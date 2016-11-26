ضاحي خلفان : نحيي تركيا على فزعتها لليهود

صحيفة المرصد: علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، على الحرائق الأخيرة بإسرائيل ، متطرقاً لمساعدة الدول لها وخاصة تركيا قائلا نحيي تركيا على فزعتها لليهود .
جاء ذلك في تغريدة لخلفان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “نحيي تركيا على فزعتها لليهود فالإنسان تختلف معه في الدين ممكن لكن لا خلاف في الإنسانية افندم أردوغان متشكمرم” .
وأضاف خلفان في تغريدة أخرى : “حريق متعمد كما قال نتياهو…ياليته يدرك ضرورة أن يعقل ويعامل الإنسان الفلسطيني معاملة إنسانية..واحد فقط ربما أشعل شجرة وعمل كل هذا…واحد!! ” .
كما غرد أيضاً : “منعت أذان صلاتنا فتحرقت وصلتها نيران الحريق الهائل” .
نحيي تركيا على فزعتها لليهود فالإنسان تختلف معه في الدين ممكن لكن لا خلاف في الإنسانية
افندم أردوغان متشكمرم
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 24, 2016
حريق متعمد كما قال نتياهو…ياليته يدرك ضرورة أن يعقل ويعامل الإنسان الفلسطيني معاملة إنسانية..واحد فقط ربما أشعل شجرة وعمل كل هذا…واحد!!
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 24, 2016
منعت أذان صلاتنا فتحرقت وصلتها نيران الحريق الهائل
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 24, 2016
تعليقات ( 26 )
يالطيفخلفان انت ** ..اردوغان شعبه يحبه وراضي عن سياستة فدع ***
كاسرهم ****تعليق مخالف
ضمير الناس6يالمخلص لله ونامل انك مخلص ماحدجاب طاري المحبه الناس تتكلم عن السلم والسلام***
كاسرهم ****حفظ الله اردوغان وتركيا وانت ** لم تذكر مصر الفقيرة وتركيا مادرت عنك وتدعي ان اسرائيل منعت الاذان اذن ابعد**
لا تستغربيا خوفي بكره****
أبو عبد الرحمني المرصد احترمي متابعينك ترى م نعرف ضاحي إلا منك كل يوم مطلعين عنه تصريح ايش الفايده من هذا الشخص حتى يتصدر كل شي في صحيفتكم والله الصحف الاخرى ماجابت بطاريه ولا تعرفه ... احترمونا
💎🎀سُندُسالله يحييّك ويبقيّك ويطول عمرك ياخلفهم.
فهد / جدةشكرا ****
نفسيهتعليق مخالف
ليبرنجيتعليق مخالف
فهد / جدةتعليق مخالف
بواحمدمارائيكم ايها العربان في رد خلفان
سياارهذا الشخص من***
جبال سديريازينك ***
سعوديه حرهو كذلك نحيي مصر على فزعتها لليهود
ضمير الناسالرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهده سلام معهم وياليت يجنحون للسلم ***
خليفاتمنى من الله ان يطمس وجوها كثيره ف عالمنا العربي ومنهم هذا الخلفان .. المساعده تقدمها لمن بستاهل وليس لعدو نكل بك وقتل شعبك واغتصب ارضك ودنس مقدساتك .. المساعده تقدم من القوي للضعيف وليست العكس
إستشاري صحتركيا فزعتها لإسرائيل لها ابعاد إستراتيجية ولا تنتظرك تحييها يا خلفان لإن تركيا لاتعرف خلفان .
المخلص للهعدو الله مابيننا وبينه محبة الى يوم الدين 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
خليجيمصر مصر مصر اد الدنيا وام الدنيا يا معلم يا رجل ***
لا تستغربومن يفعل الخير في غير أهله _ يكن حمده ذما عليه فيندم
محمد الحميد 2030حتى مصر و الاْردن و السلطة الفلسطينية قدمت مساعدات و بدون طلب من اسرائيل
اردني اصيلوايضا مصر والاردن وفلسطين كمان فزعت من شيم العرب الفزعه والرسول اوصى بسابع جار