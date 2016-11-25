بالفيديو: غرق مبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي..وأرامكو تؤجل افتتاحه!

صحيفة المرصد : داهمت الأمطار، اليوم الجمعة، مركز الملك عبد العزيز الثقافي قبل ساعات من افتتاحه من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويتبع المركز الثقافي شركة “أرامكو السعودية”، وكان سيتم افتتاحه اليوم ضمن عدد من المشروعات للشركة على يد خادم الحرمين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الأمطار.

ويظهر الفيديو تسرب الماء داخل المركز الثقافي، حيث غرقت السلالم والمداخل والمواقف الخارجية للمركز، وهو ما أدى إلى تأجيل افتتاحه، الأمر الذي وصفه متابعون بـ”سوء التخطيط والتنظيم من جانب القائمين على المركز”.