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أمانة نجران تكشف حقيقة سلخ 20 كلباً – صور

26 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص
أمانة نجران تكشف حقيقة سلخ 20 كلباً – صور
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صحيفة المرصد : كشفت أمانة منطقة نجران أمس (الجمعة) عن عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات، عن ضبطها عمالة آسيوية، قاموا بسلخ 20 كلبا في مقر سكنهم بحي الفيصلية.

وقالت أن بلاغاً ورد من مراقبي مكتب العمل والدوريات الأمنية يفيد بالعثور على كميات كبيرة من اللحوم في سكن عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات، وتمت مباشرة الموقع ليتبين أن العمالة قاموا بذبح ثور قاموا بشرائه من سوق أبا السعود في إحدى نقاط الذبح المصرح لها بحي الحصين.

وأضافت في بيان لها، بأنه بفحص كمية اللحوم، والبالغة 390 كيلوجراما، من قبل المختصين في إدارة الرقابة، لوحظ سوء الحفظ والتخزين وانتشار القطط داخل السكن وملامستها بشكل مباشر للحوم.

وأشارت إلى أنه تم إتلاف كميات اللحوم وتكليف مالك الشركة بمراجعة إدارة الرقابة لاتخاذ اللازم وإخلاء السكن، وإغلاق نقطة الذبح لمخالفة الأنظمة والتعليمات في السماح لهم بنقل هذه الكمية من اللحوم دون توفير الاشتراطات الصحية في النقل.

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تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    .... محمد عبدالله

    اذكرو الله قبل اي اكل
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  2. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خلاص عفنا الأكل رز بلاستيك ولحم كلاب وناس تشوي ثعابين وعمال وسخين نعيش على الطاقة الشمسية لأن حتى الهواء ملوث والفيروسات منتشرة حتى الموية كل يوم مصنع مخالف
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  3. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    طلال الخطير

    لكم مني محاولة تصديق الحقيقه
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  4. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    قاطعوا المطاعم

    واضح انه راس كلب ؟!
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  5. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    بوزو

    احسنتي ياعهود خليك على خبز تاوه وعدس 🌹
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  6. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    راس كلب مية بالمية .. راس الثور يكون فيه قرنين وحتى لو سلخوه وقطعوا القرنين يكون فيه فتحتين فوق حقت القرون .. 😵 هالتسلاب
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  7. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وع من تقطيعه يبون يخلونه مشاوي لحم شيش طاووق شوفوا مقطع صغاار 😵 احسن شي اخبزوا بر على التاوة مع تمر وشاهي كرك 🤗 تحمست أقوم أسوي مين يقوم يساعدني 😬
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  8. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    حاجة غريبه

    كلاب وحمير ...
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  9. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    حاجة غريبه

    يبدوا ان الظاهرة تتناقل بين الدول
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  10. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    الامور هذي جدا طبيعيه عايشين على كذا والنظافه اخر مايفكرون فيها
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  11. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    بدر

    تعليق مخالف
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  12. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص
    عدد التعليقات:15692

    قلم الحقيقه

    لحوم كلاب لا لحوم ثيران لحوم حمير لا لحوم جمال رز بلاستيك لا رز طبيعي عمال يبصقون في المأكولات التي يعدونها لزبائنهم لا فقط يقرأون عليها المعوذات لتصبح أكثر فائدة لصحة الانسان.***
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  13. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص
    عدد التعليقات:5969

    المنتصر بالله

    ياناس ارحموا عقول البشر الرأس هذا رأس كلب وليس ثور يا ثور ههههههههه
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  14. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:5969

    المنتصر بالله

    شكل الرأس رأس كلب وليس ثور يعني غصب تبونه ثور وبعدين نجران مافيه ثيران ولا بقر ليش كذا ااااااااا
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  15. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    sar-al-sa

    طالما الذبح سليم وقانوني والملاحظه عليه (تصوريه وليست مخبريه) ملامسه القطط له وحتى لو كان ذلك صحيحا فاتلاف اللحوم هو هدرا ماكان ليحدث لهذه المبررات اما المخالفات الاخر فتعالج وفق مقتضياتها
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  16. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    بوزو

    صدقناكم ثور وزنه ٣٥٠ك وراسه راس كلب 🌹
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