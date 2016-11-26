شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 61 )
🔨🔨🔨😳من لئامتهم يسمون أعداء الكرام / ويفخرون إنه ولا واحد فيهم كريم @ ومن لئامتهم يشوشون لأفعال اللئام / بل وليس الحر من لم يكن فيهم لئيم @
🔨🔨🔨😳حالف (ن) لأطى على بطن ملعون الرسام / وإني لأسوقه هو وعنز الجماعة سيم سيم @ لي لسان هرجته كنّها ضربة حسام🗡 / وتفلته بوجيه الأنذال سوط من جحيم @
🔨🔨🔨😳هايف لامستفيد ولافاد غيره ماقد شفناك كاتب آية ولاحديث ولاحكمة ولاجملة مفيدة ماغير بيتين غزل حافظها صم وترددها وتطرد ورا حلممممم وسراااااااب مازلت ع الإعدادات القديمة يلزمك فرمتة وماظن تفيد😁😂😂😂😂
🔨😳ت46 الديسلايكات بتوصل 1000 لانه كلمة حق.......... بالله عيد ماسمعت👂😂😂😁😬😂
❗️❓❗️❓❗️❓المنتصر ثمن كلامك مرة ثانيه والكلام لك ولغيرك ولاتغلطون على المعلقين والمعلقات ترى فيه محترمين ومحترمات وانا قد كلمتي والسلام عليكم عندي ارتباط نلتقي في وقت آخر إن شاء الله
❗️❓❗️❓❗️❓هههههه إلا طرقت راسين شايف والمنتصر بشاكوشها الموقر
سحاب ماطرمفارجتك الرجاله ي المنتصر القهوجي
❗️❓❗️❓❗️❓اسمع يالمنتصر فيه بنات رجال يعلقون هنا وفيه رجال وفيه ذكور فمن أي صنف أنت أظن الأخير ههههه
🔨😳المنتصر بالله @ أنا رجل ............ سير على مجالس الرياجيل عشان يعلمونك معنى الرجولة أول درس في علوم المرجلة أنك ماتتعرض لنساء العرب وإذا تعلمت الدرس الأول باقي الدروس يمدي علاها قال رجل قال😁😂😁😂
🔨😳اللي يحب تلقاه عزيز نفس ولايطرد المقفين والهايف ذليل ونفسه نفس قطو😼ويتشحذ الحب ومتعلق بأوهام مابقى إلا يكتب✍ معروض يحط فيه صورته ورقم جواله لله يامحسنين حب وياكثر أشكاله😈👹💀👺
🔨😳كل هذا علشان شايف كان يحبك وكشت فيك............ الهايف لايحب ولاينحب وهذي عقدته الأزلية مالت عليك وعليه وأشكالكم👺👹😈👽💀
🔨😳رح نظف عيونك من الغمص😞 ياهايف وبعدين تعال تغزل وردد معي أنت وخوياتك اللي مايطول العنب🍇🍇🍇 😁😂😁
🔨😳شايف العجائب @ انشهد الاخلاق منها ترويت ،، .......... أنت آخر من يتكلم عن الأخلاق والمحترمة والأخلاق لايمكن تلتفت فيك وأشكالك🤔🤔🤔
🔨😳شايف العجائب@ عن كل داني هلامه..........أحسنت وصفت نفسك وأجدت الوصف😂😁
عدد التعليقات:5972
المنتصر باللهههههههههههه
🔨😳المنتصر بالله @ تعال شف في عينك وتعرف أنا من يا 112........ اللي أنت تعنيه رمز للذكورة عشان يفرق بينه وبين الأنثى أما الرجولة منت حولها والله يابعدها عن شنبك المنتف🙃هذا إذا فيك شنب😂😂😁
عدد التعليقات:5972
المنتصر باللهأنا رجل وغصب على خشمك يا مطرقه هههههه
🔨😳شايف العجائب @ ياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،،........... أي قصائد كلها بيتين😂😁 وتتكلم عن الفكر والمشاعر والأحاسيس ع أساس عاقل وفكر وتملك مشاعر وأحاسيس😁😂😂😁
عدد التعليقات:5972
المنتصر باللهتعال شف في عينك وتعرف أنا من يا 112
ممكنهذا اللي مسكته بتعليقي كلمة هجوم.... ياليل .... يابت بلاش ***
🔨😳المنتصر بالله @ شايف العجائب 🖐 تراك غادي مع لك رأس حزم وكل بنات المرصد اشناب............ على أساس أنت رجل🙃😁😂😁
🔨😳سـارونھَہّ @ ترا اذا ابوجه حكيي الكم وجهت موجه للكل اخي اعذرني دحين مشغوله......... ابوجه حكيي الكم👈شامي و دحين مشغوله👈حجازي...... الغراب ضيع مشيته ومشية الحمامة😂😂😁
ممكناللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه...
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّيا سيّد الثّقلين عشتَ يتيماً واختارك الباري فكنت عظيما.. يا من تحبون النبي محمداً صلوا عليه وسلموا تسليما.. اللهم صلِ وسلم عليه ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّاسالك بالله اي تعليق هجمت فيه ترا اذا ابوجه حكيي الكم وجهت موجه للكل ربي يسعد قلبك اخي اعذرني دحين مشغوله يسلمو ع الدعوه...
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّراقب كلماتك لأنها تصبح أفعالاً .. راقب أفعالك لأنها تصبح عادات .. راقب عاداتك لأنها تصبح شخصيتك .. راقب شخصيتك لأنها تصبح مصيرك ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ لا تَضرّك ظُنون الخَلق وآراؤهم .. أصلح مَا بينك وبَين الله .. ثم امضِ فَهو بِك أعلم ....
ممكني سارونه تعليقاتك ليش فيها هجوم وكلام عن الاخلاق والاموات هذا يزيدهم عناد اتركيهم عنك.... نبغى نفرفش يلا فرفشينا وعطينا معلومات وحكم لنا ساعات ننتظرك طبعا بعد اذنك اذا وقتك يسمح... ربي يخليلك امك
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّلماذا صبر أيوب؟ لماذا خرجت مريم إلىٰ الناس بطفلها؟ لماذا لم يخاف ابراهيم من النار؟ لماذا لم يحزن نبينا في الغار؟ لأنهم أحسنوا الظن بالله ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّكن في الحياة کـالمصور المحترف .. دائمًا ما ينقل الصورة للاخرين من الزاوية الأجمل …. انظر للناس بعدسة صافية ومن خلال الزوايا الجميلة ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّإحتضنوا الأموات بدعائكم ، لا احد يعلم بأي حال هم الآن ، اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم و اسكنهم فسيح جناتك ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّمن أبكاك يوماً سيجد من يُبكيه ، ومن ضرك سينضَر ,لا تشوه طُهر قلبك بردّ السوء ، ثق بربك وتوكل عليه وكن بانتظار الدُنيا حين تدور....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّ“ من علامة الشقاوة نسيان عيوب النفس والتفرغ لعيوب الناس “ ابن القيم رحمه الله....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّقال الأصمعي : رأيت رجلاً بالبادية له من العمر 120سنة فسألته عن هذا النشاط في مثل هذا العمر ؟ فقال : تركت الحسد فبقي الجسد....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّقيل لأعرابي : مَن أسـوأ الناس حـالاً ؟ قال : مَن لا يثـق بأحـدٍ لسـوء ظـنّه ولا يثـقُ به أحـدٌ لسـوء فعلـه ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّإذا ارتقت العُقول بأفكارها .. طابت الألسُن بحديثھا ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّللفرح عدة وجوه , أجملها وجه أمي ....
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّربّي أعط أمي فرحة دائمة، وصحة دون إكتفاء...
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّبرك لأمك يذهب عنك الشقاء قال تعالى: {وبراً بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقياً}...
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّيآرب في خواطر خلقك دعوات عانَقت أبوابَ السَماء فَـ بعَطفِك وَرحمَتِك الواسِعه قل لهـآ كُوني لِتَكون صبآح آلخير ☕️...
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّ✍🏼 |⛅☀ فمــَا ظَنكُم بِرَبِّ العَالَمِيــنَ﴾✨ هنا الأمـــل🍃 هنا الأمـان💭 هنا الرحمـة🍁 صباح.السعادة.والفرح.لقلوبكم🌷💕
ممكنبدينا
عدد التعليقات:7265
سـارونھَہّ࿐ ٰٰ❁ صبَآح ھَاديء يَعآنقَ السَمآء بِ امنَيآت مَسبوٌقہ بِ گلمة يآرب٠٠❥﴾ ~•🌸💭}
ممكنيا....روف(خ) ياهايف يمدحون الليزر يزيل اللحيه والاشناب نهائي منت ف حاجتهم 😂😂
عدد التعليقات:5972
المنتصر باللهشايف العجائب 🖐 تراك غادي مع لك رأس حزم وكل بنات المرصد اشناب ويحتمل 3 فقط بنات مثل بسمه وبلادي زويته فقط أما الباقي انحش عنهم شنبات خخخخخ
شايف العجائبانشهد الاخلاق منها ترويت ،، ياللي هواك اصبحي شرابي وزادي ،، خلقك رفيع ولاجل هذا استوى البيت ،، وتلوم شايف فالمنابر ينادي ....(شايف)
شايف العجائبحبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
شايف العجائبياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،، بإلهامكم جبنا القصايد فرايد ،، ماكنها الا معلقة امروءُ القيس ....(شايف)
شايف العجائبارسل تحية محملة بالورد والكادي ،، لسمو النفس ،، ربي اسعدها دنيا واخره ،، واحفظها من عيال وبنات الحرام ....)شايف)