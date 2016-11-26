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الداخلية تعلن القبض على قاتل الجندي عبد الله الرشيدي وتكشف عن هويته-صور

26 نوفمبر, 2016 , 16:07 م
الداخلية تعلن القبض على قاتل الجندي عبد الله الرشيدي وتكشف عن هويته-صور
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صحيفة المرصد-واس:صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول بالقوات المسلحة / عبدالله بن ناصر بن مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق 1438/2/20هـ ونتج عنها مقتله تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، فإنه وبتوفيق من الله تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1438/2/23هـ ويدعى/ هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية) وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية .

و قد أقر الجاني المذكور تحقيقياً بتبنيه فكر داعش الإرهابي و قيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين ، وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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تعليقات ( 84 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 84
    26 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    Ned

    حسبنا الله ونعم الوكيل، فعل جبان من شخص خسيس ضيع دينه ودنياه، نسأل الله العظيم ان يثبتنا على ديننا ولا يفتنا فيه
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  2. 83
    26 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    أصحاب هذا الفكر منظريهم ومفكريم وحاضنيهم وتيارتهم وأحزابهم وجماعتهم هم من نعنيهم عندما نقول لبسواء عباءة الدين والسنة
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  3. 82
    26 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    أصابته لوثة من فكر سرور وقطب فلبى نداء خوارجه
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  4. 81
    26 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    لا تحرقونا بحرايقنا ؟!!

    طلع من خوارجنا خوارج العصر
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  5. 80
    26 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    عابر سبيل البلوى

    ياويلك من الله يابو عطوه يااذن العير
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  6. 79
    26 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    فهد العرماني

    تعليق مخالف
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  7. 78
    26 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    الصدق ينقال

    هذا النجس وراه انجاس مثله يجب استخدام اشد انواع التحقيقات معه حتى يدل على البقيه المندسة اتمنى ان يكون اعدامهم ضرباً بالنعال لعنهم الله
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  8. 77
    26 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    رهين الحياة

    ليش ياالعطوي تسوي كذا ليش تسود وجه ابوك وجماعتك عندالله وخلقه باالغدر والخيانه ليش تحرق قلب امك اللي الجنه تحت اقدامهاحسبك الله وكفى بك وكيلاورحم الله الرشيدي والهم اهله وذويه الصبروالسلوان
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  9. 76
    26 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    الحربي

    رحمك الله يالرشيدي وإن شاء الله تعالى من الشهداء
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  10. 75
    26 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    بحر 1

    لسه في حمار يايد داعش وكل عارف توجهات داعش انعهم حمير الروافض ويقول غير كذ فهو من ظمن الدواعش عليهم لعنت الله والناس اجميع
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  11. 74
    26 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    ابو فيصل الرياض

    قتلوه لانه يدافع عن وطنه . الدواعش اعداء الوطن والدين ولانسانية
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  12. 73
    26 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    سلطان البيشي

    حسبنا الله ونعم الوكيل .. أنظروا إلى أهدافهم الشيطانية ( قتل العسكريين ) ⁉️ أي قتل الأمن الذي هو روح الحيـــــاه . الله ينصر جنود الوطن على أعداءهم و أعداء الوطن .
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  13. 72
    26 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    قصوا راسه عبره لغيره !
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  14. 71
    26 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    محمدالجعيد

    تفو على هالوجه وعلى داعش السرابيت الدشير
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  15. 70
    26 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    سعد

    تعليق مخالف
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  16. 69
    26 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    شجاع

    حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به ان استهداف مجتمعنا واحتلال العقول بغسل الادمغه او بالمخدرات لذالك يجب ان لا نتساهل في مايخطط له اعداء وطننا
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  17. 68
    26 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    كيف قبلت نفسك ياهايل أن تقتل مسلم من أبناء بلدك ويدافع عن الوطن والشعب ؟؟
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  18. 67
    26 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    الزهراني

    رحم الله الجندي الرشيدي والحمد لله ان تم القبض على هذا الارهابي الداعشي الخبيث هو وزمرته الفاسده
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  19. 66
    26 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    الله يقطع هذا الوجة اللي مثل وجهة الحمار راح تأخذ جزاك يا مجرم
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  20. 65
    26 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    سبحان الله فرق وجه العسكري المسلم المؤمن الله يرحمك ياعبدالله الرشيدي ويتقبلك من الشهداء ووجه الزنديق الخبيث مسوود الدواعش حمير الفرس خنازير جهنم
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  21. 64
    26 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    يزن الرشيدي

    اسئل الله ان يتقبلك من الشهداء ويسكنك فسيح جناته
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  22. 63
    26 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    غصن اخضر

    أسأل الله عز وجل ان يرينا فيك عجائب قدرته . أعتقد أية المجرم القاتل انك لم تقرأ القران الكريم وتعمل بما جاء به كي تؤمن بعقوبة قتل إنسان مؤمن متعمدا .
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  23. 62
    26 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اذناب إيران دائم يقبض عليهم مو تقعدون تشككون _بلادنا تقبض على كل ارهابي من اي دين كان
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  24. 61
    26 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    انت ياقلم خلك شجاع وقل بأنك تحب إيران كاحبك لبوتين وترامب وإسرائيل
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  25. 60
    26 نوفمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    العطوي الايراني ههههههههههه
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  26. 59
    26 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    ألحقباني

    علم ويش ذمة هذ ولكن وربنا والقتل خسران في دنيا وآخره علم
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  27. 58
    26 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    سعد

    انجاز رائع من وزارة الداخلية نتمنى القاء القبض كذلك على اذناب ايران المستمرين في قتل العسكر في المنطقه الشرقيه واذنابهم من الكتاب في الملتي ميديا الذين يمتنعون عن انتقاد ايران
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  28. 57
    26 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    الأخونج الدواعش تتساقط أقنعتهم الواحد خلف الآخر. حسبي الله عليك يالعطوي فضحتهم وهم يحاولون التستر عليك بانتسابك لايران لكن اسمك ولقبك فضحهم هههههههه
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  29. 56
    26 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    Mohammed

    مثل الأشكال هذي لا بد من قتلهم ولا رحمة لهم لأنهم مارحموا الناس ولا الوطن
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  30. 55
    26 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    داعش خوارج امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ومن يقتلهم له أجر يوم القيامة لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان
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  31. 54
    26 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    مانع القحطاني

    شوف الفرق بين الصورتين الاولى الكل يقول لعنة الله عليك والثاني الكل يقول رحمة الله عليك
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  32. 53
    26 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    جبال سدير

    خنبوقة 46 وين قتلى داعش وين البغدادي وعمامتة السوداء هل السنة يلبسون عمائم سوداء **** يخرجون بسلام بعد تدمير المدن السنية واحدة تلو الاخرى فهم دورهم ينتهي بحضور الشيعة لتدمير وقتل السنة فقط
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  33. 52
    26 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    مصدر الكلمه

    تحية لرجال الامن
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  34. 51
    26 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    الازرق العراقي

    العطوي هذا شكله من ايران مجوسي رافضي من عباد القبور
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  35. 50
    26 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    مـ

    مانشوفك غير مع اعداء الامه بوتين واذنابه تشوف ايران تعربد بالمنطقه وساكت امريكا تقتل بسنه العراق وتهجرهم مع ربعك وكذلك روسيا بسوريا وساكت كذا خبر من العوامية والقطيف وساكت باخبار الحوصي ساكت يجيك يوم
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  36. 49
    26 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    فــــهـــــد

    **الله يا بن الكلبه وش سوا عليك لا بارك الله فيك ولا في اهلك **الله انتفو راس الكلب ومن معه **الله كلاب ايران
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  37. 48
    26 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    ((((((( تبوك ...... تعد منطقة _عسكرية ...... واستهداف الجنود فيها .... يجب ان لايمضي دون الضرب بيد من فولاذ وعقابا مغلظ جداً ))))))))
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  38. 47
    26 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    مـ

    ماشفت ١٧ ولا احرجناك وزعلت معتقد ان كلامك له صدى او تقيتك تمشي علينا او ان القراء مايعرفونك يكفيك مديح بوتين ونتنياهو واتهام المواطنين بالارهاب والاخوان ماتتكلم ع ايران الا اذا حشرناك من ورى قلبك
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  39. 46
    26 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    44 /// داعش والحشد الشعبي ولائهم لايران. لكنهم يتقاتلون في مابينهم في العراق هههههههه مثل ذكائك الخارق لاشاهدنا ولاسمعنا. قلها صريحة أنك*****
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  40. 45
    26 نوفمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:2469

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله إلله يرحم الشهيد ويلعن داعش وإيران الي صنعتها
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  41. 44
    26 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    جبال سدير

    داعش والحشد الشيعي قادتهم ولائهم لاايران وينفذون اوامرها بقتل كل عربي سني اوشيعي لم يحاربو ايران ولا بشار كل ماانتصرت المقاومة السورية في مكان جأت داعش وخربت فرحتهم يقتلون السنة بدعوى انهم مرتدو ن
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  42. 43
    26 نوفمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    (((((31 -المسلم أخو المسلم ......كيف سعودي يقتل سعودي ...... الشيطان اذا نزغ بينهم ... لم يستطيع صرفهم عن عبادتهم ..... لكنه كثير ماينجح بالتحريش والتغرير بهم ))))))
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  43. 42
    26 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    محمد

    يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الأوثان
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  44. 41
    26 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    عبدالرحمن العمودي

    رحم الله الشهيد واسكنه الفردوس الاعلى سود الله وجه القاتل حسبنا الله ونعم الوكيل على من يضلل شباب الامة
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  45. 40
    26 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    الهاشمي

    الحمد الله الحمد الله ع توفيقه في كشف هؤلاء الخونة اللهم ازل عرش الملالي الذين هم من اسس داعش
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  46. 39
    26 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مافيه فائدة من يعمل نفسه رجل دين ويحرض على بلادنا بالخفأ الفتنة أشد من القتل والمحرض كالفاعل ويكفي أن يعلم بماتفعل من تحريض
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  47. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    اختلال عقول

    تقل اخوك عشان عراقي مقطع اربع عميل لليهود والفرس
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  48. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  49. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    خالد ابو تالا

    اللهم أهلك داعش ومن يمولهم بالمال والسلاح
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  50. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    قمة التناقض

    تبقى بلادنا شامخه
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  51. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    خالد ابو تالا

    لاحول ولاقوة الا بالله
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  52. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    م \\\ لكنك لاتخلط بين ارهاب الايرانيين الصفويين في القطيف مع ارهابيين الدواعش خارجها. جميعهم ارهابيين لكنك أنت ودواعشك المتسترين معك تريد وضع الجميع في سلة ايران المجوسية للتغطية على دواعشك يالداعشي.
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  53. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    الأسود

    لعنة الله على داعش ومن يواليهم يارب اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحورهم واحفظ اللهم ملوكنا و جنودنا ووطننا بحفظك ورعايتك وعنايتك .
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  54. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    المسلم أخو المسلم

    كيف سعودي يقتل سعودي
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  55. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ماشاء الله في شباب صغار لم ينفذون أوامر الأعداء ويعرفون الصح من الغلط لكن السبب مو الجهل ولا العمر لكن السبب حاقدين علينا ويبون ينتقمون بأي طريقة 😡
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  56. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 16:34 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    م \\\\\\\ أنت أحد الدواعش الذين يتسترون عليهم بعد كل عملية ارهابية لهم. عندما نعلن الحقيقة في كشف الارهابيين لايعني أننا ندافع عن ايران المجوسية فهي بالارهاب مثلهم تمامآ لها خلاياها المجرمة يادويعشي.
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  57. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    REALITY

    يعدم بالمنشار اليدوي
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  58. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    ((((((( واضحا جدا مشاغلت داعش _الماسونية .......لتخفيف الحرق عن مليشيات ايران المجوسية )))))))
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  59. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:25

    ابو وليد

    الحمد لله الذي مكن منه ومن معه من الارهابيين الذين يدعون الاسلام والاسلام منهم براء. وبحول الله وقوته يتم القبض على الذين اغتالوا رجال الأمن بالدمام. ونسمع قريبا تنفيذ حكم الله فيهم
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  60. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    الارهابي كبير في السن ويش اللي خلاه يرتكب هذه البلية حسبنا الله ونعم الوكيل هناك عمليات برمجة خفية واختطاف الكتروني لعقول هؤلاء يجب معرفت الاسباب ليس معقول ان يكون الوغد البغدادي بهذا التاثير
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  61. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    العجرشي لويس التاسع عشر ولد قحطان ٥٠٥

    حسبي الله ونعم الوكيل وش ذنب العسكري وبعدين لاحظو وجه العسكري منور وبشوش ووجه الجاني مسود وكئيب ومظلم من المعاصي الله يرحمك ياعبد الله الرشيدي
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  62. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    يجب معاقبة من يقولون محرم العمل بالوظائف الحكومية
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  63. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    م

    5 حتى هنا تدافع عن ايران ماتشوف كل اللي تسويه ايران بالمنطقة ولاعندك خبر انا في حرب معهم ولا شفت او سمعت باستهداف العساكر والدوريات بالقطيف وهذولا ايش فكرهم ومن يحرضهم وينك عنهم
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  64. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    تعليق 18 اسأل عنهم ملالي طهران ، ايران الام الحنون لداعش
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  65. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مافيه فرق اذناب إيران بالقطيف والعوامية يسوون شغب وحرق ورمي زجاجات حارقة على رجال الأمن وقتل رجل الأمن وكم من مواطن أيضا قتلوه هم مثل داعش تدعمهم إيران وقبلها العملاء بالداخل المتخفين
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  66. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله ينتقم منه ، اي دين هذا اللي يستبيح دماء الأبرياء الامنين ، أتمنى من حكومتنا تطبيق القصاص بحق هذا الإرهابي .
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  67. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    وينهم كلاب البغدادي اللي تنابح في المرصد ليل نهار وتنسب كل عمل وجريمة ارهابية يقوم بها الدواعش لايران ويضعونها تحت عمامة أحد معممينهم رغم أن كل شيء زواضح وضوح الشمس بيان الداخلية اضافة لأسماء الدواعش
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  68. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    م

    عيال قبايل فضيحه واحراج لجماعته اذا براسك شي فارق خارج البلد يعني استهدفت عسكري انهارت الدوله مادري كيف يفكرون بسفاهة ضريت اسرته وابوه وامه حتى طريقه الاستهداف غريبه تدل على انه متخلف عقليا ومريض
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  69. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أقر القرآن وشف جزاء م يقتل مؤمن متعمدا ■ومن السنة أقر حديث حكم من يقتل المعاهد فكيف بالمسلم■الحمد لله تم القبض عليه وعلى السبعه اللي معه الارهابيين الداعشيين يقتلو رجال الأمن يبون الفوضى ليفسدو بالأرض
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  70. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    ـــــــــ((((((((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))))))))ـــــــــ
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  71. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    عبدالعزيز الخالدي

    بأذن الواخد الاحد نسمع خبر القبض على المجرمين الذين قتلوا افراد الدورية الامنية في الدمام وكذلك من قتل الجندي في امن المنشأت، اللهم ياعزيز ياكريم ياذا الجلال والاكرام اثلج صدورنا بالقبض عليهم عاجلا .
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  72. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    هؤلاء الدواعش يتلقون تعليماتهم والدعم من الحرس الثوري الإيراني ودولتنا حماها الله تعلم ذلك جيداً
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  73. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    محمدالغامدي

    حسبنا الله عليه نتمنى قتله وصلبه وبسرعه عاجله حتى يرتدع غيره
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  74. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    محمدالغامدي

    حسبنا الله عليه نتمنى قتله وصلبه وبسرعه عاجله حتى يرتدع غيره
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  75. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    زائر

    حسبي الله ونعم الوكيل في الفئة الضالة الباغية في أي دين يقتل رجل مسلم بغير ذنب هذا هو دين الخوارج صنيعة المجوس لعنهم الله
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  76. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:1056

    سامية

    الحمد لله على القبض على المجرم الداعشي ورحم الله الشهيد عبد الله الرشيدي وأسكنه فسيح جناته .
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  77. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    عبدالعزيز الخالدي

    الله يسود وجهك وكل داعشي يالمجرمين الخونة
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  78. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    علي العمري

    فكر. دعشي. ما. اظن. فيه. علم. غيره. بينهم. ممكن. مشكل. بينهم
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  79. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    ابو اسباع

    السلام عليكم اول مره نشارك الحمدلله تم القبض عليهم في وقت قصير وهذا تحسب لحكومتنا الرشيده اطال الله عمرى سيدي سلمان اتمنا القصص منها في أسرع وقت وتصليبه في مكان عام
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  80. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    حسبي الله على الدواعش الارهابيين وحسبي الله على من يتستر عليهم وينسب جرائمهم واعتداءآتهم على جنود الوطن الشهداء للايرانيين لابعاد الشبهة عن الفاعلين الحقيقيين الا اذا كان العطوي ايراني من طهران.
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  81. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    (((((( نأمل سرعة القصاص ........ دون تطويل وتمديد .......... قد تسجل هذا الجريمة اسرع قصاص لدماء جنودنا .... يكفي القتله كثروا في السجون دون تنفيذ حكم الله فيهم )))))))
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  82. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    الدواعش دائما وجوههم قبيحه ومظلمه وكئيبه مغضوب عليهم
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  83. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:13792

    برق الحرم

    ((((((((( بوركت الايادي .......بوركت الايادي .......بوركت الايادي ))))))
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  84. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    القحطاني

    لعنت الله عليك ياجرذ
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