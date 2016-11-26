صحيفة : الاتحاد الخليجي قد يتم من دون عُمان

صحيفة المرصد : أكد وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين أن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً للمناقشة في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد قد يتم من دون سلطنة عُمان.
وقال البوعينين وفقاً لصحيفة “الحياة” إن موقف عُمان من الاتحاد معروف ويُحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد خليجي، وفي ذات الوقت يبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب.
وأضاف أن الاتحاد الخليجي في حال إقامته، سيكون متقدماً كثيراً عن مجلس التعاون، إذ إن الدول التي ترغب في الانضمام للاتحاد بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة عن مرحلة التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فسيبقى.
وأشار المسؤول البحريني إلى أن التقارير التي ترصدها اللجان المعنية بمجلس التعاون بشأن الاتحاد الخليجي بين دول المجلس “مبشرة”، مؤكداً أن هناك توجهاً جيداً من الدول الأعضاء نحو هذا المشروع.
تعليقات ( 89 )
معلم متقاعدأبنائي الكرام . يمكن ضم الأردن كخطوة أولى لمجلس التعاون الخليجي ثم للأتحاد الخليجي أن تم فيما بعد ولا شك أن ضم اليمن والاردن سيجعل من المجلس قوة مركزية كبيرة من جميع النواحي خاصة العسكرية والأقتصادي
فهد العرمانييا ناس والله ثم والله ان عُمان تخطط على دول الخليج تخطيط *** بمعاونة ايران والحوثي والكل يعلم ذلكك
معلم متقاعدرد 81 كلامك صحيح ومنطقي ولكن الأمور المتعارضة تتم المفاضلة بين حسناتها وسيئاتها ورفض اليمن جر علينا فتن لن تنتهي وقد يسهم دخول اليمن المجلس في طرد إيران نهائيا من اليمن .
العرب جربتعليق مخالف
العرب **الاردن امس ساعدت اسرائيل في اطفاء الحرائق ****
ضل السحابكذلك فإن قبايل الأردن امتداد حقيقي لقبائل الجزيره العربيه ... ويكفي ان الأردن لها دور ايجابي اكبر بكثييييير من دوله عمان في منظومه دول الخليج في كافه المجالات
ضل السحابيجب ضم الأردن دون تأخير لأنها الحليف القوي لدول الخليج ويشكل موقعها الجغرافي الباب الشمالي لمنطقه الخليج الموصد بوجه المتحالفين ( سوريا العراق حزب الله ومعهم ايران ) وقبلهم الصهاينه المحتلين
الى معلم متقاعدهناك متطلبات اقتصادية ومجتمعيه وثقافيه تختلف فدول المجلس الخمس متقاربة فيما ذكر لكن الأشقاء في اليمن يختلف وضعهم وستخلوا شوارع اليمن كافة لو تم ضمهم للمجلس وهذا لا يتفق مع مباديء المجلس.
محمدالجعيدمعنى اتحاد توحيد العمله والانظمه والمناهج
تعليق76 ايها الواقعيانت تهدف الى الوقيعة لأن الحقيقة تقول القوة في وحدتنا وشعوبنا اسرة واحدة وعاداتنا وتقاليدنا واحدة وحكامنا توجههم واحد وهدفهم تنمية شعوبهم لذلك سينجح الاتحاد بكل المقاييس.
شمشوندول الخليج ستة دول ولانريد زيادة اي دولة نهائيا" والاتحاد الخليجي سيتم قريبا" بأذن الله انظمت عمان او لم تنظم ﻷن الموضوع شبة محسوم
نتمنى أن يتحقق ذلكنتمنى كشعوب للمجلس ان يتم الإتحاد فقط بالدول الخمس التي تهتم بالاتحاد وتحقق طموح قادته وشعوبه والدول الخمس تمثل ثقلا لا يستهان به وسيكون قوة إقليمية يحسب لها الف حساب.
خلكم واقعييناذا قام الاتحاد فسيكون حبر على ورق لانه الواقع شيء والعاطفة شيء ثاني. وعمان لا تريد الاتحاد لانها تغلب الواقع على العاطفة.
معلم متقاعدالأتحاد الأماراتي نموذج رااائع رااائع لدول الخليج لأستنساخه وتطبيقه في في الأتحاد الخليجي مع بقاء كيان كل دولة وسيادتها وتوحيد الجيش والخارجية والجمارك . عليكم بتطبيق النموذج الأماراتي الراااائع
معلم متقاعدنعم يمكن أضافة اليمن للتعويض عن خطأ استبعادها عند تأسيس مجلس التعاون وهو ما قاد لإتاحة الفرصة لإيران لدخول اليمن . ولو كانت اليمن ضمن المجلس منذ تأسيسه لما وجدت إيران تلك الفرصة في جزيرة العرب
تأبط شراًلله يجمعهم وينصرهم على من عاداهم...ويجب تقديم المصالح العليا للشعب الخليج على مصالح الشركات وكبار التجار
معلم متقاعدجيد. الأتحاد الخليجي خطوة رائعة وبقاء نظام مجلس التعاون بما فيه عمان حل ممتاز حتى لا يغلق الطريق عليها وتصبح محاصرة وتتحول إلى شوكة في خاصرة الأتحاد كما حصل مع اليمن عندما رفضت في مجلس التعاون .
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 64 عشتار قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،، ابد ولا يقرب للتفاصيل لاتخاف ياعشتار لن يدخل الشيطان بين الاخوان
زائرابوفوازلاتحاد شي طيب لي دول الخليج (لكن بي وجود عمان اقوى مابعد السعوديه بي الموقع لاستراتجي لا دوله عمان
الركاده طيبه2016 , 11:06 ص محمد اخ يالقهر قبل كم سنة اعطينا سلطنة عمان اكثر من عشرة مليار دولار لدعمها كي لا تنهار ***
الركاده طيبهابركه من يوم طريق ودة ماردت اصلآ موقفها من الحرب ضد الحوثيين غير مشرف خلاف ان المجلس دائمآ يقول يمين وهم يقولون شمال فماذا ننتظر منهم ****
الناقدفعلاً . . من يريد الأتحاد مع أخوته أهلاًوسهلاً به ، ومن لايريد الله يسهل عليه ولن تقف الدنيا عند من لايرغب ، أسأل الله التوفيق لمن أراد الخير لشعوبهم ،،
سعودي 🇸🇦 وافتخرهم الان تقريبا اتحاد في المجلس واتحاد في درع الجزيره باقي العمله وبعض الاشياء البسيطه وانشاء الله يكمل
محمدالجعيدقرار موفق في صالح دول الخليج اقتصاديا وعسكريا
عشتار بندر الحمدانالشيطان يكمن في التفاصيل .
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 61 konoz ليه التجطيم والياس هههههه لامستحيل مع الاراده كلها دفاع واحد ضد المجوس وسياسه واحده وعمله واحده ماهي صناعه مركبه للمريخ وعطارد ،، جرة قلم بيد اصحاب القرار
ابوالحمزةالمجاملة لاتصلح في مثل هذه الأمور الدولة الخليجية التي ترفض الإتحاد تعامل مثل أي دولة أجنبية وتطبق عليها القيود الأجنبية وتفرض عليها تأشيرات دخول
konozاغلب التعليقات تحكمها العواطف والرسالة والرؤية ولكن المحك على ارض الواقع
سعودي 🇸🇦 وافتخرتبدا النواة الان بخمس دول وستلحق بهم عمان اذا رات النجاح وستتدارك الوضع والا فاتها القطار ولن تلحق بالركب وسينعكس على اقتصادها سلبيا وعندما تعود الحكومه الشرعيه لليمن ويتحسن اقتصادها ستنظم
سبحان اللهاليمن مستحيل يدخلوا في اﻹتحاد فتاريخ اليمن ملئ ****
سبحان اللهﻻ مجوس الروافض وﻻ خوارج العصر يهمهم وحدة خليجنا والدليل تدخل إيران *** لها وخﻻيا خوارج العصر في*****
سعودي 🇸🇦 وافتخر" تأبى الرِّماحُ إذا اجتمعنَّ تكسُّراً ... وإذا افتــــرقَنّ تكــسّرتْ آحادا " الاتحاد قوة والتفرق ضعف ،، كالاخوة يكونون قوة اذا كانو يد وحدة
نتمنى ان تكون عمانمن ضمن الاتحاد الخليجي ،، أو اضافة الجمهورية اليمنية ،، اذا عمان الا تريد فيجب وضع اليمن مع الاتحاد الخليجي ،، ومن له نظره سياسية يفهم قصدي . حتى لا نترك الباب فاتح لتدخلات الخارجية
الاتحاد والوحدة !!47 سعودي وافتخر اللي يحب وطنه ويحب الخليج سوف يفرح (( احسنت ))
ررراعزلو عمان علشان تموت من الفقر .
الاتحاد والوحدة !!48 وحيد دولة المجوس النجوس يغيضها الاتحاد (( يضاف لهم من بين ظهرانينا من على نهج الجماعة ومناهجها الفكرية وتياراتها الضالة ))
موسى بن موسىبسلامة عمان خل ***ينفعونهم
الاتحاد والوحدة !!اللهم وفق قادة الخليج للوحدة والاتحاد وأدم علينا النعم وأغدق علينا الخيرات واكفنا من فيه شر وغدر وخيانة ونفاق وتقية .. يارب العالمين يا أرحم الرحمين
وحيددولة المجوس النجوس يغيضها الاتحاد لابد من العمل على تمزيق دولتهم القذره والاعتراف بدولة الاحواز المحتله
سعودي وافتخراللي يحب وطنه ويحب الخليج سوف يفرح ويقول يد الله مع الجماعه،، واللي مايحب ماذا يكون ؟؟؟ مجوسي • ذنب • عميل ؟؟؟ ههههههههههههه
الاتحاد والوحدة !!فهل أزعجك خبر الاتحاد والوحدة هذا اليوم ؟!!! إن أزعجك فقد أزعج ملل ونحل متنوعة ومختلفة
الاتحاد والوحدة !!نتجاوز نقاط الخلاف (( لنحصد ثمرات )) الاتفاق والاتحاد والمحبة والمصير المشترك
الاتحاد والوحدة !!ومن يهمزون ويلمزون ويكذبون ويشيعون ويثبطون ليسوا الا كارهي الوحدة والاتحاد !!!
سعودي 🇸🇦 وافتخرالاذناب للمجوس يزعجهم هذا ويريدون الفرقه لصالح المجوس وملاليهم لتكون كل دوله خليجيه لوحدها وعمل فتن للاستفراد بها ههه سيكثر التعليق هنا بمعرفات مختلفه لاحظو هههههههه راح تعرفونهم من لحن القول تابعو
عبدالرحمن العمودييد الله مع الجماعة الله يوفقكم ويبارك فيكم ويجمع كلمتكم على الحق
الاتحاد والوحدة !!ومن أعداء الوحدة من ينفثون سمومهم تثبيطا للعزائم والهمم لأن نتائج الوحدة تزعجهم
الاتحاد والوحدة !!مصير مشترك لدول يجمعها دين وعقيدة مشتركة
من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدةهل تظن أن (( خوارج العصر )) سيقرون بحاكمية خليجية موحدة تهدم حاكميتهم التي في سبيلها فجروا أنفسهم بضلالهم ؟!!
محمدالتعاون له اكثر من 30 سنه و ما اكتمل !!! اجل الاتحاد بياخذ كم قرن ؟
من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدةهل تظن أن (( القطبية وحاكميتها )) يسرها وحدة الخليج
سعودي 🇸🇦 وافتخرالشعوب الخليجيه تتمنى الاتحاد اقتصاديا ودفاعيا وعمله واحده وسياسه واحده كذا نكون ضمن السادس اقتصاديا يالعالم ضمن العشرين وتكون العمله تنافس الدولار وتتفوق عليه ويكون اقتصادنا بالعمله الخليجيةبدل دولار
من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدةهل تظن أن (( الصفوية الروافض )) تسرهم وحدة الخليج ؟!!
من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدةوكل من تزعجه الوحده !!! اعلم يقينا أنه باحث عن ((( حاكمية ينشدها )))
من تسره الفرقة والخلاف !! لا تسره الوحدةتعليق مخالف
عدد التعليقات:15696
قلم الحقيقهتعليق مخالف
مـابو مصرقع اليمن السعيد يناديك وينتخي فيك ياشجاع ههه هذا يومك عارف باي معسكر بتكون احسن شي سوته دول الخليج انها منعت جنسيتك واشكالك من اوطانهم عارفين نفسياتكم وطبائعكم وابتلينا فيكم ياليت نحذو حذوهم
الاتحاد وحدة !!هل تعرف من يؤلمهم الاتحاد والتوحد ويسرهم الاختلاف والتفرق ؟
الاتحاد وحدة !!هل تعلم من سينزعج من الاتحاد والوحدة ؟؟؟!!!
الاتحاد وحدة !!والوحدة والاتحاد تزعج أصحاب الفرقة والخلاف
سعودي 🇸🇦 وافتخرلو لم تتحد اوروبا وكذلك اسيان لانهارت دول اقتصاديا كثيره وانهارت عملتها لكن اليورو انقذ الكثير الزمن هذا زمن التكتلات الاقتصاديه والدول الصغيره لايمكن ان تبقى مستقبلا وتصمد امام التكلات الاقتصاديه
محمداخ يالقهر قبل كم سنة اعطينا سلطنة عمان اكثر من عشرة مليار دولار لدعمها كي لا تنهار وكانت ستسقط بيد الشعب الذي كاد ان ينقلب على حكومته وساعدنها والان *****
عبداللهمن يخرج عن الاتحاد الخليجي هو الخسران
سعودي 🇸🇦 وافتخرالاتحاد الاوروبي حول ٣٠ دوله لغات مختلفه ثقافات ديانات انحدو يعمله ودفاع واحد وفيزه شنقن وحنا ٥ دول غير عمان دين واحد لغه واحده عرب مسلمين اكثر من ٣٠سنه عجن وطحين والى الان مفاهمات ههههههههههههههههههه
ترا تارت ترا تتاتعليق مخالف
جحدرالاتحاد قوة ونتمنى ان يكون بالدول الست ولكن إذا أصرت عمان على موقفها فالاتحاد بمن حضر ومن وافق
مـ١١ لاجئ ومتولي عن الزحف وزاهد في بلدك حتى ايام الاستقرار وتستجدي زواج من خليجيه وجالس بالخليج وتاكل من خيره *****
جبال سديرعمان ****الكويت حسب التعليمات البحرين مضمونة الامارات معك**** قطر اصدقهم واوفاهم
عادلالأخ اللي يقول اليمن سينضم اقول احلم احلم كل الدول معارضة واقتصاد اليمن و تعليمهم وثقافتهم تختلف تماما عن الخليجيين
مـتعليق مخالف
مـ١١ اذا البحرين ماهي شي بعينك ليه جماعتك الايرانيين يحاولون السيطره عليها واثاره الفتنه فيها واعلنو انها تخصهم وجزء من ايران وليه رئيسك الخائن طالح وقف مع صدام ضد الكويت الصغيره بعينك وليه اجتاحها صدام
زيادوسيتم ضم العراق واليمن والاردن..😂😂😂😂 واصرفوا عليهم..
مـ١١ ليتكم توصلون ربع التطور اللي فيها الكلام ماهو ع الحجم كثير دول حجمها وسكانها محدود ماهو عيب العيب العماله والخيانه والغدر والخسه وتدمير الاوطان والعيب ان الانسان يهرب من وطنه ويكون لاجئ مشرد ***
مـضمو الاردن افضل من كل دول الجوار ان كان ولابد تكون بديل جيد وقريبه اقرب من كل دول الخليج وملكيه وعشائريه فيه شئ من التجانس الاتحاد بوضعه الحالي غير مرضي اغلب دوله وافدين ولا فيه تكامل بالمعنى الحقيقي
أبو مصلفح الرياضالله أكبر مملكة البحرين العظيمة ومملكة قطر العريقة ومملكة الكويت ذات التاريخ العظيم منذ فجر التاريخ بيتحدوا في كيان يهز عروش أوروبا وأمريكا *****
مـالاعمار بيد الله مسؤل تلك الدوله اتوقع قريبا سجل عندك واذكركم فيها .
عبدالعزيز//تعليق مخالف
محب الهيئةعمان محافظه ***ولا يعتد بها.
غمد عطافوالله أصرف !!!! دعمهم ما نشوفه إلا **** و ليتهم يحلونها من المجلس و يحيلونها عن دول الخليج
زرتعليق مخالف
جنوبية..🌻🌻عمان غادر الكويت وقطر والبحرين والإمارات متصل الآن والسعودية جاري الكتابة قروب ههههههههه
ضحكت عليها الاممترا الموضوع مناقشة لوفيه رسوم كان اتفقو الاسبو ع القادم
حائروالله ياليت حتى لو يخرجوها من التعاون الخليجي لأنها تغرد خارج السرب هذا إذا كان لها صوت
سبحان اللهمن زمان المفروض يصير هذا الشئ. والورم ﻻ بد من إستئصاله. من يريد العائلة الخليجية العربية اﻹسﻻمية فحياه الله ومن ﻻ يريدنا فكل في طريقه والله حسيبه
عيدمن دون عمان والكويت وقطر !!!! وش بقي