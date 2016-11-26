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بالفيديو:طفل سوري مصاب في هجوم كيماوي على حلب..”هل سأموت!”

26 نوفمبر, 2016 , 14:43 م
بالفيديو:طفل سوري مصاب في هجوم كيماوي على حلب..”هل سأموت!”
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صحيفة المرصد:نشرت منظمة “سوريا تشاريتي” الخيرية مقطع فيديو أظهر طفل سوري وهو يتلقى العلاج إثر إصابته في هجومك كيماوي على حي أرض الحمرا في حلب السورية.

ويقول الطفل حسب المنظمة السورية “كنت في أرض الحمرا، أشاهد الطائرات، ثم أسقطت إحدى الطائرات شيئاً. نظرت إليه فخرج منه دخان أصفر. أحسست بشيء في صدري ثم أسعفوني إلى المستشفى “.

وتساءل المسعفة الطفل ” هل حدث أي شيء لإخوتك؟.. ليبرد عليها ” نعم إخوتي، أنا لا أعرف أين هم الآن”.وخلال محاولة اسعافه كما واضح في الفيديو بدأ الطفل يصرخ ويقول “هل سأموت؟ هل سأموت؟” لترد عليه المسعفة “لا، لن يحصل ذلك إن شاء الله.”



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    وين ساميه وتوابعها عن مثل هذي الاخبار مايظهرون نهائي ولا حتى تعاطف انساني ***
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  2. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    المخلص لله

    لا حول ولا قوه الا بالله
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  3. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    العرب جرب

    الله ينصر سوريا
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  4. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    غرم الله

    لاحول ولاقوة الا بالله الله المستعان الله اكبر على الظالمين اللهم عليك بالمشركين والملحدين والصليبيين اعداء الشعب السوري الموحد بالله
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  5. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    زائر

    حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابشار ومن ومن معه
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