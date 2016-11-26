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بعد إزالة بسطة”بائعة الشاي” من قِبل البلدية سلطان بن سلمان يوجه بتخصيص ركن دائم لها

26 نوفمبر, 2016 , 4:21 ص
بعد إزالة بسطة”بائعة الشاي” من قِبل البلدية سلطان بن سلمان يوجه بتخصيص ركن دائم لها
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صحيفة المرصد: وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلطان بن سلمان بركن مؤقت في مهرجان السلام للمواطنة بائعة الشاي، وتوفير آخر دائم بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة بحسب موقع الوئام.
وتعتبر بائعة الشاي سيدة سعودية يعرفها سكان المدينة المنورة من خلال بسطة بيع الشاي والمشروبات الأخرى في أحد شوارع المدينة، والتي تديرها بنفسها رغم نظرة المجتمع الدونية لمثل تلك المهنة.
وكانت أمانة منطقة المدينة قد أزالت بسطة البائعة ومنعتها من البيع، الأمر الذي لقي استهجان الكثير من المتابعين.



تعليقات ( 41 )

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  1. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    ابونادر

    اخترع الشباب السعودي بسطات الشاي والشاي على الجمر لعدم قدرتهم على اختراق السوق بسبب العماله الوافده .الحين العماله الوافده في كل مكان تبيع شاي الجمر.. ماذا تريد الشباب ان يفعل الان البلدية قوتها ع الس
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  2. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    ابن الوغيده

    شكرا سمو الامير،،، جعلها الله بموازين حسناتك
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  3. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خلي الجرايد تنفعك نفعتها والله بس هالموظف لازم نسمع انه تعاقب على غروره وبجاحة اخلاقه
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  4. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    محمد الحربي

    شوفوا سوق الخضار بالمدينه اين الامانه عنهم لماذا لايحاسب الامين طقم باكستاني ولا واحد سعودي بالسوق
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  5. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    سعود

    أين حسن الخلق من موظف الامانه المتكبر خلي الجرايد تنفعك بكل صراحة الجرايد نفعتها. ونفعت غيرها من الموقف الشجاع من الامير سلطان وسوف تضرك لا محاله فعليك التعامل بحسن الخلق و الابتعاد عن الغطرسه والجهل
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  6. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص
    عدد التعليقات:4453

    العنيد

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يامن يضيق على المواطن الفقير العاجز وفرض عليه مالايطاق أن يجعله بالفقر ويشوف نفسه عاجز عن مايتمناه.
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  7. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    خرخرينو

    الحل الفردي لا يجدي فهناك المئات مثل هذه الحالات فلابد من النظر بعين الرحمة والشفقة لكثير من الأسر المتعففة التي لا نعلم عنها إلا إذا تم البلاغ عنها بمخالفة أو مشكلة
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  8. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    محمد الحربي

    نحن على ثقه ان ولاه الامر لايرضون بما يتعرض له المواطن من قبل المسئولين ولكن نأمل ان الموظف الذي تلفظ عليها ان يحاسب ولدينا شباب ثقه عاطلون فلو يستغنى عن خدمات ذلك الموظف ومن ارسله لكان افضل
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  9. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    ؟؟؟

    فيه معرض وطني بسكاكا باالاسم للاجانب السوري واليمني والمصري والي بموتك وانت حي حراس الأمن سعودين يصوت للمرأه أعطرك وهذي احلي حلوه يحلوه ؟؟؟
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  10. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    الى موظف البلدية

    الله يرزقها من واسع فضله ..ورسالة للموظف اللي قلها خلي الصحافة تنفعك ..شوف يا..الصحافة تسببت في نفعها بعد الله غصبا عليك وعلى اللي ارسلك
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  11. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    مين الي قال ان المجتمع ينظر لها نظره دونية والدليل الكثير الي تعاطف معها عيب المجتمع السعودي في مثل هذي الامور لا ينظر للخلف تحية كبيرة للامير سلطان بن سلمان
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  12. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 6:16 ص
    عدد التعليقات:4453

    العنيد

    لماذا فقط تحلون مشاكل الذين تكون قضيتهم رأي عام ولا ينظر في سن قوانين تخدم جميع من هم في مثل حالة هذه المرأة ومايشابهها ,, او لازم الواحد يوصلها للاعلام والناس عشان احد يعطيه وجه ..
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  13. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    والله اني تآلمت يوم قطعو رزقها وجلست ادعي لها واﻵن فرحت لها الله يفرح امير اﻵنسانية
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  14. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    حسن

    المواطن محارب من كل جهات
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  15. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    والله اني تآلمت يوم قطعو رزقها وجلست ادعي لها واﻵن فرحت لها الله يفرح امير اﻵنسانية
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  16. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص

    اطال الله في عمرك وحفظك الله ياامير اﻵنسانية
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  17. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    عبدالله حمود الحارثي

    الله يطول في عمرك ياابوسلمان
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  18. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 6:05 ص

    الاجانب بوفيأت ومطاعم الخ وليس عليهم ضرائب منذو مبطي ويحولون سنويا تريليونات بالعملات الصعبه استنزاف للنقد هذه مواطنه تكدعلى عيالها بارك الله فيكم يا سمو الأمير للوقوف مع المواطن والمواطنة ظروف الناس
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  19. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    الاجانب بوفيأت ومطاعم الخ وليس عليهم ضرائب منذو مبطي ويحولون سنويا تريليونات بالعملات الصعبه استنزاف للنقد هذه مواطنه تكدعلى عيالها بارك الله فيكم يا سمو الأمير للوقوف مع المواطن والمواطنة ظروف الناس
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  20. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص

    الاجانب بوفيأت ومطاعم الخ وليس عليهم ضرائب منذو مبطي ويحولون سنويا تريليونات بالعملات الصعبه استنزاف للنقد هذه مواطنه تكدعلى عيالها بارك الله فيكم يا سمو الأمير للوقوف مع المواطن والمواطنة ظروف الناس
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  21. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    انا

    لك الله **
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  22. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    عبدالرحمن الدوسي

    ودي اشوف وجه اللي يقول خلي الصحيفه تنفعك !!
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  23. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. وأن ينفعه بما قدم لهذة الإنسانة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. المتسولات مالين الدنيا!؟! والتي تريد تكسب رزقها بشرف تحارب!؟! مالكم كيف تحكمون؟
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  24. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 5:38 ص

    شجاع

    بائعة الشاي مرأة شريفه تأكل من كسب يدها ومجتمعنا الواعي ابدا لاينظر لها ولا لامثالها بنظرة دونيه وإلا لما كان لصاحب السمو الامير سلطان ابن سلمان وقفة معها بل يفخر كل مواطن بامثالها ممن تعمل بشرف وعفه
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  25. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 5:36 ص

    .لن.

    الله يوفق سمو الامير ويجعلها بميزان حسناته هذه بنت الوطن من لها بعد الله غيره وليه الحسد اذا هى بتسعى لاجل حياة كريمة وبعدين اللي بتحسد او تنتقد ماذا قدمت لها وهل تظن انها بتجمع مليايين هي تبغى تعيش .
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  26. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 5:33 ص

    شجاع

    سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلطان ابن سلمان رجل يكفي ان ترى وجهه الطيب فتشعربالرحمة واحنو ونكران الذات والتعالي على الناس رجل متواضع اسأل الله ان يجزية خير وان يطيل عمرة على عمل صالح وان يوفقه للخير
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  27. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 5:33 ص

    .لن.

    ابغى اشوف وجه موظف البلدية اللي يقول خلي الصحيفة تنفغك !!! نعم الحق ما يضيع ومن واجب الصحف ايصال حق المظلوم والحفاظ على الامانة الصحفية كاي مهنة مؤتمنة وامينة على قرائها ومصادرها وابراز الحقايق الناس.
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  28. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 5:12 ص

    خلدون

    اطالة الله في عمرك أيه الاميرالكريم نحن ولله الحمد نعيش في مملكة حكامها يقلون من الشعب وخاصة مع المظلوم بقي شي اطال الله في عمرك معاقبة موظف الأمانة المتكبر و المُسترجل خلي الجرايد تنفك ههه نفعتها جاهل
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  29. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    زائر

    بن سلمان لاتوقفون ابدا نرجو بوقفه حاده ضد من يستفز ابنائكم لا ننسا ردك لبو إنتاجيه تحيه لك ي إبن الملك
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  30. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص
    عدد التعليقات:4453

    العنيد

    خير رسول الله بين امرين الا اختارايسرهم ... وقال يسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو والبلدية للاسف نسيت هذه الاحاديث ... واستخدمت العكس ... وفهمة سمو الامير بارك الله فيه وكل من يسر وبشر وقرب
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  31. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص

    الهاشمي

    العشوائيات** شوهت المنظر العام
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  32. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص
    عدد التعليقات:4453

    العنيد

    ****ولكن شكرا من الأعماق لسمو الأمير سلطان والأمير فيصل أبناء سلمان الحزم . حفظكم الله ورعاكم
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  33. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 4:51 ص

    ابوسجى

    هذه المرأة وبناتها مدعاة للفخر والإعتزاز،و يجب أن يجدوا كل إهتمام ورعاية من المواطنين قبل الدولة، يبدو أن عمل المرأة وبناتها الشريف، أثار حفيظة من يفتقرون الى الشرف وعزة النفس،
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  34. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    بركود

    ركن وش عطوها محل بس
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  35. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    ابوسجى

    لفتة طيبة ونبيلة من رجل شهم، ولكن ماذا؟ لو لم يصل الأمر للإعلام، هذه اللفتة الكريمة غير كافية مالم يتم معاقبة موظف البلدية الذي تجرأ عليها، وإعادة النظر فيما يقوم به موظفوا البلديات.
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  36. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    صاهود

    ** في المولات من مدراء الفروع والاجانب الموظفين بالمحل وفي الشركات ايضا فلذلك الافضل لهن العمل لوحدهن عمل حر مستقل في الكشكات وغيره بعيد *
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  37. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    المهاجر13

    شكرا لك صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان ...كريم ولد كريم من نسل كريم الله المستعان
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  38. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    وجهة نظر

    بيض الله وجهك ي ولد سلمان وسود الله وجه كل من يقطع بارزاق المسلمين
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  39. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    تعليق مخالف
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  40. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    hima

    الله يوفقك وينصرك على من عاداك ايتها الانسانه البطله المكافحه.
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  41. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص
    عدد التعليقات:8320

    الحرمان

    البلديه لو تشتغل علي النظافه في الشوارع والمحلات افضل من تعكير رزق المساكين
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