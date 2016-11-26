الداخلية تعلن القبض على قاتل الجندي عبد الله الرشيدي وتكشف عن هويته-صور

صحيفة المرصد-واس:صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول بالقوات المسلحة / عبدالله بن ناصر بن مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق 1438/2/20هـ ونتج عنها مقتله تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، فإنه وبتوفيق من الله تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1438/2/23هـ ويدعى/ هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية) وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية .

و قد أقر الجاني المذكور تحقيقياً بتبنيه فكر داعش الإرهابي و قيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين ، وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل.