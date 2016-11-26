صور تجمع ريم عبدالله و حبيب الحبيب تنال إعجاب النشطاء وتثير سخرية آخرين – فيديو

صحيفة المرصد:شاركت الممثلة السعودية ريم عبدالله متابعه صورا وفيديو لها عبر صفحتها الشخصية ” انستقرام “.
وظهرت ريم عبدالله في الصورة مع الفنان حبيب الحبيب ، معلقة عليه ” مع الأخ والمبدع حبيب الحبيب “، فيما رصد الفيديو لحظة استقبالها نسمات الصباح على حمام السباحة وتشير بالجو قائلة : الجو روعة “.
ولقي حبيب الحبيب استهجان الكثير ، فيما لقيت ريم إعجاب متابعيها، وتوالت التعليقات علي الصور والفيديو .
إحدى معجبات ريم بها قائلة ” في قوام غرور الرمي بالثقال كل شئ تمره في طريقك يميل ، وعلق آخر ؛ انتي والله مبدعة ياحظك ياحبيبب ، وأضاف آخر ؛ انتي راقية ومتجددة.
فيما استهجن متابعيها الفنان حبيب الحبيب ؛ فقال مغرد ساخرا ” ريم انتي مستقبلة سواق جديد من المطار ” ، وقال مغرد؛ ؛حبيب الحبيب صار مغلي كذا زمان كان أفضل “وعلق آخر ؛ حسيته هندي .. سواق .
تعليقات ( 37 )
محقتعليق مخالف
(منصف)الفنان ناصر القصبي بان عليه تقدم السن .. الأيام تجري بنا سريعا نسأل الله العافية
الأسودهذا لاقالوا الفن ***حرمة على راسها ماغير تتصور مع الرجاجيل وتعرض مفاتنها للخلق تبحث عن الشهرة وين عقلها المفروض أنها ترتقي وتحتشم وتكون لها أسرة تنشغل بهم اسأل الله القدير ان يهدي كل ضال.
(منصف)*** يا ناصر القصبي، يالله حسن الخاتمة لنا ولك وجميع المسلمين
الله يحفظ لنا ملكناتسويق بضاعه للي يبغى يشتري
ابوفهد***المجتمع
wadاااخ على المركب وخاصه على البركه
ريماس منصورتعليق مخالف
انايعني انا معجب ذلحين وماني عارف***
مـتعليق مخالف
متعليق مخالف
مسلم معتدللاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،*** اسأل الله عزوجل ان يحفظ ذرياتنا وبنات المسلمين ***
الهمدانييمنية ذمارية فديتها بنت بلادي 😍 (***
سؤال ؟؟؟تعليق مخالف
المهاجر13اتمنى ان اراكم عرسان....** الله المستعان
محد قال ليريم كل ماتقدمت في السن زادت مزازه وحلاوه .. ☺
نفسيهعالم الفن عالم اخر لايمت للحياة الطبيعيه الواقعيه بأي صله -***
يمنية ذماريةفديتها بنت بلادي 😍😍
غريببس تستعرض ** الحمد لله و الشكر
عدد التعليقات:569
خواطر...تعليق مخالف
ريح الخزامى الغامديتعليق مخالف
حنانمن جد كأنه **
ابببببااااايتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
محمدعايشيين***
الهمدانيمهرة سعودية اصيلة والخيال **
الرشيدبسم الله الرحمن الرحيم الله ينور علا بصائركم ووجوهكم وقلوبكم
عبدالعزيز الشمري*فيها جمال يجدب
زائرتعليق مخالف
طيبطيب وش المشكلة كانت قبل مع النجم المبدع **