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صحيفة : الاتحاد الخليجي قد يتم من دون عُمان

26 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص
صحيفة : الاتحاد الخليجي قد يتم من دون عُمان
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صحيفة المرصد : أكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين أن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً للمناقشة في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد قد يتم من دون سلطنة عُمان.

وقال البوعينين وفقاً لصحيفة “الحياة” إن موقف عُمان من الاتحاد معروف ويُحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد خليجي، وفي ذات الوقت يبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب.

وأضاف أن الاتحاد الخليجي في حال إقامته، سيكون متقدماً كثيراً عن مجلس التعاون، إذ إن الدول التي ترغب في الانضمام للاتحاد بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة عن مرحلة التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فسيبقى.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن التقارير التي ترصدها اللجان المعنية بمجلس التعاون بشأن الاتحاد الخليجي بين دول المجلس “مبشرة”، مؤكداً أن هناك توجهاً جيداً من الدول الأعضاء نحو هذا المشروع.



تعليقات ( 89 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 89
    26 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    معلم متقاعد

    أبنائي الكرام . يمكن ضم الأردن كخطوة أولى لمجلس التعاون الخليجي ثم للأتحاد الخليجي أن تم فيما بعد ولا شك أن ضم اليمن والاردن سيجعل من المجلس قوة مركزية كبيرة من جميع النواحي خاصة العسكرية والأقتصادي
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  2. 88
    26 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    فهد العرماني

    يا ناس والله ثم والله ان عُمان تخطط على دول الخليج تخطيط *** بمعاونة ايران والحوثي والكل يعلم ذلكك
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  3. 87
    26 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    هل يوجد فائدة من سلطنة عُمان ؟؟ لا أعتقد_وانت االجررب ياتعليق85 فارق يامصدي
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  4. 86
    26 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    معلم متقاعد

    رد 81 كلامك صحيح ومنطقي ولكن الأمور المتعارضة تتم المفاضلة بين حسناتها وسيئاتها ورفض اليمن جر علينا فتن لن تنتهي وقد يسهم دخول اليمن المجلس في طرد إيران نهائيا من اليمن .
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  5. 85
    26 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    العرب جرب

    تعليق مخالف
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  6. 84
    26 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    العرب **

    الاردن امس ساعدت اسرائيل في اطفاء الحرائق ****
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  7. 83
    26 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    ضل السحاب

    كذلك فإن قبايل الأردن امتداد حقيقي لقبائل الجزيره العربيه ... ويكفي ان الأردن لها دور ايجابي اكبر بكثييييير من دوله عمان في منظومه دول الخليج في كافه المجالات
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  8. 82
    26 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    ضل السحاب

    يجب ضم الأردن دون تأخير لأنها الحليف القوي لدول الخليج ويشكل موقعها الجغرافي الباب الشمالي لمنطقه الخليج الموصد بوجه المتحالفين ( سوريا العراق حزب الله ومعهم ايران ) وقبلهم الصهاينه المحتلين
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  9. 81
    26 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    الى معلم متقاعد

    هناك متطلبات اقتصادية ومجتمعيه وثقافيه تختلف فدول المجلس الخمس متقاربة فيما ذكر لكن الأشقاء في اليمن يختلف وضعهم وستخلوا شوارع اليمن كافة لو تم ضمهم للمجلس وهذا لا يتفق مع مباديء المجلس.
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  10. 80
    26 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    محمدالجعيد

    معنى اتحاد توحيد العمله والانظمه والمناهج
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  11. 79
    26 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    تعليق76 ايها الواقعي

    انت تهدف الى الوقيعة لأن الحقيقة تقول القوة في وحدتنا وشعوبنا اسرة واحدة وعاداتنا وتقاليدنا واحدة وحكامنا توجههم واحد وهدفهم تنمية شعوبهم لذلك سينجح الاتحاد بكل المقاييس.
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  12. 78
    26 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    شمشون

    دول الخليج ستة دول ولانريد زيادة اي دولة نهائيا" والاتحاد الخليجي سيتم قريبا" بأذن الله انظمت عمان او لم تنظم ﻷن الموضوع شبة محسوم
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  13. 77
    26 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    نتمنى أن يتحقق ذلك

    نتمنى كشعوب للمجلس ان يتم الإتحاد فقط بالدول الخمس التي تهتم بالاتحاد وتحقق طموح قادته وشعوبه والدول الخمس تمثل ثقلا لا يستهان به وسيكون قوة إقليمية يحسب لها الف حساب.
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  14. 76
    26 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    خلكم واقعيين

    اذا قام الاتحاد فسيكون حبر على ورق لانه الواقع شيء والعاطفة شيء ثاني. وعمان لا تريد الاتحاد لانها تغلب الواقع على العاطفة.
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  15. 75
    26 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    معلم متقاعد

    الأتحاد الأماراتي نموذج رااائع رااائع لدول الخليج لأستنساخه وتطبيقه في في الأتحاد الخليجي مع بقاء كيان كل دولة وسيادتها وتوحيد الجيش والخارجية والجمارك . عليكم بتطبيق النموذج الأماراتي الراااائع
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  16. 74
    26 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    معلم متقاعد

    نعم يمكن أضافة اليمن للتعويض عن خطأ استبعادها عند تأسيس مجلس التعاون وهو ما قاد لإتاحة الفرصة لإيران لدخول اليمن . ولو كانت اليمن ضمن المجلس منذ تأسيسه لما وجدت إيران تلك الفرصة في جزيرة العرب
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  17. 73
    26 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    تأبط شراً

    لله يجمعهم وينصرهم على من عاداهم...ويجب تقديم المصالح العليا للشعب الخليج على مصالح الشركات وكبار التجار
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  18. 72
    26 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    معلم متقاعد

    جيد. الأتحاد الخليجي خطوة رائعة وبقاء نظام مجلس التعاون بما فيه عمان حل ممتاز حتى لا يغلق الطريق عليها وتصبح محاصرة وتتحول إلى شوكة في خاصرة الأتحاد كما حصل مع اليمن عندما رفضت في مجلس التعاون .
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  19. 71
    26 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 64 عشتار قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،، ابد ولا يقرب للتفاصيل لاتخاف ياعشتار لن يدخل الشيطان بين الاخوان
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  20. 70
    26 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    زائرابوفواز

    لاتحاد شي طيب لي دول الخليج (لكن بي وجود عمان اقوى مابعد السعوديه بي الموقع لاستراتجي لا دوله عمان
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  21. 69
    26 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    الركاده طيبه

    2016 , 11:06 ص محمد اخ يالقهر قبل كم سنة اعطينا سلطنة عمان اكثر من عشرة مليار دولار لدعمها كي لا تنهار ***
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  22. 68
    26 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    الركاده طيبه

    ابركه من يوم طريق ودة ماردت اصلآ موقفها من الحرب ضد الحوثيين غير مشرف خلاف ان المجلس دائمآ يقول يمين وهم يقولون شمال فماذا ننتظر منهم ****
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  23. 67
    26 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    الناقد

    فعلاً . . من يريد الأتحاد مع أخوته أهلاًوسهلاً به ، ومن لايريد الله يسهل عليه ولن تقف الدنيا عند من لايرغب ، أسأل الله التوفيق لمن أراد الخير لشعوبهم ،،
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  24. 66
    26 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    هم الان تقريبا اتحاد في المجلس واتحاد في درع الجزيره باقي العمله وبعض الاشياء البسيطه وانشاء الله يكمل
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  25. 65
    26 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    محمدالجعيد

    قرار موفق في صالح دول الخليج اقتصاديا وعسكريا
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  26. 64
    26 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    عشتار بندر الحمدان

    الشيطان يكمن في التفاصيل .
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  27. 63
    26 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 61 konoz ليه التجطيم والياس هههههه لامستحيل مع الاراده كلها دفاع واحد ضد المجوس وسياسه واحده وعمله واحده ماهي صناعه مركبه للمريخ وعطارد ،، جرة قلم بيد اصحاب القرار
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  28. 62
    26 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    ابوالحمزة

    المجاملة لاتصلح في مثل هذه الأمور الدولة الخليجية التي ترفض الإتحاد تعامل مثل أي دولة أجنبية وتطبق عليها القيود الأجنبية وتفرض عليها تأشيرات دخول
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  29. 61
    26 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    konoz

    اغلب التعليقات تحكمها العواطف والرسالة والرؤية ولكن المحك على ارض الواقع
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  30. 60
    26 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تبدا النواة الان بخمس دول وستلحق بهم عمان اذا رات النجاح وستتدارك الوضع والا فاتها القطار ولن تلحق بالركب وسينعكس على اقتصادها سلبيا وعندما تعود الحكومه الشرعيه لليمن ويتحسن اقتصادها ستنظم
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  31. 59
    26 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    سبحان الله

    اليمن مستحيل يدخلوا في اﻹتحاد فتاريخ اليمن ملئ ****
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  32. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    حتى عمان في داخل مجلس التعاون خارج منظومة مجلس التعاون وهي أقرب ***من دول الخليج يجب ضمها للاتحاد الخليجي بالقوة الجبرية حتى لا تنسلخ من عروبتها وخليجها وتتبع ****.
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  33. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    سبحان الله

    ﻻ مجوس الروافض وﻻ خوارج العصر يهمهم وحدة خليجنا والدليل تدخل إيران *** لها وخﻻيا خوارج العصر في*****
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  34. 56
    26 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    " تأبى الرِّماحُ إذا اجتمعنَّ تكسُّراً ... وإذا افتــــرقَنّ تكــسّرتْ آحادا " الاتحاد قوة والتفرق ضعف ،، كالاخوة يكونون قوة اذا كانو يد وحدة
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  35. 55
    26 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    نتمنى ان تكون عمان

    من ضمن الاتحاد الخليجي ،، أو اضافة الجمهورية اليمنية ،، اذا عمان الا تريد فيجب وضع اليمن مع الاتحاد الخليجي ،، ومن له نظره سياسية يفهم قصدي . حتى لا نترك الباب فاتح لتدخلات الخارجية
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  36. 54
    26 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    47 سعودي وافتخر اللي يحب وطنه ويحب الخليج سوف يفرح (( احسنت ))
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  37. 53
    26 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    ررر

    اعزلو عمان علشان تموت من الفقر .
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  38. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    48 وحيد دولة المجوس النجوس يغيضها الاتحاد (( يضاف لهم من بين ظهرانينا من على نهج الجماعة ومناهجها الفكرية وتياراتها الضالة ))
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  39. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    مع احترامي لعمان لم يكن لوجودها أي فائدة ولا الاتحاد قائم والله يبارك فيه
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  40. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    موسى بن موسى

    بسلامة عمان خل ***ينفعونهم
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  41. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    اللهم وفق قادة الخليج للوحدة والاتحاد وأدم علينا النعم وأغدق علينا الخيرات واكفنا من فيه شر وغدر وخيانة ونفاق وتقية .. يارب العالمين يا أرحم الرحمين
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  42. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    وحيد

    دولة المجوس النجوس يغيضها الاتحاد لابد من العمل على تمزيق دولتهم القذره والاعتراف بدولة الاحواز المحتله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    سعودي وافتخر

    اللي يحب وطنه ويحب الخليج سوف يفرح ويقول يد الله مع الجماعه،، واللي مايحب ماذا يكون ؟؟؟ مجوسي • ذنب • عميل ؟؟؟ ههههههههههههه
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  44. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    فهل أزعجك خبر الاتحاد والوحدة هذا اليوم ؟!!! إن أزعجك فقد أزعج ملل ونحل متنوعة ومختلفة
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  45. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    نتجاوز نقاط الخلاف (( لنحصد ثمرات )) الاتفاق والاتحاد والمحبة والمصير المشترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    ومن يهمزون ويلمزون ويكذبون ويشيعون ويثبطون ليسوا الا كارهي الوحدة والاتحاد !!!
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  47. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    الاذناب للمجوس يزعجهم هذا ويريدون الفرقه لصالح المجوس وملاليهم لتكون كل دوله خليجيه لوحدها وعمل فتن للاستفراد بها ههه سيكثر التعليق هنا بمعرفات مختلفه لاحظو هههههههه راح تعرفونهم من لحن القول تابعو
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  48. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    عبدالرحمن العمودي

    يد الله مع الجماعة الله يوفقكم ويبارك فيكم ويجمع كلمتكم على الحق
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  49. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    ومن أعداء الوحدة من ينفثون سمومهم تثبيطا للعزائم والهمم لأن نتائج الوحدة تزعجهم
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  50. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    الاتحاد والوحدة !!

    مصير مشترك لدول يجمعها دين وعقيدة مشتركة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدة

    هل تظن أن (( خوارج العصر )) سيقرون بحاكمية خليجية موحدة تهدم حاكميتهم التي في سبيلها فجروا أنفسهم بضلالهم ؟!!
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  52. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    محمد

    التعاون له اكثر من 30 سنه و ما اكتمل !!! اجل الاتحاد بياخذ كم قرن ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدة

    هل تظن أن (( القطبية وحاكميتها )) يسرها وحدة الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    الشعوب الخليجيه تتمنى الاتحاد اقتصاديا ودفاعيا وعمله واحده وسياسه واحده كذا نكون ضمن السادس اقتصاديا يالعالم ضمن العشرين وتكون العمله تنافس الدولار وتتفوق عليه ويكون اقتصادنا بالعمله الخليجيةبدل دولار
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  55. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدة

    هل تظن أن (( الصفوية الروافض )) تسرهم وحدة الخليج ؟!!
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  56. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدة

    وكل من تزعجه الوحده !!! اعلم يقينا أنه باحث عن ((( حاكمية ينشدها )))
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  57. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدة

    تعليق مخالف
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  58. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:15696

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  59. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    مـ

    ابو مصرقع اليمن السعيد يناديك وينتخي فيك ياشجاع ههه هذا يومك عارف باي معسكر بتكون احسن شي سوته دول الخليج انها منعت جنسيتك واشكالك من اوطانهم عارفين نفسياتكم وطبائعكم وابتلينا فيكم ياليت نحذو حذوهم
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  60. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    الاتحاد وحدة !!

    هل تعرف من يؤلمهم الاتحاد والتوحد ويسرهم الاختلاف والتفرق ؟
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  61. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    الاتحاد وحدة !!

    هل تعلم من سينزعج من الاتحاد والوحدة ؟؟؟!!!
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  62. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    الاتحاد وحدة !!

    والوحدة والاتحاد تزعج أصحاب الفرقة والخلاف
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  63. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    لو لم تتحد اوروبا وكذلك اسيان لانهارت دول اقتصاديا كثيره وانهارت عملتها لكن اليورو انقذ الكثير الزمن هذا زمن التكتلات الاقتصاديه والدول الصغيره لايمكن ان تبقى مستقبلا وتصمد امام التكلات الاقتصاديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    محمد

    اخ يالقهر قبل كم سنة اعطينا سلطنة عمان اكثر من عشرة مليار دولار لدعمها كي لا تنهار وكانت ستسقط بيد الشعب الذي كاد ان ينقلب على حكومته وساعدنها والان *****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    قابلوني لا صار اتحاد خليجي وانا متأكد انه مو بس عمان الي معارضة الوحدة الخليجية حتى الدولة الصغيرة الي اسمها ***معارضة وهي ما تجي بنص منطقة الرياض عيال+ عكس التيار الإسلامي سايرين الله لا ردهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    عبدالله

    من يخرج عن الاتحاد الخليجي هو الخسران
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    الاتحاد الاوروبي حول ٣٠ دوله لغات مختلفه ثقافات ديانات انحدو يعمله ودفاع واحد وفيزه شنقن وحنا ٥ دول غير عمان دين واحد لغه واحده عرب مسلمين اكثر من ٣٠سنه عجن وطحين والى الان مفاهمات ههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ترا تارت ترا تتا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    جحدر

    الاتحاد قوة ونتمنى ان يكون بالدول الست ولكن إذا أصرت عمان على موقفها فالاتحاد بمن حضر ومن وافق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    مـ

    ١١ لاجئ ومتولي عن الزحف وزاهد في بلدك حتى ايام الاستقرار وتستجدي زواج من خليجيه وجالس بالخليج وتاكل من خيره *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    جبال سدير

    عمان ****الكويت حسب التعليمات البحرين مضمونة الامارات معك**** قطر اصدقهم واوفاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    عادل

    الأخ اللي يقول اليمن سينضم اقول احلم احلم كل الدول معارضة واقتصاد اليمن و تعليمهم وثقافتهم تختلف تماما عن الخليجيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    مـ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    عمان تلعب على الحبلين معنا ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    مـ

    ١١ اذا البحرين ماهي شي بعينك ليه جماعتك الايرانيين يحاولون السيطره عليها واثاره الفتنه فيها واعلنو انها تخصهم وجزء من ايران وليه رئيسك الخائن طالح وقف مع صدام ضد الكويت الصغيره بعينك وليه اجتاحها صدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    زياد

    وسيتم ضم العراق واليمن والاردن..😂😂😂😂 واصرفوا عليهم..
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  77. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    مـ

    ١١ ليتكم توصلون ربع التطور اللي فيها الكلام ماهو ع الحجم كثير دول حجمها وسكانها محدود ماهو عيب العيب العماله والخيانه والغدر والخسه وتدمير الاوطان والعيب ان الانسان يهرب من وطنه ويكون لاجئ مشرد ***
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  78. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    مـ

    ضمو الاردن افضل من كل دول الجوار ان كان ولابد تكون بديل جيد وقريبه اقرب من كل دول الخليج وملكيه وعشائريه فيه شئ من التجانس الاتحاد بوضعه الحالي غير مرضي اغلب دوله وافدين ولا فيه تكامل بالمعنى الحقيقي
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  79. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الله أكبر مملكة البحرين العظيمة ومملكة قطر العريقة ومملكة الكويت ذات التاريخ العظيم منذ فجر التاريخ بيتحدوا في كيان يهز عروش أوروبا وأمريكا *****
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  80. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    مـ

    الاعمار بيد الله مسؤل تلك الدوله اتوقع قريبا سجل عندك واذكركم فيها .
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  81. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق مخالف
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  82. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    محب الهيئة

    عمان محافظه ***ولا يعتد بها.
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  83. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    غمد عطاف

    والله أصرف !!!! دعمهم ما نشوفه إلا **** و ليتهم يحلونها من المجلس و يحيلونها عن دول الخليج
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  84. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    زر

    تعليق مخالف
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  85. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    جنوبية..🌻🌻

    عمان غادر الكويت وقطر والبحرين والإمارات متصل الآن والسعودية جاري الكتابة قروب ههههههههه
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  86. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    ضحكت عليها الامم

    ترا الموضوع مناقشة لوفيه رسوم كان اتفقو الاسبو ع القادم
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  87. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    حائر

    والله ياليت حتى لو يخرجوها من التعاون الخليجي لأنها تغرد خارج السرب هذا إذا كان لها صوت
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  88. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    سبحان الله

    من زمان المفروض يصير هذا الشئ. والورم ﻻ بد من إستئصاله. من يريد العائلة الخليجية العربية اﻹسﻻمية فحياه الله ومن ﻻ يريدنا فكل في طريقه والله حسيبه
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  89. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    عيد

    من دون عمان والكويت وقطر !!!! وش بقي
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