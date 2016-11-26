الكشف عن تفاصيل جريمة قتل شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة بالكويت بعد القبض على الجناة

صحيفة المرصد : تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال مرتكبي الجريمة التي وقعت بمنقطة سلوى بمحافظة حولي بدولة الكويت، ليلة أول أمس، والتي أفضت إلى مقتل أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، ومعه رجل سبعيني وامرأة إندونيسية.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة الراي الكويتية أن «التحقيقات تمحورت أولاً حول شخصين قريبين من المغدور (الشيخ)، أحدهما إيراني يدعى (أ) من مواليد الكويت ويعمل مع المجني عليه منذ زمن طويل، وآخر سوري يعمل لدى الشيخ أيضاً، وكان تعرض لتعنيف منه على خطأ ارتكبه قبل أسبوع، وأن الشقة التي ارتكبت فيها الجريمة مستأجرة باسم شخص من فئة غير محددي الجنسية».
وزادت أنه « لدى استدعاء السوري أفاد بأن الشيخ كان قد عفا عنه وتصافى معه وهناك شهود على ذلك، أما الإيراني فأنكر معرفته بوجود أعداء أو خصوم للشيخ، وادعى أنه ترك السهرة قبل حدوث الجريمة»، موضحة أن «التحريات الأولية دلت على ان المجني عليه (الشيخ) كان يعتزم السفر إلى بيروت، وقد سحب من حسابه 450 ألف دينار للقيام بأحد المشاريع ووزع بعضها على محاميه والقريبين منه».
وتابعت أن «الهندي الذي تمَّ إسعافه إلى مستشفى مبارك من نزف في رقبته وأدخل على إثره العناية المركزة، قال بعد إفاقته إنه أثناء تواجده في الشقة مع الشيخ والمواطن والإندونيسية والإيراني دخل عليهم شخص ملثم أشهر السلاح في وجوههم، وهددهم بالقتل، وطلب من الإيراني ربط أقدامهم وشل حركتهم فامتثل له ونفذ ما طُلبمنه، وقام بتقييد حركة الشيخ والمواطن السبعيني والهندي، ثم أطلق الرصاص ونحره (الهندي) ليدعي أنه لفظ أنفاسه وهرب بما تبقى من أموال بحوزة الشيخ قدرت بـ 350 ألف دينار».
وأكملت المصادر أن «ما كان أدلى به الإيراني (أ) بمغادرته الشقة قبل حصول الجريمة، لم يتطابق مع إفادة الهندي الذي أقر أن الملثم هو من طلب من الإيراني تقييد حركة الموجودين في المكان»، مبينة انه «بعد تضييق الخناق والتحقيق مع الإيراني اعترف بتورطه في الجريمة مدعياً ان دوره كان فتح الباب أمام (م) من غير محددي الجنسية لسرقة الأموال الموجودة في الشقة».
تعليقات ( 13 )
سبحان اللهسياسه دوله الكويت وين موجهين الله يلطف بهم يناس البلد متروز ايرانيين والله مو بصالحكم تواجدهم ببلدكم اهل الديره اولا والبدون ترهم عيال حمايل اصليين وراعين وقفات اقلعو اهل الروائح النتنه
ياللهالله لايبلانا .... دائماً نحذر الهوامير وأصحاب الملايين ... ونقول لهم أنتم تضعون ثقتكم في الأجانب ...ولاتدرون أنكم تشغلون تضعون أرواحكم وأموالكم بأيدي قتله ومجرمين ...
نفسيهالزبده رحلو عن هذه الحياة (الدنيا) وليس معهم الا عملهم -- لادنانيير ولا قوارير الله يرحمهم ويحسن خاتمتنا والمسلمين اجمعين -
راشدهذه نتيجة الثقة بالأجنبي
كاسرهم ****اللهم ابعد السوريين عن بلادنا وان تهدي قلب من ادخلهم ان يأمر بأبعادهم،،، حقيقة لايلام بشار عرف شعبة ماينفع معاهم الا الجلد
محمدراحت سفرة بيروت
مـ،ـاݛــےمرافق لشيخ وتاخذ راتب حلو ومرفه واعتقد مايقصر بك وتغدر فيه وفي ديرته ومن الاسره بعد مثل غدرة صدام فيهم بعد ما احسنو ل ماسبيت الاندونيسية وش ذنبها لو خليتهم يصلون ركعتين يتوبون ويموتون ع طهارة
عبد الرحمنأيراني يقتل شيخ كويتي في الكويت مع خان سوري اجل لو خارج الكويت يمكن يطبخونه على نار هادئه الان ماهر ردت فعل الكويتين تجاه ايران ...البيت بيت أبوة و القوم طردوة
مـ،ـاݛــےهمج يعتقد اذا قتل ماينعرف مافي غيرك مشتبه فيه واضحه غباء صادم بامكانك تسرق بدون ازهاق ارواح وخل خط للرجعه نفذت كان بها مانفذت تسجن وتطلع بدون قصاص وسوسه الشيطان شيبان تسرقهم بدون تربيط حتى
مجنون من يثق بأيراني الخيانه تمشي بدمهم وحقوديناشنقو الايراني ابن ** المجرم
ريم الاحمديهاذي نهاية اللي يفضل الاجانب على ابناء شعبه
كلمة حقلا جديد ايران والعميل بشار