الحكومة الليبية تطالب محمد دحلان باعادة حوالي 500 مليون يورو ثمن أسلحة إسرائيلية

صحيفة المرصد:وجهت الحكومة الليبية الحالية مطالبة رسمية للقيادي الفتحاوي المقال محمد دحلان بأعادة حوالي 500 مليون يورو استلمها الدحلان ومحمد رشيد من سيف الاسلام القذافي ايام الحرب على ليبيا لشراء اسلحة من تجار سلاح اسرائيليين.
وقالت الحكومة الليبية على لسان وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ان ليبيا حريصة على استعادة امولها المنهوبة والمسروقة من كل الجهات التي كانت تأخذ اموال زمن القذافي مؤكدا على ان ليبيا سوف تلجأ للوسائل القانونية والقضائية لاسعادة حقوق الشعب اللليبي.
وقال المصدر الليبي ان محمد دحلان لا ينكر استلام هذه الاموال من خلال تواصل بعض الشخصيات الليبية والعربية معه لكنه يقول انه انه قام بدوره في صفقة السلاح المشهورة ولا علم له عن استلام ليبيا الاسلحة من عدمه مؤكدا على انه قام بتوزيع ما تبقى من اموال الصفقة على اهالي غزة الذين دمرت بيوتهم في ايام الحرب وبعض عائلات القدس الذين استولى المستوطنون على منازلهم على حد زعمه ..
وذكرت مصادر ان دحلان بعث برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يطالبه بغض الطرف عن هذه المطالبة واعتبار هذه الاموال مساعدة للشعب الفلسطيني لما يعانيه من ويلات الاحتلال وجرائمه والام اللجوء والشتات.
تعليقات ( 12 )
ابن البلدأموال الشعب الفلسطيني استولى عليها الخونة..اللهم ياجبار انتقم من كل خائن عاجلا غير اجل.
يلدرميقول انها وزعها على اهالي غزة وحفر بئر في كينيا واقام مسجد جامع في غينيا والباقي على الارامل واليتامى والمساكين وبما انه هو من ارامل يهود ويتامى صهيون ومساكين اسرائيل فقد أعطى نفسه حقه منها
عشتار بندر الحمدانكثير ناس صارت مليونيرات على حساب الكضيي ...!!
سوط الحقمالفرق بين شراء الأسلحة من إسرائيل أو من أمريكا والغرب ..؟ هي حرب من إخوان ليبيا على دحلان .. ولذر الرماد في العيون ..الآن في ليبيا يمارسون أقذر أنواع القتل والتصفية لخصومهم والحرق والدمار .. فدعوا ..
عاطلتعليق مخالف
عدد التعليقات:13765
برق الحرم(((((((( الاموال طرف الغرب كبيرة وضخمة لقد سرقوا نفط ليبيا دون رقيب ولا حسيب..... حتى اوشكت ايطاليا ان تعلن افلاسها ......... ولكن صناعة الفوضى في ليبيا ضمن النفط دون مقابل )))))))
زائرالزمن كفيل باظهار الخونة والعملاء من العرب صفقة السلاح المشتراة من اشقاء دحلان اليهودي هكذا هم العملاء والبقية من المبلغ الذي اعترف بةالعميل اليهودي وابرام الصفقة سلمة للفقراء من اهل غزة
زائرالزمن كفيل باظهار الخونة والعملاء من العرب صفقة السلاح المشتراة من اشقاء دحلان اليهودي هكذا هم العملاء والبقية من المبلغ الذي اعترف بةالعميل اليهودي وابرام الصفقة سلمة للفقراء من اهل غزة
جبال سديريعني انت يا دحلان على علاقة بااسرائيل ووسيط اسلحة معهم كيف تجتمع مقاومة العدو والعلاقة معة وتبلع 500 مليون يورو وتطلب اعتبارها مساعدةللشعب الفلسطيني لا ومرشح نفسك للرئاسة الفلسطينية شين وقوي عين
العرب جربتعليق مخالف
مشــعلمؤكدا على انه قام بتوزيع ما تبقى من اموال الصفقة على اهالي غزة الذين دمرت بيوتهم في ايام الحرب وبعض عائلات القدس ههههههههههههه