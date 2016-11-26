بالصور.. إسرائيل: “منبهرون من قدرات رجال الإطفاء الفلسطينيين.. وسياراتهم أفضل من اطفائياتنا”!

صحيفة المرصد: بينما يسودُ انزعاجٌ وغضبٌ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ من مشاركة طواقم الاطفاء الفلسطينية في إخماد الحرائق التي تجتاح “إسرائيل” لليوم الخامس على التوالي، عبّرت مصادرُ في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرائيلية عن انبهارها بالقدرات التي تبديها الطواقم الفلسطينية .

وقال احد رجال الإطفاء الاسرائيليين في الميدان: ” قدراتهم كبيرة وسياراتهم افضل من اطفائياتنا”، في إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.

من جهته قال “كايد ظاهر” المتحدث للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الاسرئيلية: “الدفاع المدني الفلسطيني أثبت جدارة مهنية خلال عمله في اخماد الحرائق في منطقتي حيفا والقدس حيث عملت الطواقم الثمانية على مدار ساعات في إخماد نقاط كثيرة من الحرائق”.

يشار إلى أنّ الدفاع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة أرسلَ ثمانية طواقم من وحدات الاسناد، إلى مدينتي حيفا والقدس وباشرت عملها إلى جانب الطواقم الاسرائيلية والدولية للمساعدة في السيطرة على الحرائق المندلعة هناك.

وأظهرت صورة نشرها إسرائيليون الجمعة على الإنترنت سيارة إطفاء فلسطينية بمدينة حيفا المحتلة في إطار فريق من الدفاع المدني الفلسطيني لمساعدة “إسرائيل” على إخماد الحرائق فيما شوهد جنود إسرائيليون يركبون في السيارة.