بالفيديو : أبو سن يتعرض لحادث ويعاين سيارته المتهشمة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب السعودي ” أبو سن ” بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته إثر قيامه بالتفحيط ، وتم نقله إلى المستشفي .

ووثق ” ابوسن ” فيديو له أثناء خروجه من المستشفي ،رابطاً رأسه ، وبجانبه أصدقائه ، قائلاً : ” صارلي حادث والحمد لله سلمت” ، ثم انتقل إلى سيارته المتهشمة ليعاينها بعد الحادث ، وتبادل مع أصدقائه المزاح حول الحادث .