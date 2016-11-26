إيران تعتزم إنشاء “قواعد بحرية” في اليمن وسوريا

صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن بلاده تتجه نحو “بناء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن، وذلك لحاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة”.
ونقلت وكالة “فارس” عن باقري قوله إن هناك الكثير من المتطوعين من “مدافعي الحرم” وهو لقب تطلقه إيران على مقاتليها ومليشياتها الطائفية في سوريا والمنطقة، “مستعدون للتضحية ضمن القوات البحرية لو أتيح لهم المجال”، وفق تعبيره.
ويبدو أن الهدف من إعلان رئيس هيئة الأركان الإيراني هو رفع معنويات المليشيات في اليمن بعد الهزائم المتتالية التي تلقوها على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف.
وفشلت إيران في مساعيها لاستمرار إرسال السلاح للحوثيين عن طريق البحر منذ عمليات عاصفة الحزم التي بدأها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، منذ آذار/مارس 2015، وتصدت، للمحاولات الإيرانية المتكررة لمد الحوثيين وحلفائهم بالسلاح براً وبحراً وجواً.
تعليقات ( 18 )
حمديجيك الحين قلم الخنبقة ويحول المضوع ويكذب على الناس ويقول اخوان واخونج ودواعش
محمد***ابو معرفات ما اشوفه موجود
يالطيفههههه بالسهوله هاذي تحطين قواعد بحريه لسنه ليس مكبلين الايدي لو تحركو لصهرو احزابك وانتي تعرفين مدى قوتهم لاكن اللعب اليوم بيدك وغدا انشاء ستكون بيد اهل التوحيد والجماعه وبيد ولات امورنا لايقاف غطرستك
خبيرخخخخخخخخخ غواصتهم تضحك تقول خزان مويه
واقعيالعدو الاول هو ايران وهم يخططون ليل نهار لخلق فتن وفوضى وحروب في الخليج والوطن العربي .
سحاب ممطراعتقد بأن سامية هي ***و شمس سابقاً و الله اعلم 👍
سحاب ممطرههههههخخخخخخخ وربي اضحتوني يا فارس بعيد على شواربكم يا فرس
مصدر الكلمهرفع معنويات الحوثيين وعفاش المنهاره حتى لو بالكذب
العالمييجب القضاء على الخونة والمرتزقة في الدول العربية ومن ولاءه وحبه متعلق بهذه الدولة الفاسقة التي تسمى إيران . ___________________ تسمية ايران بالدولة الأسلامية كمن يسمي الخمرة بالمشروبات الروحية
عدد التعليقات:13765
برق الحرم(((((( لن يكون للمجوس في اليمن وجود ...... واتحداهم مزاحمة الدب الروسي في سوريا )))))
جبال سديريجب اشغال ايران داخليا مهما كلف الامر حتى تنهار اقتصاديا وعسكريا وسياسيا والى فانها ستشغل المنطقة باالحروب والفتن لسنوات طويلة
زائريا جماعة الخير ولد منصور وش محله من العراب 100./100 ماله محل ان ضاعة الدنيا وهو يشكل بالجيش الوهمي حسبي الله ونعم وكيل
معلم متقاعدبعيد شنباتهم أبناء ***
ابو ليالحذر ثم الحذر من الخونة وكل شيء يجب ان يؤخذ بمحمل الجد