إلى الأبد والله لم نبكي من ظلم اليهود كما بكينا من غدر العرب للأسف لن تحرر فلسطين مادام بيننا عصافير جواسيس إسرائيل العرب
عدد التعليقات:1041
سامية🕊السلام والمحبة للعالم أجمع🕊
بدويتابع ، أيضا ضمن محتويات بيتك المسروق صندوق تجوري مليء مصوغات ذهبية ( المسجد الأقصى ).
العرب جربوين اردني نشمي ولا متخفي ***
ضمير الناسالاسلام دين السلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران ولايقاتل الاالمعتدين***المدنيين ليس لهم ذنب في الاسلام***
إستشاري صحالخور هو الإنبساط للعدو وكل من ساهم في إطفاء نار إسرائيل يسوي إنسانية وهم ابعد مايكونون عنها .
دحوم1وين الصديق وقت الضيق عندما قتل محمد الدره واغتصبو ارض الفلسطينيين وشردوهم ونسيت حرب 67
مصمموماتت في الانسان العربي الكرامة //
عدد التعليقات:15690
قلم الحقيقهالجيش الحر الخاص بالأخوان في سوريا كان بيقدم بعض أفراده خدماته وفزعاته ويساعد على اطفاء حرائق اسرائيل لكن وصلتهم برقية عاجلة من خليفتهم انهم يجلسون يقاتلون فمهماتهم القتال وليس اطفاء الحرائق.
عدد التعليقات:2459
توووووونسيةكل موقف الا ونعرف لماذا لم تحرر فلسطين الى الان لأن بداخلها خونة لا يريدون تحريرها فقط من تستحق الاحترام غزة لأنهم لإزالو على موقفهم من العدو المحتل
قمة التناقضيستحلك ويقتلك ويشرد وينتهك ارضك وعرضك ومقدساتك ثم لاتبالي في ذلك وترسله المساعدات ..(خبتم وخاب مسعاكم ) اقسم بالله لو ان السعوديه صرحت بالتعاطف لضجوا بالوعيل واللطم ..
لا تستغربتعليق 19 جار الرسول صلى الله عليه وسلم هو يهودي لكن ما قتل ولا احتل ولا دمر مدن بأكملها ***
بدويأنر غريب ، الضحية تعرض على المغتصب ألمساعده ، شخص يسرق بيتك ويُعبث فيه ويوزع محتوياته على من يعول ، ثم يتعرض لصاعق كهربائي ليفاجأ بأنك تقف أمامه لتقديم ألمساعده !!!.
رحم الله فقيد الأمةليتها بس على مساعدتهم بإطفاء الحريق.
كلمة حقالإعراب أشد كفرا ونفاقا بالله ذولا عرب احتلال وتشريد ومؤمرات وين العرب انا انصح دول الخليج مع حلف غير العرب بلاناما مجانا إلا من الاعراب
عدد التعليقات:2459
توووووونسيةمصر كالعادة الطعن في العرب الأردن من شبه أباه ما ظلم. الله ينتقم منكم يا من ساهمتم في إخماد نيران اليهود وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا تستغرباية المنافق ثلاث وكلها آيات النفاق في الدول العربية الثلاث
الشنفرهماقصروا هذه اخلاق المسلمين واليهود ماهم مقصرين معنا كل مصانع الدواء اللي تجينا من الاردن مصانع اسرائليه واذاقدرالله وانتهت مشكلة الاقصى مع اليهود بنطبع معهم ونشتري من تمورهم ونتقهوى والله يلعن الشيطان
شايف العجائبتعليق مخالف
عدد التعليقات:2459
توووووونسيةنحن فرحون لأن إسرائيل تحترق لأجلكم وانتم كالعادة تخذلوننا لاحول ولاقوة إلا بالله والله أغلب المواقع التونسية فرحة وتحتفل بحرق إسرائيل للأسف لازال توانسة وكثير عرب يقدس الفلسطينيين بينما منهم كثير خونة
إستشاري صح*** صديق الأعداء طفى نار إسرائيل من ماء الثلاجة ....قائد يسوى التالية .
لماذا نكابر ودائما ننتقدولنا في رسول الله صل الله عليه وسلم اسوه حسنه ،، عندما زار جاره اليهودي .
شايف العجائبالصديق وقت الضيق ،، احس الصهاينه يطقطقون بذا الجملة ......(شايف)
عدد التعليقات:1041
سامية٨/ (ماكنت) وليس (مادمت) بعدين يزعل منك طرفه بن العبد رحمه الله😇
لا تستغربوالله اقرأ بعض التعليقات وارتاح لأنه بصراحة عندهم غيرة وشرف وبعضها خاصة من أبناء التقية واللبرالية تجيب المرض والله النفاق أخطر من الكفر لكم يوم يا دجاليين لك يوم
مربعانيهالمجنسين والوافدين وخطرهم على البلاد
عدد التعليقات:5961
المنتصر باللههههههههههه
محمد الحربيوالشكر للسلطه الفلسطينيه اهل القضيه يساعدون المحتل قمه القهر
بأن الصحيحاحتلال وقتل وتشريد وانتهاك مقدسات وانتهاك حرمات الفلسطينيين. الجميع لازم صمت أو بعبارة نستنكر.ولكن عند اشتعال إسرائيل الجميع وقف معها عجباً اي عقول واي سياسية... فلسطين تشارك عجباً لوضع الأمه العربية
لا تستغربستبدي لك الأيام ما دمت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي _إسرائيل في أمان من دول الطوق واحنا ودولتنا وحكامنا عارفين ذا الكلام قال عرب قال
أجامل أياميماهي مشكلة بس لاعاديجي فلسطيني من فتح أوزلمه *** يتحدث عن الشرف أويتكلم عن العروبة
عدد التعليقات:1041
ساميةوراهم جحدوا طوافات تركيا لا لا مالهم حق 😂😂😂
محمد الحربيكيف يمكن للعرب ان يأخذوا حقهم من الدوله الصهيونيه وهناك خونه بينهم بالتأكيد لايمكن ذلك اخواننا يقتلون صباحا ومساء وهؤلاء يساعدونهم الموت لكل خائن الى الله المشتكى
الحربياخرالزمن يسرح الذئب مع المعزي ولا يوذون بعض انتهت العروبه مابقي الاكلاب النار
لا تستغربيا للأسف محتلين أرضهم ومقتلين أولادهم ويقدمون المساعدة لهم بكرة إسرائيل ترد لكم الجميل يا خونة
A...!ربعنــآ خونة بصريح العبارة
A...!ربعنــآ خونة بصريح العبارة