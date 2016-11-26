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إيران تعتزم إنشاء “قواعد بحرية” في اليمن وسوريا

26 نوفمبر, 2016 , 15:05 م
إيران تعتزم إنشاء “قواعد بحرية” في اليمن وسوريا
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صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن بلاده تتجه نحو “بناء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن، وذلك لحاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة”.

ونقلت وكالة “فارس” عن باقري قوله إن هناك الكثير من المتطوعين من “مدافعي الحرم” وهو لقب تطلقه إيران على مقاتليها ومليشياتها الطائفية في سوريا والمنطقة، “مستعدون للتضحية ضمن القوات البحرية لو أتيح لهم المجال”، وفق تعبيره.

ويبدو أن الهدف من إعلان رئيس هيئة الأركان الإيراني هو رفع معنويات المليشيات في اليمن بعد الهزائم المتتالية التي تلقوها على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف.

وفشلت إيران في مساعيها لاستمرار إرسال السلاح للحوثيين عن طريق البحر منذ عمليات عاصفة الحزم التي بدأها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، منذ آذار/مارس 2015، وتصدت، للمحاولات الإيرانية المتكررة لمد الحوثيين وحلفائهم بالسلاح براً وبحراً وجواً.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    حمد

    يجيك الحين قلم الخنبقة ويحول المضوع ويكذب على الناس ويقول اخوان واخونج ودواعش
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  2. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    محمد

    ***ابو معرفات ما اشوفه موجود
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  3. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    يالطيف

    ههههه بالسهوله هاذي تحطين قواعد بحريه لسنه ليس مكبلين الايدي لو تحركو لصهرو احزابك وانتي تعرفين مدى قوتهم لاكن اللعب اليوم بيدك وغدا انشاء ستكون بيد اهل التوحيد والجماعه وبيد ولات امورنا لايقاف غطرستك
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  4. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    خبير

    خخخخخخخخخ غواصتهم تضحك تقول خزان مويه
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  5. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    واقعي

    العدو الاول هو ايران وهم يخططون ليل نهار لخلق فتن وفوضى وحروب في الخليج والوطن العربي .
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  6. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    سحاب ممطر

    اعتقد بأن سامية هي ***و شمس سابقاً و الله اعلم 👍
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  7. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    نبي ساميه تعلق على اخبار ايران وتهديداتها واستفزازاتها المستمرة وعلى ذبح العراقيين والسوريين واليمنيين وتدخلها بالبحرين ولبنان واحراقهم لسفارتنا وتهديد بلدنا وتعكير مواسم الحج الاخوان واردوغان سوا كذ
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  8. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    سحاب ممطر

    ههههههخخخخخخخ وربي اضحتوني يا فارس بعيد على شواربكم يا فرس
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  9. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    مصدر الكلمه

    رفع معنويات الحوثيين وعفاش المنهاره حتى لو بالكذب
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  10. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    تجي سامية قلم تتكلم بالاخوان وخطر وضلال وتهديد الاخوان قال يعني هي مستقيمه حرف المسار عن كل ماهو ايراني صفوي مجوسي شيعي
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  11. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    ودي اضحك بس قويه
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  12. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    العالمي

    يجب القضاء على الخونة والمرتزقة في الدول العربية ومن ولاءه وحبه متعلق بهذه الدولة الفاسقة التي تسمى إيران . ___________________ تسمية ايران بالدولة الأسلامية كمن يسمي الخمرة بالمشروبات الروحية
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  13. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:13765

    برق الحرم

    (((((( لن يكون للمجوس في اليمن وجود ...... واتحداهم مزاحمة الدب الروسي في سوريا )))))
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  14. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    جبال سدير

    يجب اشغال ايران داخليا مهما كلف الامر حتى تنهار اقتصاديا وعسكريا وسياسيا والى فانها ستشغل المنطقة باالحروب والفتن لسنوات طويلة
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  15. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    زائر

    يا جماعة الخير ولد منصور وش محله من العراب 100./100 ماله محل ان ضاعة الدنيا وهو يشكل بالجيش الوهمي حسبي الله ونعم وكيل
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  16. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    معلم متقاعد

    بعيد شنباتهم أبناء ***
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  17. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    ابو لي

    الحذر ثم الحذر من الخونة وكل شيء يجب ان يؤخذ بمحمل الجد
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  18. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    احذروا من قلم الككه يدخل بمعرفاااات كثيره
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