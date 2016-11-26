فيديو:عمرو مصطفى يسخر من “أحلام”: أكبر عقاب لـ”الشافعي” جلوسه بجانبها في “أراب أيدول”!

صحيفة المرصد:سخر الفنان «عمرو مصطفى» من المطربة الإماراتية «أحلام»، قائلا: «أكبر عقاب لحسن الشافعي هي قعدته جنبها في “أراب أيدول”».وقال خلال لقائه ببرنامج «من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا»: إنه لا يشعر بالغيرة من أي فنان، وأن الموزع الموسيقي حسن الشافعي من أقرب الناس له، مضيفا: «أنا راض عن اللي وصلتله، وسيبتني من موضوع السياسة والكلام فيها».