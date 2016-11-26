أمانة نجران تكشف حقيقة سلخ 20 كلباً – صور

صحيفة المرصد : كشفت أمانة منطقة نجران أمس (الجمعة) عن عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات، عن ضبطها عمالة آسيوية، قاموا بسلخ 20 كلبا في مقر سكنهم بحي الفيصلية.
وقالت أن بلاغاً ورد من مراقبي مكتب العمل والدوريات الأمنية يفيد بالعثور على كميات كبيرة من اللحوم في سكن عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات، وتمت مباشرة الموقع ليتبين أن العمالة قاموا بذبح ثور قاموا بشرائه من سوق أبا السعود في إحدى نقاط الذبح المصرح لها بحي الحصين.
وأضافت في بيان لها، بأنه بفحص كمية اللحوم، والبالغة 390 كيلوجراما، من قبل المختصين في إدارة الرقابة، لوحظ سوء الحفظ والتخزين وانتشار القطط داخل السكن وملامستها بشكل مباشر للحوم.
وأشارت إلى أنه تم إتلاف كميات اللحوم وتكليف مالك الشركة بمراجعة إدارة الرقابة لاتخاذ اللازم وإخلاء السكن، وإغلاق نقطة الذبح لمخالفة الأنظمة والتعليمات في السماح لهم بنقل هذه الكمية من اللحوم دون توفير الاشتراطات الصحية في النقل.
تعليقات ( 16 )
.... محمد عبداللهاذكرو الله قبل اي اكل
جنوبية..🌻🌻خلاص عفنا الأكل رز بلاستيك ولحم كلاب وناس تشوي ثعابين وعمال وسخين نعيش على الطاقة الشمسية لأن حتى الهواء ملوث والفيروسات منتشرة حتى الموية كل يوم مصنع مخالف
طلال الخطيرلكم مني محاولة تصديق الحقيقه
قاطعوا المطاعمواضح انه راس كلب ؟!
بوزواحسنتي ياعهود خليك على خبز تاوه وعدس 🌹
💎💛عــــهــــــود💛💎راس كلب مية بالمية .. راس الثور يكون فيه قرنين وحتى لو سلخوه وقطعوا القرنين يكون فيه فتحتين فوق حقت القرون .. 😵 هالتسلاب
💎💛عــــهــــــود💛💎وع من تقطيعه يبون يخلونه مشاوي لحم شيش طاووق شوفوا مقطع صغاار 😵 احسن شي اخبزوا بر على التاوة مع تمر وشاهي كرك 🤗 تحمست أقوم أسوي مين يقوم يساعدني 😬
حاجة غريبهكلاب وحمير ...
حاجة غريبهيبدوا ان الظاهرة تتناقل بين الدول
بدرتعليق مخالف
عدد التعليقات:15692
قلم الحقيقهلحوم كلاب لا لحوم ثيران لحوم حمير لا لحوم جمال رز بلاستيك لا رز طبيعي عمال يبصقون في المأكولات التي يعدونها لزبائنهم لا فقط يقرأون عليها المعوذات لتصبح أكثر فائدة لصحة الانسان.***
عدد التعليقات:5969
المنتصر باللهياناس ارحموا عقول البشر الرأس هذا رأس كلب وليس ثور يا ثور ههههههههه
عدد التعليقات:5969
المنتصر باللهشكل الرأس رأس كلب وليس ثور يعني غصب تبونه ثور وبعدين نجران مافيه ثيران ولا بقر ليش كذا ااااااااا
sar-al-saطالما الذبح سليم وقانوني والملاحظه عليه (تصوريه وليست مخبريه) ملامسه القطط له وحتى لو كان ذلك صحيحا فاتلاف اللحوم هو هدرا ماكان ليحدث لهذه المبررات اما المخالفات الاخر فتعالج وفق مقتضياتها
بوزوصدقناكم ثور وزنه ٣٥٠ك وراسه راس كلب 🌹