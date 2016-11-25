بالفيديو: تطعيس على طريقة أفلام هوليود ينتهي بمأساة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولة سيارة “جيب” صعود طعس بقفزة بهلوانية، لكن انتهى الأمر بمأساة بارتطام المركبة بأخرى كانت أمامه ليهوي فوقها ويحدث بها تلفيات كبيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير وشبهوا الواقعة بما يحدث في أفلام هوليود.
تعليقات ( 22 )
مجرة التبانةوين المرور عنهم؟ طبعا شغال يطارد ارباب الاسر اللي يلقطون ارزاق عيالهم ويقضون من الاسواق ويخالفهم موقف طولي وعرضي رغم عدم تسببهم في اي تلفيات وتارك هؤلاء يعيثون فسادا وقتل بالسيارات.
بقايا مشاعر.....♡م.تعبو في فلوسها لو معاه كابرس 85 بدون مكيف يمشي في عزالحر مايوصل الكليه الاريحت البنزيم مع العرق تفوح من ثيابه لعرف قيمة النعمه الي معاه الله يرزق المحتاج يارب
الشايبانا مع تعليق ابو محمد السيد ...ولكن مع تشديد العقوبات عليهم استهتار بارواح الناس
سيرايفوا(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)
ابو محمد السيد((عـــــــاجـــــل )) للمسئولين لو تم مصادرة هذه المركبات وتباع وريعها يذهب للمستشفيات لتغطية جزء من علاج امثال هؤلاء الله يهديهم - اجزم بعد فترة لن تجد هذه الحركات في مجتمعنا
ضمير الناساشوى مافي ثور ولامات من الضحك قال رياضه***
الوافيالمفروض المتهورين زي ذولي ما يتعالجون في المستشفيات الحكومية يتعالج على حسابه هو المستهتر اللي ما همته نفسه ، امتلت المستشفيات من هل العينات والمريض المحتاج ما هو لاقي سرير
ااااهيليتيني مت قبل هذا لاحد يقولي مت الحين خلاص انرفس
يالطيفتعبنا وحنا ننصح لاكن الي اقوله ارتاحت السيارة وفتك منه تشليح الحائر فيه احدث الموديلات والمستشفيات بها شلل رباعي واغلبهم شباب كانو في عز صحتهم وعافيتهم لا كن ناتي وننصحه ماذا استفدت يعاند ويكابر
دعباديالحين بيجي يرجعنا كل شوي بالمستشفي ويشغلنا زي واحد شباب قوي تعرض لحادث وكل شوي يجينا اخر الليل راسي راسي مع ان صار له سنتين من يوم صدم نصيحه ياولدي عافيتك بيدك لا تضيعها
.لن.في كل مجتمع سلبيات ولكن ينبغى الحد منها الله يصلحهم لا نفسهم .
ملحق الصحافهمجمع للهياط والممنوعات والعبث بنعمه الله الحمدلله والشكر
مصممالتطعيس رياضة جميلة وروادها من مختلف فئات المجتمع// بحاجة الى توعية وتنظيم
عدد التعليقات:6087
بسمههيااااط وجنوووون واتوقع نقوله الجايات أحسن تناسبه 😶الله يهديه .
مصممالخطأ على الي واقف // عليمي
🏇🚭ناس مثل القطط بسبعه ارواح ماجاءهم شئ الحديد يتعوض بسرقة سيارة بعض المساكين وتعود حليمه الى عادتها القديمة فى مضايقة البشر
الركاده طيبهاذا اجتمعت الدوده والحبوب كاااااااااااااارثه
زائرتخلف
ابو معاذتهور
محمدالله المستعان