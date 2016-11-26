بعد إزالة بسطة”بائعة الشاي” من قِبل البلدية سلطان بن سلمان يوجه بتخصيص ركن دائم لها

صحيفة المرصد: وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلطان بن سلمان بركن مؤقت في مهرجان السلام للمواطنة بائعة الشاي، وتوفير آخر دائم بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة بحسب موقع الوئام.

وتعتبر بائعة الشاي سيدة سعودية يعرفها سكان المدينة المنورة من خلال بسطة بيع الشاي والمشروبات الأخرى في أحد شوارع المدينة، والتي تديرها بنفسها رغم نظرة المجتمع الدونية لمثل تلك المهنة.

وكانت أمانة منطقة المدينة قد أزالت بسطة البائعة ومنعتها من البيع، الأمر الذي لقي استهجان الكثير من المتابعين.