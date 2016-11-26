السجن مع وقف التنفيذ لقياديين إسلاميين مغربيين في قضية أخلاقية

صحيفة المرصد – أ ف ب : حكم على مسؤولين إسلاميين بالمغرب ، رجل وامراة، تورطا في قضية أخلاقية كتب عنها الكثير ، بالسجن مدة شهرين مع وقف التنفيذ وبغرامة قيمتها 50 يورو، وفق ما أوردت الصحف المحلية المغربية الجمعة.

وكانت الشرطة المغربية اعتقلت عمر بن حماد وفاطمة النجار القياديين الستينيين في الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب منذ العام 2011، في 20 آب/اغسطس في “وضع جنسي” داخل سيارة قرب الشاطىء.

ولوحق الموقوفان بتهم الزنا والتعدي على الحرمات ومحاولة فساد، وحكمت عليهما المحكمة الابتدائية في بن سليمان بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وبغرامة قيمتها 500 درهم (50 يورو)، بحسب ما نقلت الصحف المحلية عن محاميهما عبد الملك الزعزاع الذي وصف الحكم بأنه “لا أساس له”.

وندد القيادي الاسلامي بن حماد بـ “استغلال سياسي” لضرب مصداقية حزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات التي فاز فيها هذا الحزب لاحقاً.

لكن أجهزة الأمن نفت هذه الاتهامات مشددة على أن توقيف القياديين الإسلاميين متلبسين في سيارة على الشاطىء كان بمحض “الصدفة”.