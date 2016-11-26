كشف تفاصيل الاعتداء على شاب بمنطقة مهجورة بالجموم و سرقة مقتنياته

صحيفة المرصد:تمكن رجال تحريات البحث الجنائي بشرطة محافظة الجموم من إعداد كمين محكم والقبض على عصابة مكونة من 5 مواطنين ، اختطفوا شاب وضربوه وسلبوا مقتنياته ،وذلك بعد أن قاموا باستدراجه بأسماء مستعارة، والتمثيل عليه بأصوات نسائية مستخدمين أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه وبحسب موقع سبق أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغًا من مواطن، مفاده تعرضه للضرب والسرقة وسلب ما بحوزته من قِبل مجهولين ، وتم بعون الله وتوفيقه تحديد هوية المتهمين؛ إذ تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط خمسة أشخاص متهمين في تلك الحادثة، وتم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.