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إسرائيل تشكر مصر والأردن وفلسطين في إخماد الحرائق: الصديق وقت الضيق وجارك قريبك

25 نوفمبر, 2016 , 23:09 م
إسرائيل تشكر مصر والأردن وفلسطين في إخماد الحرائق: الصديق وقت الضيق وجارك قريبك
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صحيفة المرصد:وجهت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، “جزيل الشكر” لكل من السلطات المصرية والأردنية والفلسطينية على مساعداتهم في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي.

وعبر حساب “إسرائيل بالعربي” الرسمي على موقع “تويتر”، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “جارك قريبك: جزيل الشكر لكل من مصر على إرسال مروحيتين والأردن على إطفائيات لإخماد حرائق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 8 إطفائيات”.

وأرفقت الخارجية تغريدة أخرى للمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، نشر فيها صورا لجهود إخماد الحرائق، قائلا: “رجال الإطفاء من الفلسطينيين يعملون سويا مع رجال الإطفاء الإسرائيليين في مدينة حيفا للمساعدة في إطفاء الحرائق”.

وأشاد ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية أفيئيل جيربي بأداء رجال الإطفاء الفلسطينيين الذين يساهمون في إخماد الحرائق، مؤكدا أن أدائهم “يتصف بالمهنية”، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.

وكانت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “باسم إسرائيل حكومة وشعبا نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق”.

من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “شكر مصر والأردن على مساعدتهما في إخماد الحرائق التي لا تزال تنشب في أنحاء مختلفة من البلاد”.

وكان جندلمان أعلن، في وقت سابق، أن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وجه الشكر أيضا لتركيا وروسيا واليونان وإيطاليا وقبرص وكرواتيا، على المساعدات التي أرسلوها إلى بلاده للمساعدة في مواجهة الحرائق.

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CNN



تعليقات ( 128 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 128
    26 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    zoro

    تصدقون لو اجتمعت الدول العربية في هذه الفرصة السانحة وسحقت اسرائيل لكنا حررنا القدس في ايام واجتمع عليهم جحيم الارض وجحيم السماء ,, راح تكون مغامرة لكن مغامرة لله ولثالث الحرمين الشرفين مجرد حلم جميل
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  2. 127
    26 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    ضمير الناس

    125بالسين وليس بالصاد***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 126
    26 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    ماجد

    اعتقد لهذا السبب ظهور ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 125
    26 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    حائيلي وعنزي منسم

    اخصي ياسرائيل اخصي*** **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 124
    26 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    فهد / جدة

    قلم الكذب والعهر والدجل تبرر لهذه الدول مساعدتها ليهود بينما تستكرونه على تركيا وتقيمون الدنيا ولاتقعدونهاً اخزاكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 123
    26 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ضمير الناس

    يا122على طول نفاق وعمربن الخطاب يكفيناشرمن به شراحسن الضن ولاتتشائم فلوعمررضي الله عنه سمعك لجلدك بالدره على تزكيتك الناس بهذه الطريقه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 122
    26 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    زائر

    هذا المصيبه الكبري وين المسلمين والانتصار واهل النفاق موجودين بينهم وينك ياعمر ابن الخطاب رضي الله عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 121
    26 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ضمير الناس

    قرأت التاريخ واعتقدان اسرائيل دويلة مسكينه تحل عليها الصدقه من العالم فهي خربوش من القش تسكنه ساحره تجيدالمكرعلى الطيبين كي لاتزيل البلديه قشهاوالدليل قشهااحترق فصارت تولول***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 120
    26 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ضمير الناس

    لن تتحررفلسطين حتى نعرف جيداًلماذانريدتحريرها؟حتى لاتتغلب وسائلناعلى غاياتنافنتقاتل لاننانريدتحريرفلسطين***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 119
    26 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    +3

    اقول ::الاجانب ضاغطين الخدمات زي الطرق والكهرب والماء والخدمات الاخرى ما ودكم تسافرون ولا ترجعون وبكذا نعطي كل اجنبي الف ريال يمشي به اموره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 118
    26 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    Saad

    تلومون الأتراك ودوّل الصمود والتصدي هم سلاح حدود اسرائيل واولهم مصر السيسي وثانيهم سوريا الأسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 117
    26 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    زائر

    نحن من معنا. يدافع لتلك الدوله المغتصبه انا صدقت الخبر وبقوه هل نسيتو فطيست اليهود ومن اتا ليواسيهم ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 116
    26 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    مواويل بضحك

    تموت ضحك على حالته في قمة العشرين الماضيه التي اقيمت في الصين وقمة المناخ الراجل عبيط بجد يتسول جنيهات في قمة العشرين ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 115
    26 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    فاهم

    لن تتحرر فلسطين إلى إذا اجتمع المسلمين بكل طوائفهم في تحريرها ويكون الإجتماع شعاره الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي يجب على المسلمين جميعاً عدم مساعدة من ينشر الطائفيه يجب يجب يجب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 114
    26 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    ضمير الناس

    90يافهم بعض الحقيقه خلفان رجل خدم امته بماعرف واستطاع***وغزه لاتستعين بالمسلمين الصادقين بل تريدهم يتبعونهافانفردبهاالذئب الذي لايرحم***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 113
    26 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    خالد

    محد يقدر يحرر فلسطين الا احفاد الصحابة الصادقين المخلصين لله ولرسوله الطائفه المنصوره التى تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  17. 112
    26 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    علام ما في القلوب

    83 محق نلاحظ في جدة فلسطينيين // الاخ فين شغال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 111
    26 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    زائر

    اين المواطنه الحقه ايها الوطنيون التجاريون علامه تقليد تجاريه المواطن الحق مع دولته ام الوضع ما عجبك واختلفت الامور نحن لم نطلق على انفسنا وهابيين فمن اطلقه علينا هم من المقيمين غرب البحر الاحمر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 110
    26 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    وحيد

    ترك مصر الي ارسلت مروحيات وجالس يتكلم عن تركيا اما انك ** بصحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 109
    26 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    تركيا الخلافة

    ولماذا من يدعم الخليفة يهاجم ولاة أمصار الخلافة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 108
    26 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    محب الشهيد صدام

    كيف تبغى فلسطين تتحرر والحكام العرب يساعدوها . وشعبها تحت الحصار والتنكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 107
    26 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    اردني اصيل

    مافيها اشي من شيم العرب النجدة والرسول وصى بسابع جار
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  23. 106
    26 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    فاهم

    سبب فرح اسرائيل هو نجاحها في إشعال فتيل الطائفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 105
    26 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    تركيا الخلافة

    والسؤال المطروح ؟ هل أخوان الخليفة هم اخوان مصر و الاردن ؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 104
    26 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    يالطيف

    لاشكر على واجب هذا واجب مصر والاردن وفلسطين وبعض الدويلات التي ساعدت وفوق رائسها شمسيه حر الكلام وفحيح الانتقادات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 103
    26 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    ت83

    نتمنى ونتمنى أصبحنا أجانب في بلدنا..سببوا ضغط على البنى التحتية من مياه وكهربا وغاز وبنزين وزحمة شوارع وقرف.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 102
    26 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    تركيا الخلافة

    اذا كان رب البيت مطفي فلا تستغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 101
    26 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    نفسي نفسي ماابيى اموت ابي اهم شيء احد يساعدني ويخلصني من الغرق

    تخيل انك فى وسط البحر وتصارع الموت وتنتظر من ينقذحياتك بعذ ذلك تكتشف ان الذي انقذك يختلف معك فى كل شي فما هي ردت فعلك هل تشكره على انقاذ حياتك اوتقعد تدعي عليه بالهلاك خلي عقلك هو من يحكم الحياة حلوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 100
    26 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:15690

    قلم الحقيقه

    هذه دول عربية مستقلة كل دولة لها قرارها الخاص بها ليس لأحدآ سلطان عليها . وليس مجرد قطيع من الخونة الأخوان يتبعون خليفة لهم غير عربي فقط نكاية بأوطانهم وزعمائهم بفعل الخيانة التي تضرب أطنابها بقلوبهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  30. 99
    26 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    فاهم

    المشكلة فلسطينيين يساعدونهم والله كيف بنحرر فلسطين كيف وبيننا خونه وهم اليهود يشعلون فتيل الطائفيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 98
    26 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ومن يخمد نار الفتنه التي زرعتها إسرائيل بين المسلمين ؟؟!!! هذا الزمن يتميز فيه الخبيث من الطيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 97
    26 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    تركيا الخلافة

    مبادرة الخليفة ربما فتحت الباب لمادرات خجولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 96
    26 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    تركيا الخلافة

    إذا السلطان الخليفة أذن وبادر ليس على الولاة الا الطاعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 95
    26 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    رابح

    ربع السيسي غطوا ثم غطوا على مهازله واذا بالخرق اكبر من الرقعه رقعوا له ما فيه فائده تذكر حبال الكذب قصيره جدا اختلاق الاعذار امام واقع مرير لن يمحوه التاريخ وستتذكر ذلك الحق حق ما يزعل غير المرجف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 94
    26 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    فاهم

    لن يتحرر فلسطين وبيننا خونه يساعدون من يقتلونا فينا يساعدون من يشعلون فتيل الطائفيه في المجتمع الإسلامي يساعدون من يهدد أمننا الإقليمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 93
    26 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    تركيا الخلافة

    سبق بها عكاشة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 92
    26 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    محمدالجعيد

    لو دوله خليجيه قامت بارسال مساعدات الي الكيان الصهيوني لقامت الدنيا علينا . ومدام هذي حركاتهم مصر وفلسطين ان نقول بتبادل التجاري مع اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 91
    26 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    محق

    من دون صهيون بذتنا صهاينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 90
    26 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    من فاهم إلى ضمير الناس

    يا ضمير الناس وين ضميرك يوم اسرائيل تقصف غزه وتهجر الفلسطينيين لا حول ولا قوة إلا بالله كيف ينحرر فلسطين وبينا خونه ضاحي خلفان والإمارات كان ودهم يساعدون اسرائيل لكن على حدودهم السعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 89
    26 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    محمدالجعيد

    قمه الخيانه للاسلام واللعروبه اصلا اسرائيل لو عارفه ان فيكم خير وتخاف منكم كان دمرتكم من زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 88
    26 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    محق

    كثير من الفلسطينيين ** ولا ننسى عندما احتلت الكويت عندما وقفو مع العراق ضدنا وكانوا ينشدون حينها بالكيماوي ياصدام من الخفجي للدمام قاتلهم الله أولئك الخونة الأوغاد لن يحرر فلسطين إلا كل مسلم مخلص
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 87
    26 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:13731

    برق الحرم

    (((((( يهود ...... تخفيف الضغوط عن شبوط الاخوان ..... بشكر دول الطوق )))))))
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  43. 86
    26 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مصمم

    حلم كل عربي " زوال إسرائيل" //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 85
    26 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    بالمختصر الدول المجاورة للاسرائيل حماية لها من أي هجوم خلاصة الكلام لااحد يحلم بتحرير فلسطين والاقصى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 84
    26 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    ضمير الناس

    يقول الرئيس الامريكي ترامب ان تحقيق حل الدولتين بين العرب واسرائيل سيكون نجاحاًكبيروالامل بالله ان يعم السلام ويكون ارتوى اهل الدماء اوصامو***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 83
    26 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    محق

    نلاحظ في جدة فلسطينيين وازعهم الديني ضعيف جدا ويبدو عليهم الانحلال الأخلاقي واضح ولا نراهم في المساجد وكأنهم نشؤو في أمريكا من لباسهم ومنهم من يسب الدين والرب أتمنى عقاب وطرد هذه العينه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  47. 82
    26 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    زينب....

    ساعدوهم أولم يساعدوهم. .عساهم في حريقه كلهم. أهم شي دولتنا لاتعطيهم فلس واحد إلا بمقابل...(خذ هات ).صديقك اليوم بكره يصير عدوك ؟ ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 81
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    مرهم

    ام المشاكل اذا كان الاب سعودي والام مصريه ولاءه سيكون حتما لبلد الام لأن امه يدها على اذنه كل يوم اسمع يا ابني دي بلدك الاول اوع تنساها وصى بيها الرسول يكذبون كما يتنفسون
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 80
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ضمير الناس

    ليت اسرائيل تجنح للسلام كمايريدالمسلمون ويكون الغالبيه في خندق السلام اماالتشددوالشرفلن ينتهي ولكن يمكن لجمه اذااتفق العالم على خيار السلام***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 79
    26 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    قلم التقيه ثم بعد ذلك وأثناء رجوع طيارة الاطفاء الخاصة بالأخوان - على اساس انك على متنها وبطلي مصطلح الاخوان الذي تستخدميه كستار وتقيه لمهاجمة اهل السنه - فانقلعي وبطلي تقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  51. 78
    26 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    محق

    ياجماعه الذي أعرفه انه أي فلسطيني مسلم خارج فلسطين ووطنه تحت وطأة المحتل لابد من عودته وجهاده للمحتل لأن الجهاد على الفلسطيني بالذات فرض عين مثل الصلاة ولن يعذر في تركه إلا ان كان المعذور بنص الآية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 77
    26 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    ضمير الناس

    منهج المتشددين يحقدعلى اخوه ابن امه وابوه اذااختلف معه واكيدلايحبون ان يشيع السلام فعطشهم شديدللدماء وكانهم درسومن اليهودولم يفتحوكتب السيره للرسول صلى الله عليه وسلم***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  53. 76
    26 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    zoro

    قلم الحئيئه ,,,***بيسلم عليك وبيئولك الميه اللي في التلاجه استخدمها في اطفاء حريق اسرائيل وعاوز ميه تاني لان التلاجه الآن فاضيه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 75
    26 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    كلمة حق

    قلم الحقنبقه كل ما تكتب مسجل في صحيفتك ياكثر ما تكذب لا حول ولا قوة الا بالله تعني ماذا يعني تكتب في صحيفتك يعني كل من تفتري عليه سوف يقتص منك يوم القيامه وانت حر كالجيش الحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 74
    26 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    مصر والاردن تعتبر من دول الطوق الذي تطوق اسرائيل وتأخذ على ذلك دعم مادي من الدول العربية وكذلك فلسطين والفلسطينيون .... ولم يكن كل ذلك الا متاجرة بقضية فلسطين افهموها بقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 73
    26 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    ضمير الناس

    صلاح الدين الايوبي ارسل طبيبه ليعالج رتشردقلب الاسدقائدالصليبيين في معسكره وهو يحاربه فالانسانيه في الاسلام لتحكمهااحقاداليهودقتلة الانبياء***لناديننا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 72
    25 نوفمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:15690

    قلم الحقيقه

    زين اللي طيارة الاطفاء الأخوانية التركية رشت الجيش الحر الأخواني بما تبقى من مياه في بطنها بعد رجوعها من اسرائيل حينها تأكدو أنها كطيارة خليفتهم الاطفائية والا كانو أسقطوها هههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  58. 71
    25 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    خليف

    الله المستعان .. الضعاف الظلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 70
    25 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    اخونجي !!

    (( اذا بليتم فاستتروا )) وليس المجاهر كالمستتر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 69
    25 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    الركاده طيبه

    الأعراب اشد كفرآ ونفاقآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 68
    25 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    اخونجي !!

    (( اذا بليتم فاستتروا )) دول تجاهر في الدعم ودول لاتعلم عن دعمها !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 67
    25 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    مصر لا غرابه في ذالك لماذا لم تحاربين معنا الحوثيون تروحين تحاربين في سوريا حن الاحق في ذالك،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 66
    25 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    محق

    يااخواني ماقلناها من زمان أن الفلسطينيين باعو أرضهم من اليهود إلا من رحم ربك وقليل ماهم وهذه الاطفائيات دليل قاطع على ذلك واتمنى طردهم هؤلاء الخونه من بلادنا لأنهم عملاء يهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 65
    25 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    مصمم

    الاطفال يموتون في غزة ممنوعه عنهم المساعدة //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 64
    25 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    مشعل

    عند اشتعال الحرائق بإسرائيل اليوم اتصل مسافة السكه فوراً وقال ايوه جاااااي يا باشة فريرررره فركة كعب وتلائيني عندك بس عايزين طبئين رز كده عشان الغدا خخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  66. 63
    25 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    ابو سعووود

    اسرائيل افضل من الخونة المفروض نتفاوض مع اليهود ونتبادل السفراء افضل من اللي لابسين قناع العروبة وهم يحرسون حدود اسرائيل لمنع دخول الاسلحة والادوية
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  67. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ولما الغرابة هذه الدول تتاجر بالقضية الفلسطينية منذ احتلال فلسطين الى اليوم والفلسطينيون باعوا ارضهم ومصر والاردن لديهم سفراء اسرائيليون ولازالوا يتاجرون بقضية فلسطين
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  68. 61
    25 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    ابن حتران المزغبي

    نعم هم أعداء الاسلام لكن لامانع من مساعدتهم لان الاجر عند الله .بعدين الحرب لها دور والمساعده شي ثاني،
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  69. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    إستشاري صح

    حلفاء اليهود طلعوا دول الطوق الحامي لإسرائيل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:15690

    قلم الحقيقه

    ثم بعد ذلك وأثناء رجوع طيارة الاطفاء الخاصة بالأخوان من مهمتها في اطفاء حرائق اسرائيل كاد أن يسقطها الجيش الحر يحسبها طائرة حربية معادية وليست اطفائية خاصة بخليفتهم. الله ستر بستره.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  71. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    نفسيه

    الله يرحم الملك فيصل بن عبدالعزيز -
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:13731

    برق الحرم

    (((((( من اين لدولة اليهود جوار .........مع العرب )))))))
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  73. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    محب الشهيد صدام

    قلنا لكم يهود العرب اخطر من اليهود انفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ابن زبان

    الاسرائليين إخوانا ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    zoro

    وين اللي بغوا ياكلون اردوغان وتركيا اشوف مالهم حس بعد ثبوت مساعدات مصر والأردن وفلسطين ولا هذه حاله انسانية مزاجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    إستشاري صح

    من ساعد إسرائيل الآن هم من وقفوا ضد تحرير فلسطين في السابق وهي دول معروفة بدول الطوق الحامي لإسرائيل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ابن زبان

    الاسلام علمنا الرحمه ياجاهلين العلم ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  78. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:15690

    قلم الحقيقه

    ثم بعد ذلك وأثناء رجوع طيارة الاطفاء الخاصة بالأخوان من مهمتها في اطفاء حرائق اسرائيل كاد أن يسقطها الجيش الحر يحسبها طائرة حربية معادية وليست اطفائية خاصة بخليفتهم. الله ستر بستره.
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  79. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    مصمم

    لو فيصل بن عبدالعزيز موجود لما تجرأ عربي ان يمد يد للصهانية
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  80. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    قلم الحقيقه الجيش الحر الخاص بالأخوان في سوريا كان بيقدم بعض أفراده خدماته وفزعاته ويساعد على اطفاء حرائق اسرائيل لكن وصلتهم برقية عاجلة من خليفتهم انهم يجلسون - كيف عرفت؟الا ان تكون***
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  81. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    اخونجي !!

    إن صح الخبر فداعم في السر !!! وداعم في العلن !!!
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  82. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    ابن زبان

    لازم نكون يد بيد لان في الاخير كلنا بشر؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  83. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    اخونجي !!

    هل سنرى مصر والأردن وتركيا بعين (( واحدة ))
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  84. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    بردان فتش

    هذه المشاعر الطبيه من بعض العرب تفسر حكمة الخالق عز وجل في بقاء ثالث المساجد رهينة في أيدي اليهود رغم إحاطتهم به إحاطة السوار بالمعصم .
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  85. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    Ymni mahbob

    لان العرق دساس ليش يفزعون مع الصهاينه أعداء الاسلام ليش ما خلوها تحترق .اللهم احرق الصهاينه أعداء المسلمين واجعل حيلهم بينهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  86. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ايام الملك فهد الله يرحمه

    فيه سفينه عليها أمريكيين اضن انها غرقت او تعطلت في عرض البحر . والملك فهد الله يرحمه امر بإنقاذهم . الموضوع الإنساني ليس له علاقة بعدو ولا صديق . في الحرب مع الحوثيين جنودنا يعالجون المصابين الحوثيين
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  87. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    مصمم

    "أول شيء زوال إسرائيل" شهيد القدس فيصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    لا تستغرب

    وداعا يا فلسطين وداعا يا المسجد الأقصى فقدناكم إلى الأبد والله لم نبكي من ظلم اليهود كما بكينا من غدر العرب للأسف لن تحرر فلسطين مادام بيننا عصافير جواسيس إسرائيل العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:1041

    سامية

    🕊السلام والمحبة للعالم أجمع🕊
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  90. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    بدوي

    تابع ، أيضا ضمن محتويات بيتك المسروق صندوق تجوري مليء مصوغات ذهبية ( المسجد الأقصى ).
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    العرب جرب

    وين اردني نشمي ولا متخفي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  92. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    ضمير الناس

    الاسلام دين السلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران ولايقاتل الاالمعتدين***المدنيين ليس لهم ذنب في الاسلام***
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  93. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    إستشاري صح

    الخور هو الإنبساط للعدو وكل من ساهم في إطفاء نار إسرائيل يسوي إنسانية وهم ابعد مايكونون عنها .
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  94. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    طبيعي يفزعون لحماتهم .. فبزوال الصهاينه سيزول معهم هؤلاء العملاء .. فوجودهم مرتبط بوجود الكيان الصهيوني ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  95. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    دحوم1

    وين الصديق وقت الضيق عندما قتل محمد الدره واغتصبو ارض الفلسطينيين وشردوهم ونسيت حرب 67
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    مصمم

    وماتت في الانسان العربي الكرامة //
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:15690

    قلم الحقيقه

    الجيش الحر الخاص بالأخوان في سوريا كان بيقدم بعض أفراده خدماته وفزعاته ويساعد على اطفاء حرائق اسرائيل لكن وصلتهم برقية عاجلة من خليفتهم انهم يجلسون يقاتلون فمهماتهم القتال وليس اطفاء الحرائق.
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  98. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:2459

    توووووونسية

    كل موقف الا ونعرف لماذا لم تحرر فلسطين الى الان لأن بداخلها خونة لا يريدون تحريرها فقط من تستحق الاحترام غزة لأنهم لإزالو على موقفهم من العدو المحتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  99. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    قمة التناقض

    يستحلك ويقتلك ويشرد وينتهك ارضك وعرضك ومقدساتك ثم لاتبالي في ذلك وترسله المساعدات ..(خبتم وخاب مسعاكم ) اقسم بالله لو ان السعوديه صرحت بالتعاطف لضجوا بالوعيل واللطم ..
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  100. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    لا تستغرب

    تعليق 19 جار الرسول صلى الله عليه وسلم هو يهودي لكن ما قتل ولا احتل ولا دمر مدن بأكملها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  101. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    بدوي

    أنر غريب ، الضحية تعرض على المغتصب ألمساعده ، شخص يسرق بيتك ويُعبث فيه ويوزع محتوياته على من يعول ، ثم يتعرض لصاعق كهربائي ليفاجأ بأنك تقف أمامه لتقديم ألمساعده !!!.
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  102. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    رحم الله فقيد الأمة

    ليتها بس على مساعدتهم بإطفاء الحريق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  103. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    كلمة حق

    الإعراب أشد كفرا ونفاقا بالله ذولا عرب احتلال وتشريد ومؤمرات وين العرب انا انصح دول الخليج مع حلف غير العرب بلاناما مجانا إلا من الاعراب
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  104. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:2459

    توووووونسية

    مصر كالعادة الطعن في العرب الأردن من شبه أباه ما ظلم. الله ينتقم منكم يا من ساهمتم في إخماد نيران اليهود وحسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(56)
  105. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    لا تستغرب

    اية المنافق ثلاث وكلها آيات النفاق في الدول العربية الثلاث
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  106. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    الشنفره

    ماقصروا هذه اخلاق المسلمين واليهود ماهم مقصرين معنا كل مصانع الدواء اللي تجينا من الاردن مصانع اسرائليه واذاقدرالله وانتهت مشكلة الاقصى مع اليهود بنطبع معهم ونشتري من تمورهم ونتقهوى والله يلعن الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  107. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    شايف العجائب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 23:29 م
    عدد التعليقات:2459

    توووووونسية

    نحن فرحون لأن إسرائيل تحترق لأجلكم وانتم كالعادة تخذلوننا لاحول ولاقوة إلا بالله والله أغلب المواقع التونسية فرحة وتحتفل بحرق إسرائيل للأسف لازال توانسة وكثير عرب يقدس الفلسطينيين بينما منهم كثير خونة
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  109. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    إستشاري صح

    *** صديق الأعداء طفى نار إسرائيل من ماء الثلاجة ....قائد يسوى التالية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  110. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    لماذا نكابر ودائما ننتقد

    ولنا في رسول الله صل الله عليه وسلم اسوه حسنه ،، عندما زار جاره اليهودي .
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  111. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    سامية وراهم جحدوا طوافات تركيا لا لا مالهم حق 😂😂 - ايش الغريب؟ مثلكم ناكرين معروف عادي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  112. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    شايف العجائب

    الصديق وقت الضيق ،، احس الصهاينه يطقطقون بذا الجملة ......(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  113. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 23:26 م
    عدد التعليقات:1041

    سامية

    ٨/ (ماكنت) وليس (مادمت) بعدين يزعل منك طرفه بن العبد رحمه الله😇
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  114. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    لا تستغرب

    والله اقرأ بعض التعليقات وارتاح لأنه بصراحة عندهم غيرة وشرف وبعضها خاصة من أبناء التقية واللبرالية تجيب المرض والله النفاق أخطر من الكفر لكم يوم يا دجاليين لك يوم
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  115. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    مربعانيه

    المجنسين والوافدين وخطرهم على البلاد
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  116. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    الله يخمد أنفاس كل من ساهم في إخماد الحريق من المتصهينين العرب .
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  117. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:5961

    المنتصر بالله

    هههههههههه
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  118. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    محمد الحربي

    والشكر للسلطه الفلسطينيه اهل القضيه يساعدون المحتل قمه القهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  119. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    بأن الصحيح

    احتلال وقتل وتشريد وانتهاك مقدسات وانتهاك حرمات الفلسطينيين. الجميع لازم صمت أو بعبارة نستنكر.ولكن عند اشتعال إسرائيل الجميع وقف معها عجباً اي عقول واي سياسية... فلسطين تشارك عجباً لوضع الأمه العربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  120. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    لا تستغرب

    ستبدي لك الأيام ما دمت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي _إسرائيل في أمان من دول الطوق واحنا ودولتنا وحكامنا عارفين ذا الكلام قال عرب قال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    أجامل أيامي

    ماهي مشكلة بس لاعاديجي فلسطيني من فتح أوزلمه *** يتحدث عن الشرف أويتكلم عن العروبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  122. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:1041

    سامية

    وراهم جحدوا طوافات تركيا لا لا مالهم حق 😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  123. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    محمد الحربي

    كيف يمكن للعرب ان يأخذوا حقهم من الدوله الصهيونيه وهناك خونه بينهم بالتأكيد لايمكن ذلك اخواننا يقتلون صباحا ومساء وهؤلاء يساعدونهم الموت لكل خائن الى الله المشتكى
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  124. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    ابو الفلس تمشي الخيانه والعبوديه في عروق دمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  125. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    الحربي

    اخرالزمن يسرح الذئب مع المعزي ولا يوذون بعض انتهت العروبه مابقي الاكلاب النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  126. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    لا تستغرب

    يا للأسف محتلين أرضهم ومقتلين أولادهم ويقدمون المساعدة لهم بكرة إسرائيل ترد لكم الجميل يا خونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  127. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    A...!

    ربعنــآ خونة بصريح العبارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  128. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    A...!

    ربعنــآ خونة بصريح العبارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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