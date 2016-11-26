المنشد الكويتي”مشاري العفاسي” يكفر أردوغان بسبب “حرائق اسرائيل”.. وأحمد بن راشد يرد!

صحيفة المرصد: ألمح المنشد الكويتي، مشاري راشد العفاسي، إلى كُفر، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على خلفية مساعدة دولته في إطفاء الحرائق المشتعلة منذ أيام في إسرائيل. قائلا: “إن الثاني قام بموالاة الكفار، مستشهدًا ببعض أقوال العلماء المسلمين، عن كفر من يوالي الكفار” خلال سلسلة تغريدات له على “تويتر”.
وأضاف متسائلا: “#إسرائيل_تحترق أردوغان يرسل طائرة إخماد للحرائق في إسرائيل ! .. سؤال للمشايخ الكرام : ما حكم مساندة إسرائيل ؟”، منوها أن مصر والأردن تنفوا مساندتهم لإسرائيل في إخماد الحرائق.
وهذا ما جعل الأكاديمي السعودي المعروف يرد على الدكتور أحمد بن راشد، عبر حسابه الشهير بـ”تويتر”، قائلا : “بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني!، مستعينا بهاشتاج العفاسي يكفّر أردوغان”.
ليرد القارىء الكويتي، على “بن راشد”، بعدما انتشرت تغريداته على نطاق واسع بـ”تويتر”، ليتراجع عن موقفه قائلا : “لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل !”.
تعليقات ( 87 )
مفلسطين نصفها مسلمين وعرب دبلوماسيه بحته علاقات عامه اردوغان ارسل سفينه اغاثه لغزه وقتل مواطنيه فيها واغضب اليهود وصارت ازمه دبلوماسيه كبيره من سواها من العرب والمسلمين غيره نسيتو موقف النبي مع اليهودي
الدليل من الكتاب على تكفير من يساعد اليهود والنصاريياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
المدعو لا تحرقونا بحرايقناترى الي يقرؤن تعليقك ليسوا اغبياء نعم قطب وسرور عندهم اخطاء وهم لا زالوا مسلمين اما العدو الاسرائيلي الذي لم تتكلم عليه في كل تعليقاتك بكلمة واتحداك فقد اخبر القرآن انهم اشد عداوة وخطر على الامة
اخونجي79 المدعو لا تحرقونا بحرايقنا هو المسمى ايضا اخونجي .. همه الوحيد النيل من إخوانه المسلمين (( رجاء لا تخلط بين الاخوة في الإسلام وما يعرف بجماعة الاخوان المعروف ضلالها عند علماء السنة المعتبرين ))
اخونجي79 المدعو لا تحرقونا بحرايقنا هو المسمى ايضا اخونجي وليس له معرف ثابت (( يا أخي إذا لاحظت علي أي مخالفة تخالف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم فأبسطها للقراء ولكاتبه حتى نستنير وتتضح الحقيقة لنا ولك ))
يلدرمحفظ الله المقريء المنشد المبتهل الخطيب الامام الذي اضاف اخيرا لنفسه لقب المفتي
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا غير منا وفينا !! قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ )) صدق الله العظيم
المدعو لا تحرقونا بحرايقناهو وريما نفس العيينه ونغمة تنبه واحده هههههه الا والحق يقال ان ريما افضل منه فلها مواقف تدافع عن الدين اما هو فيحارب الدين لإجل النيل من الاخوان المسلمين وكل خبر عنده قطب وسرور طيب علق في اصل الخبر
المدعو لا تحرقونا بحرايقناهو المسمى ايضا اخونجي وليس له معرف ثابت في كل خبر يتخذ معرف ويعلق به في الخبر همه الوحيد النيل من إخوانه المسلمين وتشويه صورتهم والدفاع عن الاعداء والتبرير لهم بحجة محاربة الاخوان وكذب والله
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا قطب وسرور !!
💥💦ريما Rima💥💦انتم الحزبيين تفرقوا عن أهل السنة والجماعة وحطو لهم حزب وسموه الاخونج والسرورية الحزب مايحط إلا الهدف والهدف أوله بإن يأخذون الحكم لكن حلم إبليس بالجنة
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا وقودها كلاب أهل النار ؟؟!!! وحرايقهم وقودها شجر !!
💥💦ريما Rima💥💦حرايقكم غير✏🎩وش الجديد 😡
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا من خوارجنا !! وخوارجنا نبت من شجرنا !!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا لا تحرقوها علينا !! حرايقنا منا وفينا (( حرايقنا غير ))
💥💦ريما Rima💥💦❎🍊❎🐷❎🎩❎
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا من الغفوة صحتنا !!! وصحوتهم لحرايقهم طفتها !
💥💦ريما Rima💥💦والله كلامك صدق يا مشاري العفاسي👍
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا تحرق عقايدنا !!!!، وحرايقهم تطفيها سواعدنا
سعيدالعفاسي هذا كل ما جاء بيكحلها عماها
💥💦ريما Rima💥💦المنافق🍊
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!55 💥💦ريما Rima💥💦 اللي لقبه لاتحرقونا (( لا تحرقيني لا تحرجيني بسوء ظنك ))
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا نكفر بعضنا وناكل بعضنا !! وحرايقهم نار تأكل بعضها
رحمهالمفك من عينك تدافع عن اردوغان يا ***
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا كلت عيالنا !!!! وحرايقهم كلت هشيم الارض فأنتفعت به الارض
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا فكر ومناهج وحزب وجماعة ؟!!! وحرايقهم نار و رماد
رحمه ⭐⭐⭐المفك الله يفك رقبتك يدافع عن من يطفي نار اسرائيل
ام عبدالرحمناوردغان عملة نادرة بحكام المسلمين الصادقين والعفاسي صاحب قناة لا اكثر
الصقر الجارحاصبح الادعياء هم التكفيريين والمحرضين على ولاة امور المسلمين كأمثال اردوغان حفظه الله ونصره ، ايها الادعياء الحزبية التي تحذرون منها التحفتم بها
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا تحرق بعضنا بدون نار !!! وحرايقهم نار والنار تطفي !!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا تهلك بشر !! وحرايقهم شبة بشر
💥💦ريما Rima💥💦اللي لقبه لاتحرقونا هذا قلم الكذب مبسوط بأنه اطفا حرائق إسرائيل
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقهم حريقة !! وحرايقنا (( شيخ وطريقة ))
ريما Rimaأيضا اللي يرفع الضغط يقولون خليفة للمسلمين يقصدون اردوغان ***
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!وحرايقنا الماء يشعلها !!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقهم ماء يطفيها !!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!وحرايقنا تفجير وفكر ؟!!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقهم نار وشجر !!
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!حرايقنا أخطر من حرايقهم !!
💥💦ريما Rima💥💦تركيا مالها حدود مع إسرائيل ليه تطفي النيران ____اما الاردن ومصر لهم حدود مع اسراءيل■ مجبورة الأردن أما السيسي عاد هو وده بمساعدة إسرائيل الدليل يقف مع بشار
مواطن غيورهل لو كان الحريق عندالعرب هل ستساهم اسرائيل باطفائها نتمنى الاجابه وان كانت معروفه مقدما
الصقر الجارحكل العجب من ادعياء السلفية !هم في العادة اكثر الناس هربا من التكفير وهذا الحق لكن لانه اردوغان فلا يتورعوا في تكفيره ولا يروا له سمع وطاعة اين العدل في القول الم تفقهوا القرآن الذي تتلونه ام انه الهوى
زائرانتم ما همكم ال اردغان والاردن ومصر واطامه الكبر عباس كل من شارك في اطفاء الحريق
سعدايران وحدت الشيعة واحتلو 4 عواصم عربية وعندنا من يدعون انهم رجال دين ويزاودون بالدين ويكفرون المسلمين لاي سبب والرسول نهى عن المنفرين واصبحت النتيجة لصالح ايران بسبب المنفرين وليس لهم شبيه الا داعش
السوقوماذا تقول في خلفان الذي يحيي تركيه على مساندتها لي اسرائيل
💥💦ريما Rima💥💦صدقت يا مشاري العفاسي وش حكم من يوالي الكفار ____اما الاخونجي سيظل يدافع عن أردوغان الاخونجي مهما فعل بنظرهم خليفة للمسلمين لأنه مثلهم اخونجي
مشــعلضربت اخوان ابليس بمقتل
لدي سؤال الانبطاحيين والمرجفينمن وقف وقفة رجل معنا عند هجوم ايران علينا في تدافع منى ، من ثبت في العراق ولَم يتزحزح ، من ساعد السنه في حلب ، من ساندنا سياسيا في عاصفة ، انه رجل المواقف الرجل الشجاع الردوغان ، ونعم الرجل .
السعودية وبساشوف الاخوان صاروا اصدقاء لليهود الصهاينة ويقدمون لهم المساعدات.... ايش اللي صاير ياجماعة الخير ... يعني طلع اردوغان مقلب ؟؟.. نسأل الله السلامة
زائريقول أردوغان للتلفزيون الإسرائيلي في الحقيقة المغفور له شمعون بيريز كان الداعم الأول للسلام في المنطقة .
مواطن صالحيعني يكون ربعك موالين صحابة هذي سياسة و خلك بعيد يالحبيب
سعد العبديلَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أالقرأن واضح
ارز 👊 نجداللهم اجعلها امطار خير وبركة لااله الاأنت
الركاده طيبهالعفاسي سبحان الله ***
ارز 👊 نجدالمؤمن نفسه يستعيذ بالله من الكفر خوفا من الله ...فيه دعاء نصه : اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب في القبر لااله الاأنت
فهد سعدونهذا ناتج عن صراع حزب الإخوان والسروريه في مقابل الجاميه والعفاسي محسوب على الجاميه يتصيدون أخطاء على الآخرين وكل حزب يكفر الآخر
ارز 👊 نجدالمؤمن نفسه يستعيذ بالله من الكفر خوفا من الله ...فيه دعاء نصه : اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب في القبر لااله الاأنت
الركاده طيبههاكذا هم ** يلدغون ثم يبررون بأعذار ومقاصد****
مصرقعالحكم أكيد يعرفه السيسي الذي ساعد إسرائيل في إخماد حرائقها و لأن السيسي يخاف الله فإنه لا يخطو خطوة إلا بعد أن يأخذ رأي رجال الدين فكيف يكفر العفاسي السيسي و ملك الأردن و رئيس تركيا بهذه الجرأة ؟؟!!
مفتاح علبه تونهتعليق مخالف
السوق** خلفان الذي يحيي تركيه على مساندتها لي اسرائيل
القحطاني الثالث عشرالمغني العفاسي والله ما اطيقه .**وسلامتكم
الكندياكيد العفاسي ***
عدد التعليقات:15706
قلم الحقيقهتعليق مخالف
القحطاني الثالث عشرالمغني العفاسي والله ما اطيقه . ليش ما ادري وما هضمتة ولا اعتبره حتى ملتزم ولو ضمنيا . وسلامتكم
عموري** بعد إطفاء حرائق اسرائيل ماردت**
عدد التعليقات:15706
قلم الحقيقهتعليق مخالف
يالطيفاوعوذو بالله تكفر رئيس دول اسلاميه لانريد انصل الى هل الدرجه ارجو الايصل الخبر لاردوغان مشكله
سنونوالجنة والنار والعذاب أو المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى ولغة التكفير لم تجر على الأمة الإسلامية إلا الخراب
سعودي 🇸🇦 وافتخرلاحول ولا قوة الا بالله لانعلم هل هو منشد والا قاصي يكفر المسلمين ولا سياسي يمثل الشعب مايدري العفاسي ان فلسطينيين واطفال ماتو من الحرائق والنار وصلت القرى العربيه ،،ماهذه الفوضى ياابو سن ياتكفير
الأسودفتن يرق بعضها بعض . هيا على شحم بلا تكفير ولا تفجير . من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه . المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإسرائيل يجعله نارها عليهم وارية للأبد .
عنزروتمصر أرسلت والأردن وفيه حكومات عرضت بالخفاء ليش
وهابي سابقايها العفاسي ، لاتنسى انك تعيش في دولة اسمها الكويت ، والمثل يقول ان كان بيتك من زجاج .................... .
Nouraليت كل واحد يشتغل بإصلاح نفسه ويترك الناس والحكومات بحالها ، من طلعت لنا وسائل التواصل م شفنا خير ، أصبحت هي شغلتنا الشاغله ، ضاعت الأعمار واحنا نتابع العلوم والأخبار
وهابي سابقالسيسي ايضا ساعد اسرائيل في اطفاء الحرائق لماذا لم***
اناالعفاسي وباسم يوسف وفهد العصيمي والمغامسي والجبيلان وكثير من المجبروين علي شوفتهم في القنوات وكثير من علي شاكلتهم من عندنا مصدقين ان لهم تأثير علي الناس خفو علينا عليتونا يكفينا ان ماعندنا سكن
عمركافر والله صعبه تتهم فيها احد وظلم ***
وهابي سابقايها العفاسي ، ماهو حكم من ينشد في اعلانات شركة قائمة على القروض الربوية ؟
حساويخليك بالإنشاد وابوظبي احسن وأفضل قال وش قال كافر
وهابي سابقايها العفاسي ، وما حكم من يحرر الكفار دولته من الاحتلال ؟
اماراتيهبل سألت عن حكم مساندة إسرائيل !”. أين الجــواب
بو نواسومن يكن هذا المنشد حتى يفتي بالتكفير!؟ - فهذا الجامي المرجئ فتح على نفسه باباً ليس اهلاً لإغلاقه - فهذا ** قد كفر جميع الحكومات التي تتعامل مع الغرب وبدأ بالمراوغه وان قصده فهم بالغلط ..!