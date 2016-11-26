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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

26 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 1٬449
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1

الجزيرةسعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرةعبد الرحمن هاجد

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الحزيرة-طلال الشعشاع

7

الرياض-ربيع

8

الرياض-عبد السلام الهليل

9

الوطن-هنداوي

10

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 61 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 61
    26 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    🔨🔨🔨😳

    من لئامتهم يسمون أعداء الكرام / ويفخرون إنه ولا واحد فيهم كريم @ ومن لئامتهم يشوشون لأفعال اللئام / بل وليس الحر من لم يكن فيهم لئيم @
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  2. 60
    26 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    🔨🔨🔨😳

    حالف (ن) لأطى على بطن ملعون الرسام / وإني لأسوقه هو وعنز الجماعة سيم سيم @ لي لسان هرجته كنّها ضربة حسام🗡 / وتفلته بوجيه الأنذال سوط من جحيم @
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  3. 59
    26 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    🔨🔨🔨😳

    هايف لامستفيد ولافاد غيره ماقد شفناك كاتب آية ولاحديث ولاحكمة ولاجملة مفيدة ماغير بيتين غزل حافظها صم وترددها وتطرد ورا حلممممم وسراااااااب مازلت ع الإعدادات القديمة يلزمك فرمتة وماظن تفيد😁😂😂😂😂
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  4. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    🔨😳

    ت46 الديسلايكات بتوصل 1000 لانه كلمة حق.......... بالله عيد ماسمعت👂😂😂😁😬😂
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  5. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    هههههخههخخخخمخخخخخخ
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  6. 56
    26 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    ❗️❓❗️❓❗️❓

    المنتصر ثمن كلامك مرة ثانيه والكلام لك ولغيرك ولاتغلطون على المعلقين والمعلقات ترى فيه محترمين ومحترمات وانا قد كلمتي والسلام عليكم عندي ارتباط نلتقي في وقت آخر إن شاء الله
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  7. 55
    26 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    ❗️❓❗️❓❗️❓

    هههههه إلا طرقت راسين شايف والمنتصر بشاكوشها الموقر
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  8. 54
    26 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    فايزة الشيباني
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  9. 53
    26 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    سحاب ماطر

    مفارجتك الرجاله ي المنتصر القهوجي
    لا يعجبني(2) اعجبني(13)
  10. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    ت46 الديسلايكات بتوصل 1000 لانه كلمة حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  11. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    ❗️❓❗️❓❗️❓

    اسمع يالمنتصر فيه بنات رجال يعلقون هنا وفيه رجال وفيه ذكور فمن أي صنف أنت أظن الأخير ههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    🔨😳

    المنتصر بالله @ أنا رجل ............ سير على مجالس الرياجيل عشان يعلمونك معنى الرجولة أول درس في علوم المرجلة أنك ماتتعرض لنساء العرب وإذا تعلمت الدرس الأول باقي الدروس يمدي علاها قال رجل قال😁😂😁😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  13. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    ماحولك احد تطرقيه بالشاكوش... باوعي المرايه واطرقي راسك 😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    🔨😳

    اللي يحب تلقاه عزيز نفس ولايطرد المقفين والهايف ذليل ونفسه نفس قطو😼ويتشحذ الحب ومتعلق بأوهام مابقى إلا يكتب✍ معروض يحط فيه صورته ورقم جواله لله يامحسنين حب وياكثر أشكاله😈👹💀👺
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  15. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    🔨😳

    كل هذا علشان شايف كان يحبك وكشت فيك............ الهايف لايحب ولاينحب وهذي عقدته الأزلية مالت عليك وعليه وأشكالكم👺👹😈👽💀
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  16. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    كل هذا علشان شايف كان يحبك وكشت فيك 😂😂
    لا يعجبني(42) اعجبني(7)
  17. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    🔨😳

    رح نظف عيونك من الغمص😞 ياهايف وبعدين تعال تغزل وردد معي أنت وخوياتك اللي مايطول العنب🍇🍇🍇 😁😂😁
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  18. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    🔨😳

    شايف العجائب @ انشهد الاخلاق منها ترويت ،، .......... أنت آخر من يتكلم عن الأخلاق والمحترمة والأخلاق لايمكن تلتفت فيك وأشكالك🤔🤔🤔
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  19. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    🔨😳

    شايف العجائب@ عن كل داني هلامه..........أحسنت وصفت نفسك وأجدت الوصف😂😁
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  20. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 12:03 م
    عدد التعليقات:5972

    المنتصر بالله

    ههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  21. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    🔨😳

    المنتصر بالله @ تعال شف في عينك وتعرف أنا من يا 112........ اللي أنت تعنيه رمز للذكورة عشان يفرق بينه وبين الأنثى أما الرجولة منت حولها والله يابعدها عن شنبك المنتف🙃هذا إذا فيك شنب😂😂😁
    لا يعجبني(4) اعجبني(14)
  22. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    شايف يفحط بجيب اللكزز من كثر ماهو مقهور 😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  23. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:5972

    المنتصر بالله

    أنا رجل وغصب على خشمك يا مطرقه هههههه
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  24. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    شيشي ..شش ييييي ههه ااا ننن هه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    🔨😳

    شايف العجائب @ ياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،،........... أي قصائد كلها بيتين😂😁 وتتكلم عن الفكر والمشاعر والأحاسيس ع أساس عاقل وفكر وتملك مشاعر وأحاسيس😁😂😂😁
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  26. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:5972

    المنتصر بالله

    تعال شف في عينك وتعرف أنا من يا 112
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  27. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    جت شيشي ومعها المطرقه خخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    قامت سندس بشاكوشها --اصبحي 😬
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  29. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    ممكن

    هذا اللي مسكته بتعليقي كلمة هجوم.... ياليل .... يابت بلاش ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  30. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    شايف العجائب @ واحفظها من عيال وبنات ****😁😂😬
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    🔨😳

    المنتصر بالله @ شايف العجائب 🖐 تراك غادي مع لك رأس حزم وكل بنات المرصد اشناب............ على أساس أنت رجل🙃😁😂😁
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    🔨😳

    سـارونھَہّ @ ترا اذا ابوجه حكيي الكم وجهت موجه للكل اخي اعذرني دحين مشغوله......... ابوجه حكيي الكم👈شامي و دحين مشغوله👈حجازي...... الغراب ضيع مشيته ومشية الحمامة😂😂😁
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  33. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    ممكن

    اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه...
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    يا سيّد الثّقلين عشتَ يتيماً واختارك الباري فكنت عظيما.. يا من تحبون النبي محمداً صلوا عليه وسلموا تسليما.. اللهم صلِ وسلم عليه ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  36. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    اسالك بالله اي تعليق هجمت فيه ترا اذا ابوجه حكيي الكم وجهت موجه للكل ربي يسعد قلبك اخي اعذرني دحين مشغوله يسلمو ع الدعوه...
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    راقب كلماتك لأنها تصبح أفعالاً .. راقب أفعالك لأنها تصبح عادات .. راقب عاداتك لأنها تصبح شخصيتك .. راقب شخصيتك لأنها تصبح مصيرك ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ لا تَضرّك ظُنون الخَلق وآراؤهم .. أصلح مَا بينك وبَين الله .. ثم امضِ فَهو بِك أعلم ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    ممكن

    ي سارونه تعليقاتك ليش فيها هجوم وكلام عن الاخلاق والاموات هذا يزيدهم عناد اتركيهم عنك.... نبغى نفرفش يلا فرفشينا وعطينا معلومات وحكم لنا ساعات ننتظرك طبعا بعد اذنك اذا وقتك يسمح... ربي يخليلك امك
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  40. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    لماذا صبر أيوب؟ لماذا خرجت مريم إلىٰ الناس بطفلها؟ لماذا لم يخاف ابراهيم من النار؟ لماذا لم يحزن نبينا في الغار؟ لأنهم أحسنوا الظن بالله ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  41. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    كن في الحياة کـالمصور المحترف .. دائمًا ما ينقل الصورة للاخرين من الزاوية الأجمل …. انظر للناس بعدسة صافية ومن خلال الزوايا الجميلة ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    إحتضنوا الأموات بدعائكم ، لا احد يعلم بأي حال هم الآن ، اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم و اسكنهم فسيح جناتك ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  43. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    كل الإناث في ذا الصفحة ***❗️❗️❗️❓يالمنتصر اجل انت وشايف وغيركم إناث هههه وين الرجال وين ***عليك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    من أبكاك يوماً سيجد من يُبكيه ، ومن ضرك سينضَر ,لا تشوه طُهر قلبك بردّ السوء ، ثق بربك وتوكل عليه وكن بانتظار الدُنيا حين تدور....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    “ من علامة الشقاوة نسيان عيوب النفس والتفرغ لعيوب الناس “ ابن القيم رحمه الله....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    قال الأصمعي : رأيت رجلاً بالبادية له من العمر 120سنة فسألته عن هذا النشاط في مثل هذا العمر ؟ فقال : تركت الحسد فبقي الجسد....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    قيل لأعرابي : مَن أسـوأ الناس حـالاً ؟ قال : مَن لا يثـق بأحـدٍ لسـوء ظـنّه ولا يثـقُ به أحـدٌ لسـوء فعلـه ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    إذا ارتقت العُقول بأفكارها .. طابت الألسُن بحديثھا ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    للفرح عدة وجوه , أجملها وجه أمي ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    ربّي أعط أمي فرحة دائمة، وصحة دون إكتفاء...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    برك لأمك يذهب عنك الشقاء قال تعالى: {وبراً بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقياً}...
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    يآرب في خواطر خلقك دعوات عانَقت أبوابَ ​​السَماء فَـ بعَطفِك وَرحمَتِك الواسِعه قل لهـآ كُوني لِتَكون صبآح آلخير ☕️...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  53. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    ✍🏼 |⛅☀ فمــَا ظَنكُم بِرَبِّ العَالَمِيــنَ﴾✨ هنا الأمـــل🍃 هنا الأمـان💭 هنا الرحمـة🍁 صباح.السعادة.والفرح.لقلوبكم🌷💕
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  54. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    ممكن

    بدينا
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  55. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7265

    سـارونھَہّ

    ࿐ ٰٰ❁ صبَآح ھَاديء يَعآنقَ السَمآء بِ امنَيآت مَسبوٌقہ بِ گلمة يآرب٠٠❥﴾ ~•🌸💭}
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    ممكن

    يا....روف(خ) ياهايف يمدحون الليزر يزيل اللحيه والاشناب نهائي منت ف حاجتهم 😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  57. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:5972

    المنتصر بالله

    شايف العجائب 🖐 تراك غادي مع لك رأس حزم وكل بنات المرصد اشناب ويحتمل 3 فقط بنات مثل بسمه وبلادي زويته فقط أما الباقي انحش عنهم شنبات خخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  58. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    شايف العجائب

    انشهد الاخلاق منها ترويت ،، ياللي هواك اصبحي شرابي وزادي ،، خلقك رفيع ولاجل هذا استوى البيت ،، وتلوم شايف فالمنابر ينادي ....(شايف)
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  59. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    شايف العجائب

    حبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
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  60. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    شايف العجائب

    ياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،، بإلهامكم جبنا القصايد فرايد ،، ماكنها الا معلقة امروءُ القيس ....(شايف)
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  61. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    شايف العجائب

    ارسل تحية محملة بالورد والكادي ،، لسمو النفس ،، ربي اسعدها دنيا واخره ،، واحفظها من عيال وبنات الحرام ....)شايف)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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