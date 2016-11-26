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بالفيديو : أبو سن يتعرض لحادث ويعاين سيارته المتهشمة

26 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص
بالفيديو : أبو سن يتعرض لحادث ويعاين سيارته المتهشمة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب السعودي ” أبو سن ” بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته إثر قيامه بالتفحيط ، وتم نقله إلى المستشفي .

ووثق ” ابوسن ” فيديو له أثناء خروجه من المستشفي ،رابطاً رأسه ، وبجانبه أصدقائه ، قائلاً : ” صارلي حادث والحمد لله سلمت” ، ثم انتقل إلى سيارته المتهشمة ليعاينها بعد الحادث ، وتبادل مع أصدقائه المزاح حول الحادث .



تعليقات ( 58 )

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  1. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 4:40 ص

    ...

    ليتهم نامو رقدو
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  2. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    ؟؟

    ورع مهمل
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  3. 56
    26 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    الشيخ حظيظ

    سلامات سلامات يبوسن
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  4. 55
    26 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    وحيد تقول مايمثلنا والله***
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  5. 54
    26 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    أتمنى من إدارة المرور القبض عليه إن كان سبب حادثه تفحيط
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  6. 53
    26 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    بصراحه وبدون زعل

    أصبح للأسف وهذا رأيي ووجهة نظري أن كل من هب ودب من اللي مايسوىٰ يخرجه بعض الاعلام لنا؟وهؤلاءوأشكالهم لافائدةمنهم ولايمثلون الشباب السعودي المحترم ولايتشرف شبابنا بهؤلاءوعيناتهم السخيفة المهرجه التافهه
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  7. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    عماد

    الله لايبلانا
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  8. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    تحيات للمرور

    حسب ماسمعة وقراءة ان التفحيط ممنوع ومن يرتكبه يعتبر مخالف للانظمه ويستحق عقوبه وهذاء ابو سن اعترف امام الجميع قصر المسافه ماباقي غير العقوبه عليه ليكون رادع لغيره ولايستخف بالانظمة
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  9. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    تركه هو ومن على شاكلته يضر بصمعتنا

    تعدي واضح صريح علينا نحن الشباب نحن تربينا تربيه صحيحه لكننا لانتجه الى الاعلام كما يفعل هولاء الشباب وعلى رأسهم وزعيمهم أبوسن لدينا حقوق وعلينا واجبات من حقنا نرفض ومن واجب المسئولين وقف تشويه صمعتنا
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  10. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    وحيد

    ثقافتنا نحن معشر الشباب ارقى وازكى وأحسن وأنظف من ابو سن وأشكاله لايمثلنا نحن الشباب هو يمثل نفسه وزمرته التى تصفق له اين المثقفون في بلدنا اين تذهب ثقافتنا الاعلام ***
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  11. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    ابو وسن

    الله يرجعلك عقلك يابوسن وتركد في البيت وتترك التفاهات
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  12. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    من يقول بأنك صح وانت على خطاء هذاء عدوك

    من يجد من يطبل له على أمور تافه اعلم بانه عدوك لذلك أبوسن ليس لديه اصحاب صالحين ينهونه عن ضياع زهرة شبابه في طريق مسدود هم يريدون شبابنا ان ينزلقوا في هذاء الوحل ولايهتمون في مستقبلهم وصحتهم وصمعتهم
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  13. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    مادري ايش لقت فيه كرستينا شكلها ملت من الحلوين اللي عندهم وقالت بتشوف لها ب ش ع من عندنا معروفين
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  14. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    نوخذه

    الله لايرده
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  15. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص
    عدد التعليقات:6089

    بسمه

    معقبنا ..اهليين فيك يسعد صباحك يارب بكل ماتتمنى ياطيب ..التميز اضافاتك الجميله ..الف شكر .
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  16. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    بسمه طريق جديد للشهرة يوصلة للسجن مره ثانية - ههههه صدقتي دائما تعليقاتك مميزه كأخلاقك وربي يسعد صباحك بالخير والسعاده
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  17. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص
    عدد التعليقات:2

    ابو عبدالله

    نفسي اعرف وين اهله واقاربه عنه لماذا لم يوقفوه عند حده ويوجهونه التوجيه السليم ولو وصل الامر لعرضه على طبيب نفسي ومعرفة الخلل اين يكمن
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  18. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    كلمة حق

    المخدرات لاعبه في الشباب اذا أخذها الواحد يحس انه راكب طياره
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  19. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    توووووونسية حسب علمي التفحيط بالمملكة ممنوع وهذا الطفل - هذا ليس طفل بل عقله عقل طفل -يعيشك
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  20. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    زائر

    ليتك لحقت **
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  21. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    شجاع

    ارخو مزنة يا حلالات من مكع سنونه *** ابك ابك ابك
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  22. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    احمد ربك ان الله سلمك وسلم سنك المشهور ما انكسر وتصير ابو ثرمه بدل ابو سن
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  23. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    ابو فارس

    انسان تافه عليه قل صحه الله يشفيه ويعافيه ولا يبتلينا
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  24. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    ابو عبدالعزيز

    مهزله حثالة المجتمع الدوله ينشهرون واهل العلم المشايخ واللى فادو البلد يوقفون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم**
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  25. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    احمد ربك ان الله سلمك وسلم سنك المشهور ما انكسر وتصير ابو ثرمه بدل ابو سن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:6089

    بسمه

    طريق جديد للشهرة يوصلة للسجن مره ثانية ..!!
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  27. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    والله هالبزر يفشل وأصلا الشباب***** **.. والشكل أعوذ بالله
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  28. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    زائر11

    اربطوه فالحوض واطرف سيل هذا دواه
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  29. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    الرياض التميمي

    المراهق اعترف بانه قام بالتفحيط الدور على المرور تطبق انظمتها الجديدة عليه باعترافه وكفا تخبط ومحسوبيه وورعنه
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  30. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    محمد

    الحمد الله على السلامه ياولدي لاتدري كرستينا يمكن تعمل في نفسها شي يوم سجنوك بغت تموت
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  31. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    أبو سحاااب

    عساه سلم سنه . الحمد لله على السلامه
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  32. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص
    عدد التعليقات:563

    ابونواف...

    الله يهديك ويصلحك
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  33. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    الناقد

    للأسف . . الورع ماتاب من الهياط ، لازم أهله يربونه !!
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  34. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طيب وش المطلوب منا نرقص لك مثلاً ، خلاص درينا انك سويت حادث يعني لازم تسوي بهرجة إعلامية يكفي الفضايح اللي سويتها الأشهر الماضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    صوت الحقيقه

    مثل هذا الواجب ان يوجهه للطريق المستقيم ما يشجعونه للنفلات هذا طفل ما عنده اهل
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  36. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    كلمة حق

    وهذا اعتراف صريح من أبوسن أنه كان يفحط والدور والباقي على الجهات المسؤولة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    صوت الحقيقه

    مثل هذا الواجب ان يوجهه للطريق المستقيم ما يشجعونه للنفلات هذا طفل ما عنده اهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    💎🎀سُندُس

    لحووول تونا نقول أبوثن عقل وضبطت أموره وبالنهاية تخربها بالتفحيط عموماً الحمدلله ع ثلامتك أهم شئ بشرنا عن ثنك عثاه ثالم😂
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  39. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    السوشياميديا ((((صنع في اسرائيل))))) للتحذير فقط
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  40. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    ali

    الاحظ ان أبناء دول العالم كلهم يدورون على مصالحهم في الدراسة او العمل يبنون لمستقبلهم شي الا عندنا تجدهم على الفضاوة وقلة العقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    أسنانه الأمامية تذكرني بيد واحد يؤشر بــــ اصبعين ويقول الله خيرك بين أمرين ياهذا او هذا .... هههههه..........سلامات ماتشوووووووووووووف شر
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  42. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    من علامات الساعة

    عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:<>(1)
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  43. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    هذا وامثاله يجب الحجر عليهم - فلا فرق عندي بين مروج المخدرات وبين من يشجعهم على الانحراف فكلاهما خطر
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  44. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    خالد

    مع الاسف هذا النوع من الناس يصير لها اهتمام اعلامي ومتابعه
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  45. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص
    عدد التعليقات:2462

    توووووونسية

    حسب علمي التفحيط بالمملكة ممنوع وهذا الطفل سبق وسجن لإخلال بالقيم من خلال عرضه في يوناو بكل صراحة هذا الذري معذور لأنه لقى من يعطيه أكبر من حجمه على كل سليمة يا بو سنة ما تشوف شر
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  46. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص
    عدد التعليقات:8306

    الحرمان

    يضحكون المعلقين مشاءالله ماشفتو المرايه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ابو وسمي

    اللي كسر الزجاج سنك ما هو راسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ضي

    وين اهله عنها هالورع
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ابو الوليد

    قد ارتحنا من وجهك فترة يابو عظارس ايش رجعك
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  50. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    محلل نفسي

    اتمنى من اليونسكو تعين ابو سن سفير للأسنان الحسنة لما قام به دور في اشهار الاسنان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    حدث

    مجرد حركه قديمه عشان تجيه التبرعات والاعانات من هنا وهناك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    فهد / جدة

    هذا إنذار لك من رب العالمين عشان تراجع نفسك وتتوب وتعقل الله يهديك ويصلحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    اهم شي سنك ما طاح من الحادث "دعابه"
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  54. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    سبحان الله اتهشمت سيارته واتفقش وسنه ماصار له شي مثل ماهو هههههههه
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  55. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    سعودي

    ياجعل ربي يهديك ولا ياخذك علشان نفتك من هالكائنات هذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  56. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    Obaid

    اين وصل إعلامنا ؟؟؟؟ الله يصله ويهديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    نور

    الله يهديه ويصلحه
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  58. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    ا

    سلامتكً جعلها في ***
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