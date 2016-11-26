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بالفيديو: شركة المياه الوطنية تتجاهل مشكلة تسرب مياه في أرض مواطن منذ عام بالرياض

26 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
بالفيديو: شركة المياه الوطنية تتجاهل مشكلة تسرب مياه في أرض مواطن منذ عام بالرياض
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صحيفة المرصد: ناشد أحد المواطنين بالرياض المسؤولين بحل مشكلته المتعلقة بصب مياه الشرب في أرضه وتسريب صرف صحي من المسجد المجاور للأرض منذ أكثر من عام بحي التعاون شارع الحسين بن علي. مشيرًا إلي أنه أبلغ عن ذلك عدة مرات ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وقال المواطن المرصد تحتفظ باسمه عبر رسالته: “هل يرضيكم يا معالي رئيس شركة المياه الوطنية بأن مياه شرب تصب فى أرضنا بالرياض غرب طريق عثمان بن عفان شارع الحسين بن على بجوار المسجد، بالإضافة إلى تسريب مياه صرف صحي من سكن الإمام والمسجد وقد بلغنا عن ذلك عدة مرات منذ أكثر من سنة وحتى الآن لازالت المشكلة قائمة ولم يتم اصلاح الخلل”.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    سعود

    سباك ب ٥٠ ريال و مواسير ب ٢٠٠ وعدل عَلى كيف كيف تترجاهم و بتراجعهم بيطول الانتظار خذها من قاصرها ر ريح رأسك
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  2. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    ابو نوره

    سدها وفك نفسك
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  3. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    الخلل في كل مكان ولا يوجد لهم عقاب
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  4. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    من امن العقوبه اساء الادب
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  5. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    عندما يظل المخالف والمستهتر في مأمن من العقاب، سنبقى متأخرين
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