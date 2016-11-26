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المنشد الكويتي”مشاري العفاسي” يكفر أردوغان بسبب “حرائق اسرائيل”.. وأحمد بن راشد يرد!

26 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
المنشد الكويتي”مشاري العفاسي” يكفر أردوغان بسبب “حرائق اسرائيل”.. وأحمد بن راشد يرد!
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صحيفة المرصد: ألمح المنشد الكويتي، مشاري راشد العفاسي، إلى كُفر، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على خلفية مساعدة دولته في إطفاء الحرائق المشتعلة منذ أيام في إسرائيل. قائلا: “إن الثاني قام بموالاة الكفار، مستشهدًا ببعض أقوال العلماء المسلمين، عن كفر من يوالي الكفار” خلال سلسلة تغريدات له على “تويتر”.

وأضاف متسائلا: “#إسرائيل_تحترق أردوغان يرسل طائرة إخماد للحرائق في إسرائيل ! .. سؤال للمشايخ الكرام : ما حكم مساندة إسرائيل ؟”، منوها أن مصر والأردن تنفوا مساندتهم لإسرائيل في إخماد الحرائق.

وهذا ما جعل الأكاديمي السعودي المعروف يرد على الدكتور أحمد بن راشد، عبر حسابه الشهير بـ”تويتر”، قائلا : “بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني!، مستعينا بهاشتاج العفاسي يكفّر أردوغان”.

ليرد القارىء الكويتي، على “بن راشد”، بعدما انتشرت تغريداته على نطاق واسع بـ”تويتر”، ليتراجع عن موقفه قائلا : “لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل !”.



تعليقات ( 87 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 87
    26 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    م

    فلسطين نصفها مسلمين وعرب دبلوماسيه بحته علاقات عامه اردوغان ارسل سفينه اغاثه لغزه وقتل مواطنيه فيها واغضب اليهود وصارت ازمه دبلوماسيه كبيره من سواها من العرب والمسلمين غيره نسيتو موقف النبي مع اليهودي
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  2. 86
    26 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    الدليل من الكتاب على تكفير من يساعد اليهود والنصاري

    ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
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  3. 85
    26 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    المدعو لا تحرقونا بحرايقنا

    ترى الي يقرؤن تعليقك ليسوا اغبياء نعم قطب وسرور عندهم اخطاء وهم لا زالوا مسلمين اما العدو الاسرائيلي الذي لم تتكلم عليه في كل تعليقاتك بكلمة واتحداك فقد اخبر القرآن انهم اشد عداوة وخطر على الامة
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  4. 84
    26 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    اخونجي

    79 المدعو لا تحرقونا بحرايقنا هو المسمى ايضا اخونجي .. همه الوحيد النيل من إخوانه المسلمين (( رجاء لا تخلط بين الاخوة في الإسلام وما يعرف بجماعة الاخوان المعروف ضلالها عند علماء السنة المعتبرين ))
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  5. 83
    26 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    اخونجي

    79 المدعو لا تحرقونا بحرايقنا هو المسمى ايضا اخونجي وليس له معرف ثابت (( يا أخي إذا لاحظت علي أي مخالفة تخالف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم فأبسطها للقراء ولكاتبه حتى نستنير وتتضح الحقيقة لنا ولك ))
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  6. 82
    26 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    يلدرم

    حفظ الله المقريء المنشد المبتهل الخطيب الامام الذي اضاف اخيرا لنفسه لقب المفتي
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  7. 81
    26 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا غير منا وفينا !! قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ )) صدق الله العظيم
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  8. 80
    26 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    المدعو لا تحرقونا بحرايقنا

    هو وريما نفس العيينه ونغمة تنبه واحده هههههه الا والحق يقال ان ريما افضل منه فلها مواقف تدافع عن الدين اما هو فيحارب الدين لإجل النيل من الاخوان المسلمين وكل خبر عنده قطب وسرور طيب علق في اصل الخبر
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  9. 79
    26 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    المدعو لا تحرقونا بحرايقنا

    هو المسمى ايضا اخونجي وليس له معرف ثابت في كل خبر يتخذ معرف ويعلق به في الخبر همه الوحيد النيل من إخوانه المسلمين وتشويه صورتهم والدفاع عن الاعداء والتبرير لهم بحجة محاربة الاخوان وكذب والله
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  10. 78
    26 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا قطب وسرور !!
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  11. 77
    26 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    انتم الحزبيين تفرقوا عن أهل السنة والجماعة وحطو لهم حزب وسموه الاخونج والسرورية الحزب مايحط إلا الهدف والهدف أوله بإن يأخذون الحكم لكن حلم إبليس بالجنة
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  12. 76
    26 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا وقودها كلاب أهل النار ؟؟!!! وحرايقهم وقودها شجر !!
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  13. 75
    26 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    حرايقكم غير✏🎩وش الجديد 😡
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  14. 74
    26 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا من خوارجنا !! وخوارجنا نبت من شجرنا !!
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  15. 73
    26 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا لا تحرقوها علينا !! حرايقنا منا وفينا (( حرايقنا غير ))
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  16. 72
    26 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ❎🍊❎🐷❎🎩❎
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  17. 71
    26 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا من الغفوة صحتنا !!! وصحوتهم لحرايقهم طفتها !
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  18. 70
    26 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    والله كلامك صدق يا مشاري العفاسي👍
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  19. 69
    26 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا تحرق عقايدنا !!!!، وحرايقهم تطفيها سواعدنا
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  20. 68
    26 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    سعيد

    العفاسي هذا كل ما جاء بيكحلها عماها
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  21. 67
    26 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    المنافق🍊
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  22. 66
    26 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    55 💥💦ريما Rima💥💦 اللي لقبه لاتحرقونا (( لا تحرقيني لا تحرجيني بسوء ظنك ))
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  23. 65
    26 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا نكفر بعضنا وناكل بعضنا !! وحرايقهم نار تأكل بعضها
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  24. 64
    26 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    رحمه

    المفك من عينك تدافع عن اردوغان يا ***
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  25. 63
    26 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا كلت عيالنا !!!! وحرايقهم كلت هشيم الارض فأنتفعت به الارض
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  26. 62
    26 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    انبطاح اخواني لاي فعل تركي لاخماد نار اسرائيل
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  27. 61
    26 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا فكر ومناهج وحزب وجماعة ؟!!! وحرايقهم نار و رماد
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  28. 60
    26 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    المفك الله يفك رقبتك يدافع عن من يطفي نار اسرائيل
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  29. 59
    26 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    ام عبدالرحمن

    اوردغان عملة نادرة بحكام المسلمين الصادقين والعفاسي صاحب قناة لا اكثر
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  30. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    الصقر الجارح

    اصبح الادعياء هم التكفيريين والمحرضين على ولاة امور المسلمين كأمثال اردوغان حفظه الله ونصره ، ايها الادعياء الحزبية التي تحذرون منها التحفتم بها
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  31. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا تحرق بعضنا بدون نار !!! وحرايقهم نار والنار تطفي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 56
    26 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا تهلك بشر !! وحرايقهم شبة بشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 55
    26 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اللي لقبه لاتحرقونا هذا قلم الكذب مبسوط بأنه اطفا حرائق إسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 54
    26 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقهم حريقة !! وحرايقنا (( شيخ وطريقة ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 53
    26 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    ريما Rima

    أيضا اللي يرفع الضغط يقولون خليفة للمسلمين يقصدون اردوغان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    وحرايقنا الماء يشعلها !!
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  37. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقهم ماء يطفيها !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    وحرايقنا تفجير وفكر ؟!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقهم نار وشجر !!
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  40. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    حرايقنا أخطر من حرايقهم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    تركيا مالها حدود مع إسرائيل ليه تطفي النيران ____اما الاردن ومصر لهم حدود مع اسراءيل■ مجبورة الأردن أما السيسي عاد هو وده بمساعدة إسرائيل الدليل يقف مع بشار
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  42. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    مواطن غيور

    هل لو كان الحريق عندالعرب هل ستساهم اسرائيل باطفائها نتمنى الاجابه وان كانت معروفه مقدما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الصقر الجارح

    كل العجب من ادعياء السلفية !هم في العادة اكثر الناس هربا من التكفير وهذا الحق لكن لانه اردوغان فلا يتورعوا في تكفيره ولا يروا له سمع وطاعة اين العدل في القول الم تفقهوا القرآن الذي تتلونه ام انه الهوى
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  44. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    زائر

    انتم ما همكم ال اردغان والاردن ومصر واطامه الكبر عباس كل من شارك في اطفاء الحريق
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  45. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    سعد

    ايران وحدت الشيعة واحتلو 4 عواصم عربية وعندنا من يدعون انهم رجال دين ويزاودون بالدين ويكفرون المسلمين لاي سبب والرسول نهى عن المنفرين واصبحت النتيجة لصالح ايران بسبب المنفرين وليس لهم شبيه الا داعش
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  46. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    انبطح يالاخواني وانسدح هكذا الحياة علمتك التكيف مع جميع الظروف مكينتك الماني والله ان الاخوان والحزبية سبب دمار الامة وسبب الارهاب يوالوا اليهود ويوالوا ايران والغرب من اجل الكرسي
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  47. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    السوق

    وماذا تقول في خلفان الذي يحيي تركيه على مساندتها لي اسرائيل
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  48. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    صدقت يا مشاري العفاسي وش حكم من يوالي الكفار ____اما الاخونجي سيظل يدافع عن أردوغان الاخونجي مهما فعل بنظرهم خليفة للمسلمين لأنه مثلهم اخونجي
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  49. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    مشــعل

    ضربت اخوان ابليس بمقتل
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  50. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    لدي سؤال الانبطاحيين والمرجفين

    من وقف وقفة رجل معنا عند هجوم ايران علينا في تدافع منى ، من ثبت في العراق ولَم يتزحزح ، من ساعد السنه في حلب ، من ساندنا سياسيا في عاصفة ، انه رجل المواقف الرجل الشجاع الردوغان ، ونعم الرجل .
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  51. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    السعودية وبس

    اشوف الاخوان صاروا اصدقاء لليهود الصهاينة ويقدمون لهم المساعدات.... ايش اللي صاير ياجماعة الخير ... يعني طلع اردوغان مقلب ؟؟.. نسأل الله السلامة
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  52. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    زائر

    يقول أردوغان للتلفزيون الإسرائيلي في الحقيقة المغفور له شمعون بيريز كان الداعم الأول للسلام في المنطقة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    مواطن صالح

    يعني يكون ربعك موالين صحابة هذي سياسة و خلك بعيد يالحبيب
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  54. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    سعد العبدي

    لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أالقرأن واضح
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  55. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    ارز 👊 نجد

    اللهم اجعلها امطار خير وبركة لااله الاأنت
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  56. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الركاده طيبه

    العفاسي سبحان الله ***
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  57. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    ارز 👊 نجد

    المؤمن نفسه يستعيذ بالله من الكفر خوفا من الله ...فيه دعاء نصه : اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب في القبر لااله الاأنت
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  58. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    فهد سعدون

    هذا ناتج عن صراع حزب الإخوان والسروريه في مقابل الجاميه والعفاسي محسوب على الجاميه يتصيدون أخطاء على الآخرين وكل حزب يكفر الآخر
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  59. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ارز 👊 نجد

    المؤمن نفسه يستعيذ بالله من الكفر خوفا من الله ...فيه دعاء نصه : اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب في القبر لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    الركاده طيبه

    هاكذا هم ** يلدغون ثم يبررون بأعذار ومقاصد****
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  61. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    مصرقع

    الحكم أكيد يعرفه السيسي الذي ساعد إسرائيل في إخماد حرائقها و لأن السيسي يخاف الله فإنه لا يخطو خطوة إلا بعد أن يأخذ رأي رجال الدين فكيف يكفر العفاسي السيسي و ملك الأردن و رئيس تركيا بهذه الجرأة ؟؟!!
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  63. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    مفتاح علبه تونه

    تعليق مخالف
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  64. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    السوق

    ** خلفان الذي يحيي تركيه على مساندتها لي اسرائيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    القحطاني الثالث عشر

    المغني العفاسي والله ما اطيقه .**وسلامتكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الكندي

    اكيد العفاسي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:15706

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  69. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    القحطاني الثالث عشر

    المغني العفاسي والله ما اطيقه . ليش ما ادري وما هضمتة ولا اعتبره حتى ملتزم ولو ضمنيا . وسلامتكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  70. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    عموري

    ** بعد إطفاء حرائق اسرائيل ماردت**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:15706

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  72. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    يالطيف

    اوعوذو بالله تكفر رئيس دول اسلاميه لانريد انصل الى هل الدرجه ارجو الايصل الخبر لاردوغان مشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  73. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    سنونو

    الجنة والنار والعذاب أو المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى ولغة التكفير لم تجر على الأمة الإسلامية إلا الخراب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    لاحول ولا قوة الا بالله لانعلم هل هو منشد والا قاصي يكفر المسلمين ولا سياسي يمثل الشعب مايدري العفاسي ان فلسطينيين واطفال ماتو من الحرائق والنار وصلت القرى العربيه ،،ماهذه الفوضى ياابو سن ياتكفير
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  75. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الأسود

    فتن يرق بعضها بعض . هيا على شحم بلا تكفير ولا تفجير . من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه . المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإسرائيل يجعله نارها عليهم وارية للأبد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    عنزروت

    مصر أرسلت والأردن وفيه حكومات عرضت بالخفاء ليش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    وهابي سابق

    ايها العفاسي ، لاتنسى انك تعيش في دولة اسمها الكويت ، والمثل يقول ان كان بيتك من زجاج .................... .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  78. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    Noura

    ليت كل واحد يشتغل بإصلاح نفسه ويترك الناس والحكومات بحالها ، من طلعت لنا وسائل التواصل م شفنا خير ، أصبحت هي شغلتنا الشاغله ، ضاعت الأعمار واحنا نتابع العلوم والأخبار
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  79. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    وهابي سابق

    السيسي ايضا ساعد اسرائيل في اطفاء الحرائق لماذا لم***
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  80. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    انا

    العفاسي وباسم يوسف وفهد العصيمي والمغامسي والجبيلان وكثير من المجبروين علي شوفتهم في القنوات وكثير من علي شاكلتهم من عندنا مصدقين ان لهم تأثير علي الناس خفو علينا عليتونا يكفينا ان ماعندنا سكن
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  81. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    هده مشكلتنا مجرد اختلاف في الرأي على طول تكفير وكأنه مفاتيح الجنه بيده اركد يامشاري انت **
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  82. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    عمر

    كافر والله صعبه تتهم فيها احد وظلم ***
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  83. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    وهابي سابق

    ايها العفاسي ، ماهو حكم من ينشد في اعلانات شركة قائمة على القروض الربوية ؟
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  84. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    حساوي

    خليك بالإنشاد وابوظبي احسن وأفضل قال وش قال كافر
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  85. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    وهابي سابق

    ايها العفاسي ، وما حكم من يحرر الكفار دولته من الاحتلال ؟
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  86. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    اماراتيه

    بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل !”. أين الجــواب
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  87. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    بو نواس

    ومن يكن هذا المنشد حتى يفتي بالتكفير!؟ - فهذا الجامي المرجئ فتح على نفسه باباً ليس اهلاً لإغلاقه - فهذا ** قد كفر جميع الحكومات التي تتعامل مع الغرب وبدأ بالمراوغه وان قصده فهم بالغلط ..!
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