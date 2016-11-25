إسرائيل تشكر مصر والأردن وفلسطين في إخماد الحرائق: الصديق وقت الضيق وجارك قريبك

صحيفة المرصد:وجهت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، “جزيل الشكر” لكل من السلطات المصرية والأردنية والفلسطينية على مساعداتهم في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي.

وعبر حساب “إسرائيل بالعربي” الرسمي على موقع “تويتر”، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “جارك قريبك: جزيل الشكر لكل من مصر على إرسال مروحيتين والأردن على إطفائيات لإخماد حرائق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 8 إطفائيات”.

وأرفقت الخارجية تغريدة أخرى للمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، نشر فيها صورا لجهود إخماد الحرائق، قائلا: “رجال الإطفاء من الفلسطينيين يعملون سويا مع رجال الإطفاء الإسرائيليين في مدينة حيفا للمساعدة في إطفاء الحرائق”.

وأشاد ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية أفيئيل جيربي بأداء رجال الإطفاء الفلسطينيين الذين يساهمون في إخماد الحرائق، مؤكدا أن أدائهم “يتصف بالمهنية”، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.

وكانت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “باسم إسرائيل حكومة وشعبا نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق”.

من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “شكر مصر والأردن على مساعدتهما في إخماد الحرائق التي لا تزال تنشب في أنحاء مختلفة من البلاد”.

وكان جندلمان أعلن، في وقت سابق، أن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وجه الشكر أيضا لتركيا وروسيا واليونان وإيطاليا وقبرص وكرواتيا، على المساعدات التي أرسلوها إلى بلاده للمساعدة في مواجهة الحرائق.

جارك قريبك:جزيل الشكر لكل من #مصر على ارسال مروحيتين و #الأردن على اطفائيات لإخماد الحرائق #إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 8 اطفائيات https://t.co/mv92u0Gt7i — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 25, 2016

CNN