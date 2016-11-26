ضاحي خلفان : نحيي تركيا على فزعتها لليهود

صحيفة المرصد: علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، على الحرائق الأخيرة بإسرائيل ، متطرقاً لمساعدة الدول لها وخاصة تركيا قائلا نحيي تركيا على فزعتها لليهود .

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “نحيي تركيا على فزعتها لليهود فالإنسان تختلف معه في الدين ممكن لكن لا خلاف في الإنسانية افندم أردوغان متشكمرم” .

وأضاف خلفان في تغريدة أخرى : “حريق متعمد كما قال نتياهو…ياليته يدرك ضرورة أن يعقل ويعامل الإنسان الفلسطيني معاملة إنسانية..واحد فقط ربما أشعل شجرة وعمل كل هذا…واحد!! ” .

كما غرد أيضاً : “منعت أذان صلاتنا فتحرقت وصلتها نيران الحريق الهائل” .

نحيي تركيا على فزعتها لليهود فالإنسان تختلف معه في الدين ممكن لكن لا خلاف في الإنسانية

افندم أردوغان متشكمرم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 24, 2016

حريق متعمد كما قال نتياهو…ياليته يدرك ضرورة أن يعقل ويعامل الإنسان الفلسطيني معاملة إنسانية..واحد فقط ربما أشعل شجرة وعمل كل هذا…واحد!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 24, 2016