  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صور تجمع ريم عبدالله و حبيب الحبيب تنال إعجاب النشطاء وتثير سخرية آخرين – فيديو

26 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص
صور تجمع ريم عبدالله و حبيب الحبيب تنال إعجاب النشطاء وتثير سخرية آخرين – فيديو
  • 5٬362
  • 37
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:شاركت الممثلة السعودية ريم عبدالله متابعه صورا وفيديو لها عبر صفحتها الشخصية ” انستقرام “.

وظهرت ريم عبدالله في الصورة مع الفنان حبيب الحبيب ، معلقة عليه ” مع الأخ والمبدع حبيب الحبيب “، فيما رصد الفيديو لحظة استقبالها نسمات الصباح على حمام السباحة وتشير بالجو قائلة : الجو روعة “.

ولقي حبيب الحبيب استهجان الكثير ، فيما لقيت ريم إعجاب متابعيها، وتوالت التعليقات علي الصور والفيديو .

إحدى معجبات ريم بها قائلة ” في قوام غرور الرمي بالثقال كل شئ تمره في طريقك يميل ، وعلق آخر ؛ انتي والله مبدعة ياحظك ياحبيبب ، وأضاف آخر ؛ انتي راقية ومتجددة.

فيما استهجن متابعيها الفنان حبيب الحبيب ؛ فقال مغرد ساخرا ” ريم انتي مستقبلة سواق جديد من المطار ” ، وقال مغرد؛ ؛حبيب الحبيب صار مغلي كذا زمان كان أفضل “وعلق آخر ؛ حسيته هندي .. سواق .

24444444444

0135856564

1294187706-36

06559565623

6868888888

324535555555



تعليقات ( 37 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    أهم شيء صورتها مع المحتسب نقدمها هدية لبني علمان وليبرال ن ؟؟؟؟!!!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    محق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    (منصف)

    الفنان ناصر القصبي بان عليه تقدم السن .. الأيام تجري بنا سريعا نسأل الله العافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    الأسود

    هذا لاقالوا الفن ***حرمة على راسها ماغير تتصور مع الرجاجيل وتعرض مفاتنها للخلق تبحث عن الشهرة وين عقلها المفروض أنها ترتقي وتحتشم وتكون لها أسرة تنشغل بهم اسأل الله القدير ان يهدي كل ضال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    (منصف)

    *** يا ناصر القصبي، يالله حسن الخاتمة لنا ولك وجميع المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    تسويق بضاعه للي يبغى يشتري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    *** هي المتداولة بين الناس وتحت انظار الجميع اما الغالي والثمين فهو مايصعب الحصول عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص

    ابوفهد

    ***المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص

    wad

    اااخ على المركب وخاصه على البركه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 5:53 ص

    ريماس منصور

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 5:48 ص

    انا

    يعني انا معجب ذلحين وماني عارف***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    *** لكن ريم أصلا وفصلا سعودية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 5:29 ص

    مـ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 5:18 ص

    م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    مسلم معتدل

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،*** اسأل الله عزوجل ان يحفظ ذرياتنا وبنات المسلمين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    الهمداني

    يمنية ذمارية فديتها بنت بلادي 😍 (***
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  18. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    سؤال ؟؟؟

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    غريب*** خليها تستعرض ايش دخلك لو أنها اجنبية مدحتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 4:41 ص

    المهاجر13

    اتمنى ان اراكم عرسان....** الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    محد قال لي

    ريم كل ماتقدمت في السن زادت مزازه وحلاوه .. ☺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 4:34 ص

    نفسيه

    عالم الفن عالم اخر لايمت للحياة الطبيعيه الواقعيه بأي صله -***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    حقوق المرأة ان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    يمنية ذمارية

    فديتها بنت بلادي 😍😍
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  25. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    غريب

    بس تستعرض ** الحمد لله و الشكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    صدق والله كأنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص
    عدد التعليقات:569

    خواطر...

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    ريح الخزامى الغامدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    حنان

    من جد كأنه **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    اببببباااااي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    محمد

    عايشيين***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    الهمداني

    مهرة سعودية اصيلة والخيال **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    الرشيد

    بسم الله الرحمن الرحيم الله ينور علا بصائركم ووجوهكم وقلوبكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    عبدالعزيز الشمري

    *فيها جمال يجدب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    طيب

    طيب وش المشكلة كانت قبل مع النجم المبدع **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم