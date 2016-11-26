بالفيديو: شركة المياه الوطنية تتجاهل مشكلة تسرب مياه في أرض مواطن منذ عام بالرياض

صحيفة المرصد: ناشد أحد المواطنين بالرياض المسؤولين بحل مشكلته المتعلقة بصب مياه الشرب في أرضه وتسريب صرف صحي من المسجد المجاور للأرض منذ أكثر من عام بحي التعاون شارع الحسين بن علي. مشيرًا إلي أنه أبلغ عن ذلك عدة مرات ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وقال المواطن المرصد تحتفظ باسمه عبر رسالته: “هل يرضيكم يا معالي رئيس شركة المياه الوطنية بأن مياه شرب تصب فى أرضنا بالرياض غرب طريق عثمان بن عفان شارع الحسين بن على بجوار المسجد، بالإضافة إلى تسريب مياه صرف صحي من سكن الإمام والمسجد وقد بلغنا عن ذلك عدة مرات منذ أكثر من سنة وحتى الآن لازالت المشكلة قائمة ولم يتم اصلاح الخلل”.