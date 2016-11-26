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بالفيديو : الدفاع المدني يحاول انتشال جثة مواطن جرفه السيل وسط صرخات أخيه

26 نوفمبر, 2016 , 18:36 م
بالفيديو : الدفاع المدني يحاول انتشال جثة مواطن جرفه السيل وسط صرخات أخيه
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صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد رجال الدفاع المدني محاولاً انتشال جثة مواطن حاول المرور بسيارته عبر سيل؛ لكنه غرق من عمق المياه.
وأظهر الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد من المواطنين حول السيل، وبدى في المقطع صرخات وعويل أحد أقاربه.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    العتيبي

    الله يصبر هله تعدد الاسباب والموت واحد
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  2. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    ه

    رحمه الله >> وقت الأمطار المفروض كل واحد يقضب بيته ويجلس عند أهله ويترك عنه المهايط والإستعراض والمبالغة في الهياط والإستعراض وياليت يكون في عقاب للي يطب في السيل ويهايط ويستعرض من أجل الشهرة والمديح.
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  3. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    يمني حر

    شهيد بإذن الله تعالى نسأل الله أن يرحمه ويصبر أهله وذويه أن لله وأن إليه راجعون
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  4. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    وتلك الايام....

    إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ..الى متى العالم لا تستمع وترمي بانفسهم الى التهلكة....الله يجبر قلب اهله بالصبر ...
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  5. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    ااببووححمموودد

    الله يتقبله شهيد .. هل من متعظ .. اتمنى ن تكون آخر كوارث سيول هذا العام !!
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  6. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    احمد ال محيا

    انا استغرب الواحد يشوف السيل ويطب فيه وفي الاخير مثل ما شفنا الله يرحمه ويصبر اهله ولا حول ولا قوة الا بالله .
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  7. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    الهمداني

    بكره موجة برد قوية اللي عنده ملابس شتوية لاطفاله يخليهم يروحوا المدارس واللي ماعنده لا يغامر باطفاله يخليهم في البيت ان كان عندهم بيت او يحطهم في خيمة ويقفل عليهم
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  8. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    أسأل الله أن يرحم هذا المتوفي ويرحم أموات المسلمين (( كل نفس ذائقة الموت ))
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  9. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    أتمنى البلدية والدفاع المدني وضع شبك وعلامات تحذيريه على الاماكن الخطره
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  10. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:2469

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله بكاء أخوه يقطع القلب الله يرحمو ويصبر اهلو يارب
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  11. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    هذي ساعة أجله . قدر الله وماشاء فعل . وياليت الدفاع المدني يضع له فرع بالثمامه
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  12. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    طلع مواطن ما قريت العنوان ؟ الله يرحمه ويصبر أهله . أتمنى الحذر وقت الأمطار
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  13. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون

    الله يرحمه هل هو وافد . أتمنى ممن يعرف الموضوع او من حضره أخبارنا بالتعليق
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  14. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    رحم الله الفقيد رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان..ولاحول ولاقوة الا بالله.
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  15. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    باسم

    هذي نهاية الهياط والاستهتار والتهور الله يرحمه ويصبر اهله
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  16. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 19:02 م
    عدد التعليقات:9159

    اللامي10

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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  17. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    الهمداني

    مسلسل الموت كل سنة من الامطار والبرد لا جديد ياليت هالجمعيات يوزعون بطاطين حق هالناس يحمون فيها ارواحهم من برد الشتاء
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  18. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    بدور

    لاحول ولا قوة إلا بالله قطع قلبي الله يكفيه شر هذي الفجه صوته يحزن
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  19. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    حسن

    كم من النصائح والتحذيرات والتوجيهات ولا احد يسمع ... الله يرحمه
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  20. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    Ksb

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه و يتغمده برحمته الحمد الله على ما قسم رب العباد مات و هو غريق ان شالله انه شهيد غيره مات و هو مقتول او قص به
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  21. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    سعودي

    الحين هالعالم ماتتوب من قطع السيول لازم تكون عبره لغيرهم
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  22. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    خالد الزهراني

    الله يربط على قلب اهله ويتقبله شهيد الله يهدي شبابنا يخاطرون بأنفسهم
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  23. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:15057

    هيفاء @

    آه يا قلبي الفراق صعب 😢😢صوته مقهوره وهو يبكي لاحول ولاقوة الا بالله الله يصبر أهاليهم ويرحم الميت
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  24. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:1056

    سامية

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويصبر أهله ياقلبي يا أخوه الله يصبره صوته يوجع القلب .
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  25. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    حقاني

    بعض المواطنين بدون عقل وفيهم عناد ويحبون الهياط والمغامرات الخطرة والتحدي و كل سنه تتكرر هذه الحوادث ولا حياة لمن تمادي
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