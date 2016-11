بالفيديو:طفل سوري مصاب في هجوم كيماوي على حلب..”هل سأموت!”

صحيفة المرصد:نشرت منظمة “سوريا تشاريتي” الخيرية مقطع فيديو أظهر طفل سوري وهو يتلقى العلاج إثر إصابته في هجومك كيماوي على حي أرض الحمرا في حلب السورية.

ويقول الطفل حسب المنظمة السورية “كنت في أرض الحمرا، أشاهد الطائرات، ثم أسقطت إحدى الطائرات شيئاً. نظرت إليه فخرج منه دخان أصفر. أحسست بشيء في صدري ثم أسعفوني إلى المستشفى “.

وتساءل المسعفة الطفل ” هل حدث أي شيء لإخوتك؟.. ليبرد عليها ” نعم إخوتي، أنا لا أعرف أين هم الآن”.وخلال محاولة اسعافه كما واضح في الفيديو بدأ الطفل يصرخ ويقول “هل سأموت؟ هل سأموت؟” لترد عليه المسعفة “لا، لن يحصل ذلك إن شاء الله.”

"Will I die, miss?" A terrified young Syrian boy's words after apparently being hit by a chemical attack in Aleppo https://t.co/yQMUeMEEtZ pic.twitter.com/YgXDobWWBR

— CNN (@CNN) November 26, 2016