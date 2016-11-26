صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد رجال الدفاع المدني محاولاً انتشال جثة مواطن حاول المرور بسيارته عبر سيل؛ لكنه غرق من عمق المياه.
وأظهر الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد من المواطنين حول السيل، وبدى في المقطع صرخات وعويل أحد أقاربه.
بالفيديو : الدفاع المدني يحاول انتشال جثة مواطن جرفه السيل وسط صرخات أخيه
صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد رجال الدفاع المدني محاولاً انتشال جثة مواطن حاول المرور بسيارته عبر سيل؛ لكنه غرق من عمق المياه.
تعليقات ( 25 )
العتيبيالله يصبر هله تعدد الاسباب والموت واحد
هرحمه الله >> وقت الأمطار المفروض كل واحد يقضب بيته ويجلس عند أهله ويترك عنه المهايط والإستعراض والمبالغة في الهياط والإستعراض وياليت يكون في عقاب للي يطب في السيل ويهايط ويستعرض من أجل الشهرة والمديح.
يمني حرشهيد بإذن الله تعالى نسأل الله أن يرحمه ويصبر أهله وذويه أن لله وأن إليه راجعون
وتلك الايام....إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ..الى متى العالم لا تستمع وترمي بانفسهم الى التهلكة....الله يجبر قلب اهله بالصبر ...
ااببووححممووددالله يتقبله شهيد .. هل من متعظ .. اتمنى ن تكون آخر كوارث سيول هذا العام !!
احمد ال محياانا استغرب الواحد يشوف السيل ويطب فيه وفي الاخير مثل ما شفنا الله يرحمه ويصبر اهله ولا حول ولا قوة الا بالله .
الهمدانيبكره موجة برد قوية اللي عنده ملابس شتوية لاطفاله يخليهم يروحوا المدارس واللي ماعنده لا يغامر باطفاله يخليهم في البيت ان كان عندهم بيت او يحطهم في خيمة ويقفل عليهم
إنا لله وإنا إليه راجعونأسأل الله أن يرحم هذا المتوفي ويرحم أموات المسلمين (( كل نفس ذائقة الموت ))
إنا لله وإنا إليه راجعونأتمنى البلدية والدفاع المدني وضع شبك وعلامات تحذيريه على الاماكن الخطره
عدد التعليقات:2469
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله بكاء أخوه يقطع القلب الله يرحمو ويصبر اهلو يارب
إنا لله وإنا إليه راجعونهذي ساعة أجله . قدر الله وماشاء فعل . وياليت الدفاع المدني يضع له فرع بالثمامه
إنا لله وإنا إليه راجعونطلع مواطن ما قريت العنوان ؟ الله يرحمه ويصبر أهله . أتمنى الحذر وقت الأمطار
إنا لله وإنا إليه راجعونالله يرحمه هل هو وافد . أتمنى ممن يعرف الموضوع او من حضره أخبارنا بالتعليق
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهرحم الله الفقيد رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان..ولاحول ولاقوة الا بالله.
باسمهذي نهاية الهياط والاستهتار والتهور الله يرحمه ويصبر اهله
عدد التعليقات:9159
اللامي10لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الهمدانيمسلسل الموت كل سنة من الامطار والبرد لا جديد ياليت هالجمعيات يوزعون بطاطين حق هالناس يحمون فيها ارواحهم من برد الشتاء
بدورلاحول ولا قوة إلا بالله قطع قلبي الله يكفيه شر هذي الفجه صوته يحزن
حسنكم من النصائح والتحذيرات والتوجيهات ولا احد يسمع ... الله يرحمه
Ksbانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه و يتغمده برحمته الحمد الله على ما قسم رب العباد مات و هو غريق ان شالله انه شهيد غيره مات و هو مقتول او قص به
سعوديالحين هالعالم ماتتوب من قطع السيول لازم تكون عبره لغيرهم
خالد الزهرانيالله يربط على قلب اهله ويتقبله شهيد الله يهدي شبابنا يخاطرون بأنفسهم
عدد التعليقات:15057
هيفاء @آه يا قلبي الفراق صعب 😢😢صوته مقهوره وهو يبكي لاحول ولاقوة الا بالله الله يصبر أهاليهم ويرحم الميت
عدد التعليقات:1056
ساميةلاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويصبر أهله ياقلبي يا أخوه الله يصبره صوته يوجع القلب .
حقانيبعض المواطنين بدون عقل وفيهم عناد ويحبون الهياط والمغامرات الخطرة والتحدي و كل سنه تتكرر هذه الحوادث ولا حياة لمن تمادي