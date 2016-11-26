صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، يظهر خلاله إحدى السيارات التابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه لمسافة طويلة وبسرعة عالية دون ضبط السائق الأسيوي من قبل الجهات المعنية.
وطالب المغردون بسرعة ضبط سائق الشاحنة والتحقيق معه في هذا الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، متسائلين عن دور المرور في ضبط تلك المخالفات التي يتم ارتكابها في وضح النهار.
بالفيديو.. شاحنة تابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه في وضح النهار
صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن، يظهر خلاله إحدى السيارات التابعة لأمانة جدة تسير عكس الاتجاه لمسافة طويلة وبسرعة عالية دون ضبط السائق الأسيوي من قبل الجهات المعنية.
تعليقات ( 5 )
محقتعليق مخالف
فهدالجويانالمرور ممتاز على المواطن البسيط اما المفحطين والمخالفين والزحام والحوادث فغض النظر عنهم من شيم المرور
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونمطرنا بفضل الله ورحمته الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
جداويتعليق مخالف
ارز 👊 نجدالاخوان في الامرور شلونكم كيف لحال وين الناس بارك الله فيكم الله ينفع بكم قولوا امين