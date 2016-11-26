الكويت تكشف عن أسماء وصورة منفذي جريمة قتل شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة-صورة

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة حولّي، ألقت القبض في أقل من 24 ساعة على قاتلي المواطنين والوافدة الإندونيسية في منطقة سلوى، يوم أمس الجمعة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحفي إن إلقاء القبض على المتهمين تم بعد عمليات بحث وتحريات مكثّفة، وسماع شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة محل الواقعة.

وأوضحت أن التحريات كشفت أن المتهم الأول يدعى محمد عبد الرضا نواصر (إيراني الجنسية) من مواليد 1976، ويعمل طباخاً لدى صاحب المسكن، وهو من قام بتكبيل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والمتهم الثاني يدعى علي محمد البوغبيش (إيراني الجنسية) مواليد 1985، وهو من قام بعملية القتل بواسطة مسدس بعد أن وضع الاثنان خطة لتنفيذ الجريمة.

وعن ملابسات الجريمة قالت الإدارة إنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجوداً بالشقة، حيث قام بالاتصال بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقاً، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة.

وبيّنت أنه عند حضور المتهم الثاني قام الأول بفتح باب الشقة له، ثم قام الاثنان بتهديد الضحايا بالسلاح، وتكبيلهم، ثم ارتكبا الجريمة، وسرقا مبلغاً قدره 276 ألف دينار كويتي، وثلاثة أسلحة خاصة بصاحب المسكن، ولاذا بالفرار.

وأضافت أن إدارة مباحث حولّي تمكنت من ضبط المتهم الأول في منطقة سلوى، والمتهم الثاني في أحد الفنادق بمحافظة حولّي، بعد أن كشفت التحريات النية المبيتة للمتهم بالهروب إلى خارج البلاد.

وذكرت أنه لدى مواجهة الاثنين بالتحريات أقرا واعترفا بارتكاب الجريمة، وأدليا بوصف تفصيلي بالواقعة، وأرشدا الأجهزة الأمنية إلى مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة، والأسلحة التي سرقت أيضاً من صاحب المسكن، مشيرة إلى أنه تم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.