صحيفة المرصد: وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بركن مؤقت في مهرجان السلام للمواطنة بائعة الشاي، وتوفير آخر دائم بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة بحسب موقع الوئام.
وتعتبر بائعة الشاي سيدة سعودية يعرفها سكان المدينة المنورة من خلال بسطة بيع الشاي والمشروبات الأخرى في أحد شوارع المدينة، والتي تديرها بنفسها رغم نظرة المجتمع الدونية لمثل تلك المهنة.
وكانت أمانة منطقة المدينة قد أزالت بسطة البائعة ومنعتها من البيع، الأمر الذي لقي استهجان الكثير من المتابعين.
بعد إزالة بسطة”بائعة الشاي” من قِبل البلدية سلطان بن سلمان يوجه بتخصيص ركن دائم لها
صحيفة المرصد: وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بركن مؤقت في مهرجان السلام للمواطنة بائعة الشاي، وتوفير آخر دائم بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة بحسب موقع الوئام.
تعليقات ( 41 )
ابونادراخترع الشباب السعودي بسطات الشاي والشاي على الجمر لعدم قدرتهم على اختراق السوق بسبب العماله الوافده .الحين العماله الوافده في كل مكان تبيع شاي الجمر.. ماذا تريد الشباب ان يفعل الان البلدية قوتها ع الس
ابن الوغيدهشكرا سمو الامير،،، جعلها الله بموازين حسناتك
جنوبية..🌻🌻خلي الجرايد تنفعك نفعتها والله بس هالموظف لازم نسمع انه تعاقب على غروره وبجاحة اخلاقه
محمد الحربيشوفوا سوق الخضار بالمدينه اين الامانه عنهم لماذا لايحاسب الامين طقم باكستاني ولا واحد سعودي بالسوق
سعودأين حسن الخلق من موظف الامانه المتكبر خلي الجرايد تنفعك بكل صراحة الجرايد نفعتها. ونفعت غيرها من الموقف الشجاع من الامير سلطان وسوف تضرك لا محاله فعليك التعامل بحسن الخلق و الابتعاد عن الغطرسه والجهل
عدد التعليقات:4453
العنيدأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يامن يضيق على المواطن الفقير العاجز وفرض عليه مالايطاق أن يجعله بالفقر ويشوف نفسه عاجز عن مايتمناه.
خرخرينوالحل الفردي لا يجدي فهناك المئات مثل هذه الحالات فلابد من النظر بعين الرحمة والشفقة لكثير من الأسر المتعففة التي لا نعلم عنها إلا إذا تم البلاغ عنها بمخالفة أو مشكلة
محمد الحربينحن على ثقه ان ولاه الامر لايرضون بما يتعرض له المواطن من قبل المسئولين ولكن نأمل ان الموظف الذي تلفظ عليها ان يحاسب ولدينا شباب ثقه عاطلون فلو يستغنى عن خدمات ذلك الموظف ومن ارسله لكان افضل
؟؟؟فيه معرض وطني بسكاكا باالاسم للاجانب السوري واليمني والمصري والي بموتك وانت حي حراس الأمن سعودين يصوت للمرأه أعطرك وهذي احلي حلوه يحلوه ؟؟؟
الى موظف البلديةالله يرزقها من واسع فضله ..ورسالة للموظف اللي قلها خلي الصحافة تنفعك ..شوف يا..الصحافة تسببت في نفعها بعد الله غصبا عليك وعلى اللي ارسلك
الله يحفظ لنا ملكنامين الي قال ان المجتمع ينظر لها نظره دونية والدليل الكثير الي تعاطف معها عيب المجتمع السعودي في مثل هذي الامور لا ينظر للخلف تحية كبيرة للامير سلطان بن سلمان
عدد التعليقات:4453
العنيدلماذا فقط تحلون مشاكل الذين تكون قضيتهم رأي عام ولا ينظر في سن قوانين تخدم جميع من هم في مثل حالة هذه المرأة ومايشابهها ,, او لازم الواحد يوصلها للاعلام والناس عشان احد يعطيه وجه ..
حسنالمواطن محارب من كل جهات
عبدالله حمود الحارثيالله يطول في عمرك ياابوسلمان
انالك الله **
عبدالرحمن الدوسيودي اشوف وجه اللي يقول خلي الصحيفه تنفعك !!
شاآآآايب من جبل عسيرنسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. وأن ينفعه بما قدم لهذة الإنسانة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. المتسولات مالين الدنيا!؟! والتي تريد تكسب رزقها بشرف تحارب!؟! مالكم كيف تحكمون؟
شجاعبائعة الشاي مرأة شريفه تأكل من كسب يدها ومجتمعنا الواعي ابدا لاينظر لها ولا لامثالها بنظرة دونيه وإلا لما كان لصاحب السمو الامير سلطان ابن سلمان وقفة معها بل يفخر كل مواطن بامثالها ممن تعمل بشرف وعفه
.لن.الله يوفق سمو الامير ويجعلها بميزان حسناته هذه بنت الوطن من لها بعد الله غيره وليه الحسد اذا هى بتسعى لاجل حياة كريمة وبعدين اللي بتحسد او تنتقد ماذا قدمت لها وهل تظن انها بتجمع مليايين هي تبغى تعيش .
شجاعسيدي صاحب السمو الملكي الامير سلطان ابن سلمان رجل يكفي ان ترى وجهه الطيب فتشعربالرحمة واحنو ونكران الذات والتعالي على الناس رجل متواضع اسأل الله ان يجزية خير وان يطيل عمرة على عمل صالح وان يوفقه للخير
.لن.ابغى اشوف وجه موظف البلدية اللي يقول خلي الصحيفة تنفغك !!! نعم الحق ما يضيع ومن واجب الصحف ايصال حق المظلوم والحفاظ على الامانة الصحفية كاي مهنة مؤتمنة وامينة على قرائها ومصادرها وابراز الحقايق الناس.
خلدوناطالة الله في عمرك أيه الاميرالكريم نحن ولله الحمد نعيش في مملكة حكامها يقلون من الشعب وخاصة مع المظلوم بقي شي اطال الله في عمرك معاقبة موظف الأمانة المتكبر و المُسترجل خلي الجرايد تنفك ههه نفعتها جاهل
زائربن سلمان لاتوقفون ابدا نرجو بوقفه حاده ضد من يستفز ابنائكم لا ننسا ردك لبو إنتاجيه تحيه لك ي إبن الملك
عدد التعليقات:4453
العنيدخير رسول الله بين امرين الا اختارايسرهم ... وقال يسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو والبلدية للاسف نسيت هذه الاحاديث ... واستخدمت العكس ... وفهمة سمو الامير بارك الله فيه وكل من يسر وبشر وقرب
الهاشميالعشوائيات** شوهت المنظر العام
عدد التعليقات:4453
العنيد****ولكن شكرا من الأعماق لسمو الأمير سلطان والأمير فيصل أبناء سلمان الحزم . حفظكم الله ورعاكم
ابوسجىهذه المرأة وبناتها مدعاة للفخر والإعتزاز،و يجب أن يجدوا كل إهتمام ورعاية من المواطنين قبل الدولة، يبدو أن عمل المرأة وبناتها الشريف، أثار حفيظة من يفتقرون الى الشرف وعزة النفس،
بركودركن وش عطوها محل بس
ابوسجىلفتة طيبة ونبيلة من رجل شهم، ولكن ماذا؟ لو لم يصل الأمر للإعلام، هذه اللفتة الكريمة غير كافية مالم يتم معاقبة موظف البلدية الذي تجرأ عليها، وإعادة النظر فيما يقوم به موظفوا البلديات.
صاهود** في المولات من مدراء الفروع والاجانب الموظفين بالمحل وفي الشركات ايضا فلذلك الافضل لهن العمل لوحدهن عمل حر مستقل في الكشكات وغيره بعيد *
المهاجر13شكرا لك صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان ...كريم ولد كريم من نسل كريم الله المستعان
وجهة نظربيض الله وجهك ي ولد سلمان وسود الله وجه كل من يقطع بارزاق المسلمين
himaالله يوفقك وينصرك على من عاداك ايتها الانسانه البطله المكافحه.
عدد التعليقات:8320
الحرمانالبلديه لو تشتغل علي النظافه في الشوارع والمحلات افضل من تعكير رزق المساكين