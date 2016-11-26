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بالفيديو : صناعة أرز بسمتي من “البلاستيك” ..والسعوديون قلقون

26 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص
بالفيديو : صناعة أرز بسمتي من “البلاستيك” ..والسعوديون قلقون
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صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو تداولته شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية غضباً عارماً لدى المستخدمين في المملكة، ظهر فيه أحد العمال قيل إنه في الهند، يصنع الأرز الهندي (البسمتي) من دون زراعة، مستخدماً فيه مواد بلاستيكية وكيماوية، تشكل «خطراً صحياً كبيراً»، لا تظهر آثارها إلا عند الطبخ.

وتعد المملكة من أكثر الدول استهلاكاً للأرز عالمياً، نظراً لاعتمادها الرئيس على الأرز البسمتي المستورد من الهند في غذاء سكانها اليومي، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء بإصدار بيان أكدت فيه تشديد إجراءاتها لمنع دخول ما أسمته بـ«أرز البلاستيك» إلى السوق المحلية، بعدما تناولته بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استنكروا فيه هذا «الغش الخطر» في عمليات التصنيع.

وحسب صحيفة “الحياة” أثار فيديو «أرز البلاستيك» تخوفاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حول أثره على الصحة العامة، إذ تساءل أحد المغردين: «ماذا عن الكميات التي في الاسواق، لا بد من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات والتشهير لمن سوقها». بينما نادت المغردة «كحيلة» بضرورة وجود مختبرات أوسع لاختبار الغذاء المستورد إلى المملكة.

فيما عبرت مغردة أخرى عن تخوفها من أن تستخدمه المطاعم قبل التعرف إلى مضاره. واتهم بعضهم دول عدة، بينها الصين والهند، بتصنيع هذا الأرز الذي يؤدي بحسب وصفهم إلى الاصابة بـ«الأمراض السرطانية»، في حين عبر مغرد يطلق على نفسه «المستشار» عن صدمته من «الدول التي تبيع أي شيء مقابل المال، لم يعد باقي غير تصنيعهم لدجاج صناعي من النفط».

في المقابل، شكك عدد من المغردين في صحة هذه المقاطع المتداولة، لافتين إلى أن الفيديو المتداول هو «إعادة تدوير خام للبلاستك مثل ما تنتجه سابك»، نافيين أي صلة بينه وبين الأرز. فيما تسائل مغرد آخر: «كيف لم يذوب هذا البلاستيك مع الحرارة؟!».

وأوردت الهيئة في بيانها «إشارة إلى ما تداولته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية الالكترونية، في شأن منتج (أرز البلاستيك) الذي يتم تصنيعه من خلال خليط من البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي، كما تؤكد الهيئة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية، إذ يقوم مفتشو الهيئة الموجودون في المنافذ الحدودية قبل الإذن بفسح إرساليات الأرز المحالة إليهم من الجمارك بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج».



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    اندونيسيا وكل شرق اسيا يزرعون الرز وهو طعامهم ٣ وجبات لماذا لايستورد منهم بدل رز الهنود الظاهر ادمنا على رزهم ههههههه
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  2. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    صباح الخير

    احذرو من الشعرية الصينية والمكرونه مصنوعة من البلاستيك
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  3. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    سعود

    اشف الرز عندنا في البيت متغير يلتبخ دايم كنه خلطه عساه من الرز البلاستيك و عندي المعدة فيها قرقرة الله يستر طيف نعرفه أصلي او بلاستيك نشبنا وبس الرز الول ابو كاس ممتاز و نحول على بيت الرز الله يستر
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  4. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    يمني عاشق الدمام

    أكثر أفراح ومناسبات بأنواعها بالعالم وكلها يشترك فيها الرز بالسعودية😎😎 والآن بيقولوا الهنود النوع هذا من الرز البلاستيكي فقط محلي ؟ !!
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  5. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    للمجد

    هذه حبيبات بلاستك للصناعات التحويلية البلاستيكية كالتي تصدرها سابك او كما تسمى البلوميرات وليس ارز ولايمكن ان تأخذ شكل الرز بتاتا لا من حال الطعم او الرائحة كما المقطع يبن عدم تناسب حجم الحبيبات
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  6. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    قلت لكم حرب تجار اجل رز بسمتي ؟؟ ليه ماهو عنبر او رز مصري او رز امريكي ،،،ليه ماهو تمن عراقي هههههههه حرب تجار لايخفون بكم التجار كلن يسب منتج ليمشي اللي عنده اذا عنده رزوز نوع ثاني ولا يمشي بيع ههههه
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  7. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    ●• جور الجروح 💔

    اتوقع والله العالم انو بهالحركه يرفعون قيمه الرز من جديد ومسوين هالموضوع لجل انقطاع الرز لفتره ثم بيعه بسعر اغلى 😩😕
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  8. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الله واكبر الحين لو ما انتشر الفديو كان هيئة الغذاء والدواء ماتحركة كان استمرينا نبلع على عمانا حسبي الله ونعم الوكيل سنين نأكل بلاستيك طيب اكشفو على أبو سيوف لايطلع مصنوع من الألمنيوم
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  9. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    محق

    كل واحد ياخذله مزررعه حتى 1500 متر مربع ويقسمها إلى 3 أقسام قسم للخضار والفواكه وقسم للغنم والدجاج وقسم لزراعة القمح والدخن والذرة وبئرماء مع فلتر يصير مايشتري إلا السكر والشاي الحليب والسمن من الغنم
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  10. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    حسين

    هذا ليس رز... إنما اعادة تدوير البلاستيك... وهي إحدى مراحلة...وتسمى التحبيب... شبيهه بشكل الرز....
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  11. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    المهم رز سنبلتين متغيرة نكهته وطعمه من تغيير كيسه البلاستيك
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  12. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    خرخرينو

    بعد أيش القلق بعد فوات الأوان وين الجهات المسؤولة عن هذه الأخطاء الفادحة
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  13. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    ابومشعل

    اذا كان موجود في اسواقنا المحلي مصيبة وين المختبرات ووين هيئة الغذاء والدواء
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  14. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    كبسة

    تكفى يامحمد السيف الأملاح
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  15. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    الحق يقال

    *** في الصين ليس في الهند وتم خلط المادة المصنوعة مع البطاطا الحلوة والعادية وتعاملت حكومة الصين في وقتها مع الامر وانتهى والمملكة لا تستورد الارز من الصين اساس
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  16. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    ابومشعل

    حسب الفيديو ما اراه شبيه بالرز المصري وليس البسمتي
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  17. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    بدر

    هذه الصور من سنتين وحنا نتداولها بالجوالات وليست جديده واكيد اننا اكلنا منه لين شبعنا والحين تقولون راقبوا الحدود يارجال والله انه داخل منذ مبطي بالبلد والبيع على ودنه واتركوا عنكم الهياط الاعلامي
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  18. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    متابع عن بعد

    التجار يقولون لك أيها المستهلك : كل وبالعافية..وهيئة الغذاء والدواء صح النوم ..
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