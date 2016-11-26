بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ ثلاث شباب شارفت السيول على جرفهم

صحيفة المرصد:نجحت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني اليوم السبت في إنقاذ ثلاثة شباب بعد أن شارفت سيول شعيب غيلانة في رماح على اجترافهم حيث باشرت قوى الدفاع المدني الموقع بعد تلقى الدفاع المدني بلاغاً عن حادث احتجاز السيول سيارة الشبان الثلاثة و تم سحب السيارة عبر إحدى الآليات التابعة للدفاع المدني و أكدت مصادر أن الشبان الثلاثة بحالة جيدة ولَم يتعرضوا لأي أذى.