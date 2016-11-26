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بالفيديو.. شاحنة تابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه في وضح النهار

26 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
بالفيديو.. شاحنة تابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه في وضح النهار
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، يظهر خلاله إحدى السيارات التابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه لمسافة طويلة وبسرعة عالية دون ضبط السائق الأسيوي من قبل الجهات المعنية.
وطالب المغردون بسرعة ضبط سائق الشاحنة والتحقيق معه في هذا الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، متسائلين عن دور المرور في ضبط تلك المخالفات التي يتم ارتكابها في وضح النهار.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    محق

    تعليق مخالف
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  2. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    فهدالجويان

    المرور ممتاز على المواطن البسيط اما المفحطين والمخالفين والزحام والحوادث فغض النظر عنهم من شيم المرور
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  3. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    مطرنا بفضل الله ورحمته الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  4. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    جداوي

    تعليق مخالف
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  5. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    ارز 👊 نجد

    الاخوان في الامرور شلونكم كيف لحال وين الناس بارك الله فيكم الله ينفع بكم قولوا امين
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