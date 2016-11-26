258 مليار ريال العجز المتوقع في ميزانية المملكة 2016

صحيفة المرصد : بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار (258.75 مليار ريال)، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار( 513.75 مليار ريال)، ونفقات لحوالي 205 مليارات دولار (768.75 مليار ريال).
وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من الشهر المقبل عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.
وحسب صحيفة “الوطن” نقلا عن “الأناضول”، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21%، أي 18 مليار دولار (67.5 مليار ريال)، وكان تم تقدير العجز عند 87 مليار دولار (326.25 مليار ريال) من جانب الحكومة.
كانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار (513.75 مليار ريال)، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار (840 مليار ريال)، وعجز بـ87 مليار دولار (326.25 مليار ريال). بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار (513.75 مليار ريال)، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ19 مليار دولار (71.25 مليار ريال)، إلى 205 مليارات دولار (768.75 مليار ريال).
تعليقات ( 13 )
ضحكت عليها الاممتجهيز نفسي .... والاجنبي وش ذنبه جاي يترزق الله ويكد بيده مسكين باع ماوراه وقدامه والسوال كيف تم استقدمهم باعداد كبيره وتركهم بالشارع؟؟؟؟لا نرمي التقصير ع الحلقه الاضعف
فهد سعدونلولا الله ثم الأجانب لكنا أكثر ***من أفريقيا وصدق الوزير يوم قال إنتاجية الموظف السعودي ساعه بختصار اللي يطالب بطرد الأجانب المقيمين لايفقه شيء
الله يسترتعليق مخالف
عادللو يتم ترحيل 50% من المستنزفين الاجانب سنوفر كثيرا ، يجب ان تتظافر الجهود بتدريب الشباب ليحل مكان الاجانب في كل مجال حتى في الاعمال المهنية التي تدر ملايين ويكون تشغيلهم عبارة عن شركات مقاولات حكومية
أبو حمدالحمد لله إقتصادنا ممتاز و العجز يحدث حتى في أكبر دول العالم إقتصادا والمهم هو التخطيط للرؤية ٢٠٣٠ التي نعقد عليها آمالنا بعد الله وثقتنا في الله أولاً و أخيرا و بالتوفيق
محب الهيئةالحل بسيط ويتعوض إن شاء الله. كل من استفاد من هذا الوطن حتى اتخمت بالبنوك بأموالهم فعلى كل غيور دفع مليار لخزينة الدولة بدل من أن يتزوج يهودية وبعد طلاقها تأخذ نصف ثروته. اعتقد هذا الحل والله اعلم.
.لن.ازمة وتعدي باذن الله.
ابو شلشنقول فائض بمشيئة الله
وشك وشكصبر جميل والله المستعان
ابراهيمياالله صباح خير يافتاح ياعليم يارزاق ياكريم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لاشريك له
&كتكوتي&الله يعوض كل خير.
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