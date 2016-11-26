وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو

صحيفة المرصد-واس:توفي اليوم الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو عن عمر يناهز 90 عامًا.
وقال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني “توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22,29 هذا المساء “.
يذكر أن كاسترو أمضى قرابة نصف قرن من عمره في السلطة قبل أن يتنحى لأخيه راؤول عام 2008 م بسبب أوضاعه الصحية.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:15696
قلم الحقيقهعليكم بالدعاء للأخوان والدواعش ومحبتهم والنصر لهم واتباعهم والانخراط في أحزابهم وجماعاتهم ومع دعاتهم وأحبابهم وتجاهل كل اجرامهم وماحاق بالاسلام والمسلمين شعوب وأوطان جراء عدوانهم وارهابهم ***
عبدالسلامالحذر من الدعاء لملحد اومشرك اولكافر فهذا موجب لعذاب الله فقد يعذب من يدعو لمثل هؤلاء لأنه تجاوز حدود الله والدليل نهي الله للرسول عن الدعاء لهم ومنهم عمه ابوطالب لو جاز ذلك لسمح لرسوله ولكنه حذره
عبدالسلامالشرك ظلم عظيم فما بالك بملحد لايؤمن بوجود الله ولو كان يجوز طلب الرحمه له او الدعاء له لكان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بذلك و لو قرأتم القران لعلمتم ان الله نهى رسوله عن الدعاء لعمه ابوطالب
محقواسئلو أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون وعندها بتعرفو يجوز الترحم على غير المسلم أم لا وعندها سكشف الذي يحلل ماحرم الله وياويله من الله
علي العمريسبحان. الله رحمه. الله. فوق. كل. شي.
Ksar911داعش وفروعه القاعده والاخوان يريدون ان يحتكروا رحمة الله وهذاتشويه خطير للاسلام فيجب علئ المسلمين ان يصدروا بيان عالمي بان هذه الكائنات لاتنتمي للاسلام باي صفه وهم من بني ابليسووعلئ العالم القضاءعليهم
عدد التعليقات:15696
قلم الحقيقهالجميع تجوز عليهم الرحمة الا الأخوان والدواعش.
خالدقلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. زائرابوفواز و Ksar911 و علي العمري و فهد و نبرااس
محمدقلنالك خنبوقة بيجي وترحم عليه هو كذا يحب يترحم على الكفار الملحدين مع انو الرحمة ما تجوز الا على المسلمين لكن الكفار والمجوس الروافض الي اشركوا بالله ما يترحم عليهم قلم
عدد التعليقات:15696
قلم الحقيقهرحمه الله . زعيم ثوري لايقبل أنصاف الحلول خصوصآ في مايتعلق بسيادة وطنه وكرامة شعبه.
زائرابوفوازكان ضد امريكا وكانت تريد استغلال أرض كوبا والكوبيون لي مصالحها وكانت تريد عمل منتجعات سياحيه على الساحل الكوبي لي سياحه (؟ ) ورفض استغلال بنات كوبا وحاربتها اقتصاديا وعسكريا هذا لوكان مسلم كان (؟ )
Ksar911الله يرحمه ويغفر له ويغسله بالماء والثلج والبرد كم تمنيت ان الله ابقئ هذا العظيم وآخذ بدله الدواعش وكل من يتعاطف معهم والقاعده واخوان الشيطان
علي العمريكان. انسان. عظيم. وثوري. وكان. قريب. من الفقرا. في بلده.
ابوبنيانالي يترحم عليه ترا فيدل كاسترو ***
فهدالحكام الثوريين عادة لهم شعبية خارج اوطانهم !!!!
محمدالحين يجيك قلم الحقيقة الكذب خنبوقة وترحم على ا***هههههه
مـ**ماصدر غير السيجار **لكوبا اما اللي يترحم عليه جعلك تحشر معه كلكم ***
جحدركان ايام الاتحاد السوفيتي والعالم له قطبين ولكن بعد تفككه أصبح العالم بقطب واحد امريكا وهي التي تتحكم في مصاير الشعوب
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عدد التعليقات:1263
نبرااسالله يرحمه هذا هو تاريخ كوبا وبانيها وقائد ثورتها.
علي العمريالله. يرحمه. كان. عظيم.
الحاكمية الكوبية القطبيةلا أريكم الا ما أرى وأهديكم سبيل الرشاد ( الكاستروقطبية ))
طريخم نابلسيالاستخبارات المركزية الامريكية عملو المستحيل لاغتياله ولم يتمكنوا من ذلك وهاهو يموت موته طبيعية ، رفيق كفاح جيفارا
الحاكمية الكوبية القطبيةالغاية تبرر الوسيلة في سبيل الحاكمية
شايف العجائبهذا مجنن امريكا .