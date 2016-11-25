بالفيديو: تطعيس على طريقة أفلام هوليود ينتهي بمأساة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولة سيارة “جيب” صعود طعس بقفزة بهلوانية، لكن انتهى الأمر بمأساة بارتطام المركبة بأخرى كانت أمامه ليهوي فوقها ويحدث بها تلفيات كبيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير وشبهوا الواقعة بما يحدث في أفلام هوليود.