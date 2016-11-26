اسرائيل تستشهد بآية قرآنية للرد على “الشامتين العرب” .. والمغردون يسخرون

صحيفة المرصد : دون حساب “إسرائيل بالعربي” تغريدة قال فيها: “من إسرائيل لكل مَن يشمت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)”، وذلك بعد تدشين ناشطين عرب وسماً بعنوان “إسرائيل تحترق”؛ لنشر تغريدات شامتة في الحرائق المندلعة هناك.
وانهالت التعليقات الساخرة من المدونين العرب على تغريدة الحساب الإسرائيلي؛ لكون الإسرائيليين يحاولون أن يظهروا بمظهر الخيرين المتمسكين بالقيم الأخلاقية في العلاقات مع الشعب العربي، فيما علق آخرون على أن الآية نفسها ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشماتة العرب في الحرائق المندلعة بإسرائيل، ولا يمكن القياس على دلالاتها، ما يكشف عن مدى سذاجة الحساب الإسرائيلي، واستخفافه بعقل المتابعين.
تعليقات ( 11 )
سلوك حضاريتعليق مخالف
alharthiلا احد يدعوا على الاسرائلين فنبينا منهم ولكن ادعوا على اليهود انفسهم لذا جرى التنويه
أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطابالمفروض نكتب مستوطنات يهوديه تحترق في فلسطين او المستوطنه المحتله تحترق اللهم احرق اليهود في جهنم
شاآآآايب من جبل عسيرقال تعالى :- (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام). الدنيا دول ولابد لكم من يوم يا بني صهيون يا اوقح شعبوب العالم واقذرة. ولكن من دون صهيون بذتنا صهاينا.
وافياللهم احرق الاسرائليين عن بكره ابيهم .
الترشيحياي قوم انتوا انتوا احفاد القرده والخنازير
سعودي 🇸🇦 وافتخرالنار وصلت القرى الفلسطينيه ووفاة طفل فلسطيني ،، هل فيها شماته هذه لكن اكثرهم لايعقلون فقط استفادت اسرائيل لان العرب رددو اسرائيل تحترق ولم يذكرو فلسطين تحترق ماذا نفعل باالتخلف هل له دواء
خرخرينوالمفروض ما نفرح كثيرا لأن فلسطين أرضنا ولابد من عودتها يوما ما لنا وهي بأحسن حال من مقدسات وأرض
عدد التعليقات:4453
العنيدالذي استشهد بآيات من سورة البقره هو . افيخاي دريعي هو ناطق باسم جيش العدو الصهيوني وهو اصله من يهود اليمن و تحديدا من محافظة صعده معقل الحوثي
عدد التعليقات:4453
العنيديا جماعة الخير نحن بشر واكيد عندنا مشاعر وأحاسيس ومهما كان بينا وبين الاسرائيلين من خلاف أو مشاكل لكنهم فى هالظروف محتاجين مننا الدعاء ... نسأل الله تعالى أن يحرقهم في الدنيا والآخرة
ابوالحمزةالكيان الصهيوني هو المستفيذ الأكبر من هذا الهاشتاق الغبي . الذي فيه دلالة واضحة وإعتراف شعبي عربي بوجود دولة تدعى " إسرائيل " المفروض يكون الهاشتاق " فلسطين المحتلة تحترق " .