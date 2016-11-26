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“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”

26 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص
“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”
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صحيفة المرصد: اعتذر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضيوف عن تدشين مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة وتأجيل الحفل، مشيرًا إلى أن التأجيل كان بسبب كثافة الأمطار وتسربها في بعض أجزاء المبنى.

‫وأردف في تغريدة أخرى بقوله: “مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة صرح عالمي فريد من نوعه، ونتطلع لإطلاقه للوطن والمواطنين بصورة مشرفة قريبًا بإذن الله”.

وكانت أرامكو قد قالت في وقت سابق إن التأجيل كان بسبب الأحوال الجوية، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا، تكشف كثافة المياه أمام بوابة المركز.



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    هذه المراكز المنتشرة في المملكة عبئ على الدولة في الإنشاء والتشغيل بلا مردود إيجابي والأولى إقامة مصانع بالمليارات المهدرة وتشغيل الشباب العاطلين كفاية قصور ومراكز حضارية من طوب واسمنت وحديد ؟؟؟!!!.
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  2. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    معجب

    بعد سيول جده تم اسناد مشروع تصريف السيول الى ارامكو,, لكن اتضح ان شركة البهرجة والشو بحاجة الى اعادة النظر بعد مشروع التحفة .. يا ساده: الفساد يتكلم فهل من مستمع!!
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  3. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    sar-al-sa

    بشرط ان يعاد الافتتاح في ظروف جويه مماثله للتاكد من صلاحيه المبنى لعامل المطر وللتأكد من ان العاملين عليه ليسم من النوعيه السابقه وليسم بنفس الاختيار السابق وقضاء الله لاراد له المقدر كائن والتحوط زود
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  4. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    الغامدي

    تعليق مخالف
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  5. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص

    محب الوطن

    سبحان الله في وقت افتتاحه من خادم الحرمين فضحكم الله بالمطر وكأن هذا إشاره إلى أن هناك فساد من المسؤول عن هذا سوف يحاسبه سلمان الحزم وهذا جرم ثابت معا جميعا ضد الفساد في بلادي
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  6. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص

    عبدالرحمن

    هذا المشروع كلف 1.6 مليار ريال. ***
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  7. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    عموري

    عذد اقبح من ذنب يا معالي الوزير الواجب محاسبة المقصرين
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  8. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    حسن

    باين انه مركز عالمي ... ***
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  9. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    عيد

    مشاريع قديمة يتم اعادة افتتاحها للاعلام فقط . واعتبروا يااولي الابصار . القادم ادهى وامر
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  10. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص

    قلم مكسور

    حتى اعتذارك ناقص ،تعتذر للضيوف فقط ! والمواطن ؟!! ع العموم لاتعتذر حاسبوا المقصر والمتلاعب والمفسد وهذا أجدى من الإعتذار
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  11. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    لكل طالح ظالم

    تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ
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  12. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 5:40 ص

    بناء على طلبه

    ان الله يمهل ولا يهمل
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  13. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 5:39 ص

    انشر التعليق

    فضحكم شوية مطر**
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  14. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 5:38 ص

    منذ مبطي ما سمعناها

    تعليق مخالف
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  15. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 5:32 ص

    مواطن

    هل يكفي الاعتذار .
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  16. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    صبحي

    ان ربك لبلمرصاد ولكن هناك قلوب لاتحس ولاتشعر ولاتتوب ولاتصحى ضمايرهم الابعد ان يجعل الله عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل .بلادنا مع الاسف تعيش في فساد اموالنا تبخرت واحلامنا تبددت.
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  17. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    ونقول وين راحت ألاف المليارات ؟؟؟؟ أثاريها راحت في مشاريع فاسده .. لنا الله 7 سنين عجاف وحنا نتحرى السكن الموعود ....
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  18. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    سلمان

    من المسؤل ؟ ؟ ؟
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  19. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    hima

    امطار خير وبركة بأذن الله تكشف المستور,وتفضح العمل ***,دايما انشاء الله.
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  20. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 4:17 ص

    سعد بن فهد

    كل سنه ربي يفضح المسؤلين في المملكة بالغيث ويكشف فسادهم الدور جاي على باقي المناطق في المملكة
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  21. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    سعد بن فهد

    وين فلوس تصريفات مياة الامطار والسيول ***
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  22. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    سداح

    من هو المقاول
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  23. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    ابن الوغيده

    الم ينتهى زمن التستر على المستهترين بالمال والاعمال،،،؟؟؟
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  24. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص
    عدد التعليقات:569

    خواطر...

    الحمدلله الي رزقنا بمطر **
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  25. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص
    عدد التعليقات:569

    خواطر...

    ** قبل الافتتاح خر المطر شلون***
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  26. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    اببببباااااي

    ان بيسوبول. واخزيااااااااااااااااااااااااه. هل هذا المبنى صدقه من المقاول والمصممين والمهندسين . أم أنه دفع فيه مبلغ خيالي من الدولة لتنفيذه.لي طلب يا نزاهه.......و........و.......و......و....و.....
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  27. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص
    عدد التعليقات:569

    خواطر...

    كان مسنعه من أول مره ..الله الله اطلاقه بصوره مشرفه مع مطر يخر
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  28. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    رامي

    المطر ***
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  29. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    وشك وشك

    كلنا امل في زمن الحزم
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