بالفيديو : صناعة أرز بسمتي من “البلاستيك” ..والسعوديون قلقون

صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو تداولته شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية غضباً عارماً لدى المستخدمين في المملكة، ظهر فيه أحد العمال قيل إنه في الهند، يصنع الأرز الهندي (البسمتي) من دون زراعة، مستخدماً فيه مواد بلاستيكية وكيماوية، تشكل «خطراً صحياً كبيراً»، لا تظهر آثارها إلا عند الطبخ.

وتعد المملكة من أكثر الدول استهلاكاً للأرز عالمياً، نظراً لاعتمادها الرئيس على الأرز البسمتي المستورد من الهند في غذاء سكانها اليومي، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء بإصدار بيان أكدت فيه تشديد إجراءاتها لمنع دخول ما أسمته بـ«أرز البلاستيك» إلى السوق المحلية، بعدما تناولته بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استنكروا فيه هذا «الغش الخطر» في عمليات التصنيع.

وحسب صحيفة “الحياة” أثار فيديو «أرز البلاستيك» تخوفاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حول أثره على الصحة العامة، إذ تساءل أحد المغردين: «ماذا عن الكميات التي في الاسواق، لا بد من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات والتشهير لمن سوقها». بينما نادت المغردة «كحيلة» بضرورة وجود مختبرات أوسع لاختبار الغذاء المستورد إلى المملكة.

فيما عبرت مغردة أخرى عن تخوفها من أن تستخدمه المطاعم قبل التعرف إلى مضاره. واتهم بعضهم دول عدة، بينها الصين والهند، بتصنيع هذا الأرز الذي يؤدي بحسب وصفهم إلى الاصابة بـ«الأمراض السرطانية»، في حين عبر مغرد يطلق على نفسه «المستشار» عن صدمته من «الدول التي تبيع أي شيء مقابل المال، لم يعد باقي غير تصنيعهم لدجاج صناعي من النفط».

في المقابل، شكك عدد من المغردين في صحة هذه المقاطع المتداولة، لافتين إلى أن الفيديو المتداول هو «إعادة تدوير خام للبلاستك مثل ما تنتجه سابك»، نافيين أي صلة بينه وبين الأرز. فيما تسائل مغرد آخر: «كيف لم يذوب هذا البلاستيك مع الحرارة؟!».

وأوردت الهيئة في بيانها «إشارة إلى ما تداولته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية الالكترونية، في شأن منتج (أرز البلاستيك) الذي يتم تصنيعه من خلال خليط من البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي، كما تؤكد الهيئة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية، إذ يقوم مفتشو الهيئة الموجودون في المنافذ الحدودية قبل الإذن بفسح إرساليات الأرز المحالة إليهم من الجمارك بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج».