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تأخر حقائبك 21 يوما يمنحك تعويضا.. تعرف على قيمته

26 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص
تأخر حقائبك 21 يوما يمنحك تعويضا.. تعرف على قيمته
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صحيفة المرصد : حددت الهيئة العامة للطيران المدني 20 غرامة يعاقب بها الناقل الجوي عند مخالفته ما ورد من أحكام في اللائحة الجديدة التي عمل بها أخيرا في مادتها الـ15، والتي من شأنها حماية حقوق العملاء من أي مخالفة قد ترتكب بحقهم.

وبحسب معلومات وردت بصحيفة «مكة» فإن الغرامات التي سترصد بحق الناقل الجوي يصل أقصاها إلى 25 ألف ريال، وإن أبرز المخالفات الواردة عدم تعويض المسافر عن تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة خلال 21 يوما من التاريخ المحدد لوصولها، إذ يحق للمسافر المطالبة بتعويض قدره 10 آلاف ريال.

ما هي المادة الـ15؟
1 عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء
2 في حال تكرار المخالفة نفسها تضاعف الغرامة ويؤخذ تعهد



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    صدقنكم

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  2. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    خبر ارض جو

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  3. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    حبرعلى ورق

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  4. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    sar-al-sa

    لدى البعض منا كلام دارج يقول (المنحوس هو منحوس لو عللق على جبهته فانوس)
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  5. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    سعد

    21 يوم طيب واذا الاجازة يومين
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  6. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص
    عدد التعليقات:8324

    الحرمان

    نبي عشره وسفره وبدل راتب عن كل يوم ضاع من اجازتك يساوي يوميه راتبك وعشرين مقطوعه للمرافقين. اصلح مقنن كيفي معكم
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  7. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص
    عدد التعليقات:8324

    الحرمان

    بس عشره
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