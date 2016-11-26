الكويت تكشف عن أسماء وصورة منفذي جريمة قتل شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة-صورة

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة حولّي، ألقت القبض في أقل من 24 ساعة على قاتلي المواطنين والوافدة الإندونيسية في منطقة سلوى، يوم أمس الجمعة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحفي إن إلقاء القبض على المتهمين تم بعد عمليات بحث وتحريات مكثّفة، وسماع شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة محل الواقعة.
وأوضحت أن التحريات كشفت أن المتهم الأول يدعى محمد عبد الرضا نواصر (إيراني الجنسية) من مواليد 1976، ويعمل طباخاً لدى صاحب المسكن، وهو من قام بتكبيل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والمتهم الثاني يدعى علي محمد البوغبيش (إيراني الجنسية) مواليد 1985، وهو من قام بعملية القتل بواسطة مسدس بعد أن وضع الاثنان خطة لتنفيذ الجريمة.
وعن ملابسات الجريمة قالت الإدارة إنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجوداً بالشقة، حيث قام بالاتصال بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقاً، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة.
وبيّنت أنه عند حضور المتهم الثاني قام الأول بفتح باب الشقة له، ثم قام الاثنان بتهديد الضحايا بالسلاح، وتكبيلهم، ثم ارتكبا الجريمة، وسرقا مبلغاً قدره 276 ألف دينار كويتي، وثلاثة أسلحة خاصة بصاحب المسكن، ولاذا بالفرار.
وأضافت أن إدارة مباحث حولّي تمكنت من ضبط المتهم الأول في منطقة سلوى، والمتهم الثاني في أحد الفنادق بمحافظة حولّي، بعد أن كشفت التحريات النية المبيتة للمتهم بالهروب إلى خارج البلاد.
وذكرت أنه لدى مواجهة الاثنين بالتحريات أقرا واعترفا بارتكاب الجريمة، وأدليا بوصف تفصيلي بالواقعة، وأرشدا الأجهزة الأمنية إلى مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة، والأسلحة التي سرقت أيضاً من صاحب المسكن، مشيرة إلى أنه تم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
تعليقات ( 49 )
الصدق ينقالاذا كان طباخهم ارتكب جريمة القتل فأكيد أن من بين خططه التسميم بالأكل والتخدير والأوساخ ،من الغباء الأستعراض بالأموال والمقتنيات أمام الطباخين والخدم فالفقير يشعر بالنقص فيتحول إلى كائن قاتل وخطير جداً
الخالدييكفى انه مجوسي عرفتوا وشلون الحمدالله على كل شي وتطبيق حكم الشرعة الاسلاميه في المجرمين ورحم الله المقتولين وانا لله وانا اليه راجعون
ابونايفتعليق 41 كيف يشغل عنده ايراني بعض دول الخليج لديهم وهم ان ايران الصفوية صديقة ولا مصدقة ان ايران عدوه كما يروج لها الذنب الكويتي عبد الحميد دشتي وصالح عاشور وكذلك حسن كلب ايران في لبنان لاوفقهم الله
فوازالكويت الله يستر عليهم الروافض الإيرانيين متغلغلين فيها لدرجة إنهم مسيطرين على الإعلام الكويتي وهذا ماحذر منه الدكتور عبدالله النفيسي ,, حاط لك طباخ إيراني مالقيت إلا إيراني !! الله يغفر لك ويرحمك
رحمهاللامي الصاعدي منتصر معرفات لشخص واحد ***
مشــعلكيف يشغل عنده ايراني ؟
ابو محمدليش ورونا وجيهم زي عندنا نجيب ضهورهم
جواد جدةطيب فيه هندي مصاب وأول من بلغ عن الجريمة..؟؟ فينو مالو طاري..!!
عجيبال بو غبيش وجنسيته إيراني ، شكله من جماعة علي عفاش
اخوا من طاع اللهعندما يكون المجرم من طائفة المجوس في أي قضية ارهاب او جنائية لم تجد قلم الخنبقة مدعي الوطنية زور وبهتان وصاحب التقية العينة في دين المجوس تعليق او تجد له أثر ؟؟!!!.***
كلمة حقتعليق مخالف
عدد التعليقات:9159
اللامي10ايراني الجنسيه٠٠٠٠٠٠٠٠
عدو المجوسالذي موهوب على دينك ما يعينك انا مدري الناس هذي كيف تأمن رافضي مجوسي قذر على طعامها وشرابها بل نفسها لانه انت عنده محلل الدم والعرض كما افتى لهم الخميني المجوسي الهالك لعنه الله في الدنيا والاخره
رحمه ⭐⭐⭐هذا يدل على مدى التسامح في قلوب شيوخ الكويت وقلوبهم بيضاء ولا يهمهم طائفيتكم العفنه ......وكذلك امراء المملكه العربيه السعوديه
رحمه ⭐⭐⭐الاخوانجيه يقتلون شيوخهم ويتهمون الغير وكانهم شرطه .........
💥💦ريما Rima💥💦الكويت أكثر اللي عايشين فيها إيرانيين هذا خطر بالذات النساء سبحان الله تعرفهن من ملامح وجيههن بأنهن إيرانيات لكن المصيبة اذا كانو مجنسين
اسيرمصرارتكب جريمة بهذا الحجم و اسرق المبلغ و اخفي السلاح وخلاص ما احد يدري من القاتل!!
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
💥💦ريما Rima💥💦من الأسرة الحاكمة والطباخ اللي عنده مجوسي ❗ليه مجوسي ❗وين الحراس المفروض كويتيين سنة يحرسونك_____سبحان الله مثل الجندي السعودي اللي قتله طباخ اثيوبي
مُحقّق جنائياتحداكم أن تجدوا لقلم البهتان تعليقاً على هذا الخبر علماً أنه يهذي ويتبجّح في الأخبار الأخرى.
عدد التعليقات:28
مانع القحطانيايراني الجنسيه!! ومن يُشغل المجوس الروافض ويأمنهم على نفسه؟؟
صدي المحبههؤلاء البدون اللذين يخبؤون جنسياتهم ويطالبون بالجنسيه الكويتيه لكل شي ضريبه لابد من تسفيرهم
عدد التعليقات:2469
توووووونسيةلعل تكون هذه الجريمة دواء لرفع الغشاوة عن عين الكويتيين الي مليانة بلدهم ايرانيين
عدد التعليقات:2469
توووووونسيةيا ولاد الكلب الله يلعنكم ويلعن إيران صانعة الإرهاب معكم ياريت يقصد رؤوسهم حتى يكونو عبرة لغيرهم أكبر دولة إرهابية هيا ايران
سلمانسامية خنبوقة ترقى الى نجمة رتبة ملازم فيلق ههههه شد حيلك الظاهر كل معرفاتك بتحصل على نجوم وتاج وتصير لواء هههههههههه
محب الوطنايران صانعة الارهاب في العالم مستغله السواجذ والمذهبيه والطائفيه لابد من التضييق عليها وعزلها والضرب بيد من حديد على الطغاه فيها لكي تسلم البشريه من هذي الكوارث افيقوا ياعالم ياسنه ياشيعه
مصممالي على اليمين كان وده يصير مليونير //
عدد التعليقات:1056
ساميةمجرمين لعنة الله عليهم جريمة غدر بشعة جدا ورحم الله القتلى وإن شاء الله شهداء .
الهمدانينصيحة لا حد يشيل فلوس في بيته او سيارته تى في قطاو يشمون ريحة الفلوس وممكن يرتكبون اي حماقة في سبيل الوصول لها فالحذر الحذر
علي العمريكثير. الفرس. في. الكويت.
الأسودصدق القحطاني من يجيب الحية لبيته مالقي غير ايراني طباخ خاين غادر مجوسي. هذولي أشد الأعداء اللهم اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحورهم .
فيصلخل الايرانيين ينفعونهم الحين
فهدالجويانانظرو واتعظو يامن ضحك عليهم من عامية الشيعه ايران مجوسيه كانت تعبد الاصنام وتريد اموالكم ونسائكم وقد سحرتكم بالكذب والخداع باسم الدين وانصبيتم ورائهاالعراق الان مستحل بالكامل وهي من اوجد داعش والارهاب
القحطانيهذا مثل اللي يجيب الحيه ويحطها في بيته
عبدالعزيز الخالدياغبى مجرمين في العالم ،لم ينتج العالم منذ ازل الخليقة بأغبا من هذين المجرمين الوقخين الرافضيين.
مجرة التبانةلكن اللي بلغ ما جابوا له خبر وهو مصاب بطلق ناري حسب ماتداولته الأخبار؟
جريمه بشعهجريمه بشعه وهذا هو ديدن المجوس الله يرحمه
sar-al-saرحم الله المتوفين ودمر الله ايدي الشيطان الايرانيين الذين لا امان منهم ولاذمه وحمى الله دول الخليج المتحابه والمتماثله وشعوبهم من شرور كل من فيه شر من اسيا وافريقيا وما اكثرهم والله المستعان
مسمارالى متى الثقه بالايراني والسوري وهم الد الاعداء ليعملو لدى الشخصيات المهمه ونأتمنهم الى درجة ان يكون منهم الطباخ والمرافق ووكيل الاعمال!! اليس في ابناء الوطن من هو جدير بهذه الثقه؟!!
عدد التعليقات:13792
برق الحرم((((((( الايرانيين ......... كثر في الكويت ويجب ترحيلهم منها ))))))))