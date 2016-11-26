“الصدمة” تقتل 118 متمردا على الحدود

صحيفة المرصد : في عملية استباقية نفذتها القوات البرية السعودية، بدعم من مقاتلات التحالف العربي وقوات حرس الحدود، نجحت عملية هجوم “الصدمة” أمس في قتل أكثر من 100 متمرد في عدة نقاط ومراكز قبالة محافظة ظهران الجنوب المحاذية لمحافظة صعده اليمنية، مسقط رأس زعيم عصابة الحوثي عبدالملك الحوثي.

ووفق مصدر مطلع حسب صحيفة “الوطن”، فقد نجحت عملية الصدمة بعد وصول معلومات استخباراتية عن حشود كبيرة لقوات من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي صالح في مديرية باقم شمال صعدة “50 كم جنوب منفذ علب”، متجهين إلى الحدود السعودية قبالة ظهران الجنوب مسلحين بالمدفعية الثقيلة وراجمات صواريخ وسيارات مصفحة.

ولم تمهل القوات السعودية المشتركة المتمردين كثيرا حيث نفذت هجوم “الصدمة” لحظة توجه العدو عند الشريط الحدودي، بدأته القوات البرية السعودية المرابطة على الحدود، وبمساندة مباشرة ومكثفة من مقاتلات التحالف العربي من نوع الأباتشي وf15، وبمشاركة فاعلة من قناصي حرس الحدود بقطاع ظهران الجنوب في مختلف الرقابات في النقاط الأمامية من الجبهة.

وشهدت معركة مركز المجازة الحدودي جنوب ظهران الجنوب أعنف المواجهات، حيث ألحقت القوات السعودية المشتركة بالمتمردين الحوثين وحليفهم المخلوع صالح أكثر من 100 قتيل ومئات المصابين، وفاجأتهم مدفعية القوات البرية قبل محاولتهم السيطرة على الجبال المطلة على مراكز المسيال والمسيل والمجازة، فيما سطر الطيارون السعوديون أروع البطولات، وهم يلاحقون فلول الانقلابيين، ويدمرون معداتهم القتالية قبل تمكنهم من الهروب.

وتم رصد صباح أمس أربع طائرات أباتشي وهي تستهدف مواقع العشرات من المتمردين في الكهوف والجحور على طول امتداد الشريط الحدودي قبالة منفذ علب والربوعة، حيث لجأ من استطاع النجاة منهم إلى كهوف الجبال، ظنا منهم أنهم سوف ينجون من العقاب، حيث تم قتلهم في تلك الجحور من قبل طائرات الأباتشي. فيما دمرت طائرات f15 معسكرات تدريبية، يقوم عليها مدربون إيرانيون ولبنانيون تابعون لحزب الله في مديرية حيدان، حيث تم القضاء عليهم. كما تمكنت طائرات بدون طيار من تدمير منصات صواريخ قبالة منطقة نجران في مديرية كتاف.