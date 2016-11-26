بالفيديو.. شاحنة تابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه في وضح النهار

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، يظهر خلاله إحدى السيارات التابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه لمسافة طويلة وبسرعة عالية دون ضبط السائق الأسيوي من قبل الجهات المعنية.

وطالب المغردون بسرعة ضبط سائق الشاحنة والتحقيق معه في هذا الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، متسائلين عن دور المرور في ضبط تلك المخالفات التي يتم ارتكابها في وضح النهار.

