“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”

صحيفة المرصد: اعتذر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضيوف عن تدشين مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة وتأجيل الحفل، مشيرًا إلى أن التأجيل كان بسبب كثافة الأمطار وتسربها في بعض أجزاء المبنى.

‫وأردف في تغريدة أخرى بقوله: “مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة صرح عالمي فريد من نوعه، ونتطلع لإطلاقه للوطن والمواطنين بصورة مشرفة قريبًا بإذن الله”.

وكانت أرامكو قد قالت في وقت سابق إن التأجيل كان بسبب الأحوال الجوية، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا، تكشف كثافة المياه أمام بوابة المركز.