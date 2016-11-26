الحكومة الليبية تطالب محمد دحلان باعادة حوالي 500 مليون يورو ثمن أسلحة إسرائيلية

صحيفة المرصد:وجهت الحكومة الليبية الحالية مطالبة رسمية للقيادي الفتحاوي المقال محمد دحلان بأعادة حوالي 500 مليون يورو استلمها الدحلان ومحمد رشيد من سيف الاسلام القذافي ايام الحرب على ليبيا لشراء اسلحة من تجار سلاح اسرائيليين.

وقالت الحكومة الليبية على لسان وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ان ليبيا حريصة على استعادة امولها المنهوبة والمسروقة من كل الجهات التي كانت تأخذ اموال زمن القذافي مؤكدا على ان ليبيا سوف تلجأ للوسائل القانونية والقضائية لاسعادة حقوق الشعب اللليبي.

وقال المصدر الليبي ان محمد دحلان لا ينكر استلام هذه الاموال من خلال تواصل بعض الشخصيات الليبية والعربية معه لكنه يقول انه انه قام بدوره في صفقة السلاح المشهورة ولا علم له عن استلام ليبيا الاسلحة من عدمه مؤكدا على انه قام بتوزيع ما تبقى من اموال الصفقة على اهالي غزة الذين دمرت بيوتهم في ايام الحرب وبعض عائلات القدس الذين استولى المستوطنون على منازلهم على حد زعمه ..

وذكرت مصادر ان دحلان بعث برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يطالبه بغض الطرف عن هذه المطالبة واعتبار هذه الاموال مساعدة للشعب الفلسطيني لما يعانيه من ويلات الاحتلال وجرائمه والام اللجوء والشتات.