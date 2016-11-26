• FIFA!
• يحسسك البعض بوفيه (فول)!
• وين رايح للـ (FIFA)!
• منين جاي من الـ (FIFA)!
• 2 (قلابة)!
• 1 (تميس)!
• هيئة الرياضة (واضحة)!
• شدوا حيلكم!
• الجمعية العمومية هي من أقرت (كل شيء)!
• إذا كان هناك تجاوز!
• فـ (الجمعية العمومية)!
• جمعية (المساكين)!
• التي لم تحرك ساكنا!
• ولم تسكن متحركا!
• الأصوات القادمة أمام (تحد) حقيقي!
• دعاوى (المؤسساتية)!
• وكلام (الحوكمة)!
• ومزاعم (الشفافية)!
• ليست (سباحين عجز)!
• بكسر (السين)!
• أي (سوالف) عجز!
• أما الفكر (القاروبي) فهو من (ضيع) كرتنا!
• ولا يجب السماح له مرة أخرى!
• فلقد عبث كثيرا!
• فشلنا أكثر!
• ولا نريد (دوري قاروبي)!
• يقوم على (الشك) و(الخبرة)!
• سألوا الفـــشار كيف ينظرون للـ (FIFA)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (فوال)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 1 )
عادل امامسألو المحلل الحصري الداهيه للكشنه عادل امام ايش تبي الدوري ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق ثم قال . ابيه خميساوي زرقاوي زعقاوي