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وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو

26 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو
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صحيفة المرصد-واس:توفي اليوم الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو عن عمر يناهز 90 عامًا.

وقال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني “توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22,29 هذا المساء “.

يذكر أن كاسترو أمضى قرابة نصف قرن من عمره في السلطة قبل أن يتنحى لأخيه راؤول عام 2008 م بسبب أوضاعه الصحية.



تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:15696

    قلم الحقيقه

    عليكم بالدعاء للأخوان والدواعش ومحبتهم والنصر لهم واتباعهم والانخراط في أحزابهم وجماعاتهم ومع دعاتهم وأحبابهم وتجاهل كل اجرامهم وماحاق بالاسلام والمسلمين شعوب وأوطان جراء عدوانهم وارهابهم ***
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  2. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    عبدالسلام

    الحذر من الدعاء لملحد اومشرك اولكافر فهذا موجب لعذاب الله فقد يعذب من يدعو لمثل هؤلاء لأنه تجاوز حدود الله والدليل نهي الله للرسول عن الدعاء لهم ومنهم عمه ابوطالب لو جاز ذلك لسمح لرسوله ولكنه حذره
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  3. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    عبدالسلام

    الشرك ظلم عظيم فما بالك بملحد لايؤمن بوجود الله ولو كان يجوز طلب الرحمه له او الدعاء له لكان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بذلك و لو قرأتم القران لعلمتم ان الله نهى رسوله عن الدعاء لعمه ابوطالب
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  4. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    محق

    واسئلو أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون وعندها بتعرفو يجوز الترحم على غير المسلم أم لا وعندها سكشف الذي يحلل ماحرم الله وياويله من الله
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  5. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    علي العمري

    سبحان. الله رحمه. الله. فوق. كل. شي.
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  6. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    Ksar911

    داعش وفروعه القاعده والاخوان يريدون ان يحتكروا رحمة الله وهذاتشويه خطير للاسلام فيجب علئ المسلمين ان يصدروا بيان عالمي بان هذه الكائنات لاتنتمي للاسلام باي صفه وهم من بني ابليسووعلئ العالم القضاءعليهم
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  7. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 12:37 م
    عدد التعليقات:15696

    قلم الحقيقه

    الجميع تجوز عليهم الرحمة الا الأخوان والدواعش.
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  8. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. زائرابوفواز و Ksar911 و علي العمري و فهد و نبرااس
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  9. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    محمد

    قلنالك خنبوقة بيجي وترحم عليه هو كذا يحب يترحم على الكفار الملحدين مع انو الرحمة ما تجوز الا على المسلمين لكن الكفار والمجوس الروافض الي اشركوا بالله ما يترحم عليهم قلم
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  10. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:15696

    قلم الحقيقه

    رحمه الله . زعيم ثوري لايقبل أنصاف الحلول خصوصآ في مايتعلق بسيادة وطنه وكرامة شعبه.
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  11. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    زائرابوفواز

    كان ضد امريكا وكانت تريد استغلال أرض كوبا والكوبيون لي مصالحها وكانت تريد عمل منتجعات سياحيه على الساحل الكوبي لي سياحه (؟ ) ورفض استغلال بنات كوبا وحاربتها اقتصاديا وعسكريا هذا لوكان مسلم كان (؟ )
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  12. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    Ksar911

    الله يرحمه ويغفر له ويغسله بالماء والثلج والبرد كم تمنيت ان الله ابقئ هذا العظيم وآخذ بدله الدواعش وكل من يتعاطف معهم والقاعده واخوان الشيطان
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  13. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    علي العمري

    كان. انسان. عظيم. وثوري. وكان. قريب. من الفقرا. في بلده.
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  14. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    ابوبنيان

    الي يترحم عليه ترا فيدل كاسترو ***
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  15. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    فهد

    الحكام الثوريين عادة لهم شعبية خارج اوطانهم !!!!
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  16. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    مستريح ومستراح منه
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  17. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    محمد

    الحين يجيك قلم الحقيقة الكذب خنبوقة وترحم على ا***هههههه
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  18. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    مـ

    **ماصدر غير السيجار **لكوبا اما اللي يترحم عليه جعلك تحشر معه كلكم ***
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  19. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    جحدر

    كان ايام الاتحاد السوفيتي والعالم له قطبين ولكن بعد تفككه أصبح العالم بقطب واحد امريكا وهي التي تتحكم في مصاير الشعوب
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  20. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    مـ

    تعليق مخالف
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  21. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:1263

    نبرااس

    الله يرحمه هذا هو تاريخ كوبا وبانيها وقائد ثورتها.
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  22. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    علي العمري

    الله. يرحمه. كان. عظيم.
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  23. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    الحاكمية الكوبية القطبية

    لا أريكم الا ما أرى وأهديكم سبيل الرشاد ( الكاستروقطبية ))
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  24. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    طريخم نابلسي

    الاستخبارات المركزية الامريكية عملو المستحيل لاغتياله ولم يتمكنوا من ذلك وهاهو يموت موته طبيعية ، رفيق كفاح جيفارا
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  25. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    الحاكمية الكوبية القطبية

    الغاية تبرر الوسيلة في سبيل الحاكمية
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  26. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    شايف العجائب

    هذا مجنن امريكا .
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