أمانة نجران تكشف حقيقة سلخ 20 كلباً – صور

صحيفة المرصد : كشفت أمانة منطقة نجران أمس (الجمعة) عن عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات، عن ضبطها عمالة آسيوية، قاموا بسلخ 20 كلبا في مقر سكنهم بحي الفيصلية.

وقالت أن بلاغاً ورد من مراقبي مكتب العمل والدوريات الأمنية يفيد بالعثور على كميات كبيرة من اللحوم في سكن عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات، وتمت مباشرة الموقع ليتبين أن العمالة قاموا بذبح ثور قاموا بشرائه من سوق أبا السعود في إحدى نقاط الذبح المصرح لها بحي الحصين.

وأضافت في بيان لها، بأنه بفحص كمية اللحوم، والبالغة 390 كيلوجراما، من قبل المختصين في إدارة الرقابة، لوحظ سوء الحفظ والتخزين وانتشار القطط داخل السكن وملامستها بشكل مباشر للحوم.

وأشارت إلى أنه تم إتلاف كميات اللحوم وتكليف مالك الشركة بمراجعة إدارة الرقابة لاتخاذ اللازم وإخلاء السكن، وإغلاق نقطة الذبح لمخالفة الأنظمة والتعليمات في السماح لهم بنقل هذه الكمية من اللحوم دون توفير الاشتراطات الصحية في النقل.