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بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ ثلاث شباب شارفت السيول على جرفهم

26 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
بالفيديو : الدفاع المدني ينقذ ثلاث شباب شارفت السيول على جرفهم
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صحيفة المرصد:نجحت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني اليوم السبت في إنقاذ ثلاثة شباب بعد أن شارفت سيول شعيب غيلانة في رماح على اجترافهم حيث باشرت قوى الدفاع المدني الموقع بعد تلقى الدفاع المدني بلاغاً عن حادث احتجاز السيول سيارة الشبان الثلاثة و تم سحب السيارة عبر إحدى الآليات التابعة للدفاع المدني و أكدت مصادر أن الشبان الثلاثة بحالة جيدة ولَم يتعرضوا لأي أذى.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    يفتح بالنظام للمخالفات للدفاع المدني الان في الوقت الراهن وبعد الانقاذ يعمل مخالفه يدون فيها مخالفه النزول بمجرى شعيب بعد التحذيرات للسياره مخالفه وكل فرد بها غير السائق مخالفه ناس مهايطيه لازم مخالفه
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  2. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    اليس المرور وصلت مخالفاته ٣٠٠٠ لمن يقطع اشاره ،، اين مخالفات المدني لمن يقطع شعيب بعد تحذيرات الدفاع المدني ،، مازلت اقول الانقاذ للمهايطين يوكل لشركه مقابل مبالغ ماليه وتحجز السياره حتى يدفع
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  3. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    الهياط ما يفيد ! تشوف السيل وتنزل يوفه ! ما راح يبكي على سوى أمك وأبوك وإخوانك ! والباقين ما فكروا فيك .
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  4. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    منصور

    الحمدلله على السلامة الشعبان مايلعب معهاجت سليمةهالمرة
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  5. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    متابع عن بعد

    لا زال الحمقاء يعيشون بيننا .. يقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ياليت يصدر قرار لهؤلاء الحمقى بغرامات قاسية وسجن لإزعاجهم السلطات الأمنية...
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  6. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    قلم مكسور

    المشكلة لاعقول صاحية ولا سواقة صحيحة ، والواحد منهم يسوي نفسه رامبو ياخي إذا فيك طناخة وشجاعة رح للحد ولاتشغل الناس بكذابك ،الله المستعان
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  7. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    عاشق للرياض

    كذب السيارة لازالت موجودة والشباب صحيح طلعوا
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  8. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    مساء الخير

    كل سنه في فصل الشتاء نشوف همجية واستعراض وهياط من الشباب ولابد من عقاب شديد لهم كل سنه يعيدون نفس الهياط ولا احد يتعظ اشغلوا الدفاع المدني الى متى هالاستهتار
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