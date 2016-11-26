اسرائيل تستشهد بآية قرآنية للرد على “الشامتين العرب” .. والمغردون يسخرون

صحيفة المرصد : دون حساب “إسرائيل بالعربي” تغريدة قال فيها: “من إسرائيل لكل مَن يشمت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)”، وذلك بعد تدشين ناشطين عرب وسماً بعنوان “إسرائيل تحترق”؛ لنشر تغريدات شامتة في الحرائق المندلعة هناك.

وانهالت التعليقات الساخرة من المدونين العرب على تغريدة الحساب الإسرائيلي؛ لكون الإسرائيليين يحاولون أن يظهروا بمظهر الخيرين المتمسكين بالقيم الأخلاقية في العلاقات مع الشعب العربي، فيما علق آخرون على أن الآية نفسها ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشماتة العرب في الحرائق المندلعة بإسرائيل، ولا يمكن القياس على دلالاتها، ما يكشف عن مدى سذاجة الحساب الإسرائيلي، واستخفافه بعقل المتابعين.