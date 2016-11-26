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الكويت تكشف عن أسماء وصورة منفذي جريمة قتل شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة-صورة

26 نوفمبر, 2016 , 15:39 م
الكويت تكشف عن أسماء وصورة منفذي جريمة قتل شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة-صورة
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صحيفة المرصد:أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة حولّي، ألقت القبض في أقل من 24 ساعة على قاتلي المواطنين والوافدة الإندونيسية في منطقة سلوى، يوم أمس الجمعة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحفي  إن إلقاء القبض على المتهمين تم بعد عمليات بحث وتحريات مكثّفة، وسماع شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة محل الواقعة.

وأوضحت أن التحريات كشفت أن المتهم الأول يدعى محمد عبد الرضا نواصر (إيراني الجنسية) من مواليد 1976، ويعمل طباخاً لدى صاحب المسكن، وهو من قام بتكبيل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والمتهم الثاني يدعى علي محمد البوغبيش (إيراني الجنسية) مواليد 1985، وهو من قام بعملية القتل بواسطة مسدس بعد أن وضع الاثنان خطة لتنفيذ الجريمة.

وعن ملابسات الجريمة قالت الإدارة إنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجوداً بالشقة، حيث قام بالاتصال بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقاً، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة.

وبيّنت أنه عند حضور المتهم الثاني قام الأول بفتح باب الشقة له، ثم قام الاثنان بتهديد الضحايا بالسلاح، وتكبيلهم، ثم ارتكبا الجريمة، وسرقا مبلغاً قدره 276 ألف دينار كويتي، وثلاثة أسلحة خاصة بصاحب المسكن، ولاذا بالفرار.

وأضافت أن إدارة مباحث حولّي تمكنت من ضبط المتهم الأول في منطقة سلوى، والمتهم الثاني في أحد الفنادق بمحافظة حولّي، بعد أن كشفت التحريات النية المبيتة للمتهم بالهروب إلى خارج البلاد.

وذكرت أنه لدى مواجهة الاثنين بالتحريات أقرا واعترفا بارتكاب الجريمة، وأدليا بوصف تفصيلي بالواقعة، وأرشدا الأجهزة الأمنية إلى مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة، والأسلحة التي سرقت أيضاً من صاحب المسكن، مشيرة إلى أنه تم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

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تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    الصدق ينقال

    اذا كان طباخهم ارتكب جريمة القتل فأكيد أن من بين خططه التسميم بالأكل والتخدير والأوساخ ،من الغباء الأستعراض بالأموال والمقتنيات أمام الطباخين والخدم فالفقير يشعر بالنقص فيتحول إلى كائن قاتل وخطير جداً
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  2. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الخالدي

    يكفى انه مجوسي عرفتوا وشلون الحمدالله على كل شي وتطبيق حكم الشرعة الاسلاميه في المجرمين ورحم الله المقتولين وانا لله وانا اليه راجعون
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  3. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    ابونايف

    تعليق 41 كيف يشغل عنده ايراني بعض دول الخليج لديهم وهم ان ايران الصفوية صديقة ولا مصدقة ان ايران عدوه كما يروج لها الذنب الكويتي عبد الحميد دشتي وصالح عاشور وكذلك حسن كلب ايران في لبنان لاوفقهم الله
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  4. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    فواز

    الكويت الله يستر عليهم الروافض الإيرانيين متغلغلين فيها لدرجة إنهم مسيطرين على الإعلام الكويتي وهذا ماحذر منه الدكتور عبدالله النفيسي ,, حاط لك طباخ إيراني مالقيت إلا إيراني !! الله يغفر لك ويرحمك
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  5. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    الله يلعن ايران ومن ناصرها ****
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  6. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    رحمه

    اللامي الصاعدي منتصر معرفات لشخص واحد ***
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  7. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    تعليق مخالف
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  8. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    الي يقول وين قلم ايران مايشارك لان الموضوع يخص الايرانيين ؟؟!! اقوله هو موجود بمعرف رحمه ⭐⭐⭐ !!!! اصبح يستخدم معرفات نسائيه بعد تضيق الخناق عليه
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  9. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    مشــعل

    كيف يشغل عنده ايراني ؟
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  10. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    ابو محمد

    ليش ورونا وجيهم زي عندنا نجيب ضهورهم
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  11. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    جواد جدة

    طيب فيه هندي مصاب وأول من بلغ عن الجريمة..؟؟ فينو مالو طاري..!!
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  12. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    عجيب

    ال بو غبيش وجنسيته إيراني ، شكله من جماعة علي عفاش
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  13. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    اخوا من طاع الله

    عندما يكون المجرم من طائفة المجوس في أي قضية ارهاب او جنائية لم تجد قلم الخنبقة مدعي الوطنية زور وبهتان وصاحب التقية العينة في دين المجوس تعليق او تجد له أثر ؟؟!!!.***
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  14. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    كلمة حق

    تعليق مخالف
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  15. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:9159

    اللامي10

    ايراني الجنسيه٠٠٠٠٠٠٠٠
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  16. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    عدو المجوس

    الذي موهوب على دينك ما يعينك انا مدري الناس هذي كيف تأمن رافضي مجوسي قذر على طعامها وشرابها بل نفسها لانه انت عنده محلل الدم والعرض كما افتى لهم الخميني المجوسي الهالك لعنه الله في الدنيا والاخره
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  17. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    هذا يدل على مدى التسامح في قلوب شيوخ الكويت وقلوبهم بيضاء ولا يهمهم طائفيتكم العفنه ......وكذلك امراء المملكه العربيه السعوديه
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  18. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    ياليت ينتبهون المسؤلين في الكويت من الخطر الايراني
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  19. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الاخوانجيه يقتلون شيوخهم ويتهمون الغير وكانهم شرطه .........
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  20. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الكويت أكثر اللي عايشين فيها إيرانيين هذا خطر بالذات النساء سبحان الله تعرفهن من ملامح وجيههن بأنهن إيرانيات لكن المصيبة اذا كانو مجنسين
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  21. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    اسيرمصر

    ارتكب جريمة بهذا الحجم و اسرق المبلغ و اخفي السلاح وخلاص ما احد يدري من القاتل!!
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  22. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  23. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  24. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    من الأسرة الحاكمة والطباخ اللي عنده مجوسي ❗ليه مجوسي ❗وين الحراس المفروض كويتيين سنة يحرسونك_____سبحان الله مثل الجندي السعودي اللي قتله طباخ اثيوبي
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  25. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    مُحقّق جنائي

    اتحداكم أن تجدوا لقلم البهتان تعليقاً على هذا الخبر علماً أنه يهذي ويتبجّح في الأخبار الأخرى.
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  26. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:28

    مانع القحطاني

    ايراني الجنسيه!! ومن يُشغل المجوس الروافض ويأمنهم على نفسه؟؟
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  27. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    صدي المحبه

    هؤلاء البدون اللذين يخبؤون جنسياتهم ويطالبون بالجنسيه الكويتيه لكل شي ضريبه لابد من تسفيرهم
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  28. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:2469

    توووووونسية

    لعل تكون هذه الجريمة دواء لرفع الغشاوة عن عين الكويتيين الي مليانة بلدهم ايرانيين
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  29. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:2469

    توووووونسية

    يا ولاد الكلب الله يلعنكم ويلعن إيران صانعة الإرهاب معكم ياريت يقصد رؤوسهم حتى يكونو عبرة لغيرهم أكبر دولة إرهابية هيا ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    سلمان

    سامية خنبوقة ترقى الى نجمة رتبة ملازم فيلق ههههه شد حيلك الظاهر كل معرفاتك بتحصل على نجوم وتاج وتصير لواء هههههههههه
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  31. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    محب الوطن

    ايران صانعة الارهاب في العالم مستغله السواجذ والمذهبيه والطائفيه لابد من التضييق عليها وعزلها والضرب بيد من حديد على الطغاه فيها لكي تسلم البشريه من هذي الكوارث افيقوا ياعالم ياسنه ياشيعه
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  32. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    مصمم

    الي على اليمين كان وده يصير مليونير //
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  33. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:1056

    سامية

    مجرمين لعنة الله عليهم جريمة غدر بشعة جدا ورحم الله القتلى وإن شاء الله شهداء .
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  34. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    الهمداني

    نصيحة لا حد يشيل فلوس في بيته او سيارته تى في قطاو يشمون ريحة الفلوس وممكن يرتكبون اي حماقة في سبيل الوصول لها فالحذر الحذر
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  35. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    علي العمري

    كثير. الفرس. في. الكويت.
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  36. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    الأسود

    صدق القحطاني من يجيب الحية لبيته مالقي غير ايراني طباخ خاين غادر مجوسي. هذولي أشد الأعداء اللهم اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحورهم .
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  37. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    فيصل

    خل الايرانيين ينفعونهم الحين
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  38. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    فهدالجويان

    انظرو واتعظو يامن ضحك عليهم من عامية الشيعه ايران مجوسيه كانت تعبد الاصنام وتريد اموالكم ونسائكم وقد سحرتكم بالكذب والخداع باسم الدين وانصبيتم ورائهاالعراق الان مستحل بالكامل وهي من اوجد داعش والارهاب
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  39. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    القحطاني

    هذا مثل اللي يجيب الحيه ويحطها في بيته
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  40. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    الخليجي يثق بوافد ولا يثق بابن البلد وماهو اي وافد ايراني طيب انت شايف عمايلهم بالمنطقة وتعرف تاريخهم ونفسياتهم وتسلمه الخيط والمخيط
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  41. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    يبيلهم تفلة بوجيهم وعلى المشنقة مباشرة لا تجلسون تمطمطون الموضوع ياخوفي مايعدمون او تجيهم ضغوطات من ايران ويستجيبون اكبر غلط لو اكتفو بالسجن بتزيد الحالات وتشجع غيرهم
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  42. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    عبدالعزيز الخالدي

    اغبى مجرمين في العالم ،لم ينتج العالم منذ ازل الخليقة بأغبا من هذين المجرمين الوقخين الرافضيين.
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  43. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    مجرة التبانة

    لكن اللي بلغ ما جابوا له خبر وهو مصاب بطلق ناري حسب ماتداولته الأخبار؟
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  44. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    جريمه بشعه

    جريمه بشعه وهذا هو ديدن المجوس الله يرحمه
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  45. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    sar-al-sa

    رحم الله المتوفين ودمر الله ايدي الشيطان الايرانيين الذين لا امان منهم ولاذمه وحمى الله دول الخليج المتحابه والمتماثله وشعوبهم من شرور كل من فيه شر من اسيا وافريقيا وما اكثرهم والله المستعان
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  46. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    مسمار

    الى متى الثقه بالايراني والسوري وهم الد الاعداء ليعملو لدى الشخصيات المهمه ونأتمنهم الى درجة ان يكون منهم الطباخ والمرافق ووكيل الاعمال!! اليس في ابناء الوطن من هو جدير بهذه الثقه؟!!
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  47. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    حسبي الله عليكم روافض كلاب ابي اعرف الكويت وش يبون في الإيرانيين واللي إخس طباخ إيراني عند صاحب البيت وضعكم مزري يالكويت
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  48. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    ايرانيين أنا لله وانا اليه راجعون
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  49. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    ((((((( الايرانيين ......... كثر في الكويت ويجب ترحيلهم منها ))))))))
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