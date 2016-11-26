صور تجمع ريم عبدالله و حبيب الحبيب تنال إعجاب النشطاء وتثير سخرية آخرين – فيديو

صحيفة المرصد:شاركت الممثلة السعودية ريم عبدالله متابعه صورا وفيديو لها عبر صفحتها الشخصية ” انستقرام “.

وظهرت ريم عبدالله في الصورة مع الفنان حبيب الحبيب ، معلقة عليه ” مع الأخ والمبدع حبيب الحبيب “، فيما رصد الفيديو لحظة استقبالها نسمات الصباح على حمام السباحة وتشير بالجو قائلة : الجو روعة “.

ولقي حبيب الحبيب استهجان الكثير ، فيما لقيت ريم إعجاب متابعيها، وتوالت التعليقات علي الصور والفيديو .

إحدى معجبات ريم بها قائلة ” في قوام غرور الرمي بالثقال كل شئ تمره في طريقك يميل ، وعلق آخر ؛ انتي والله مبدعة ياحظك ياحبيبب ، وأضاف آخر ؛ انتي راقية ومتجددة.

فيما استهجن متابعيها الفنان حبيب الحبيب ؛ فقال مغرد ساخرا ” ريم انتي مستقبلة سواق جديد من المطار ” ، وقال مغرد؛ ؛حبيب الحبيب صار مغلي كذا زمان كان أفضل “وعلق آخر ؛ حسيته هندي .. سواق .