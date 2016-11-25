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بالفيديو: تطعيس على طريقة أفلام هوليود ينتهي بمأساة

25 نوفمبر, 2016 , 23:55 م
بالفيديو: تطعيس على طريقة أفلام هوليود ينتهي بمأساة
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر محاولة سيارة “جيب” صعود طعس بقفزة بهلوانية، لكن انتهى الأمر بمأساة بارتطام المركبة بأخرى كانت أمامه ليهوي فوقها ويحدث بها تلفيات كبيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير وشبهوا الواقعة بما يحدث في أفلام هوليود.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    مجرة التبانة

    وين المرور عنهم؟ طبعا شغال يطارد ارباب الاسر اللي يلقطون ارزاق عيالهم ويقضون من الاسواق ويخالفهم موقف طولي وعرضي رغم عدم تسببهم في اي تلفيات وتارك هؤلاء يعيثون فسادا وقتل بالسيارات.
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  2. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    م.تعبو في فلوسها لو معاه كابرس 85 بدون مكيف يمشي في عزالحر مايوصل الكليه الاريحت البنزيم مع العرق تفوح من ثيابه لعرف قيمة النعمه الي معاه الله يرزق المحتاج يارب
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  3. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    الشايب

    انا مع تعليق ابو محمد السيد ...ولكن مع تشديد العقوبات عليهم استهتار بارواح الناس
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  4. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    سيرايفوا

    (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)
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  5. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    الا الحماقة اعيت من يداويها
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  6. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    ابو محمد السيد

    ((عـــــــاجـــــل )) للمسئولين لو تم مصادرة هذه المركبات وتباع وريعها يذهب للمستشفيات لتغطية جزء من علاج امثال هؤلاء الله يهديهم - اجزم بعد فترة لن تجد هذه الحركات في مجتمعنا
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  7. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    ضمير الناس

    اشوى مافي ثور ولامات من الضحك قال رياضه***
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  8. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الوافي

    المفروض المتهورين زي ذولي ما يتعالجون في المستشفيات الحكومية يتعالج على حسابه هو المستهتر اللي ما همته نفسه ، امتلت المستشفيات من هل العينات والمريض المحتاج ما هو لاقي سرير
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  9. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    ااااه

    يليتيني مت قبل هذا لاحد يقولي مت الحين خلاص انرفس
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  10. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    يالطيف

    تعبنا وحنا ننصح لاكن الي اقوله ارتاحت السيارة وفتك منه تشليح الحائر فيه احدث الموديلات والمستشفيات بها شلل رباعي واغلبهم شباب كانو في عز صحتهم وعافيتهم لا كن ناتي وننصحه ماذا استفدت يعاند ويكابر
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  11. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    دعبادي

    الحين بيجي يرجعنا كل شوي بالمستشفي ويشغلنا زي واحد شباب قوي تعرض لحادث وكل شوي يجينا اخر الليل راسي راسي مع ان صار له سنتين من يوم صدم نصيحه ياولدي عافيتك بيدك لا تضيعها
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  12. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    .لن.

    في كل مجتمع سلبيات ولكن ينبغى الحد منها الله يصلحهم لا نفسهم .
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  13. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    ملحق الصحافه

    مجمع للهياط والممنوعات والعبث بنعمه الله الحمدلله والشكر
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  14. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    مصمم

    التطعيس رياضة جميلة وروادها من مختلف فئات المجتمع// بحاجة الى توعية وتنظيم
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  15. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:6087

    بسمه

    هيااااط وجنوووون واتوقع نقوله الجايات أحسن تناسبه 😶الله يهديه .
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  16. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    مصمم

    الخطأ على الي واقف // عليمي
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  17. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    🏇🚭

    ناس مثل القطط بسبعه ارواح ماجاءهم شئ الحديد يتعوض بسرقة سيارة بعض المساكين وتعود حليمه الى عادتها القديمة فى مضايقة البشر
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  18. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    الركاده طيبه

    اذا اجتمعت الدوده والحبوب كاااااااااااااارثه
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  19. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    مشاء الله المقفص ما جاه شي
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  20. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    زائر

    تخلف
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  21. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ابو معاذ

    تهور
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  22. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    محمد

    الله المستعان
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