كشف تفاصيل الاعتداء على شاب بمنطقة مهجورة بالجموم و سرقة مقتنياته

صحيفة المرصد:تمكن رجال تحريات البحث الجنائي بشرطة محافظة الجموم من إعداد كمين محكم والقبض على عصابة مكونة من 5 مواطنين ، اختطفوا شاب وضربوه وسلبوا مقتنياته ،وذلك بعد أن قاموا باستدراجه بأسماء مستعارة، والتمثيل عليه بأصوات نسائية مستخدمين أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه وبحسب موقع سبق أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغًا من مواطن، مفاده تعرضه للضرب والسرقة وسلب ما بحوزته من قِبل مجهولين ، وتم بعون الله وتوفيقه تحديد هوية المتهمين؛ إذ تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط خمسة أشخاص متهمين في تلك الحادثة، وتم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:5966
المنتصر باللههذا مثل واحد معنا في ذا المرصد يحسب شيهانه بنت ومعلمة في ثانوية 112 هههههههههه خخخخخخ آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك 💘
عدد التعليقات:5966
المنتصر باللهصرنا مثل بتوع قوم النشل في الأتوبيس والقطارات وخرفنه وتقردن في السذج والضعوف وسرق جوالاتهم وسراويلهم إذا كانت جديده ههههههه جليلين الحياء 😅
خلدونهو من جنا على نفسه وعلى مافعل يجب محاكمته مواعيد وقلة حيّا والجاهل مدرعم مافكر مع من يتكلم رجال او بنت بس انسحب على خشمة و يستاهل
سلمانيمكن اجانب مو***
ون تو ثريتعليق مخالف
الهاشميالجموم بدأت *** من حقين الحبوب والبلاوي
راميكثروا النصابيين*** في الأونة الاخيرة