الداخلية تعلن القبض على قاتل الجندي عبد الله الرشيدي وتكشف عن هويته-صور

صحيفة المرصد-واس:صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول بالقوات المسلحة / عبدالله بن ناصر بن مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق 1438/2/20هـ ونتج عنها مقتله تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، فإنه وبتوفيق من الله تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1438/2/23هـ ويدعى/ هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية) وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية .
و قد أقر الجاني المذكور تحقيقياً بتبنيه فكر داعش الإرهابي و قيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين ، وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
تعليقات ( 84 )
Nedحسبنا الله ونعم الوكيل، فعل جبان من شخص خسيس ضيع دينه ودنياه، نسأل الله العظيم ان يثبتنا على ديننا ولا يفتنا فيه
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!أصحاب هذا الفكر منظريهم ومفكريم وحاضنيهم وتيارتهم وأحزابهم وجماعتهم هم من نعنيهم عندما نقول لبسواء عباءة الدين والسنة
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!أصابته لوثة من فكر سرور وقطب فلبى نداء خوارجه
لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!طلع من خوارجنا خوارج العصر
عابر سبيل البلوىياويلك من الله يابو عطوه يااذن العير
فهد العرمانيتعليق مخالف
الصدق ينقالهذا النجس وراه انجاس مثله يجب استخدام اشد انواع التحقيقات معه حتى يدل على البقيه المندسة اتمنى ان يكون اعدامهم ضرباً بالنعال لعنهم الله
رهين الحياةليش ياالعطوي تسوي كذا ليش تسود وجه ابوك وجماعتك عندالله وخلقه باالغدر والخيانه ليش تحرق قلب امك اللي الجنه تحت اقدامهاحسبك الله وكفى بك وكيلاورحم الله الرشيدي والهم اهله وذويه الصبروالسلوان
الحربيرحمك الله يالرشيدي وإن شاء الله تعالى من الشهداء
بحر 1لسه في حمار يايد داعش وكل عارف توجهات داعش انعهم حمير الروافض ويقول غير كذ فهو من ظمن الدواعش عليهم لعنت الله والناس اجميع
ابو فيصل الرياضقتلوه لانه يدافع عن وطنه . الدواعش اعداء الوطن والدين ولانسانية
سلطان البيشيحسبنا الله ونعم الوكيل .. أنظروا إلى أهدافهم الشيطانية ( قتل العسكريين ) ⁉️ أي قتل الأمن الذي هو روح الحيـــــاه . الله ينصر جنود الوطن على أعداءهم و أعداء الوطن .
محمدالجعيدتفو على هالوجه وعلى داعش السرابيت الدشير
سعدتعليق مخالف
شجاعحسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به ان استهداف مجتمعنا واحتلال العقول بغسل الادمغه او بالمخدرات لذالك يجب ان لا نتساهل في مايخطط له اعداء وطننا
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦كيف قبلت نفسك ياهايل أن تقتل مسلم من أبناء بلدك ويدافع عن الوطن والشعب ؟؟
الزهرانيرحم الله الجندي الرشيدي والحمد لله ان تم القبض على هذا الارهابي الداعشي الخبيث هو وزمرته الفاسده
عُـــــــــمـــــــــرسبحان الله فرق وجه العسكري المسلم المؤمن الله يرحمك ياعبدالله الرشيدي ويتقبلك من الشهداء ووجه الزنديق الخبيث مسوود الدواعش حمير الفرس خنازير جهنم
يزن الرشيدياسئل الله ان يتقبلك من الشهداء ويسكنك فسيح جناته
غصن اخضرأسأل الله عز وجل ان يرينا فيك عجائب قدرته . أعتقد أية المجرم القاتل انك لم تقرأ القران الكريم وتعمل بما جاء به كي تؤمن بعقوبة قتل إنسان مؤمن متعمدا .
💥💦ريما Rima💥💦اذناب إيران دائم يقبض عليهم مو تقعدون تشككون _بلادنا تقبض على كل ارهابي من اي دين كان
💥💦ريما Rima💥💦انت ياقلم خلك شجاع وقل بأنك تحب إيران كاحبك لبوتين وترامب وإسرائيل
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهالعطوي الايراني ههههههههههه
ألحقبانيعلم ويش ذمة هذ ولكن وربنا والقتل خسران في دنيا وآخره علم
سعدانجاز رائع من وزارة الداخلية نتمنى القاء القبض كذلك على اذناب ايران المستمرين في قتل العسكر في المنطقه الشرقيه واذنابهم من الكتاب في الملتي ميديا الذين يمتنعون عن انتقاد ايران
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهالأخونج الدواعش تتساقط أقنعتهم الواحد خلف الآخر. حسبي الله عليك يالعطوي فضحتهم وهم يحاولون التستر عليك بانتسابك لايران لكن اسمك ولقبك فضحهم هههههههه
Mohammedمثل الأشكال هذي لا بد من قتلهم ولا رحمة لهم لأنهم مارحموا الناس ولا الوطن
💥💦ريما Rima💥💦داعش خوارج امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ومن يقتلهم له أجر يوم القيامة لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان
مانع القحطانيشوف الفرق بين الصورتين الاولى الكل يقول لعنة الله عليك والثاني الكل يقول رحمة الله عليك
جبال سديرخنبوقة 46 وين قتلى داعش وين البغدادي وعمامتة السوداء هل السنة يلبسون عمائم سوداء **** يخرجون بسلام بعد تدمير المدن السنية واحدة تلو الاخرى فهم دورهم ينتهي بحضور الشيعة لتدمير وقتل السنة فقط
مصدر الكلمهتحية لرجال الامن
الازرق العراقيالعطوي هذا شكله من ايران مجوسي رافضي من عباد القبور
مـمانشوفك غير مع اعداء الامه بوتين واذنابه تشوف ايران تعربد بالمنطقه وساكت امريكا تقتل بسنه العراق وتهجرهم مع ربعك وكذلك روسيا بسوريا وساكت كذا خبر من العوامية والقطيف وساكت باخبار الحوصي ساكت يجيك يوم
فــــهـــــد**الله يا بن الكلبه وش سوا عليك لا بارك الله فيك ولا في اهلك **الله انتفو راس الكلب ومن معه **الله كلاب ايران
عدد التعليقات:13792
برق الحرم((((((( تبوك ...... تعد منطقة _عسكرية ...... واستهداف الجنود فيها .... يجب ان لايمضي دون الضرب بيد من فولاذ وعقابا مغلظ جداً ))))))))
مـماشفت ١٧ ولا احرجناك وزعلت معتقد ان كلامك له صدى او تقيتك تمشي علينا او ان القراء مايعرفونك يكفيك مديح بوتين ونتنياهو واتهام المواطنين بالارهاب والاخوان ماتتكلم ع ايران الا اذا حشرناك من ورى قلبك
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقه44 /// داعش والحشد الشعبي ولائهم لايران. لكنهم يتقاتلون في مابينهم في العراق هههههههه مثل ذكائك الخارق لاشاهدنا ولاسمعنا. قلها صريحة أنك*****
عدد التعليقات:2469
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله إلله يرحم الشهيد ويلعن داعش وإيران الي صنعتها
جبال سديرداعش والحشد الشيعي قادتهم ولائهم لاايران وينفذون اوامرها بقتل كل عربي سني اوشيعي لم يحاربو ايران ولا بشار كل ماانتصرت المقاومة السورية في مكان جأت داعش وخربت فرحتهم يقتلون السنة بدعوى انهم مرتدو ن
عدد التعليقات:13792
برق الحرم(((((31 -المسلم أخو المسلم ......كيف سعودي يقتل سعودي ...... الشيطان اذا نزغ بينهم ... لم يستطيع صرفهم عن عبادتهم ..... لكنه كثير ماينجح بالتحريش والتغرير بهم ))))))
محمديقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الأوثان
عبدالرحمن العموديرحم الله الشهيد واسكنه الفردوس الاعلى سود الله وجه القاتل حسبنا الله ونعم الوكيل على من يضلل شباب الامة
الهاشميالحمد الله الحمد الله ع توفيقه في كشف هؤلاء الخونة اللهم ازل عرش الملالي الذين هم من اسس داعش
💥💦ريما Rima💥💦مافيه فائدة من يعمل نفسه رجل دين ويحرض على بلادنا بالخفأ الفتنة أشد من القتل والمحرض كالفاعل ويكفي أن يعلم بماتفعل من تحريض
اختلال عقولتقل اخوك عشان عراقي مقطع اربع عميل لليهود والفرس
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالااللهم أهلك داعش ومن يمولهم بالمال والسلاح
قمة التناقضتبقى بلادنا شامخه
خالد ابو تالالاحول ولاقوة الا بالله
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهم \\\ لكنك لاتخلط بين ارهاب الايرانيين الصفويين في القطيف مع ارهابيين الدواعش خارجها. جميعهم ارهابيين لكنك أنت ودواعشك المتسترين معك تريد وضع الجميع في سلة ايران المجوسية للتغطية على دواعشك يالداعشي.
الأسودلعنة الله على داعش ومن يواليهم يارب اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحورهم واحفظ اللهم ملوكنا و جنودنا ووطننا بحفظك ورعايتك وعنايتك .
المسلم أخو المسلمكيف سعودي يقتل سعودي
💥💦ريما Rima💥💦ماشاء الله في شباب صغار لم ينفذون أوامر الأعداء ويعرفون الصح من الغلط لكن السبب مو الجهل ولا العمر لكن السبب حاقدين علينا ويبون ينتقمون بأي طريقة 😡
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهم \\\\\\\ أنت أحد الدواعش الذين يتسترون عليهم بعد كل عملية ارهابية لهم. عندما نعلن الحقيقة في كشف الارهابيين لايعني أننا ندافع عن ايران المجوسية فهي بالارهاب مثلهم تمامآ لها خلاياها المجرمة يادويعشي.
REALITYيعدم بالمنشار اليدوي
عدد التعليقات:13792
برق الحرم((((((( واضحا جدا مشاغلت داعش _الماسونية .......لتخفيف الحرق عن مليشيات ايران المجوسية )))))))
عدد التعليقات:25
ابو وليدالحمد لله الذي مكن منه ومن معه من الارهابيين الذين يدعون الاسلام والاسلام منهم براء. وبحول الله وقوته يتم القبض على الذين اغتالوا رجال الأمن بالدمام. ونسمع قريبا تنفيذ حكم الله فيهم
العجرشي لويس التاسع عشر ولد قحطان ٥٠٥حسبي الله ونعم الوكيل وش ذنب العسكري وبعدين لاحظو وجه العسكري منور وبشوش ووجه الجاني مسود وكئيب ومظلم من المعاصي الله يرحمك ياعبد الله الرشيدي
💥💦ريما Rima💥💦يجب معاقبة من يقولون محرم العمل بالوظائف الحكومية
م5 حتى هنا تدافع عن ايران ماتشوف كل اللي تسويه ايران بالمنطقة ولاعندك خبر انا في حرب معهم ولا شفت او سمعت باستهداف العساكر والدوريات بالقطيف وهذولا ايش فكرهم ومن يحرضهم وينك عنهم
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 18 اسأل عنهم ملالي طهران ، ايران الام الحنون لداعش
💥💦ريما Rima💥💦مافيه فرق اذناب إيران بالقطيف والعوامية يسوون شغب وحرق ورمي زجاجات حارقة على رجال الأمن وقتل رجل الأمن وكم من مواطن أيضا قتلوه هم مثل داعش تدعمهم إيران وقبلها العملاء بالداخل المتخفين
❤️ محب صدام حسين ❤️الله ينتقم منه ، اي دين هذا اللي يستبيح دماء الأبرياء الامنين ، أتمنى من حكومتنا تطبيق القصاص بحق هذا الإرهابي .
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهوينهم كلاب البغدادي اللي تنابح في المرصد ليل نهار وتنسب كل عمل وجريمة ارهابية يقوم بها الدواعش لايران ويضعونها تحت عمامة أحد معممينهم رغم أن كل شيء زواضح وضوح الشمس بيان الداخلية اضافة لأسماء الدواعش
معيال قبايل فضيحه واحراج لجماعته اذا براسك شي فارق خارج البلد يعني استهدفت عسكري انهارت الدوله مادري كيف يفكرون بسفاهة ضريت اسرته وابوه وامه حتى طريقه الاستهداف غريبه تدل على انه متخلف عقليا ومريض
💥💦ريما Rima💥💦أقر القرآن وشف جزاء م يقتل مؤمن متعمدا ■ومن السنة أقر حديث حكم من يقتل المعاهد فكيف بالمسلم■الحمد لله تم القبض عليه وعلى السبعه اللي معه الارهابيين الداعشيين يقتلو رجال الأمن يبون الفوضى ليفسدو بالأرض
عدد التعليقات:13792
برق الحرمـــــــــ((((((((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))))))))ـــــــــ
عبدالعزيز الخالديبأذن الواخد الاحد نسمع خبر القبض على المجرمين الذين قتلوا افراد الدورية الامنية في الدمام وكذلك من قتل الجندي في امن المنشأت، اللهم ياعزيز ياكريم ياذا الجلال والاكرام اثلج صدورنا بالقبض عليهم عاجلا .
محمدالغامديحسبنا الله عليه نتمنى قتله وصلبه وبسرعه عاجله حتى يرتدع غيره
محمدالغامديحسبنا الله عليه نتمنى قتله وصلبه وبسرعه عاجله حتى يرتدع غيره
زائرحسبي الله ونعم الوكيل في الفئة الضالة الباغية في أي دين يقتل رجل مسلم بغير ذنب هذا هو دين الخوارج صنيعة المجوس لعنهم الله
عدد التعليقات:1056
ساميةالحمد لله على القبض على المجرم الداعشي ورحم الله الشهيد عبد الله الرشيدي وأسكنه فسيح جناته .
عبدالعزيز الخالديالله يسود وجهك وكل داعشي يالمجرمين الخونة
علي العمريفكر. دعشي. ما. اظن. فيه. علم. غيره. بينهم. ممكن. مشكل. بينهم
ابو اسباعالسلام عليكم اول مره نشارك الحمدلله تم القبض عليهم في وقت قصير وهذا تحسب لحكومتنا الرشيده اطال الله عمرى سيدي سلمان اتمنا القصص منها في أسرع وقت وتصليبه في مكان عام
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهحسبي الله على الدواعش الارهابيين وحسبي الله على من يتستر عليهم وينسب جرائمهم واعتداءآتهم على جنود الوطن الشهداء للايرانيين لابعاد الشبهة عن الفاعلين الحقيقيين الا اذا كان العطوي ايراني من طهران.
عدد التعليقات:13792
برق الحرم(((((( نأمل سرعة القصاص ........ دون تطويل وتمديد .......... قد تسجل هذا الجريمة اسرع قصاص لدماء جنودنا .... يكفي القتله كثروا في السجون دون تنفيذ حكم الله فيهم )))))))
عدد التعليقات:13792
برق الحرم((((((((( بوركت الايادي .......بوركت الايادي .......بوركت الايادي ))))))
القحطانيلعنت الله عليك ياجرذ