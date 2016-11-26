وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو

صحيفة المرصد-واس:توفي اليوم الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو عن عمر يناهز 90 عامًا.

وقال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني “توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22,29 هذا المساء “.

يذكر أن كاسترو أمضى قرابة نصف قرن من عمره في السلطة قبل أن يتنحى لأخيه راؤول عام 2008 م بسبب أوضاعه الصحية.