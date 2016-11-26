بالفيديو : الدفاع المدني يحاول انتشال جثة مواطن جرفه السيل وسط صرخات أخيه

صحيفة المرصد:تداول “مغردون” مقطع فيديو لأحد رجال الدفاع المدني محاولاً انتشال جثة مواطن حاول المرور بسيارته عبر سيل؛ لكنه غرق من عمق المياه.

وأظهر الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد من المواطنين حول السيل، وبدى في المقطع صرخات وعويل أحد أقاربه.