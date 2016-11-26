  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ضاحي خلفان : نحيي تركيا على فزعتها لليهود

26 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص
ضاحي خلفان : نحيي تركيا على فزعتها لليهود
  • 1٬048
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، على الحرائق الأخيرة بإسرائيل ، متطرقاً لمساعدة الدول لها وخاصة تركيا قائلا نحيي تركيا على فزعتها لليهود .

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “نحيي تركيا على فزعتها لليهود فالإنسان تختلف معه في الدين ممكن لكن لا خلاف في الإنسانية افندم أردوغان متشكمرم” .

وأضاف خلفان في تغريدة أخرى : “حريق متعمد كما قال نتياهو…ياليته يدرك ضرورة أن يعقل ويعامل الإنسان الفلسطيني معاملة إنسانية..واحد فقط ربما أشعل شجرة وعمل كل هذا…واحد!! ” .

كما غرد أيضاً : “منعت أذان صلاتنا فتحرقت وصلتها نيران الحريق الهائل” .



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    يالطيف

    خلفان انت ** ..اردوغان شعبه يحبه وراضي عن سياستة فدع ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    كاسرهم ****

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    ضمير الناس

    6يالمخلص لله ونامل انك مخلص ماحدجاب طاري المحبه الناس تتكلم عن السلم والسلام***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    كاسرهم ****

    حفظ الله اردوغان وتركيا وانت ** لم تذكر مصر الفقيرة وتركيا مادرت عنك وتدعي ان اسرائيل منعت الاذان اذن ابعد**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    أقول ياخلفان قال لاخلاف في الانسانيه اي انسانيه ياخلفان واليهود "اسرائيل""يقتلون الانسان امام اعين العالم قتلوا الطفل والشيخ الهرم وتقول انسانيه ونساعد عدونا اسرائيل ،نسأل الله ان يهلك اسرائيل آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    لا تستغرب

    يا خوفي بكره****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    أبو عبد الرحمن

    ي المرصد احترمي متابعينك ترى م نعرف ضاحي إلا منك كل يوم مطلعين عنه تصريح ايش الفايده من هذا الشخص حتى يتصدر كل شي في صحيفتكم والله الصحف الاخرى ماجابت بطاريه ولا تعرفه ... احترمونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    💎🎀سُندُس

    الله يحييّك ويبقيّك ويطول عمرك ياخلفهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    فهد / جدة

    شكرا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    نفسيه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ليبرنجي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    فهد / جدة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    بواحمد

    مارائيكم ايها العربان في رد خلفان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    سياار

    هذا الشخص من***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    جبال سدير

    يازينك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    سعوديه حره

    و كذلك نحيي مصر على فزعتها لليهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    ضمير الناس

    الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهده سلام معهم وياليت يجنحون للسلم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    خليف

    اتمنى من الله ان يطمس وجوها كثيره ف عالمنا العربي ومنهم هذا الخلفان .. المساعده تقدمها لمن بستاهل وليس لعدو نكل بك وقتل شعبك واغتصب ارضك ودنس مقدساتك .. المساعده تقدم من القوي للضعيف وليست العكس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    إستشاري صح

    تركيا فزعتها لإسرائيل لها ابعاد إستراتيجية ولا تنتظرك تحييها يا خلفان لإن تركيا لاتعرف خلفان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    المخلص لله

    عدو الله مابيننا وبينه محبة الى يوم الدين 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    عدو الله مابيننا وبينه محبة الى يوم الدين 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    خليجي

    مصر مصر مصر اد الدنيا وام الدنيا يا معلم يا رجل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    لا تستغرب

    ومن يفعل الخير في غير أهله _ يكن حمده ذما عليه فيندم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    محمد الحميد 2030

    حتى مصر و الاْردن و السلطة الفلسطينية قدمت مساعدات و بدون طلب من اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    اردني اصيل

    وايضا مصر والاردن وفلسطين كمان فزعت من شيم العرب الفزعه والرسول اوصى بسابع جار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم