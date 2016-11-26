إيران تعتزم إنشاء “قواعد بحرية” في اليمن وسوريا

صحيفة المرصد:قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن بلاده تتجه نحو “بناء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن، وذلك لحاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة”.

ونقلت وكالة “فارس” عن باقري قوله إن هناك الكثير من المتطوعين من “مدافعي الحرم” وهو لقب تطلقه إيران على مقاتليها ومليشياتها الطائفية في سوريا والمنطقة، “مستعدون للتضحية ضمن القوات البحرية لو أتيح لهم المجال”، وفق تعبيره.

ويبدو أن الهدف من إعلان رئيس هيئة الأركان الإيراني هو رفع معنويات المليشيات في اليمن بعد الهزائم المتتالية التي تلقوها على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف.

وفشلت إيران في مساعيها لاستمرار إرسال السلاح للحوثيين عن طريق البحر منذ عمليات عاصفة الحزم التي بدأها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، منذ آذار/مارس 2015، وتصدت، للمحاولات الإيرانية المتكررة لمد الحوثيين وحلفائهم بالسلاح براً وبحراً وجواً.