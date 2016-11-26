صحيفة : الاتحاد الخليجي قد يتم من دون عُمان

صحيفة المرصد : أكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين أن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً للمناقشة في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد قد يتم من دون سلطنة عُمان.

وقال البوعينين وفقاً لصحيفة “الحياة” إن موقف عُمان من الاتحاد معروف ويُحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد خليجي، وفي ذات الوقت يبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب.

وأضاف أن الاتحاد الخليجي في حال إقامته، سيكون متقدماً كثيراً عن مجلس التعاون، إذ إن الدول التي ترغب في الانضمام للاتحاد بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة عن مرحلة التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فسيبقى.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن التقارير التي ترصدها اللجان المعنية بمجلس التعاون بشأن الاتحاد الخليجي بين دول المجلس “مبشرة”، مؤكداً أن هناك توجهاً جيداً من الدول الأعضاء نحو هذا المشروع.