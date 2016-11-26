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فيديو:عمرو مصطفى يسخر من “أحلام”: أكبر عقاب لـ”الشافعي” جلوسه بجانبها في “أراب أيدول”!

26 نوفمبر, 2016 , 14:39 م
فيديو:عمرو مصطفى يسخر من “أحلام”: أكبر عقاب لـ”الشافعي” جلوسه بجانبها في “أراب أيدول”!
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صحيفة المرصد:سخر الفنان «عمرو مصطفى» من المطربة الإماراتية «أحلام»، قائلا: «أكبر عقاب لحسن الشافعي هي قعدته جنبها في “أراب أيدول”».وقال خلال لقائه ببرنامج «من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا»: إنه لا يشعر بالغيرة من أي فنان، وأن الموزع الموسيقي حسن الشافعي من أقرب الناس له، مضيفا: «أنا راض عن اللي وصلتله، وسيبتني من موضوع السياسة والكلام فيها».



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    لا يمكن أن يتمسخــروا الا بضؤ اخضـر ولكن وراء الأكمة ماورائها

    دهاليز السياسية وظفوا منذ الخمسينات أغلب الفنانين والفنات لقربهم للأحياء حفلات . على الارض وفى عباب البحار لا تستغربوا القصة ليست هجوما على احلام فما احلام الا ضحيحـة مثلهم هذا دورهم الوطنـى
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  2. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    ابوداود

    من حقدهم على الخليج يهاجمون الخليجيات ودام انه يشوف بعض الخليجين يهاجمون احلام ف ما ألومه
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  3. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    ناقد حر

    الرجل الي يتطاول ع امراة ويحط عقله بعقل امراة ويتلفظ ع امراة ويطول لسانه ع امراة ويستقوي ع امراة اقسم بالله العظيم انه ماهو برجل ولا يمت للرجوله بصله وان الرجوله بعيده عنه بعد السماء عن الارض
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  4. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    سوما

    احلااام سيدتك **** .. كل هالهجوم عليها لأنها خليجية فقط وقالته أحلام بأحد اللقاءات
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  5. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    جاموس

    على زينك عاد الظاهر ما عمرك شفت نفسك بالمرايا وزيادة مافيك ريحة الرجولة تطول لسانك (عساه القص ) على مره
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  6. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    مصمم

    أحلام قلبها طيب بس تتكبر وتكبرها على غير سنع// لو تصير طبيعية أزيلنها
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  7. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    صريح

    الفول والفلافل والطعمية احسن من اكل الضب والجراد والزرافه والجرابيع والسلاحف والثعابين 😷
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  8. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    ابن الوطن

    لا اتابع احلام ولست من عشاق اغانيها , لكن عندما يتسفه عليها الاخرون لا ارضي بذلك لانها بنت الخليج , اما المعلقين الذين يؤيدون التسفيه فهم اما متأخلجون او اصحاب الفكر الضال المتشدد المكفر للعباد .
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  9. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    زائر

    شغلي رشاشك احلام اهل الفلافل والفول والطعميه والمياه العكره ورقصني ياقداع يا ام فاهد نحن معكي بادري النصر حليفك عاشة ام فاهد عاش الملكه عاشة مطربة العرب القوه مثل ماكتمتي لبنان يالله
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  10. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    المهندس

    وهو صادق..
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  11. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    وحيد

    بتوع الطعميه ماخذتهم الغيره من اهل الخليج والحسد واضح
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  12. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    مصمم

    أحلام عقاب لكل الخليج // قوية
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  13. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    ابن الوطن

    احب مصر و شعبها حتي النخاع , لكن الخليج و شعبه خط احمر فهم اهلي و عزوتي وروحنا فدوه له و لأرضه الطاهره ,, تبارك يا خليجنا تبارك تبارك , خليجنا واحد و شعبنا واحد فليعيش الله اكبر يا خليج ضمنا .
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  14. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    ابن الوطن

    هههه انظروا من يتكلم وعلي مين ,, احلي عقاب لما تجلس بجنب الملكه انه الشرف ايها الفاهي , فرق بين من عاش على العز واكل الوز ةو بين من عاش فوق ***
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  15. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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