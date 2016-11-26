“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”

صحيفة المرصد: اعتذر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضيوف عن تدشين مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة وتأجيل الحفل، مشيرًا إلى أن التأجيل كان بسبب كثافة الأمطار وتسربها في بعض أجزاء المبنى.
وأردف في تغريدة أخرى بقوله: “مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة صرح عالمي فريد من نوعه، ونتطلع لإطلاقه للوطن والمواطنين بصورة مشرفة قريبًا بإذن الله”.
وكانت أرامكو قد قالت في وقت سابق إن التأجيل كان بسبب الأحوال الجوية، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا، تكشف كثافة المياه أمام بوابة المركز.
تعليقات ( 29 )
معجببعد سيول جده تم اسناد مشروع تصريف السيول الى ارامكو,, لكن اتضح ان شركة البهرجة والشو بحاجة الى اعادة النظر بعد مشروع التحفة .. يا ساده: الفساد يتكلم فهل من مستمع!!
sar-al-saبشرط ان يعاد الافتتاح في ظروف جويه مماثله للتاكد من صلاحيه المبنى لعامل المطر وللتأكد من ان العاملين عليه ليسم من النوعيه السابقه وليسم بنفس الاختيار السابق وقضاء الله لاراد له المقدر كائن والتحوط زود
الغامديتعليق مخالف
محب الوطنسبحان الله في وقت افتتاحه من خادم الحرمين فضحكم الله بالمطر وكأن هذا إشاره إلى أن هناك فساد من المسؤول عن هذا سوف يحاسبه سلمان الحزم وهذا جرم ثابت معا جميعا ضد الفساد في بلادي
عبدالرحمنهذا المشروع كلف 1.6 مليار ريال. ***
عموريعذد اقبح من ذنب يا معالي الوزير الواجب محاسبة المقصرين
حسنباين انه مركز عالمي ... ***
عيدمشاريع قديمة يتم اعادة افتتاحها للاعلام فقط . واعتبروا يااولي الابصار . القادم ادهى وامر
قلم مكسورحتى اعتذارك ناقص ،تعتذر للضيوف فقط ! والمواطن ؟!! ع العموم لاتعتذر حاسبوا المقصر والمتلاعب والمفسد وهذا أجدى من الإعتذار
لكل طالح ظالمتجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ
بناء على طلبهان الله يمهل ولا يهمل
انشر التعليقفضحكم شوية مطر**
منذ مبطي ما سمعناهاتعليق مخالف
مواطنهل يكفي الاعتذار .
صبحيان ربك لبلمرصاد ولكن هناك قلوب لاتحس ولاتشعر ولاتتوب ولاتصحى ضمايرهم الابعد ان يجعل الله عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل .بلادنا مع الاسف تعيش في فساد اموالنا تبخرت واحلامنا تبددت.
سلمانمن المسؤل ؟ ؟ ؟
himaامطار خير وبركة بأذن الله تكشف المستور,وتفضح العمل ***,دايما انشاء الله.
سعد بن فهدكل سنه ربي يفضح المسؤلين في المملكة بالغيث ويكشف فسادهم الدور جاي على باقي المناطق في المملكة
سعد بن فهدوين فلوس تصريفات مياة الامطار والسيول ***
سداحمن هو المقاول
ابن الوغيدهالم ينتهى زمن التستر على المستهترين بالمال والاعمال،،،؟؟؟
عدد التعليقات:569
خواطر...الحمدلله الي رزقنا بمطر **
عدد التعليقات:569
خواطر...** قبل الافتتاح خر المطر شلون***
ابببببااااايان بيسوبول. واخزيااااااااااااااااااااااااه. هل هذا المبنى صدقه من المقاول والمصممين والمهندسين . أم أنه دفع فيه مبلغ خيالي من الدولة لتنفيذه.لي طلب يا نزاهه.......و........و.......و......و....و.....
عدد التعليقات:569
خواطر...كان مسنعه من أول مره ..الله الله اطلاقه بصوره مشرفه مع مطر يخر
راميالمطر ***
وشك وشككلنا امل في زمن الحزم