تأخر حقائبك 21 يوما يمنحك تعويضا.. تعرف على قيمته

صحيفة المرصد : حددت الهيئة العامة للطيران المدني 20 غرامة يعاقب بها الناقل الجوي عند مخالفته ما ورد من أحكام في اللائحة الجديدة التي عمل بها أخيرا في مادتها الـ15، والتي من شأنها حماية حقوق العملاء من أي مخالفة قد ترتكب بحقهم.

وبحسب معلومات وردت بصحيفة «مكة» فإن الغرامات التي سترصد بحق الناقل الجوي يصل أقصاها إلى 25 ألف ريال، وإن أبرز المخالفات الواردة عدم تعويض المسافر عن تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة خلال 21 يوما من التاريخ المحدد لوصولها، إذ يحق للمسافر المطالبة بتعويض قدره 10 آلاف ريال.

ما هي المادة الـ15؟

1 عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء

2 في حال تكرار المخالفة نفسها تضاعف الغرامة ويؤخذ تعهد