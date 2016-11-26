بالصور:هل ستستطيع “سوبر تانكر” إخماد حرائق إسرائيل؟

صحيفة المرصد-وكالات:وصلت طائرة أمريكية متخصصة في مكافحة الحرائق، الجمعة، إلى إسرائيل للمشاركة في إخماد نيران مشتعلة، في عدة مناطق متفرقة، منذ أربعة أيام.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن طائرة “سوبر تانكر” الأمريكية حطت مساء في مدرج مطار “بن غوريون” (وسط).
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من الولايات المتحدة إرسال الطائرة للمساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة في عدة مواقع في الوسط والشمال، بحسب بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول نسخة منه.
وقال نتنياهو إن هذه الطائرة “الوحيدة التي يمكنها العمل ليلاً، لمكافحة الحرائق التي أجبرت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء مساكنهم”.
وتعتبر “سوبر تانكر”، وهي من طراز “بوينغ 747″، أحدث طائرة على مستوى العالم في مجال مكافحة الحرائق.
وبإمكان الطائرة الضخمة حمل 74 طناً من المياه أو المواد التي تعمل على إخماد الحرائق. كما أن محركها الفريد من نوعه بإمكانه إطلاق المطفئات بقوة شديدة تشبه الأمطار.
وسبق للطائرة مساعدة إسرائيل في السيطرة على حرائق غابات كبيرة عام 2010.وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة عدة دول على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام.
ويسود الاعتقاد على نحو واسع بأن الأحوال الجوية والهواء القوي تسبب بهذه الحرائق.فيما قال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “هناك أدلة على أن بعض الحرائق التي وقعت في إسرائيل متعمدة”.
تعليقات ( 6 )
المسافرلو السعوديه هي من قامت بارسال طائرات للمساعده بدل التركي فماذا سوف يكون رد الاخوان المتاسلمين. انا شخصيا لا امانع بالمساعده من باب انساني
عدد التعليقات:1051
سامية✈️رهيبة وإن شاء الله تقدر تطفي ماتبقى من الحرائق والبركة في الطوافات التركية السباقة فهي من سبق الكل شكراااا إردوغاااان 😇😂
سميني بسمكرحمه الله لا يرحمك ايش دخل تركيا في السالفه مسوي سياسي
عدد التعليقات:15706
قلم الحقيقهلن تستطيع الطائرة الأمريكية الاطفائية أن تتفوق على الطائرة التركية المماثلة لها. خصوصآ أن الأخوان يدعون لها بالنجاح في مهمتها بينما الأمريكية تفتقد هذا الدعاء.
رحمه ⭐⭐⭐حرائق اسرائيل هي نفسها الانقلاب التركي .....كله افلام وفبركه
عدد التعليقات:13765
برق الحرم(((((( ماعندهم الا تجفيف بحيرة طبريا )))))))