بالصور:هل ستستطيع “سوبر تانكر” إخماد حرائق إسرائيل؟

صحيفة المرصد-وكالات:وصلت طائرة أمريكية متخصصة في مكافحة الحرائق، الجمعة، إلى إسرائيل للمشاركة في إخماد نيران مشتعلة، في عدة مناطق متفرقة، منذ أربعة أيام.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن طائرة “سوبر تانكر” الأمريكية حطت مساء في مدرج مطار “بن غوريون” (وسط).

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من الولايات المتحدة إرسال الطائرة للمساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة في عدة مواقع في الوسط والشمال، بحسب بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول نسخة منه.

وقال نتنياهو إن هذه الطائرة “الوحيدة التي يمكنها العمل ليلاً، لمكافحة الحرائق التي أجبرت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء مساكنهم”.

وتعتبر “سوبر تانكر”، وهي من طراز “بوينغ 747″، أحدث طائرة على مستوى العالم في مجال مكافحة الحرائق.

وبإمكان الطائرة الضخمة حمل 74 طناً من المياه أو المواد التي تعمل على إخماد الحرائق. كما أن محركها الفريد من نوعه بإمكانه إطلاق المطفئات بقوة شديدة تشبه الأمطار.

وسبق للطائرة مساعدة إسرائيل في السيطرة على حرائق غابات كبيرة عام 2010.وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة عدة دول على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام.

ويسود الاعتقاد على نحو واسع بأن الأحوال الجوية والهواء القوي تسبب بهذه الحرائق.فيما قال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “هناك أدلة على أن بعض الحرائق التي وقعت في إسرائيل متعمدة”.