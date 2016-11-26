بالفيديو : أبو سن يتعرض لحادث ويعاين سيارته المتهشمة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب السعودي ” أبو سن ” بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته إثر قيامه بالتفحيط ، وتم نقله إلى المستشفي .
ووثق ” ابوسن ” فيديو له أثناء خروجه من المستشفي ،رابطاً رأسه ، وبجانبه أصدقائه ، قائلاً : ” صارلي حادث والحمد لله سلمت” ، ثم انتقل إلى سيارته المتهشمة ليعاينها بعد الحادث ، وتبادل مع أصدقائه المزاح حول الحادث .
تعليقات ( 58 )
...ليتهم نامو رقدو
؟؟ورع مهمل
الشيخ حظيظسلامات سلامات يبوسن
بصراحه وبدون زعلأصبح للأسف وهذا رأيي ووجهة نظري أن كل من هب ودب من اللي مايسوىٰ يخرجه بعض الاعلام لنا؟وهؤلاءوأشكالهم لافائدةمنهم ولايمثلون الشباب السعودي المحترم ولايتشرف شبابنا بهؤلاءوعيناتهم السخيفة المهرجه التافهه
عمادالله لايبلانا
تحيات للمرورحسب ماسمعة وقراءة ان التفحيط ممنوع ومن يرتكبه يعتبر مخالف للانظمه ويستحق عقوبه وهذاء ابو سن اعترف امام الجميع قصر المسافه ماباقي غير العقوبه عليه ليكون رادع لغيره ولايستخف بالانظمة
تركه هو ومن على شاكلته يضر بصمعتناتعدي واضح صريح علينا نحن الشباب نحن تربينا تربيه صحيحه لكننا لانتجه الى الاعلام كما يفعل هولاء الشباب وعلى رأسهم وزعيمهم أبوسن لدينا حقوق وعلينا واجبات من حقنا نرفض ومن واجب المسئولين وقف تشويه صمعتنا
وحيدثقافتنا نحن معشر الشباب ارقى وازكى وأحسن وأنظف من ابو سن وأشكاله لايمثلنا نحن الشباب هو يمثل نفسه وزمرته التى تصفق له اين المثقفون في بلدنا اين تذهب ثقافتنا الاعلام ***
ابو وسنالله يرجعلك عقلك يابوسن وتركد في البيت وتترك التفاهات
من يقول بأنك صح وانت على خطاء هذاء عدوكمن يجد من يطبل له على أمور تافه اعلم بانه عدوك لذلك أبوسن ليس لديه اصحاب صالحين ينهونه عن ضياع زهرة شبابه في طريق مسدود هم يريدون شبابنا ان ينزلقوا في هذاء الوحل ولايهتمون في مستقبلهم وصحتهم وصمعتهم
نوخذهالله لايرده
عدد التعليقات:6089
بسمهمعقبنا ..اهليين فيك يسعد صباحك يارب بكل ماتتمنى ياطيب ..التميز اضافاتك الجميله ..الف شكر .
عدد التعليقات:2
ابو عبداللهنفسي اعرف وين اهله واقاربه عنه لماذا لم يوقفوه عند حده ويوجهونه التوجيه السليم ولو وصل الامر لعرضه على طبيب نفسي ومعرفة الخلل اين يكمن
كلمة حقالمخدرات لاعبه في الشباب اذا أخذها الواحد يحس انه راكب طياره
زائرليتك لحقت **
شجاعارخو مزنة يا حلالات من مكع سنونه *** ابك ابك ابك
عبدالعزيز الخالدياحمد ربك ان الله سلمك وسلم سنك المشهور ما انكسر وتصير ابو ثرمه بدل ابو سن
ابو فارسانسان تافه عليه قل صحه الله يشفيه ويعافيه ولا يبتلينا
ابو عبدالعزيزمهزله حثالة المجتمع الدوله ينشهرون واهل العلم المشايخ واللى فادو البلد يوقفون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم**
عبدالعزيز الخالدياحمد ربك ان الله سلمك وسلم سنك المشهور ما انكسر وتصير ابو ثرمه بدل ابو سن
عدد التعليقات:6089
بسمهطريق جديد للشهرة يوصلة للسجن مره ثانية ..!!
زائر11اربطوه فالحوض واطرف سيل هذا دواه
الرياض التميميالمراهق اعترف بانه قام بالتفحيط الدور على المرور تطبق انظمتها الجديدة عليه باعترافه وكفا تخبط ومحسوبيه وورعنه
محمدالحمد الله على السلامه ياولدي لاتدري كرستينا يمكن تعمل في نفسها شي يوم سجنوك بغت تموت
أبو سحااابعساه سلم سنه . الحمد لله على السلامه
عدد التعليقات:563
ابونواف...الله يهديك ويصلحك
الناقدللأسف . . الورع ماتاب من الهياط ، لازم أهله يربونه !!
❤️ محب صدام حسين ❤️طيب وش المطلوب منا نرقص لك مثلاً ، خلاص درينا انك سويت حادث يعني لازم تسوي بهرجة إعلامية يكفي الفضايح اللي سويتها الأشهر الماضية
صوت الحقيقهمثل هذا الواجب ان يوجهه للطريق المستقيم ما يشجعونه للنفلات هذا طفل ما عنده اهل
كلمة حقوهذا اعتراف صريح من أبوسن أنه كان يفحط والدور والباقي على الجهات المسؤولة.
صوت الحقيقهمثل هذا الواجب ان يوجهه للطريق المستقيم ما يشجعونه للنفلات هذا طفل ما عنده اهل
💎🎀سُندُسلحووول تونا نقول أبوثن عقل وضبطت أموره وبالنهاية تخربها بالتفحيط عموماً الحمدلله ع ثلامتك أهم شئ بشرنا عن ثنك عثاه ثالم😂
سعد القرني / ال يزيدالسوشياميديا ((((صنع في اسرائيل))))) للتحذير فقط
aliالاحظ ان أبناء دول العالم كلهم يدورون على مصالحهم في الدراسة او العمل يبنون لمستقبلهم شي الا عندنا تجدهم على الفضاوة وقلة العقل
جنوووووووووووووووووبيأسنانه الأمامية تذكرني بيد واحد يؤشر بــــ اصبعين ويقول الله خيرك بين أمرين ياهذا او هذا .... هههههه..........سلامات ماتشوووووووووووووف شر
من علامات الساعةعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:<>(1)
خالدمع الاسف هذا النوع من الناس يصير لها اهتمام اعلامي ومتابعه
عدد التعليقات:2462
توووووونسيةحسب علمي التفحيط بالمملكة ممنوع وهذا الطفل سبق وسجن لإخلال بالقيم من خلال عرضه في يوناو بكل صراحة هذا الذري معذور لأنه لقى من يعطيه أكبر من حجمه على كل سليمة يا بو سنة ما تشوف شر
عدد التعليقات:8306
الحرمانيضحكون المعلقين مشاءالله ماشفتو المرايه
ابو وسمياللي كسر الزجاج سنك ما هو راسك
ضيوين اهله عنها هالورع
ابو الوليدقد ارتحنا من وجهك فترة يابو عظارس ايش رجعك
محلل نفسياتمنى من اليونسكو تعين ابو سن سفير للأسنان الحسنة لما قام به دور في اشهار الاسنان
حدثمجرد حركه قديمه عشان تجيه التبرعات والاعانات من هنا وهناك
فهد / جدةهذا إنذار لك من رب العالمين عشان تراجع نفسك وتتوب وتعقل الله يهديك ويصلحك
سعوديياجعل ربي يهديك ولا ياخذك علشان نفتك من هالكائنات هذه
Obaidاين وصل إعلامنا ؟؟؟؟ الله يصله ويهديه
نورالله يهديه ويصلحه
اسلامتكً جعلها في ***