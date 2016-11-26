المنشد الكويتي”مشاري العفاسي” يكفر أردوغان بسبب “حرائق اسرائيل”.. وأحمد بن راشد يرد!

صحيفة المرصد: ألمح المنشد الكويتي، مشاري راشد العفاسي، إلى كُفر، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على خلفية مساعدة دولته في إطفاء الحرائق المشتعلة منذ أيام في إسرائيل. قائلا: “إن الثاني قام بموالاة الكفار، مستشهدًا ببعض أقوال العلماء المسلمين، عن كفر من يوالي الكفار” خلال سلسلة تغريدات له على “تويتر”.

وأضاف متسائلا: “#إسرائيل_تحترق أردوغان يرسل طائرة إخماد للحرائق في إسرائيل ! .. سؤال للمشايخ الكرام : ما حكم مساندة إسرائيل ؟”، منوها أن مصر والأردن تنفوا مساندتهم لإسرائيل في إخماد الحرائق.

وهذا ما جعل الأكاديمي السعودي المعروف يرد على الدكتور أحمد بن راشد، عبر حسابه الشهير بـ”تويتر”، قائلا : “بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني!، مستعينا بهاشتاج العفاسي يكفّر أردوغان”.

ليرد القارىء الكويتي، على “بن راشد”، بعدما انتشرت تغريداته على نطاق واسع بـ”تويتر”، ليتراجع عن موقفه قائلا : “لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل !”.