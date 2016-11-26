• FIFA!

• يحسسك البعض بوفيه (فول)!

• وين رايح للـ (FIFA)!

• منين جاي من الـ (FIFA)!

• 2 (قلابة)!

• 1 (تميس)!

• هيئة الرياضة (واضحة)!

• شدوا حيلكم!

• الجمعية العمومية هي من أقرت (كل شيء)!

• إذا كان هناك تجاوز!

• فـ (الجمعية العمومية)!

• جمعية (المساكين)!

• التي لم تحرك ساكنا!

• ولم تسكن متحركا!

• الأصوات القادمة أمام (تحد) حقيقي!

• دعاوى (المؤسساتية)!

• وكلام (الحوكمة)!

• ومزاعم (الشفافية)!

• ليست (سباحين عجز)!

• بكسر (السين)!

• أي (سوالف) عجز!

• أما الفكر (القاروبي) فهو من (ضيع) كرتنا!

• ولا يجب السماح له مرة أخرى!

• فلقد عبث كثيرا!

• فشلنا أكثر!

• ولا نريد (دوري قاروبي)!

• يقوم على (الشك) و(الخبرة)!

• سألوا الفـــشار كيف ينظرون للـ (FIFA)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (فوال)!

نقلا عن “مكة”