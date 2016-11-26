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بالصور.. إسرائيل: “منبهرون من قدرات رجال الإطفاء الفلسطينيين.. وسياراتهم أفضل من اطفائياتنا”!

26 نوفمبر, 2016 , 14:28 م
بالصور.. إسرائيل: “منبهرون من قدرات رجال الإطفاء الفلسطينيين.. وسياراتهم أفضل من اطفائياتنا”!
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صحيفة المرصد: بينما يسودُ انزعاجٌ وغضبٌ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ من مشاركة طواقم الاطفاء الفلسطينية في إخماد الحرائق التي تجتاح “إسرائيل” لليوم الخامس على التوالي، عبّرت مصادرُ في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرائيلية عن انبهارها بالقدرات التي تبديها الطواقم الفلسطينية .

وقال احد رجال الإطفاء الاسرائيليين في الميدان: ” قدراتهم كبيرة وسياراتهم افضل من اطفائياتنا”، في إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.

من جهته قال “كايد ظاهر” المتحدث للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرئيلية: “الدفاع المدني الفلسطيني أثبت جدارة مهنية خلال عمله في اخماد الحرائق في منطقتي حيفا والقدس حيث عملت الطواقم الثمانية على مدار ساعات في إخماد نقاط كثيرة من الحرائق”.

يشار إلى أنّ الدفاع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة أرسلَ ثمانية طواقم من وحدات الاسناد، إلى مدينتي حيفا والقدس وباشرت عملها إلى جانب الطواقم الاسرائيلية والدولية للمساعدة في السيطرة على الحرائق المندلعة هناك.

وأظهرت صورة نشرها إسرائيليون الجمعة على الإنترنت سيارة إطفاء فلسطينية بمدينة حيفا المحتلة في إطار فريق من الدفاع المدني الفلسطيني لمساعدة “إسرائيل” على إخماد الحرائق فيما شوهد جنود إسرائيليون يركبون في السيارة.

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تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    قلم مكسور

    أرضهم ولازم يطفوها وياليت لو يبطل شعبنا النبيل والطيب التسرع والتدخل في قضايا قد يجد نفسه يوما وحيدا في الساحة ، تنمية الوطن والمواطن والشأن الداخلي أهم .
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  2. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    غضب الفلسطينيون والعرب من القذافي عندما اقترح ان تندمج اسرائيل وفلسطين ضمن دولة واحدة وتسمى اسراطين واقاموا الدنيا ولم يقعدوها !!! وهاهم ينفذوها على الواقع ... هاهو جهاز الاطفاء الاسراطيني ماثل امامنا
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  3. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    حسين السبيعي

    صار عندهم خبرة من كثر مايشعل اليهود النيران في منازلهم وإحراق عوائلهم ويقومون بإطفائها على مر العقود .
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  4. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    ههههههه عيال عمكم الفلسطينيين وش المشكله
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  5. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    سابق

    امر طبيعيء ان تكون مهارتهم عاليه في الإطفاء لانه منذ طفولتهم وهم يشتغلون بإطفاء التي تشعلونها في بيوتهم
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  6. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    سابق

    امر طبيعيء ان تكون مهارتهم عاليه في الإطفاء لانه منذ طفولتهم وهم يشتغلون بإطفاء التي تشعلونها في بيوتهم
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  7. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  8. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    ارز 👊 نجد

    بهذا التصريح يكثر القيل والقال والجدال بين المسلمين .. فخذوا الحذر من دسايسهم والفتنة بينكم .. المؤمن كيس فطن .... والله أعلم
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  9. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    اذكار الصباح والمساء

    بذكرالله تطمئن القلوب
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  10. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    اذكار الصباح والمساء

    بذكرالله تطمئن القلوب
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  11. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    ارز 👊 نجد

    بهذا التصريح قد يكون قصدهم محاولة التفرقة بين المسلمين والله أعلم
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  12. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:13765

    برق الحرم

    (((((( من زود الانبهار ...........اليهود يحملون الفلسطنيين مسئولية الحريق ))))))
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  13. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    ابو صفوق

    اتمنى ان ينحصر عملهم في المناطق الخاضعه للحكومة الفلسطينيه
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  14. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    من حقهم يطفوها الاحتلال احرقها ليقتل زيتون فلسطين ويقضي على املهم في الحياه
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  15. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    من حقهم يطفوها الاحتلال احرقها ليقتل زيتون فلسطين ويقضي على املهم في الحياه
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  16. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    عبدالسلام

    بعض المعلقين اغبياء الحريق وصل لمناطق العرب بالقدس وحيفا وطبيعي ان يقومو بالأطفاء للحريق والأ احترقة بيوتهم ومزارعهم من الزيتون وهذا هدف اسرائيل تهجير العرب من تلك المواقع والحريق مفتعل من اسرائيل
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  17. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    محب الوطن

    طيب لو استمر الحريق سوف يحرق بيوت المسلمين فساعدوا في الاطفاء حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم قبل احتلال اليهود وهذي قدرة الله لاستيطانهم وحكمه لايعلمها الاهو وهو قادر على هلاكهم
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  18. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    شخصيه مستهدفه

    لن يغير الله مابقوم حتى يغيرو مافي انفسهم وينعتون العرب وخاصه الخليج بانهم باعو القضيه الفلسطينيه . ابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يملك مصنع بلوك يمول اسرائيل للاستيطان . وتسألون اين النصر؟؟!
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  19. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    كلمة حق

    مثل هذه المشاركة قد يكون لها أثر عظيم في نفوس الإسرائيليين والعالم تجاه الفلسطينيين فعندما تجازي عدوك بالاحسان في محنته هذا لا يعني أنك تعينه على العدوان ولكن تقول له هذه هي شهامة العربي والمسلم.
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  20. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    سوط الحق

    وعبر أحد الإسرائيليين :قدراتهم كبيرة وسياراتهم افضل من اطفائياتنا”، في إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني... أسألكم بالله تصدقون وتقتنعون بهذه العبارة ...؟؟؟؟ مشاء الله قدراتهم وسياراتهم أفضل!
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  21. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 14:49 م
    عدد التعليقات:15706

    قلم الحقيقه

    والاطفائيين ا*** الأتراك لو قدمو مع سيارتهم الطائرة الاطفائية لأصبحو أكثر انبهارآ من الفلسطينيين.
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  22. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    زائر

    ترى بالاول والاخير دولتهم حتى لو عبث بها العابثون شيء طبيعي يساعدونهم
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  23. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    سوط الحق

    الانبهار أعتقد في قدرات جنود الخلافة رجال أردوغان والاتراك معروف عنهم إتقان العمل والتفاني به.وخاصة أنهم يستخدمون طائرات فبدلا من أن تسقط طائرات الخلافة الغذاء والدواء لمشردي الموصل تساعد اليهووووود
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  24. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    ابو دلامة

    اخذو خبرة من قنابلكم واستيطانكم اكيد تطوروا لان نيرانكم مستمرة عليهم
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  25. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    مشــعل

    الرسالة واضحة **
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  26. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    ألحقباني

    علم كل هذ سيرة من هل الخليج الأسف الفلسطنين زكى جميل علم
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  27. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    خونة

    اكثر من كذا خضوع وذل لم ارى
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  28. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    العرب جرب

    ابوشكيل ابو علوص حاقدين علينا ودهم ياخذون وظائفنا مشاريع فاشله حسبي الله ونعم الوكيل
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  29. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    الهاشمي

    محتلين دولتكم وبعد تساعدوهم؟!
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