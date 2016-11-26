بالصور.. إسرائيل: “منبهرون من قدرات رجال الإطفاء الفلسطينيين.. وسياراتهم أفضل من اطفائياتنا”!

صحيفة المرصد: بينما يسودُ انزعاجٌ وغضبٌ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ من مشاركة طواقم الاطفاء الفلسطينية في إخماد الحرائق التي تجتاح “إسرائيل” لليوم الخامس على التوالي، عبّرت مصادرُ في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرائيلية عن انبهارها بالقدرات التي تبديها الطواقم الفلسطينية .
وقال احد رجال الإطفاء الاسرائيليين في الميدان: ” قدراتهم كبيرة وسياراتهم افضل من اطفائياتنا”، في إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.
من جهته قال “كايد ظاهر” المتحدث للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرئيلية: “الدفاع المدني الفلسطيني أثبت جدارة مهنية خلال عمله في اخماد الحرائق في منطقتي حيفا والقدس حيث عملت الطواقم الثمانية على مدار ساعات في إخماد نقاط كثيرة من الحرائق”.
يشار إلى أنّ الدفاع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة أرسلَ ثمانية طواقم من وحدات الاسناد، إلى مدينتي حيفا والقدس وباشرت عملها إلى جانب الطواقم الاسرائيلية والدولية للمساعدة في السيطرة على الحرائق المندلعة هناك.
وأظهرت صورة نشرها إسرائيليون الجمعة على الإنترنت سيارة إطفاء فلسطينية بمدينة حيفا المحتلة في إطار فريق من الدفاع المدني الفلسطيني لمساعدة “إسرائيل” على إخماد الحرائق فيما شوهد جنود إسرائيليون يركبون في السيارة.
تعليقات ( 29 )
قلم مكسورأرضهم ولازم يطفوها وياليت لو يبطل شعبنا النبيل والطيب التسرع والتدخل في قضايا قد يجد نفسه يوما وحيدا في الساحة ، تنمية الوطن والمواطن والشأن الداخلي أهم .
حسين السبيعيصار عندهم خبرة من كثر مايشعل اليهود النيران في منازلهم وإحراق عوائلهم ويقومون بإطفائها على مر العقود .
سابقامر طبيعيء ان تكون مهارتهم عاليه في الإطفاء لانه منذ طفولتهم وهم يشتغلون بإطفاء التي تشعلونها في بيوتهم
سابقامر طبيعيء ان تكون مهارتهم عاليه في الإطفاء لانه منذ طفولتهم وهم يشتغلون بإطفاء التي تشعلونها في بيوتهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
ارز 👊 نجدبهذا التصريح يكثر القيل والقال والجدال بين المسلمين .. فخذوا الحذر من دسايسهم والفتنة بينكم .. المؤمن كيس فطن .... والله أعلم
اذكار الصباح والمساءبذكرالله تطمئن القلوب
اذكار الصباح والمساءبذكرالله تطمئن القلوب
ارز 👊 نجدبهذا التصريح قد يكون قصدهم محاولة التفرقة بين المسلمين والله أعلم
عدد التعليقات:13765
برق الحرم(((((( من زود الانبهار ...........اليهود يحملون الفلسطنيين مسئولية الحريق ))))))
ابو صفوقاتمنى ان ينحصر عملهم في المناطق الخاضعه للحكومة الفلسطينيه
عبدالسلامبعض المعلقين اغبياء الحريق وصل لمناطق العرب بالقدس وحيفا وطبيعي ان يقومو بالأطفاء للحريق والأ احترقة بيوتهم ومزارعهم من الزيتون وهذا هدف اسرائيل تهجير العرب من تلك المواقع والحريق مفتعل من اسرائيل
محب الوطنطيب لو استمر الحريق سوف يحرق بيوت المسلمين فساعدوا في الاطفاء حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم قبل احتلال اليهود وهذي قدرة الله لاستيطانهم وحكمه لايعلمها الاهو وهو قادر على هلاكهم
شخصيه مستهدفهلن يغير الله مابقوم حتى يغيرو مافي انفسهم وينعتون العرب وخاصه الخليج بانهم باعو القضيه الفلسطينيه . ابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يملك مصنع بلوك يمول اسرائيل للاستيطان . وتسألون اين النصر؟؟!
كلمة حقمثل هذه المشاركة قد يكون لها أثر عظيم في نفوس الإسرائيليين والعالم تجاه الفلسطينيين فعندما تجازي عدوك بالاحسان في محنته هذا لا يعني أنك تعينه على العدوان ولكن تقول له هذه هي شهامة العربي والمسلم.
سوط الحقوعبر أحد الإسرائيليين :قدراتهم كبيرة وسياراتهم افضل من اطفائياتنا”، في إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني... أسألكم بالله تصدقون وتقتنعون بهذه العبارة ...؟؟؟؟ مشاء الله قدراتهم وسياراتهم أفضل!
عدد التعليقات:15706
قلم الحقيقهوالاطفائيين ا*** الأتراك لو قدمو مع سيارتهم الطائرة الاطفائية لأصبحو أكثر انبهارآ من الفلسطينيين.
زائرترى بالاول والاخير دولتهم حتى لو عبث بها العابثون شيء طبيعي يساعدونهم
سوط الحقالانبهار أعتقد في قدرات جنود الخلافة رجال أردوغان والاتراك معروف عنهم إتقان العمل والتفاني به.وخاصة أنهم يستخدمون طائرات فبدلا من أن تسقط طائرات الخلافة الغذاء والدواء لمشردي الموصل تساعد اليهووووود
ابو دلامةاخذو خبرة من قنابلكم واستيطانكم اكيد تطوروا لان نيرانكم مستمرة عليهم
مشــعلالرسالة واضحة **
ألحقبانيعلم كل هذ سيرة من هل الخليج الأسف الفلسطنين زكى جميل علم
خونةاكثر من كذا خضوع وذل لم ارى
العرب جربابوشكيل ابو علوص حاقدين علينا ودهم ياخذون وظائفنا مشاريع فاشله حسبي الله ونعم الوكيل
الهاشميمحتلين دولتكم وبعد تساعدوهم؟!